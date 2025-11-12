magazin
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
12.11.2025 | 09:20
«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα
Ναός της Αφαίας: Νυχτερινός φωτισμός, σύστημα πυροπροστασίας, αναβατόριο για ΑμεΑ στο μνημείο της Αίγινας
Culture Live 12 Νοεμβρίου 2025 | 08:30

Ναός της Αφαίας: Νυχτερινός φωτισμός, σύστημα πυροπροστασίας, αναβατόριο για ΑμεΑ στο μνημείο της Αίγινας

Ο ναός κτίσθηκε γύρω στο 500-490 π.Χ. και αποτελεί ένα από τα ωραιότερα δείγματα δωρικού ρυθμού στην Ελλάδα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

Spotlight

Tα εγκαίνια του έργου αναβάθμισης περιβάλλοντος χώρου, φωτισμού και ανάδειξης του ναού της Αφαίας, στην Αίγινα, πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες ημέρες.

Τι περιλαμβάνουν οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρου που υποδέχεται πλήθος επισκεπτών

Οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος, ετησίως, υποδέχεται 100.000 επισκέπτες, περιλαμβάνουν τον φωτισμό του ναού, αναδεικνύοντας το μεγαλείο του, κατά τις νυχτερινές ώρες,- την εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, του αναβατορίου για ΑμεΑ, την αναδιαμόρφωση της εισόδου και κατασκευή νέου φυλακίου, την διαμόρφωση μονοπατιών περιήγησης και θέσεων στάσης και θέασης, την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, τέλος την κατασκευή περίφραξης.

Τη μελέτη και η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από την Ελευθερία Ντεκώ και τους συνεργάτες της

Ο ναός της Αφαίας, μετά από αυτές τις παρεμβάσεις είναι θωρακισμένος από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, καθίσταται πιο ευανάγνωστος για το κοινό, και προσβάσιμος σε όλους.

Παράλληλα, αυτή την περίοδο υλοποιείται και ολοκληρώνεται το έργο της αντικατάστασης του υφιστάμενου στεγάστρου φύλαξης των αρχιτεκτονικών μελών, όπως και η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και  του ψηφιακού οδηγού, έργα που υλοποιεί ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Ο ναός της Αφαίας δεσπόζει στην κορυφή πευκόφυτου λόφου, στο βορειοανατολικό μέρος, της Αίγινας

Είναι το σπουδαιότερο μνημείο που σώζεται από το ιερό, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη θεότητα Αφαία. Φαίνεται ότι είχε ιδρυθεί σε χώρο όπου υπήρχε ήδη λατρευτική δραστηριότητα, από τη μυκηναϊκή εποχή.

Ο Παυσανίας αναφέρει το μύθο για την Αφαία που την ταυτίζει με την κρητική θεά Βριτόμαρτι-Δίκτυννα, άποψη που γίνεται αποδεκτή από τους ερευνητές.

Ο ναός κτίσθηκε γύρω στο 500-490 π.Χ. και αποτελεί ένα από τα ωραιότερα δείγματα δωρικού ρυθμού στην Ελλάδα, ορόσημο για την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την αρχαϊκή εποχή στην κλασική περίοδο.

Δωρικός ναός, περίπτερος με κιονοστοιχία 12 κιόνων στις μακρές και 6 στις στενές πλευρές

Τα γλυπτά των αετωμάτων και τα ακρωτήρια της στέγης ήταν από παριανό μάρμαρο και έφεραν χρώματα. Το θέμα και των δύο αετωμάτων είναι οι μυθικές εκστρατείες στην Τροία, στις οποίες διακρίθηκαν Αιγινήτες ήρωες. Παρούσα και στις δύο εκστρατείες είναι η Αθηνά, ως η κεντρική μορφή κάθε αετώματος.

Το δυτικό αέτωμα απηχεί την αισθητική του 6ου αι. π.Χ., ενώ το ανατολικό με τη μεγαλύτερη κινητικότητα των μορφών και την απουσία σχηματοποίησης παραπέμπει στις αρχές του 5ου αι. π.Χ.

Economy
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Vita.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους

Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά
Φόβος και παράνοια 12.11.25

Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά

Στο βιβλίο του Wings: The Story of a Band on the Run ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε τη σύλληψή του στην Ιαπωνία για κατοχή ναρκωτικών. Και η κόρη του Στέλλα είχε κάτι να πει για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου
The Human Condition 12.11.25

Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο ηθοποιός που χάρισε στον Ακίρα Κουροσάβα την πιο σκοτεινή και συγκλονιστική ενσάρκωση ενός «Βασιλιά Ληρ» στο επικό Ran, πέθανε στο Τόκιο σε ηλικία 92 ετών.

