Από την ερχόμενη Δευτέρα (3/11) δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα θα μείνουν χωρίς κατάστημα ΕΛΤΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία και έντονες διαμαρτυρίες για την απόφαση να κλείσουν 200 υποκαταστήματα.

«Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον Οργανισμό», ανέφερε στο MEGA ο Γιάννης Οικονόμου, πρόεδρος σωματείου των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ.

«Αυτοί που έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ξεπερνούν τους 1.500 και φαίνεται πως μέχρι τέλους του έτους δεν θα εργάζεται κανείς από αυτούς. Τη Δευτέρα θα ζήσουμε κάτι πρωτόγνωρο σε έναν ιστορικό Οργανισμό. Ταυτόχρονα, θα κλείσουν 204 καταστήματα σε όλη την Επικράτεια σε σύνολο 470, είναι περίπου το 45%. Δημιουργεί ανησυχία, αβεβαιότητα και φόβο στους εργαζόμενους σε έναν παρατεταμένο ανασχηματισμό των τελευταίων ετών που φαίνεται ότι δεν έχει αποτέλεσμα και κομμάτι κομμάτι δίνεται σε ιδιώτες».

«Νομίζω ότι γίνεται στα πλαίσια ενός παρατεταμένου ανασχεδιασμού που στόχο έχει την περιστολή δαπανών και νομίζω ότι αυτή η πολιτική ακολουθείται τα τελευταία χρόνια αμυντικά, σε έναν φορέα ο οποίος παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες και παραμένει ο φορέας παροχής καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών μέχρι το 2028».

«Ταφόπλακα» για την επαρχία

Το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ είναι επιφορτισμένα με νευραλγικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η μεταφορά συντάξεων και επιδομάτων σε απομακρυσμένες περιοχές αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην επαρχία, σύμφωνα με τοπικούς φορείς.

«Δεν είναι οικονομοτεχνικό το ζήτημα, θεωρώ ότι υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός ο οποίος λέει ότι πάμε στη νέα εποχή, πάμε να δώσουμε σε ιδιώτες και τις συντάξεις πλέον, αυτό θα γίνει», αναφέρει ο Τάσος Χρόνης, δήμαρχος Επιδαύρου, προαναγγέλλοντας και νομικές κινήσεις.

«Αν τα ΕΛΤΑ δεν μας στηρίξουν, θα φύγουμε».

Για μεγάλα προβλήματα που θα ανακύψουν κάνει λόγο και ο Γιώργος Σουκουβέλος, δήμαρχος Ζαγορίου.

«Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι. (…) Αυτό είναι ταφόπλακα για εμάς».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, στην περιοχή δεν υπάρχει ούτε τραπεζικό υποκατάστημα για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Σε μας δεν υπάρχει καμία τράπεζα».