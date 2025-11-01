Ύστερα από περισσότερα από είκοσι χρόνια σχεδιασμού, καθυστερήσεων και τεχνικών δυσκολιών, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (Grand Egyptian Museum – GEM) άνοιξε επίσημα τις πύλες του το Σάββατο το βράδυ, λίγο έξω από το Κάιρο, στους πρόποδες των πυραμίδων της Γκίζας.

Με κόστος που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το μουσείο θεωρείται ήδη το μεγαλύτερο στον κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά σε έναν πολιτισμό, φιλοξενώντας περισσότερα από 100.000 εκθέματα.

Η εντυπωσιακή τελετή εγκαινίων διήρκησε περίπου δύο ώρες και παρακολούθησαν περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες, ανάμεσά τους 40 αρχηγοί κρατών, βασιλείς και πρίγκιπες.

Παρών ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εντυπωσιακή τελετή με πυροτεχνήματα και drones

Την προσοχή τράβηξαν τα εκατοντάδες πυροτεχνήματα και οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί drones, που παρουσίασαν στον ουρανό τα πιο γνωστά εκθέματα του μουσείου.

«Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας», δήλωσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ένα όραμα που ξεκίνησε πριν από τρεις δεκαετίες

Η ιδέα για τη δημιουργία του μουσείου ανακοινώθηκε ήδη από το 1992, ενώ οι οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν το 2005. Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, το έργο ολοκληρώθηκε και το μουσείο ανοίγει επίσημα, ύστερα από δοκιμαστικές λειτουργίες μέσα στο 2024.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε 470.000 τετραγωνικά μέτρα, μετατρέποντας την περιοχή της Γκίζας σε μια «πόλη πολιτισμού».

Στο εσωτερικό του μουσείου εκτίθενται πάνω από 50.000 αντικείμενα, ανάμεσά τους ο κολοσσός του Ραμσή Β’, βάρους 83 τόνων και ηλικίας 3.200 ετών. Τα εκθέματα καλύπτουν την ιστορία της Αιγύπτου από τα προϊστορικά χρόνια έως τη ρωμαϊκή περίοδο, κατανεμημένα σε 12 θεματικές αίθουσες.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν ακόμη και το έργο των συντηρητών μέσα από γυάλινα παράθυρα, όπως την αποκατάσταση του «ηλιακού σκάφους» του Φαραώ Χέοπα, ηλικίας 4.500 ετών — το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο πλοίο που έχει βρεθεί ποτέ στην Αίγυπτο.

Τεχνολογία και παράδοση σε αρμονία

Το GEM διαθέτει σύγχρονες γκαλερί, φωτισμό υψηλής ακρίβειας, εκθέσεις εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, ακόμη και ένα παιδικό μουσείο.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Αχμέντ Γκονέιμ, το μουσείο «μιλά τη γλώσσα της νέας γενιάς». «Η Γενιά Ζ δεν διαβάζει επιγραφές — επικοινωνεί μέσα από την τεχνολογία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Από το παλιό μουσείο της Ταχρίρ στη νέα εποχή

Πολλά από τα εκθέματα μεταφέρθηκαν από το ιστορικό Αιγυπτιακό Μουσείο της πλατείας Ταχρίρ, το οποίο πλέον δεν επαρκούσε για τον όγκο των συλλογών. Νέα ευρήματα προέρχονται από πρόσφατες ανασκαφές στη Σακκάρα, όπου έχουν βρεθεί δεκάδες πολύτιμοι θησαυροί τα τελευταία χρόνια.

Η λειτουργία του μουσείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει νέο αεροδρόμιο (σε λειτουργία από το 2020) και υπό κατασκευή δίκτυο μετρό.

Πέρα από τον πολιτιστικό του ρόλο, το έργο στοχεύει να ενισχύσει την τουριστική βιομηχανία της Αιγύπτου — έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της.

Μετά τη δραματική πτώση του τουρισμού κατά την Αραβική Άνοιξη και την πανδημία, οι επισκέπτες έφτασαν σε ρεκόρ 15,7 εκατομμυρίων το 2024. Η κυβέρνηση επιδιώκει διπλασιασμό έως το 2032, με το νέο μουσείο ως βασικό μοχλό ανάπτυξης.

«Ένα δώρο της Αιγύπτου στον κόσμο»

Σύμφωνα με τον Χασάν Αλλάμ, επικεφαλής της εταιρείας που διαχειρίζεται το μουσείο, αναμένονται 15.000 έως 20.000 επισκέπτες καθημερινά.

«Ο κόσμος περίμενε αυτή τη στιγμή — και όλοι είναι ενθουσιασμένοι», σημείωσε.

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων Σαρίφ Φάθι χαρακτήρισε το μουσείο «δώρο της Αιγύπτου προς τον κόσμο», τονίζοντας ότι «αντανακλά την υπερηφάνεια ενός λαού που προστατεύει και μοιράζεται την κληρονομιά του».