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται
«Ελπίδα» 12.11.25

Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται

Η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 1,3 εκατομμυρίων δολάρια στο box office, ωστόσο η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν αφορά μονάχα τα ταμεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» – Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά
Χαρτούμ, 1932 – Αθήνα, 2010 11.11.25

«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» - Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς» σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού, αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης, Σταμάτη Γκίκα, ηθοποιού (Atelier Andréas Voutsinas) και επιμελητή εκδόσεων και Μάριου - Άγγελου Βουτσινά, εικαστικού καλλιτέχνη.

Σύνταξη
Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office
Πήγε άπατη 11.11.25

Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office

Τι κι αν αρκετοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν το φιλμ που θα χάριζε στη Σίντνεϊ Σουίνι το βραβείο Όσκαρ; Το Christy βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρασε και δεν... ακούμπησε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon
Μύθος 10.11.25

«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon

Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας τρόμου Κάρι και με αφορμή την επιστροφή της στη μικρή οθόνη με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον τρόμο που την καθιέρωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith
Εσείς στολίσατε; 10.11.25

Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith

Ο Paul Smith σχεδίασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για το Royal Opera House, έναν ακόμα θεσμό του Covent Garden, ως «μια ματιά πίσω από τις κουρτίνες», με διακοσμήσεις εμπνευσμένες από τα παρασκήνια ενός θεάτρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Συνάντηση με τον Ιταλό υφυπουργό Edoardo Rixi στο Κάιρο – Διευρύνεται η συνεργασία των δύο χωρών στη ναυτιλία
TransMEA 2025 12.11.25

Συνάντηση Κικίλια με Edoardo Rixi στο Κάιρο: Διευρύνεται η συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας στη ναυτιλία

Ο κ. Κικίλιας κατά τη συνάντηση του με τον ιταλό υφυπουργό, τόνισε ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαιρετική συνεργασία - «Η οπτική μας ως χωρών της Μεσογείου έχει πολλά να συμβάλει στις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές», είπε

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League
Αθλητισμός & Σπορ 12.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/11): Δράση με Ολυμπιακό σε Ευρωλίγκα και CEV Champions League

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (12/11), από το οποίο ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης στο δρόμο, Δούκας – Διαμαντοπούλου μαζί και η «μάχη των μαχών» στη Βουλή

Χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη για την πετυχημένη εκδήλωση στην Κρήτη και τη συμμετοχή του Ανδρουλάκη στο αγροτικό συλλαλητήριο. Η κοινή εμφάνιση Δούκα - Διαμαντοπούλου και η σύγκρουση με Μητσοτάκη για την ακρίβεια.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ: Ποια κράτη θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση – Τι περιλαμβάνεται
Κόσμος 12.11.25

Ποια κράτη της ΕΕ θα λάβουν την ενίσχυση αλληλεγγύης για την μετανάστευση - Τι περιλαμβάνεται

Στην ΕΕ τα κράτη-μέλη θα διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες αναφορικά με το πόσο μεγάλο είναι το μεταναστευτικό πρόβλημα, ώστε να αποφασισθεί αν θα λάβουν ή αν θα παράσχουν συνεισφορά αλληλεγγύης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber – Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη
Κρίσιμες έρευνες 12.11.25

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber - Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη

Τα κρίσιμα στοιχεία που αναμένεται να αποκαλύψει το κινητό του 46χρονου - Γιατί πιστεύουν οι Αρχές ότι θα τους οδηγήσει στην άκρη του νήματος - Τεράστια τα κέρδη του κυκλώματος

Σύνταξη
Η διαμάχη της Λίβερπουλ με τον Όλιβερ και ο αποκλεισμός του από δυο ομάδες
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Η διαμάχη της Λίβερπουλ με τον Όλιβερ και ο αποκλεισμός του από δυο ομάδες

Η Λίβερπουλ έκανε καταγγελία εναντίον του διαιτητή Μάικλ Ολιβερ στον επίσημο φορέα της διαιτησίας, με αφορμή ότι ως VAR δεν μέτρησε το γκολ του Φαν Ντάικ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

Βάιος Μπαλάφας
Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο
Ελλάδα 12.11.25

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς του μικρού αγοριού από την περιοχή των Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα ότι δεν τα κατάφερε. 

Σύνταξη
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

