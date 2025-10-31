newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
31.10.2025 | 14:20
Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί - Πότε ξεκινά η απεργία, τι ζητούν
ΠΑΣΟΚ: Η δραματική μείωση του δικτύου των ΕΛΤΑ απειλεί την κοινωνική συνοχή
Πολιτική Γραμματεία 31 Οκτωβρίου 2025 | 13:08

ΠΑΣΟΚ: Η δραματική μείωση του δικτύου των ΕΛΤΑ απειλεί την κοινωνική συνοχή

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θέτει έξι ερωτήματα προς την κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ - Επισημαίνει πως βρίσκεται «στον αέρα η καθολικότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
«Η δραματική μείωση του δικτύου των ΕΛΤΑ απειλεί την κοινωνική συνοχή», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ «οι διαδοχικές αποφάσεις αναστολής λειτουργίας ή συγχώνευσης ταχυδρομικών καταστημάτων, χωρίς επαρκή πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών (όπως κινητές μονάδες, τοπικοί πράκτορες ή ψηφιακές υποστηρικτικές δομές), δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και εντείνουν τις συνθήκες ερήμωσης της υπαίθρου».

Θέτει παράλληλα έξι ερωτήματα προς την κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας πως «η διατήρηση ισχυρού δημόσιου πυρήνα διανομής και εξυπηρέτησης, ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για καθολική ταχυδρομική εξυπηρέτηση και στήριξη της κοινωνίας».

Όσα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ:

«Κλείνουν άμεσα εκατοντάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε πολλές αγροτικές και αστικές περιοχές εγείροντας σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συμμόρφωση της ΕΛΤΑ Α.Ε. με τις υποχρεώσεις της ως παρόχου καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Οι διαδοχικές αποφάσεις αναστολής λειτουργίας ή συγχώνευσης ταχυδρομικών καταστημάτων, χωρίς επαρκή πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών (όπως κινητές μονάδες, τοπικοί πράκτορες ή ψηφιακές υποστηρικτικές δομές), δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και εντείνουν τις συνθήκες ερήμωσης της υπαίθρου.

Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών στερούνται πλέον βασικών υπηρεσιών — πληρωμών, αποστολών και παραλαβών, ταχυδρομικών δεμάτων και συναλλαγών μικροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα — που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή.

Δεδομένου ότι, τα ΕΛΤΑ δεν αποτελούν απλώς πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά κρίσιμο κρίκο κοινωνικής συνοχής, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:

1. Ποια είναι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους ή επίκειται να κλείσουν βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε.;

2. Έχει προηγηθεί αξιολόγηση ή γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ σχετικά με τις επιπτώσεις των παραπάνω αποφάσεων στην παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας;

3. Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συγχώνευση ή κατάργηση καταστημάτων ΕΛΤΑ, και αν υπάρχει πρόβλεψη δημόσιας διαβούλευσης με τους οικείους δήμους και περιφέρειες;

4. Πώς διασφαλίζεται ότι οι πολίτες σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές διατηρούν πρακτική πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες που ορίζονται από τη σύμβαση του 2022;

5. Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε., ώστε να μην θιγεί ο καθολικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η παρουσία του Οργανισμού στις τοπικές κοινωνίες;

6. Προτίθεται το Υπουργείο να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη λειτουργία ενός ελάχιστου εγγυημένου δικτύου ΕΛΤΑ ανά Δήμο;

Η διατήρηση ισχυρού δημόσιου πυρήνα διανομής και εξυπηρέτησης, ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για καθολική ταχυδρομική εξυπηρέτηση και στήριξη της κοινωνίας».

Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα – Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων
Ερώτηση στη Βουλή 31.10.25

ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα - Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων

Η ΚΟ του ΚΚΕ απευθύνει ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς - Επισημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να λειτουργήσουν ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύνταξη
Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ
Κινητοποιήσεις σε δήμους 31.10.25

Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας προτείνει κινητοποίηση των δήμων στη Βουλή τη μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού - «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ»

Σύνταξη
Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17
Ποιους αφορά 31.10.25

Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 31.10.25

Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Η απόφαση για τα ΕΛΤΑ, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, «πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο»

Σύνταξη
Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί

Για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης - «Η κοινωνία αποτίμησε ως εξαιρετικά θετική την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή», τόνισε

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις – Ο «σκόπελος» της Κομισιόν
Ασφυκτικές προθεσμίες 31.10.25

Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις - Ο «σκόπελος» της Κομισιόν που πρέπει να ξεπεραστεί - Τι είπε ο Χατζηδάκης

