magazin
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μουσείο Μαρία Κάλλας: Τι έρχεται τον Νοέμβριο
Culture Live 07 Νοεμβρίου 2025 | 08:30

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Τι έρχεται τον Νοέμβριο

Πλούσιες εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Spotlight

8 – 25 Νοεμβρίου 2025 | Masterclasses 2025

Ο επιτυχημένος θεσμός των Masterclasses του Μουσείου Μαρία Κάλλας συνεχίζεται και φέτος, προσφέροντας έναν ακόμη κύκλο εξειδικευμένων σεμιναρίων στις παραστατικές τέχνες.

Μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση του πρώτου κύκλου το 2024, το Μουσείο υποδέχεται ξανά κορυφαίους επαγγελματίες για να μεταδώσουν την τεχνογνωσία τους σε νέους δημιουργούς και καλλιτέχνες.

Κάθε χρόνο, τα Masterclasses του Μουσείου φιλοξενούν αναγνωρισμένους εισηγητές από το ευρύτερο πεδίο των παραστατικών τεχνών -και ειδικότερα του θεάτρου και της όπερας-, με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων φοιτητών, αποφοίτων και νέων επαγγελματιών του κλάδου.

Το πρόγραμμα του 2025 εστιάζει σε ειδικότητες που αποτελούν βασικούς πυλώνες της παραγωγής και διαμόρφωσης της σκηνικής εμπειρίας – σε δεξιότητες που, αν και συχνά αθέατες, συμβάλλουν καθοριστικά στη μαγεία της παράστασης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18 & 19 Νοεμβρίου – Masterclass Σχεδιασμού Φωτισμού με την Χριστίνα Θανάσουλα

20 & 21 Νοεμβρίου – Masterclass Επιμέλειας Θεατρικών Κομμώσεων & Μακιγιάζ με τον Παύλο Κατσιμίχα

24 & 25 Νοεμβρίου – Masterclass Stage Management με την Αντιγόνη Νέτα

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ανοίξει! Μάθετε περισσότερα και κλείστε την θέση σας σας εδώ

Ξεναγήσεις

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας σχεδιάζει και προσφέρει μια σειρά διαδραστικών και βιωματικών ξεναγήσεων, προσκαλώντας τους επισκέπτες του να βιώσουν τη            μουσειακή εμπειρία και να ανακαλύψουν τη μεγάλη σοπράνο, αλλά και την τέχνη της όπερας.

Μια επίσκεψη στο μουσείο που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις, συνδυάζοντας ηχητικά και ιστορικά τεκμήρια, νέες τεχνολογίες και πολυμέσα.

Οι ξεναγήσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη, όπως ορίζει η σύγχρονη μουσειολογία: για ενήλικες, για οικογένειες,        θεματικές από τους ειδικούς του μουσείου, για επισκέπτες άνω των 65 ετών, και άλλες ομάδες.

Το πρόγραμμα του Νοεμβρίου 2025:

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, 18:00 | Θεματική Ξενάγηση “Είδωλο και Μύθος” – Κλείστε την θέση σας εδώ

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, 12:00 | Ξενάγηση για άτομα άνω των 65 ετών – Κλείστε την θέση σας καλώντας στο 2104404204

Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε την θέση σας εδώ

Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 13:30 | Οικογενειακή Ξενάγηση – Κλείστε την θέση σας εδώ

Οικογενειακά προγράμματα

MCM KIDS

Κυριακές 2 & 23 Νοεμβρίου 2025 | Avanti Maestro! Χρώματα, μουντζούρες και μουσικές!

Τι δουλειά μπορεί να έχουν μέσα στο Μουσείο ένα πινέλο, ένα πιάνο και μερικές μουτζούρες;

Τα παιδιά μαζί με τους συνοδούς τους θα το ανακαλύψουν μέσα από ένα φανταστικό μουσικό παιχνίδι! Με οδηγό τις μελωδίες του ζωντανού πιάνου και καβαλιέρους τα πινέλα και τα χρώματα, θα εξερευνήσουμε τον ρυθμό και θα φτιάξουμε τις πιο απίθανες «μουσικές μουτζούρες».

Μέσα από αυτές θα ξετυλιχτούν ιστορίες γεμάτες χρώματα και σχήματα, δημιουργώντας μοναδικούς φανταστικούς κόσμους όπου η μουσική γίνεται ζωγραφιά και η τέχνη της όπερας συναντά την παιδική φαντασία.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Κυριακές 2 & 23 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 11.00-12.00

Ηλικίες: 3-5 ετών

Μάθετε περισσότερα εδώ

Κυριακές 9 & 30 Νοεμβρίου | Η Όπερα Γίνεται Παιχνίδι

Ένα βιωματικό μουσικοπαιδαγωγικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της όπερας και των ήχων περιμένει τα παιδιά με τους συνοδούς τους, στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, παρέα με ένα πιάνο!

Με έμπνευση τη φωνή και την προσωπικότητα της μεγάλης ντίβας, τα παιδιά θα βουτήξουν μέσα σε σκηνικά δωμάτια από τις 3 εμβληματικές όπερες: Νόρμα, Τόσκα, Τραβιάτα, θα παίξουν με τον ρυθμό, θα κινηθούν με τη φαντασία και στο τέλος θα εξερευνήσουν μουσικά όργανα Orff και θα δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική μουσική σύνθεση με τη συνοδεία πιάνου.

Η όπερα γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι γίνεται έκφραση, συνεργασία και δημιουργία.

Σημαντική σημείωση: Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη μουσική γνώση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Κυριακή, 9 & 30 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 11.30 – 12.30

Ηλικίες: 5-10 ετών

Μάθετε περισσότερα εδώ

Κυριακή 16 Νοεμβρίου | Άκου τη Μουσική!

Μια βιωματική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους στο Μουσείο Μαρία Κάλλας σε συνεργασία με το Εθνικό Ωδείο!

Ελάτε μαζί με τα παιδιά σε ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει τη χαρά της μουσικής με την ανακάλυψη!

Στην καρδιά του μουσείου, το Michalis Brouzos trio (Μιχάλης Μπρούζος στη κιθάρα, Θωμάς Κοντογεώργης στο πιάνο και Μιχάλης Πορφύρης στο τσέλο), ένα τρίο καθηγητών και απόφοιτων του Εθνικού Ωδείου Αθηνών, παρουσιάζει μια βιωματική μουσική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Μια ξεχωριστή ευκαιρία για τα παιδιά και τους συνοδούς τους να γνωρίσουν από κοντά τα μουσικά όργανα, να τα αγγίξουν, να πειραματιστούν με τους ήχους και τις δονήσεις τους και να ανακαλύψουν τη χαρά του παιχνιδιού μέσα από τη μουσική.

Ελάτε να ακούσουμε, να νιώσουμε και να παίξουμε με τον ήχο στο Μουσείο Μαρία Κάλλας!

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 11.30 – 12.30 μ.μ.

Ηλικίες: 3-5 ετών

Μάθετε περισσότερα εδώ.

MCM BABIES

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025 | Οι υφές του θεάτρου στο μουσείο

Ένα αισθητηριακό θεατρικό ταξίδι: ένα πρωτότυπο βρεφικό πρόγραμμα που ζωντανεύει το θέατρο μέσα από την αφή, τον ήχο και την κίνηση.

Μέσα σε έναν ζεστό, ασφαλή και ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα βρέφη ανακαλύπτουν τον κόσμο της όπερας και της σκηνής μέσα από υλικά διαφορετικών υφών -βελούδο, τούλι, μετάξι- ενώ πειραματίζονται με μουσικές, θεατρικά αντικείμενα και μικρές ιστορίες εμπνευσμένες από τη φωνή της Μαρίας Κάλλας.

Ένα θεατρικό μπαούλο ανοίγει, και μαζί του ανοίγει ένας κόσμος αισθήσεων και πρώιμης καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Βρέφη και συνοδοί κινούνται, αλληλεπιδρούν, αγγίζουν, ακούν και συμμετέχουν σε αυτή την εμπειρία, ενεργοποιώντας ήπια τις αισθήσεις.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 9.30 – 10.15 π.μ.

Ηλικίες: 8 μηνών έως 36 μηνών

Μάθετε περισσότερα  εδώ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

OT FORUM: Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ στο 6ο ΟΤ FORUM

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

Καρκίνος του εντέρου: Ελπίδα για νέες θεραπείες που θα σώσουν εκατομμύρια ζωές

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Κλείνει deal με κολοσσό του LNG το σχήμα AKTOR – ΔΕΠΑ

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»
«Thriller» 06.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – «Μια εκ βαθέων ματιά στην ζωή του»

Το τρέιλερ της ταινίας «Michael» ξεκινά με τον Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο με τον Κουίνσι Τζόουνς (Κέντρικ Σάμσον), ο οποίος λέει: «Ξέρω ότι περίμενες πολύ καιρό για αυτό. Τα κομμάτια είναι έτοιμα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα
Culture Live 06.11.25

66ο ΦΚΘ: «Μπιτσκόμπερ»: Είδαμε τη νέα ταινία του Αριστοτέλη Μαραγκού που διεκδικεί βραβείο στο Διαγωνιστικό Τμήμα

Ένας ναυτικός, χωρίς το δικό του πλοίο, λαχταρά αυτό που ξέρει πως θα τον καταστρέψει: τη ζωή στη θάλασσα. Είδαμε το Μπιτσκόμπερ στο 66ο ΦΚΘ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ
Ειδωλολατρία 05.11.25

Η Αλίκη πίσω από τη Βουγιουκλάκη – Μια ταινία για τους παράλληλους εαυτούς της σταρ

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια ριζοσπαστική επανερμηνεία μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Κωνσταντίνου Μενελάου. Η ταινία Θηλυκό έκανε πρεμιέρα στο 66ο ΦΚΘ και θα παιχτεί στις 15 Νοεμβρίου στο Παρίσι, στο ASVOFF Festival, ενώ μπορεί να τη δει κανείς online στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 
Culture Live 05.11.25

«Aρκετά με τη βία της σιωπής»: Η Κρίστεν Στιούαρτ καταγγέλει την κινηματογραφική βιομηχανία 

Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον
«Τα πάντα θόλωσαν» 05.11.25

Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον

Στο νέο του βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στη δολοφονία του επί χρόνια «έτερον ήμισύ» του στους Beatles Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς
Culture Live 05.11.25

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς

Η «Λόλα» έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της, έγινε θρύλος και παραμένει, 60 χρόνια μετά, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου

Σύνταξη
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Σύνταξη
Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)
Europa League 07.11.25

Έγραψε Ιστορία στον ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς: Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη (vid)

Ιστορικό ήταν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αφού ο αρχηγός του «Δικεφάλου του Βορρά» πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Σύνταξη
Ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες: Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές
Energean – ExxonMobil – Helleniq Energy 07.11.25

Επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη έρευνας υδρογονανθράκων - Το «οικόπεδο 2» βάζει μπρος τις μηχανές

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από τέσσερις δεκαετίες – Τα επόμενα βήματα της ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy

Σύνταξη
Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ «κυνηγά» εναλλακτικές λύσεις στην κυκλοφοριακή συμφόρηση – Πού στρέφει το βλέμμα της

Η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αλλοίωση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών, αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά
Εκ των έσω κριτική 07.11.25

Μακρόν: Ο «χειρότερος» πρόεδρος της Γαλλίας – Τόσο νάρκισσος, που ενίσχυσε την ακροδεξιά

Μόνο καλά λόγια δεν έχει για τον Γάλλο πρόεδρο ο παλιός του μέντορας, Αλέν Μινκ. Πιστεύει ότι ο Μακρόν αφήνει τη χώρα σε χειρότερη κατάσταση από όταν ανέλαβε την εξουσία, οδηγώντας την στην καταστροφή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Η Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό μετά το αιματηρό περιστατικό.

Σύνταξη
Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση
Ελλάδα 07.11.25

Πώς προχωρά η διαδικασία των εκταφών για τα θύματα των Τεμπών – Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση

Ένα μήνα μετά την απόφαση της Εισαγγελίας Λάρισας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις εκταφές των θυμάτων στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών - Πότε θα ολοκληρωθούν

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο