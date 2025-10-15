magazin
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά
Culture Live 15 Οκτωβρίου 2025 | 06:02

Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στo Βόρειo Σινά, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την αιγυπτιακή άμυνα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Spotlight

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έφερε στο φως η αιγυπτιακή αρχαιολογική αποστολή στo Βόρειο Σινά: ένα τεράστιο στρατιωτικό φρούριο, το οποίο χρονολογείται στην περίοδο του Νέου Βασιλείου (περίπου 1550–1070 π.Χ.) και χαρακτηρίζεται ήδη ως «ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα κάστρα που έχουν εντοπιστεί στον Δρόμο του Πολέμου του Ώρου, κοντά στις ακτές της Μεσογείου».

Το φρούριο, που εντοπίστηκε στην περιοχή Σεΐχ Ζάγεντ, καλύπτει έκταση περίπου 8.000 τετραγωνικών μέτρων, σχεδόν τριπλάσια από εκείνη του προγενέστερου κάστρου που είχε βρεθεί στο ίδιο σημείο του Τελ Χαρούμπα τη δεκαετία του 1980. Το παλαιότερο αυτό φρούριο βρίσκεται περίπου 700 μέτρα νοτιοδυτικά από το νέο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

YouTube thumbnail

Μια αλυσίδα οχυρώσεων για την προστασία της χώρας

Όπως αναφέρει το περιοδικό Archaeology News Magazine, το φρούριο αποτελούσε μέρος μιας εκτεταμένης αλυσίδας οχυρωματικών εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν για την ασφάλεια των συνόρων και την προστασία των βασικών οδών που συνέδεαν την Αίγυπτο, Παλαιστίνη και Λεβάντε.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τμήμα του νότιου τείχους μήκους 105 μέτρων και πάχους 2,5 μέτρων, καθώς και μία δευτερεύουσα είσοδο πλάτους 2,2 μέτρων. Συνολικά, έχουν εντοπιστεί έντεκα πύργοι άμυνας, μεταξύ των οποίων ο βορειοδυτικός, καθώς και τμήματα των βόρειων και δυτικών τειχών του συγκροτήματος.

Στη δυτική πλευρά του φρουρίου, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης έναν υαλόλιθο τοίχο μήκους 75 μέτρων, ο οποίος χωρίζει το εσωτερικό σε ζώνες και περιβάλλει μια κατοικημένη περιοχή για στρατιώτες — στοιχείο που αποκαλύπτει την προσαρμοστικότητα και την τεχνική αρτιότητα της αιγυπτιακής αρχιτεκτονικής ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αγγείο σφραγισμένο με το καρτούς του βασιλιά Tούθμωση Α΄, που ανασκάφηκε στον χώρο, Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Ευρήματα και καθημερινή ζωή των στρατιωτών

Ανάμεσα στα σημαντικά ευρήματα περιλαμβάνονται θεμέλια κάτω από έναν από τους πύργους, που χρονολογούνται στην πρώτη μισή της 18ης Δυναστείας, καθώς και ένα αγγείο με σφραγίδα του φαραώ Tούθμωση Α΄. Επίσης, βρέθηκαν ηφαιστειακοί λίθοι πιθανότατα προερχόμενοι από ελληνικά νησιά, γεγονός που μαρτυρά εμπορικές ή πολιτισμικές ανταλλαγές με τον αιγαιακό χώρο.

Εντυπωσιακή είναι και η ανεύρεση ενός μεγάλου φούρνου για ψωμί και σημαντικών ποσοτήτων απολιθωμένης ζύμης, που επιβεβαιώνουν ότι το φρούριο λειτουργούσε ως πλήρως οργανωμένο στρατιωτικό κέντρο, όπου οι στρατιώτες ζούσαν και εργάζονταν καθημερινά.

Επανασχεδιασμοί και ιστορική εξέλιξη

Σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες, το φρούριο πέρασε από πολλές φάσεις αποκατάστασης και τροποποιήσεων, με αλλαγές στο σχεδιασμό της νότιας εισόδου και των αμυντικών του τμημάτων. Οι επόμενες φάσεις της έρευνας θα επικεντρωθούν στη χρονολόγηση των διαφορετικών επιπέδων δόμησης και στην αναγνώριση των αρχιτεκτονικών επιρροών που αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της αιγυπτιακής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής.

Η νέα αυτή ανακάλυψη προσθέτει ένα ακόμη πολύτιμο κεφάλαιο στην κατανόηση της αρχαίας αιγυπτιακής οχυρωματικής τέχνης, φωτίζοντας τον ρόλο του Σινά ως κομβικού περάσματος μεταξύ Αφρικής και Ασίας και αναδεικνύοντας τη διαχρονική στρατηγική σημασία της περιοχής.

*Με πληροφορίες: ARTNews, Κεντρική Φωτογραφία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια της εποχής του Νέου Βασιλείου στη Βόρεια Σινά όπως παρουσιάζεται στο Archaeology News Magazine, Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
Culture Live 14.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese

Από τα όρια του θανάτου ως τη δημιουργική αναγέννηση, ο Μάρτιν Σκορσέζε ανοίγει την ψυχή του στη Ρεμπέκα Μίλερ, σε μια σειρά που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Φόρος τιμής 13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά
Culture Live 13.10.25

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά

Eπτά τοπόσημα - Επτά δράσεις - Επτά ιστορικές διαδρομές. «ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» είναι το νέο φεστιβάλ που ιδρύεται στην πόλη και αλλάζει ριζικά τον πολιτιστικό της χάρτη. Αυτό είναι το πρόγραμμά του.

