«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση

Οι αρχές στην Αίγυπτο αναζητούν χρυσό βραχιόλι, στολισμένο με χάντρα από τον ημιπολύτιμο λίθο λάπις λαζούλι. Το 3.000 ετών βραχιόλι ανήκε στον σχετικά άγνωστο φαραώ Αμενεμόπη, της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου και φυλασσόταν στο Μουσείο του Καΐρου.

Το βραχιόλι εθεάθη τελευταία φορά στο εργαστήριο αποκατάστασης του μουσείου στην πλατεία Ταχρίρ, ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομία και δικαιοσύνη, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι έχει κλαπεί.

Φωτογραφίες με το βραχιόλι έχουν διανεμηθεί σε όλα τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τα σημεία διέλευσης των χερσαίων συνόρων της χώρας, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ο κλέφτης θα προσπαθήσει να το βγάλει από την Αίγυπτο.

Ποιος ήταν ο Αμενεμόπης

Ο φαραώ Αμενεμόπης, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα του μουσείου, ήταν «ένας ελάχιστα γνωστός αλλά ενδιαφέρων ηγεμόνας της 21ης ​​Δυναστείας της Αιγύπτου». Έζησε στην Τρίτη Μεταβατική Περίοδο (περίπου 1076 έως 723 π.Χ.) και αρχικά «είχε ταφεί στον μικρό μονόχωρο τάφο NRT IV μέσα στη βασιλική νεκρόπολη στην Τάνιδα, στο ανατολικό Δέλτα του Νείλου».

Αρκετά χρόνια μετά την ταφή του, το σώμα του επανενταφιάστηκε δίπλα στον Ψουσέννη Α΄, έναν από τους ισχυρότερους βασιλιάδες της περιόδου. Ο τάφος του ανακαλύφθηκε ξανά το 1940.

Ποια θα είναι η τύχη του

Ο Χρήστος Τσιρογιάννης, ιατροδικαστής αρχαιολόγος με έδρα το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, μίλησε στο δίκτυο CNN. Eιδικεύεται στην έρευνα για τα διεθνή δίκτυα διακίνησης αρχαιοτήτων και τις αγορές τέχνης.

Είπε ότι η είδηση ​​της εξαφάνισης του βραχιολιού «δεν αποτελεί έκπληξη» δεδομένης της τεράστιας αγοράς αρχαιοτήτων.

Όσον αφορά τα σενάρια για την τύχη του, είπε ότι το πρώτο είναι ότι κλάπηκε και βγήκε λαθραία από τη χώρα. «Έτσι, θα εμφανιστεί αργά ή γρήγορα είτε σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα είτε σε μια γκαλερί ή οίκο δημοπρασιών». Σε αυτή την περίπτωση, είπε ο καθηγητής, το αντικείμενο θα συνοδεύεται από «πλαστογραφημένη προέλευση ή κάτι αόριστο».

Το δεύτερο σενάριο είναι ότι θα το λιώσουν για χρυσό. Αλλά αυτό θα ήταν λιγότερο κερδοφόρο από την πώληση του ίδιου του τεχνουργήματος. Ωστόσο, θα μειωνόταν ο κίνδυνος να αναγνωριστεί.

Και το τρίτο σενάριο, είναι το βραχιόλι του φαραώ να καταλήξει σε μια ιδιωτική συλλογή. «Ο συλλέκτης θα γνώριζε ότι έχει κλαπεί και δεν θα το βγάλει από τη συλλογή του», είπε ο Χρήστος Τσιρογιάννης.

Υπάρχει πάντως και μια άλλη πιθανότητα: αυτός που το πήρε να το επιστρέψει ή να βρεθεί κοντά στο μουσείο. Σύμφωνα με τον καθηγητή, «έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, ειδικά στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης. Τότε, ορισμένα από τα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν από μουσεία βρέθηκαν μερικές μέρες αργότερα στον κήπο ή αφέθηκαν στα μουσεία».