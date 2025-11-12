Ναός της Αφαίας: Νυχτερινός φωτισμός, σύστημα πυροπροστασίας, αναβατόριο για ΑμεΑ στο μνημείο της Αίγινας

Tα εγκαίνια του έργου αναβάθμισης περιβάλλοντος χώρου, φωτισμού και ανάδειξης του ναού της Αφαίας, στην Αίγινα, πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ημέρες.

Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρου που υποδέχεται πλήθος επισκεπτών

Οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος, ετησίως, υποδέχεται 100.000 επισκέπτες, περιλαμβάνουν τον φωτισμό του ναού, αναδεικνύοντας το μεγαλείο του, κατά τις νυχτερινές ώρες,- την εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, του αναβατορίου για ΑμεΑ, την αναδιαμόρφωση της εισόδου και κατασκευή νέου φυλακίου, την διαμόρφωση μονοπατιών περιήγησης και θέσεων στάσης και θέασης, την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, τέλος την κατασκευή περίφραξης.

Τη μελέτη και η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από την Ελευθερία Ντεκώ και τους συνεργάτες της

Ο ναός της Αφαίας, μετά από αυτές τις παρεμβάσεις είναι θωρακισμένος από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, καθίσταται πιο ευανάγνωστος για το κοινό, και προσβάσιμος σε όλους.

Παράλληλα, αυτή την περίοδο υλοποιείται και ολοκληρώνεται το έργο της αντικατάστασης του υφιστάμενου στεγάστρου φύλαξης των αρχιτεκτονικών μελών, όπως και η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και του ψηφιακού οδηγού, έργα που υλοποιεί ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Ο ναός της Αφαίας δεσπόζει στην κορυφή πευκόφυτου λόφου, στο βορειοανατολικό μέρος, της Αίγινας

Είναι το σπουδαιότερο μνημείο που σώζεται από το ιερό, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη θεότητα Αφαία. Φαίνεται ότι είχε ιδρυθεί σε χώρο όπου υπήρχε ήδη λατρευτική δραστηριότητα, από τη μυκηναϊκή εποχή.

Ο Παυσανίας αναφέρει το μύθο για την Αφαία που την ταυτίζει με την κρητική θεά Βριτόμαρτι-Δίκτυννα, άποψη που γίνεται αποδεκτή από τους ερευνητές.

Ο ναός κτίσθηκε γύρω στο 500-490 π.Χ. και αποτελεί ένα από τα ωραιότερα δείγματα δωρικού ρυθμού στην Ελλάδα, ορόσημο για την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την αρχαϊκή εποχή στην κλασική περίοδο.

Δωρικός ναός, περίπτερος με κιονοστοιχία 12 κιόνων στις μακρές και 6 στις στενές πλευρές

Τα γλυπτά των αετωμάτων και τα ακρωτήρια της στέγης ήταν από παριανό μάρμαρο και έφεραν χρώματα. Το θέμα και των δύο αετωμάτων είναι οι μυθικές εκστρατείες στην Τροία, στις οποίες διακρίθηκαν Αιγινήτες ήρωες. Παρούσα και στις δύο εκστρατείες είναι η Αθηνά, ως η κεντρική μορφή κάθε αετώματος.

Το δυτικό αέτωμα απηχεί την αισθητική του 6ου αι. π.Χ., ενώ το ανατολικό με τη μεγαλύτερη κινητικότητα των μορφών και την απουσία σχηματοποίησης παραπέμπει στις αρχές του 5ου αι. π.Χ.