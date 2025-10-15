Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έφερε στο φως η αιγυπτιακή αρχαιολογική αποστολή στo Βόρειο Σινά: ένα τεράστιο στρατιωτικό φρούριο, το οποίο χρονολογείται στην περίοδο του Νέου Βασιλείου (περίπου 1550–1070 π.Χ.) και χαρακτηρίζεται ήδη ως «ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα κάστρα που έχουν εντοπιστεί στον Δρόμο του Πολέμου του Ώρου, κοντά στις ακτές της Μεσογείου».

Το φρούριο, που εντοπίστηκε στην περιοχή Σεΐχ Ζάγεντ, καλύπτει έκταση περίπου 8.000 τετραγωνικών μέτρων, σχεδόν τριπλάσια από εκείνη του προγενέστερου κάστρου που είχε βρεθεί στο ίδιο σημείο του Τελ Χαρούμπα τη δεκαετία του 1980. Το παλαιότερο αυτό φρούριο βρίσκεται περίπου 700 μέτρα νοτιοδυτικά από το νέο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Μια αλυσίδα οχυρώσεων για την προστασία της χώρας

Όπως αναφέρει το περιοδικό Archaeology News Magazine, το φρούριο αποτελούσε μέρος μιας εκτεταμένης αλυσίδας οχυρωματικών εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν για την ασφάλεια των συνόρων και την προστασία των βασικών οδών που συνέδεαν την Αίγυπτο, Παλαιστίνη και Λεβάντε.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τμήμα του νότιου τείχους μήκους 105 μέτρων και πάχους 2,5 μέτρων, καθώς και μία δευτερεύουσα είσοδο πλάτους 2,2 μέτρων. Συνολικά, έχουν εντοπιστεί έντεκα πύργοι άμυνας, μεταξύ των οποίων ο βορειοδυτικός, καθώς και τμήματα των βόρειων και δυτικών τειχών του συγκροτήματος.

Στη δυτική πλευρά του φρουρίου, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης έναν υαλόλιθο τοίχο μήκους 75 μέτρων, ο οποίος χωρίζει το εσωτερικό σε ζώνες και περιβάλλει μια κατοικημένη περιοχή για στρατιώτες — στοιχείο που αποκαλύπτει την προσαρμοστικότητα και την τεχνική αρτιότητα της αιγυπτιακής αρχιτεκτονικής ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ευρήματα και καθημερινή ζωή των στρατιωτών

Ανάμεσα στα σημαντικά ευρήματα περιλαμβάνονται θεμέλια κάτω από έναν από τους πύργους, που χρονολογούνται στην πρώτη μισή της 18ης Δυναστείας, καθώς και ένα αγγείο με σφραγίδα του φαραώ Tούθμωση Α΄. Επίσης, βρέθηκαν ηφαιστειακοί λίθοι πιθανότατα προερχόμενοι από ελληνικά νησιά, γεγονός που μαρτυρά εμπορικές ή πολιτισμικές ανταλλαγές με τον αιγαιακό χώρο.

Εντυπωσιακή είναι και η ανεύρεση ενός μεγάλου φούρνου για ψωμί και σημαντικών ποσοτήτων απολιθωμένης ζύμης, που επιβεβαιώνουν ότι το φρούριο λειτουργούσε ως πλήρως οργανωμένο στρατιωτικό κέντρο, όπου οι στρατιώτες ζούσαν και εργάζονταν καθημερινά.

Επανασχεδιασμοί και ιστορική εξέλιξη

Σύμφωνα με τις πρώτες μελέτες, το φρούριο πέρασε από πολλές φάσεις αποκατάστασης και τροποποιήσεων, με αλλαγές στο σχεδιασμό της νότιας εισόδου και των αμυντικών του τμημάτων. Οι επόμενες φάσεις της έρευνας θα επικεντρωθούν στη χρονολόγηση των διαφορετικών επιπέδων δόμησης και στην αναγνώριση των αρχιτεκτονικών επιρροών που αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της αιγυπτιακής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής.

Η νέα αυτή ανακάλυψη προσθέτει ένα ακόμη πολύτιμο κεφάλαιο στην κατανόηση της αρχαίας αιγυπτιακής οχυρωματικής τέχνης, φωτίζοντας τον ρόλο του Σινά ως κομβικού περάσματος μεταξύ Αφρικής και Ασίας και αναδεικνύοντας τη διαχρονική στρατηγική σημασία της περιοχής.

*Με πληροφορίες: ARTNews, Κεντρική Φωτογραφία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια της εποχής του Νέου Βασιλείου στη Βόρεια Σινά όπως παρουσιάζεται στο Archaeology News Magazine, Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.