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι συμμετοχές του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι συμμετοχές του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό
Τουρκία 13.10.25

Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό

Στον νεολιθικό οικισμό Καραχάν Τεπέ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, Τούρκοι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν λίθο ηλικίας 11.000 ετών με χαραγμένο ανθρώπινο πρόσωπο

Σύνταξη
«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό
Πρεμιέρα 12.10.25

«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την ταινία του Ανεμώνη σε σκηνοθεσία του γιου του που προβάλλεται απόψε σε πανευρωπαϊκή πρώτη στις Νύχτες Πρεμιέρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»
Αποθεωτική κριτική; 12.10.25

Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»

Απαντώντας σε έναν κριτικό που χαρακτήρισε την ταινία «One Battle After Another» ως «σημαντική», ο Μπρετ Ίστον Έλις απάντησε: «Όχι, δεν είναι. Δεν έχει διαβάσει πραγματικά το κλίμα που επικρατεί».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζούνοτ Ντίαζ: «Μας πείθουν ότι οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, ενώ το δύσκολο είναι να τα βάλεις με την εξουσία»
Cosmopoética 12.10.25

Τζούνοτ Ντίαζ: «Μας πείθουν ότι οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, ενώ το δύσκολο είναι να τα βάλεις με την εξουσία»

Ανάμεσα σε δύο γλώσσες και δύο πατρίδες, ο Τζούνοτ Ντίαζ επιστρέφει με νέο έργο και μιλά στην Κόρδοβα για τη μετανάστευση, τη γλώσσα και τη σκληρότητα μιας εποχής χωρίς όρια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αττική Οδός: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Μεγάλες καθυστερήσεις 15.10.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου

Η Αττική Οδός ενημερώνει το κοινό ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από 15' έως 25' από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας

Σύνταξη
Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό στη Δάφνη – Παραμένει κρατούμενος
Επίθεση στην Ηλιουπόλεως 15.10.25

Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό - Παραμένει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε την Τρίτη αναβολή της δίκης ώστε να ορίσει δικηγόρο - Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή για την επίθεση στη Δάφνη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις – Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση «παίζει καθυστερήσεις»
Η ημερομηνία ορόσημο 15.10.25

Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις - Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση... «παίζει καθυστερήσεις»

Η αιφνιδιαστική έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εντείνει τις πιέσεις προς την Αθήνα να παρουσιάσει άμεσα σχέδιο δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάχυτη οργή στους αγρότες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο κίνδυνος να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι αρχές – Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις
Περίχωρα του Κούπιανσκ 15.10.25

Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι ουκρανικές αρχές - Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντείνονται καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προωθούνται στην Κούπιανσκ, πόλη -κλειδί στην αργή πρόοδό προς τα δυτικά

Σύνταξη
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Διαθήκες: Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία
Μητρώο Διαθηκών 15.10.25

Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις διαθήκες ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και μεταφέρει τη δημοσίευση από τα πρωτοδικεία στους συμβολαιογράφους - Από 450 ημέρες σε δυο με τρεις η έκδοση πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»
Υγεία 15.10.25

Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»

Δραματικά αυξάνονται σε όλο τον κόσμο οι απώλειες ζωής νέων ανθρώπων από αυτοκτονίες, υπερβολική χρήση ναρκωτικών και αλκοολισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της
Επίπεδα ευτυχίας 15.10.25

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της

Νέα πανευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους 15-34 ετών, δείχνει οτι η ελληνική νεολαία έχει τα χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας μετά την Κύπρο και είναι η πιο δυσαρεστημένη από το σύστημα υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει
Δύσκολο παζλ 15.10.25

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει

Η Ευρώπη πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταματήσει η πίεση προς τον Νετανιάχου, πριν πραγματικά επιτευχθεί ειρήνη. Και ο ρόλος του Τραμπ είναι κρίσιμος, ώστε να μη βάλει φωτιά στα θεμέλια της συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου
Κόσμος 15.10.25

Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People's Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα της Κίνας

Η Κίνα τεστάρει τις ιδέες της για βιομηχανικό και οικονομικό μετασχηματισμό, μέσα από μια σειρά editorial γραμμένα με ψευδώνυμο, μέσα από έναν αυθεντικό «έξυπνα» κινέζικο τρόπο

Σύνταξη
Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»
Εχθρός ή αντίπαλος; 15.10.25

Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»

Ο Χάουαρντ Στερν αποδοκίμασε την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2022 για το ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την θεωρεί «υπέροχη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καστελόριζο: Σε τουρκικό νοσοκομείο ο δήμαρχος για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημά του
Επειτα από ατύχημα 15.10.25

Σε τουρκικό νοσοκομείο για μια ακτινογραφία ο δήμαρχος Καστελορίζου

Ο δήμαρχος Καστελορίζου αναγκάστηκε να μεταβεί στην Τουρκία για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημα που υπέστη καθώς στο νησί δεν υπάρχει ακτινολόγος, ενώ δέχτηκε και επικρίσεις για την απόφασή του.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο