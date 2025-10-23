Το μυστήριο υπόγειο της Αιγύπτου που έχει μείνει σφραγισμένο για δεκαετίες: Πυραμίδα ή «πύλη προς τ’ αστέρια»;

Λίγα μίλια νότια των Πυραμίδων της Γκίζας της Αιγύπτου, υπάρχει ένας χώρος που έχει προκαλέσει αμέτρητα ερωτήματα στους αρχαιολόγους και τους λάτρεις των μυστηρίων.

Το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν, γνωστό και ως «Area 51 της Αιγύπτου», παραμένει κλειστό για το κοινό εδώ και δεκαετίες, υπό τον έλεγχο του αιγυπτιακού στρατού.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η ιστορία του χώρου ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν ο Ιταλός αρχαιολόγος Alessandro Barsanti πραγματοποίησε τις πρώτες ανασκαφές, αποκαλύπτοντας μια κατασκευή που δεν μοιάζει με καμία άλλη στην Αίγυπτο.

The «unfinished» pyramid at Zawyet el Aryan is in fact a competed structure. The northerly, subterranean alignment was designed to channel the light of the imperishable stars, associated with Horus, into the depths of the Earth, where it meets Osiris in the Underworld. pic.twitter.com/uWxe3lWx72 — BooksOfStone (@BooksOfStone) July 8, 2025

Ένας τεράστιος λάκκος από γρανίτη και ασβεστόλιθο

Ο Barsanti αποκάλυψε έναν τεράστιο λάκκο σε σχήμα Τ, λαξευμένο σε συμπαγή ασβεστόλιθο, βάθους σχεδόν 30 μέτρων.

Οι τοίχοι ήταν λείοι και επενδυμένοι με τεράστια γρανιτένια μπλοκ, ενώ στο κέντρο ενός θαλάμου βρέθηκε ένα οβάλ γρανιτένιο δοχείο με προσαρμοσμένο καπάκι.

Ο αρχαιολόγος κατέγραψε ότι το δοχείο περιείχε ίχνη μιας άγνωστης ουσίας, η οποία δυστυχώς χάθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Η κατασκευή του χώρου και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν —τεράστιοι γρανιτένιοι όγκοι, δάπεδα τέλεια λειασμένα και τοιχοποιίες ακριβείας— προκαλούν θαυμασμό και απορία ακόμη και σήμερα.

Zawyet El Aryan today

Edit

Since 1960, much of the area near Zawyet El Aryan has been restricted for use as a military base. Access to the pyramids has been restricted since 1964. No excavations are allowed, the original necropolis is overbuilt with military bungalows, and the… pic.twitter.com/UjdBADbrez — ⚜L.E.P.A (@lepanigeria) May 18, 2023

Η μυστηριώδης επιγραφή «Seba» και το νόημά της

Κατά την ανασκαφή, ο Barsanti εντόπισε γκράφιτι στους τοίχους του φρέατος, γραμμένα με κόκκινο και μαύρο μελάνι.

Μία από τις επιγραφές ανέφερε τη λέξη «Seba», ακολουθούμενη από σύμβολα που δεν έχουν πλήρως αποκρυπτογραφηθεί.

Η λέξη «Seba» σημαίνει «αστέρι», αλλά ορισμένοι ερευνητές, όπως ο ανεξάρτητος μελετητής Derek Olson, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τον αρχαίο αιγυπτιακό όρο που σήμαινε «πύλη προς τα αστέρια».

Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν θα μπορούσε να ήταν τελετουργικός ή ακόμη και κοσμικός χώρος, ένας τύπος «σκάφους» για πνευματική ανάληψη ή ταξίδι προς τον ουρανό.

Οι θεωρίες και η παρέμβαση του στρατού

Παρά τις ανακαλύψεις του Barsanti, η έρευνα σταμάτησε απότομα.

Από τη δεκαετία του 1960, ο αιγυπτιακός στρατός ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, απαγορεύοντας κάθε πρόσβαση και νέες ανασκαφές.

Οι μοναδικές λεπτομερείς πληροφορίες που διαθέτουμε προέρχονται από τις παλιές φωτογραφίες και τα ημερολόγια του Barsanti.

Και η απαγόρευση αυτή ενίσχυσε τις θεωρίες συνωμοσίας.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο χώρος κρύβει προηγμένη τεχνολογία των αρχαίων, ενώ άλλοι τον θεωρούν απλώς ημιτελές έργο μιας πυραμίδας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η θεωρία της ημιτελούς πυραμίδας

Πολλοί αιγυπτιολόγοι πιστεύουν ότι το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν ήταν η αρχή μιας πυραμίδας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, πιθανόν της 3ης ή 4ης Δυναστείας.

Η ύπαρξη επιγραφής που αναφέρει τον βασιλιά Τζεντεφρά, γιο του Χέοπα, φαίνεται να ενισχύει αυτή την εκδοχή.

Ωστόσο, η αυθεντικότητα αυτής της επιγραφής παραμένει αμφισβητούμενη, και η έλλειψη υπερκατασκευής πάνω από το λάκκο προκαλεί ερωτήματα. Αν όντως επρόκειτο για πυραμίδα, γιατί δεν χτίστηκε ποτέ;

Το αίνιγμα του γρανιτένιου δοχείου

Στο επίκεντρο του μυστηρίου βρίσκεται το οβάλ γρανιτένιο δοχείο, μήκους τριών μέτρων και βάθους ενάμισι.

Ήταν ερμειτικά σφραγισμένο με καπάκι, σαν να προοριζόταν να κρατήσει κάτι σημαντικό ή ιερό.

«Γιατί να τοποθετηθεί ένα δοχείο τέτοιου μεγέθους σε ένα υπόγειο θάλαμο;» αναρωτιούνται οι ερευνητές.

Ο Olson θεωρεί ότι ίσως χρησίμευε για τελετουργικούς ή ενεργειακούς σκοπούς, ενώ άλλοι βλέπουν απλώς ως μία ιεροτελεστία για τα θεμέλια της κατασκευής.

Ένα μυστήριο που επιμένει

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την ανακάλυψή του, το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν παραμένει απαγορευμένο και αδιερεύνητο.

Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς κρύβεται κάτω από τις γρανιτένιες πλάκες ή ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της κατασκευής.

Ίσως να πρόκειται για ένα απομεινάρι της αιγυπτιακής μηχανικής, ίσως όμως και για κάτι που ξεπερνά τις συμβατικές μας γνώσεις για τον αρχαίο κόσμο.

Μέχρι να ανοίξει ξανά ο χώρος, το Ζαουγιέτ Ελ Αριάν θα παραμένει μια σιωπηλή «πύλη προς τα αστέρια», καλυμμένη από μυστήριο και φαντασία.