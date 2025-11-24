Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ σε φυσικοθεραπευτήρια

Μια σημαντική απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας με αναπηρία.

Με το πρόβλημα της στάθμευσης να γίνεται μη διαχειρίσιμο σε όλους πλέον τους αστικούς δήμους, όπως άλλωστε και το κυκλοφοριακό, οι δήμοι καλούνται να βρούνε τον ελάχιστο διαθέσιμο χώρο τουλάχιστον για να εξυπηρετούν τους ανθρώπους με αναπηρία.

Ειδικότερα, με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Ιωνίας διευκολύνει την πρόσβαση σε φυσικοθεραπευτήρια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, παραχωρώντας θέση στάθμευσης μπροστά ή κοντά στο χώρο, για τις ώρες λειτουργίας τους, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Τι αναφέρει η απόφαση

Η απόφαση είναι η ακόλουθη:

Να παρέχεται θέση στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε μπροστά είτε έγγιστα στο κτίριο που στεγάζει την υπηρεσία υγείας (Φυσικοθεραπευτήριο) και μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της.

Η διαμόρφωση ραμπών ΑΜΕΑ στην πλησιέστερη από το κτίριο ασφαλή θέση για τη λειτουργία της και την εξασφάλιση της ευχερούς κίνησης των αμαξιδίων επί του πεζοδρομίου.

Η θέση στάθμευσης θα παραχωρείται κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, μετά από σχετική απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου, προσθέτει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, για την υλοποίηση τους θα ακολουθείται η διαδικασία που τηρείται μέχρι σήμερα για την υλοποίηση των θέσεων στάθμευσης εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ. Η προμήθεια των ρυθμιστικών πινακίδων (Ρ-71) θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο και η τοποθέτηση αυτών από το συνεργείο του Δήμου.

Η διαμόρφωση Ράμπας ΑΜΕΑ θα γίνεται εφ’ όσον το επιτρέπουν τα γεωμετρικά στοιχεία του πεζοδρομίου και της οδού, έτσι ώστε να γίνεται η διακίνηση πεζών και οχημάτων δίχως πρόβλημα στους εγγύς ιδιοκτήτες καταστημάτων και κατοικιών.