Ασφυκτικές είναι οι προθεσμίες για να υπάρξει συμφωνία με την Κομισιόν όπως αποκάλυψε ο Κωστής Χατζηδάκης - Εάν δεν δοθεί το πράσινο φως, οι επιδοτήσεις είναι στον αέρα

Σύνταξη
Νέες προκλητικές δηλώσεις Βούλτεψη για την Κοβέσι – Αποπομπή από την ΚΟ της ΝΔ ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Λίγες ώρες μετά 31.10.25

Νέες προκλητικές δηλώσεις Βούλτεψη για την Κοβέσι – Αποπομπή από την ΚΟ της ΝΔ ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποπέμψει τη Σοφία Βούλτεψη μετά τις νέες, πρωινές, προκλητικές δηλώσεις της πρώην υφυπουργού κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και της Λάουρα Κοβέσι

Σύνταξη
Προκαλεί ξανά ο Φεύγας «βολεμένοι οι αγρότες που κατέβηκαν στα μπλόκα» στην Κρήτη – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Βασίλης Φεύγας 31.10.25

Προκαλεί ξανά ο Φεύγας «βολεμένοι οι αγρότες που κατέβηκαν στα μπλόκα» στην Κρήτη – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, επιτίθεται στους αγρότες που έχουν πληγεί από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κινητοποιούνται - «Χλευάζει τα θύματα της πολιτικής Μητσοτάκη», λέει το ΠΑΣΟΚ. «Αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της ΝΔ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Οργή στη Βουλή για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ- Και εσωκομματικά πυρά στην κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Οργή στη Βουλή για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ- Και εσωκομματικά πυρά στην κυβέρνηση

Η απόφαση, προκαλεί εντάσεις όχι μόνο από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και από εκείνους της ΝΔ οι οποίοι ζητούν ενημέρωση για τις εξελίξεις και εκφράζουν τον βαθύ προβληματισμό τους για το τι θα γίνει με τις υπηρεσίες που παρείχαν τα ΕΛΤΑ ειδικά στις λεγόμενες παραμεθόριες περιοχές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Έντονη αντιπαράθεση για το λουκέτο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ – «Θα ερημώσει η περιφέρεια» λέει η Αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Έντονη αντιπαράθεση για το λουκέτο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ – «Θα ερημώσει η περιφέρεια» λέει η Αντιπολίτευση

Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έθεσαν τη διάσταση της ερημοποίησης της επαρχίας με το κλείσιμο υπηρεσιών όπως των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο
Όλα τα ονόματα 31.10.25

Άρωμα γυναίκας στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα

Η εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για μια ουσιαστική δημοκρατία με το Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα να το κάνει πράξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης
in Confidential 31.10.25

Κυβέρνηση που φοβάται το λαό, τρέμει τη Λάουρα, της σκάει και ο Αλέξης

Ψίθυροι για νέο ανασχηματισμό ακούγονται σε διαδρόμους, η Βούλτεψη θέλει να στείλει την Ευρωπαία Εισαγγελέα στη... χώρα της, να κι ο Αλέξης από κοντά με το think tank του. Είναι να μην αισθάνεται ζορισμένη η κυβέρνηση μετά;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Νέα αήθης επίθεση της Βούλτεψη στην Κοβέσι: «Παρανόμησε» η ευρωπαϊκή εισαγγελία, να πάει στη χώρα της – Σφοδρή αντίδραση ΠΑΣΟΚ
Ασταμάτητη 31.10.25

Νέα αήθης επίθεση της Βούλτεψη στην Κοβέσι: «Παρανόμησε» η ευρωπαϊκή εισαγγελία, να πάει στη χώρα της – Σφοδρή αντίδραση ΠΑΣΟΚ

Απρεπείς χαρακτηρισμοί για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες από την πρώην υφυπουργό της ΝΔ. «Η πατρίδα της δεν τη θέλει», ανέφερε για τη Λάουρα Κοβέσι ενώ ισχυρίστηκε ότι η ευρωπαία εισαγγελέας... παρανόμησε. «Η κυβέρνηση συμφωνεί με τη βουλευτή της», ρωτά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ-Απών ο Χάρης Δούκας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Απών θα είναι ο Χάρης Δούκας, που θα βρίσκεται στη Βραζιλία. Πώς τα Τέμπη οδηγούν το ΠΑΣΟΚ σε συνέδριο τον Μάρτιο.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι νέοι και οι «παλιοί» στο επιστημονικό συμβούλιο – με ποιους πάει ο Αλέξης Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι νέοι και οι «παλιοί» στο επιστημονικό συμβούλιο – με ποιους πάει ο Αλέξης Τσίπρας

