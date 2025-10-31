Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου συνεδριάζουν οι επιτροπές της Βουλής για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Όπως ανακοινώθηκε, στην κρίσιμη συνεδρίαση θα συμμετάσχει η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων αλλά και του Υπερταμείου.

Οργή στη Βουλή για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ

Μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των Ελληνικών Ταχυδρομείων έχει προκαλέσει στη Βουλή η αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Η απόφαση, προκαλεί εντάσεις όχι μόνο από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και από εκείνους της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ζήτησαν ενημέρωση για τις εξελίξεις και εκφράζουν τον βαθύ προβληματισμό τους για το τι θα γίνει με τις υπηρεσίες που παρείχαν τα ΕΛΤΑ ειδικά στις λεγόμενες παραμεθόριες περιοχές που είναι απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές.

Στο αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζήτησε νωρίτερα την άμεση σύγκληση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών με τον κ. Φάμελλο να επικοινωνεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη για τον ορισμό της συνεδρίασης, γεγονός που πραγματοποιήθηκε αργότερα. Στη δε επιτροπή παραγωγής και εμπορίου σύσσωμα τα κόμματα ζήτησαν εξηγήσεις με τους βουλευτές της ΝΔ, Στέλιο Πέτσα και Αθανάσιο Καββαδά να εκφράζουν ανοιχτά και δημόσια την ενόχλησή τους.