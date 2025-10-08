magazin
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου
08 Οκτωβρίου 2025 | 17:45

«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας και βρισκόταν στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων

Σύνταξη
Ένα σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο έχει εξαφανιστεί από τάφο στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων.

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας. Ο τάφος, που αποκαλύφθηκε τη δεκαετία του 1950, παρέμεινε για χρόνια κλειστός για το κοινό και χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη από το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, μέχρι να ανοίξει ξανά το 2019.

«Υπάρχουν μόνο δύο παραδείγματα σε ολόκληρη την ιστορία της Αιγύπτου»

YouTube thumbnail

«Τραγωδία για την αρχαιολογία»

Το ανάγλυφο απεικόνιζε τον Χεντίκα καθισμένο μπροστά σε καβαλέτο, να ζωγραφίζει τις τρεις εποχές του αρχαίου αιγυπτιακού ημερολογίου – τις περιόδους που καθορίζονταν από την άνοδο και την πτώση του Νείλου. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο στην αιγυπτιακή τέχνη. «Υπάρχουν μόνο δύο παραδείγματα σε ολόκληρη την ιστορία της Αιγύπτου», δήλωσε στην The Art Newspaper η αιγυπτιολόγος Γκαμπριέλε Πίκε, επικεφαλής του Τμήματος Αρχαιοτήτων στα Μουσεία Reiss-Engelhorn του Μανχάιμ. «Ο Χεντίκα εμπνεύστηκε προφανώς από τον γείτονά του Μερερούκα, του οποίου ο τάφος είναι ελαφρώς παλαιότερος».

Η Πίκε χαρακτήρισε την απώλεια του έργου «τραγωδία για την αρχαιολογία».

Παρότι δεν έχει εξακριβωθεί πότε ακριβώς χάθηκε, σύμφωνα με το αιγυπτιακό μέσο Cairo 24 η κλοπή έγινε αντιληπτή τον Μάιο από βρετανική ερευνητική αποστολή. Το μοναδικό πλέον τεκμήριο της ύπαρξης του ανάγλυφου βρίσκεται στη μελέτη του Βρετανού αιγυπτιολόγου Τόμας Γκάρνετ Χένρι Τζέιμς, που εκδόθηκε το 1953 και θεωρείται η πληρέστερη καταγραφή του συγκεκριμένου μασταμπά (πυραμιδοειδής τάφος).

Παράδειγμα ενός μασταμπά, Πηγή: Wikipedia

H δομή ενός μασταμπά, Πηγή: Wiipedia

Απανωτές κλοπές

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Αρχαιοτήτων γνωστοποίησε πως «ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα» και ότι η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον γενικό εισαγγελέα για διερεύνηση. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να προστατεύει «την αιγυπτιακή πολιτιστική κληρονομιά από κάθε μορφή παρανομίας ή παραβίασης».

Η υπόθεση έρχεται λιγότερο από έναν μήνα μετά την κλοπή ενός αρχαίου χρυσού βραχιολιού φαραώ από το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο, το οποίο φέρεται να έλιωσαν τα άτομα που το έκλεψαν για το πολύτιμο μέταλλό του.

Η Σακκάρα, χωριό περίπου 30 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, υπήρξε το κύριο νεκροταφείο της αρχαίας Μέμφιδας και τόπος ταφής πολλών ευγενών και βασιλέων. Εκεί σώζονται ακόμη σημαντικά μνημεία, όπως η Πυραμίδα του Ζοζέρ, καθώς και πολυάριθμοι μασταμπά — χαμηλοί, ορθογώνιοι τάφοι από ωμόπλινθο, χαρακτηριστικοί της Πρώιμης Δυναστικής Περιόδου και του Παλαιού Βασιλείου.

Μαζί με άλλα δύο αρχαιολογικά συγκροτήματα, η Σακκάρα αποτελεί τμήμα της Νεκρόπολης της Μέμφιδας, η οποία εντάχθηκε το 1979 στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

*Mε πληροφορίες από: The Art Newspaper 

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