Από παλιούς συνεργάτες αλλά και πολλά νέα πρόσωπα απαρτίζεται το επιστημονικό συμβούλιο του ινστιτούτου Τσίπρα που ανακοινώθηκε σήμερα. Οι γυναίκες κρατούν τα ηνία, έμφαση στις επιστήμες της νέας εποχής.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ

Ένα πιθανό νέο μέτρο για τον περιορισμό του χρόνου που αφιερώνει ένας ποδοσφαιριστής στη λήψη πλάγιου άουτ μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα και τη ροή του παιχνιδιού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλείνει προσωρινά τμήμα της δεξιά λωρίδας της Μεσογείων το Σαββατοκύριακο
Οι ώρες 31.10.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στη λεωφόρο Μεσογείων λόγω έργων

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος στη Μεσογείων, στην περιοχή των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού

Σύνταξη
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Απίστευτο» 31.10.25

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από την Πέμπτη... χαζομπαμπάς, με τον Ιταλό αμυντικό του Ολυμπιακού να υποδέχεται στον κόσμο την κόρη του με ένα υπέροχο μήνυμα στα social media.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Προκλητικός ο Κασιδιάρης – «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»
Ελλάδα 31.10.25

Προκλητικός ο Κασιδιάρης στην απολογία του - «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»

Σε εξέλιξη είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη που όπως και τα υπόλοιπα στελέχη της οργάνωσης αρνούνται τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί σε πρώτο βαθμό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κουζίνα από την αρχή!
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Κουζίνα από την αρχή!

Η καρδιά του σπιτιού χτυπάει στην ΙΚΕΑ, με έξυπνες, προσιτές και ευέλικτες λύσεις που μεταμορφώνουν τον χώρο μας και μας φέρνουν πιο κοντά!

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα – Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων
Ερώτηση στη Βουλή 31.10.25

ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα - Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων

Η ΚΟ του ΚΚΕ απευθύνει ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς - Επισημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να λειτουργήσουν ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύνταξη
Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ
Κινητοποιήσεις σε δήμους 31.10.25

Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας προτείνει κινητοποίηση των δήμων στη Βουλή τη μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού - «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ»

Σύνταξη
Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17
Ποιους αφορά 31.10.25

Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 31.10.25

Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Η απόφαση για τα ΕΛΤΑ, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, «πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο»

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας
Τι λένε οι IDF 31.10.25

Νέα παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ - Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία στον Λίβανο, όπως κάνει και στη Γάζα - Τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Σύνταξη
«Υπηρέτρια της μητέρας της» – Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ
The Good Life 31.10.25

«Υπηρέτρια της μητέρας της» - Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ

Η Μαρία Ρίβα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου του 2025, στην ηλικία των 100, έγραψε μια βιογραφία βασισμένη σε μια οικεία -και κατά περιόδους οδυνηρή- ματιά στην ταραχώδη ζωή της μητέρα της και σταρ του κινηματογράφου, Μαρλέν Ντίντριχ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ταξί: Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί από την ερχόμενη Τετάρτη
Κινητοποίηση 31.10.25

Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί - Πότε ξεκινάει η απεργία, τι ζητούν

Το (ΣΑΤΑ) απευθύνει κάλεσμα στους οδηγούς να συγκεντρωθούν με ταξί τους στις 10:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και Λεωφ. Αθηνών - Η απεργία λήγει την Παρασκευή στις 6:00 το πρωί

Σύνταξη
Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί

Για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης - «Η κοινωνία αποτίμησε ως εξαιρετικά θετική την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή», τόνισε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)

Χωρίς τον Σαντιάγκο Έσε και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη (1/11, 20:00), για την 9η αγωνιστική της Super League – Επέστρεψε στην αποστολή ο Ζέλσον Μαρτίνς

Σύνταξη
Brain drain: Φόβος για νέο κύμα στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ – Μπορεί να ανακοπεί;
Τι λένε αναλυτές 31.10.25

Φόβος για νέο κύμα brain drain στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ - Μπορεί να ανακοπεί;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον κίνδυνο του brain drain - Τι είχε συμβεί όταν εισήλθαν στην ΕΕ Κροατία και Ρουμανία - Τι μέτρα μπορούν να παρθούν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Η αναγκαιότητα 31.10.25

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: τα αιτήματα των δήμων και των περιφερειών στο επίκεντρο της έκκλησης των κορυφαίων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνταξη
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
Κλιμακώνουν 31.10.25

Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη - Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις
Media 31.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA φέρνει μια ανάλαφρη καλοκαιρινή αύρα μέσα στο φθινόπωρο. Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

