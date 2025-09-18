Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του

Τη χειρότερη κατάληξη είχε τελικά η υπόθεση της κλοπής του χρυσού βραχιολιού του φαραώ Αμενεμόπη. Το αρχαίο κόσμημα, ένα βραχιόλι δεμένο με χάντρα από τον ημιπολύτιμο λίθο λάπις λάζουλι, κατέληξε σε χυτήριο.

Είχε πωληθεί εκεί αντί του ποσού των 3.400 ευρώ.

Η αστυνομία της Αιγύπτου προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για την κλοπή από το Μουσείο του Καΐρου του αρχαίου κοσμήματος που χρονολογείται πριν από περίπου 3.000 χρόνια. Μεταξύ των συλληφθέντων και μια συντηρήτρια του μουσείου.

🇪🇬BREAKING: The Interior Ministry arrested and detained the perpetrators regarding the incident involving the theft of a golden bracelet from the Egyptian Museum, earlier this morning in Cairo. pic.twitter.com/A85HZZpGW7 — ✨🎀Egypt Is Great 🇪🇬🤍 (@kawaiixk1teen) September 18, 2025

Το χρυσό βραχιόλι που ανήκε στον φαραώ Αμενεμόπη, της 21ης Δυναστείας (1070-945 π.Χ.), είχε εξαφανιστεί από θησαυροφυλάκιο στο εργαστήριο αποκατάστασης αρχαιοτήτων του Μουσείου του Καΐρου.

«Θησαυροί των Φαραώ»

Σύμφωνα με τα αιγυπτιακά ΜΜΕ, το βραχιόλι είχε συμπεριληφθεί σε λίστα αρχαιοτήτων που θα ταξίδευαν τον Οκτώβριο στη Ρώμη για να εκτεθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Θησαυροί των Φαραώ».

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι το πολύτιμο κόσμημα, αφού εκλάπη, πουλήθηκε και κατέληξε σε χυτήριο όπου έλιωσε μαζί με άλλα κοσμήματα.

Οι αιγυπτιακές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από κάμερα ασφαλείας. Εκεί διακρίνεται ένα βραχιόλι που ανταλλάσσεται με δέσμη χαρτονομισμάτων και εν συνεχεία κόβεται στα δύο από τον αγοραστή.

Δράστις η συντηρήτρια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η συντηρήτρια του μουσείου «κατάφερε να κλέψει το βραχιόλι ενώ εργαζόταν εκεί». Ακολούθως, επικοινώνησε με κοσμηματοπώλη που το πούλησε στον ιδιοκτήτη εργαστηρίου χρυσοχοΐας για 180.000 αιγυπτιακές λίρες (περίπου 3.100 ευρώ). Εκείνος το πούλησε σε χυτήριο χρυσού για 194.000 αιγυπτιακές λίρες (περίπου 3.400 ευρώ).

Οι τέσσερις συλληφθέντες ομολόγησαν την ενοχή τους και τα χρήματα κατασχέθηκαν, υπογραμμίζεται.