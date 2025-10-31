Έντονη αντιπαράθεση για το λουκέτο σε καταστήματα των ΕΛΤΑ – «Θα ερημώσει η περιφέρεια» λέει η Αντιπολίτευση

Ερωτήματα για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην επικράτεια θέτει η αντιπολίτευση, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Μιλώντας στο MEGA ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, υπογράμμισε πως «τα ΕΛΤΑ υποχρεούνται να διασφαλίζουν μια καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, για πολλούς λόγους μεταξύ αυτών κοινωνικούς λόγους». Όπως είπε, «η κυβέρνηση λέει ότι κοστίζει πολύ, το αντιλαμβάνομαι αλλά πρέπει να μας πουν ποια θα κλείσουν, με ποια κριτήρια τα επιλέγει και αν υπήρχε γνωμοδότηση. Έχουν κάνει κάποια συνεννόηση με τους δήμους; Πού θα πάνε οι υπάλληλοι; Θα παραμείνουν στα ΕΛΤΑ ή θα γίνουν αναγκαστικές μετατάξεις σε άλλες υπηρεσίες και σε άλλες περιοχές από αυτές που μένανε; Μας ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι και να υπάρχει μία καθολική ταχυδρομική υπηρεσία αλλά και να βρεθεί ο τρόπος να μην ερημώσει η περιφέρεια».

«Η ύπαιθρος ερημώνει με αυτόν τον τρόπο»

Ο βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, σημείωσε πως «από χθες που διέρρευσε ότι θα κλείσουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, έχουμε γεμίσει από επιστολές διαμαρτυρίας, από κείμενα διαμαρτυρίας από δήμους, εμπορικούς συλλόγους, γιατί υπάρχει υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει την αμέριστη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες. Με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες θα σταματήσει. Το κατάστημα των ΕΛΤΑ είναι το μοναδικό σε πάρα πολλές περιοχές. Η ύπαιθρος ερημώνει με αυτόν τον τρόπο. Οι συνταξιούχοι θα έχουν τεράστιο πρόβλημα, είναι δεδομένο, και υπάρχει και ζήτημα παραχώρησης τέτοιων υπηρεσιών σε ιδιώτες και εμείς λέμε ότι είναι υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Τα ΕΛΤΑ είναι η ζωή του τόπου».

«Παραμένουν ενεργά περίπου 800 καταστήματα σε όλη τη χώρα»

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, υποστήριξε ότι οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες, αλλά θα παραμείνουν στα ΕΛΤΑ.

«Κλείνουν 204 καταστήματα και παραμένουν ενεργά περίπου 800 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ο λόγος που κλείνουν αυτά τα καταστήματα οφείλεται στο ότι αυτά τα 204 καταστήματα ήταν υπεύθυνα για το 45% του συνολικού κόστους των ΕΛΤΑ και ταυτοχρόνως απέφεραν το 10% των εσόδων τους. Ήταν 1.004 και κλείνουν 204, τα οποία είναι τα πιο κοστοβόρα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα κατά καιρούς, ο όγκος των επιστολών έχει μειωθεί κατά 90% τα τελευταία 10 χρόνια, δεν υπάρχουν επιστολές. Το πρόβλημα είναι ότι κάποια από αυτά τα καταστήματα είχαν ακόμη και 150.000 ευρώ ετησίως ζημιές. Από εκεί και πέρα, σε πάρα πολλά χωριά δεν γινόταν η εξυπηρέτηση από το ίδιο το γραφείο των ΕΛΤΑ, αλλά ερχόταν ο ταχυδρόμος. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται γιατί υπάρχει η υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας. Θα υπάρχουν 1.400 ταχυδρόμοι που θα κάνουν αυτές τις εξυπηρετήσεις. Οι υπάλληλοι των καταστημάτων που κλείνουν θα μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες, αλλά θα παραμείνουν στα ΕΛΤΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε την πολιτική αντιπαράθεση στο MEGA: