Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Η συγκλονιστική τελετή εγκαινίων
Κόσμος 01 Νοεμβρίου 2025 | 22:12

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Η συγκλονιστική τελετή εγκαινίων

Μονάρχες και ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν λίγο έξω από το Κάιρο για τα εγκαίνια του μεγαλύτερου αιγυπτιακού μουσείου στον κόσμο

Σύνταξη
Ύστερα από περισσότερα από είκοσι χρόνια σχεδιασμού, καθυστερήσεων και τεχνικών δυσκολιών, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (Grand Egyptian Museum – GEM) άνοιξε επίσημα τις πύλες του το Σάββατο το βράδυ, λίγο έξω από το Κάιρο, στους πρόποδες των πυραμίδων της Γκίζας.

Με κόστος που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το μουσείο θεωρείται ήδη το μεγαλύτερο στον κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά σε έναν πολιτισμό, φιλοξενώντας περισσότερα από 100.000 εκθέματα.

Η εντυπωσιακή τελετή εγκαινίων διήρκησε περίπου δύο ώρες και παρακολούθησαν περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες, ανάμεσά τους 40 αρχηγοί κρατών, βασιλείς και πρίγκιπες.

Παρών ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εντυπωσιακή τελετή με πυροτεχνήματα και drones

Την προσοχή τράβηξαν τα εκατοντάδες πυροτεχνήματα και οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί drones, που παρουσίασαν στον ουρανό τα πιο γνωστά εκθέματα του μουσείου.

«Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας», δήλωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ένα σόου με drones απεικονίζει τις αιγυπτιακές πυραμίδες κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM), κοντά στο συγκρότημα πυραμίδων της Γκίζας, στη Γκίζα της Αιγύπτου, 1 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Ένα όραμα που ξεκίνησε πριν από τρεις δεκαετίες

Η ιδέα για τη δημιουργία του μουσείου ανακοινώθηκε ήδη από το 1992, ενώ οι οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν το 2005. Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, το έργο ολοκληρώθηκε και το μουσείο ανοίγει επίσημα, ύστερα από δοκιμαστικές λειτουργίες μέσα στο 2024.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε 470.000 τετραγωνικά μέτρα, μετατρέποντας την περιοχή της Γκίζας σε μια «πόλη πολιτισμού».

Πυροτεχνήματα εκρήγνυνται κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM), κοντά στο συγκρότημα των πυραμίδων της Γκίζας, στη Γκίζα της Αιγύπτου, 1 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Στο εσωτερικό του μουσείου εκτίθενται πάνω από 50.000 αντικείμενα, ανάμεσά τους ο κολοσσός του Ραμσή Β’, βάρους 83 τόνων και ηλικίας 3.200 ετών. Τα εκθέματα καλύπτουν την ιστορία της Αιγύπτου από τα προϊστορικά χρόνια έως τη ρωμαϊκή περίοδο, κατανεμημένα σε 12 θεματικές αίθουσες.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν ακόμη και το έργο των συντηρητών μέσα από γυάλινα παράθυρα, όπως την αποκατάσταση του «ηλιακού σκάφους» του Φαραώ Χέοπα, ηλικίας 4.500 ετών — το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο πλοίο που έχει βρεθεί ποτέ στην Αίγυπτο.

Ένα κορίτσι φοράει ένα κοστούμι, ενώ ο κόσμος συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει την επίσημη τελετή έναρξης του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM) σε μια μεγάλη οθόνη στο κέντρο της πόλης, κοντά στην πλατεία Ταχρίρ, μπροστά από το Μουσείο του Παλατιού Αμπντίν, στο Κάιρο της Αιγύπτου, 1 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh TPX ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Τεχνολογία και παράδοση σε αρμονία

Το GEM διαθέτει σύγχρονες γκαλερί, φωτισμό υψηλής ακρίβειας, εκθέσεις εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, ακόμη και ένα παιδικό μουσείο.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Αχμέντ Γκονέιμ, το μουσείο «μιλά τη γλώσσα της νέας γενιάς». «Η Γενιά Ζ δεν διαβάζει επιγραφές — επικοινωνεί μέσα από την τεχνολογία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ένα σόου με drones πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM), κοντά στο συγκρότημα των πυραμίδων της Γκίζας, στη Γκίζα της Αιγύπτου, την 1η Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Από το παλιό μουσείο της Ταχρίρ στη νέα εποχή

Πολλά από τα εκθέματα μεταφέρθηκαν από το ιστορικό Αιγυπτιακό Μουσείο της πλατείας Ταχρίρ, το οποίο πλέον δεν επαρκούσε για τον όγκο των συλλογών. Νέα ευρήματα προέρχονται από πρόσφατες ανασκαφές στη Σακκάρα, όπου έχουν βρεθεί δεκάδες πολύτιμοι θησαυροί τα τελευταία χρόνια.

Η λειτουργία του μουσείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει νέο αεροδρόμιο (σε λειτουργία από το 2020) και υπό κατασκευή δίκτυο μετρό.

Άνθρωποι παρακολουθούν την επίσημη τελετή έναρξης του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM) σε μια μεγάλη οθόνη στο κέντρο της πόλης, κοντά στην πλατεία Ταχρίρ, μπροστά από το Μουσείο του Παλατιού Αμπντίν, στο Κάιρο της Αιγύπτου, 1 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Πέρα από τον πολιτιστικό του ρόλο, το έργο στοχεύει να ενισχύσει την τουριστική βιομηχανία της Αιγύπτου — έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της.

Μετά τη δραματική πτώση του τουρισμού κατά την Αραβική Άνοιξη και την πανδημία, οι επισκέπτες έφτασαν σε ρεκόρ 15,7 εκατομμυρίων το 2024. Η κυβέρνηση επιδιώκει διπλασιασμό έως το 2032, με το νέο μουσείο ως βασικό μοχλό ανάπτυξης.

«Ένα δώρο της Αιγύπτου στον κόσμο»

Σύμφωνα με τον Χασάν Αλλάμ, επικεφαλής της εταιρείας που διαχειρίζεται το μουσείο, αναμένονται 15.000 έως 20.000 επισκέπτες καθημερινά.

«Ο κόσμος περίμενε αυτή τη στιγμή — και όλοι είναι ενθουσιασμένοι», σημείωσε.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι εμφανίζεται σε μια τηλεοπτική μετάδοση κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής εγκαινίων του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM), ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν σε μια μεγάλη οθόνη στο κέντρο της πόλης κοντά στην πλατεία Ταχρίρ, μπροστά από το Μουσείο του Παλατιού Αμπντίν, στο Κάιρο της Αιγύπτου, 1 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Σαρίφ Φάθι χαρακτήρισε το μουσείο «δώρο της Αιγύπτου προς τον κόσμο», τονίζοντας ότι «αντανακλά την υπερηφάνεια ενός λαού που προστατεύει και μοιράζεται την κληρονομιά του».

