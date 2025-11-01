Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Η Αίγυπτος θα εγκαινιάσει το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM) της σε μια πλούσια τελετή της οποίας θα πρωτοστατήσει ο Πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, εγκαινιάζοντας επίσημα το έργο αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ελπίζει ότι θα βοηθήσει στην προσέλκυση εκατομμυρίων τουριστών στη χώρα.

Το τεράστιο στολίδι, το οποίο βρίσκεται στο οροπέδιο των Πυραμίδων στη Γκίζα, διαφημίζεται ως το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν πολιτισμό.

Αν και μεγάλο μέρος του έχει ήδη ανοίξει, οι αρχές θα αποκαλύψουν το Σάββατο το κεντρικό μουσείο: τις πολυαναμενόμενες αίθουσες του Τουταγχαμών, οι οποίες θα εκθέσουν για πρώτη φορά ολόκληρη τη συλλογή αντικειμένων που βρέθηκαν στον τάφο του αρχαίου Αιγύπτιου βασιλιά που έζησε πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια.

Τα επίσημα εγκαίνια, που αναβλήθηκαν από τον Ιούλιο λόγω πολέμων στην περιοχή, θα παρακολουθήσουν όπως αναφέρουν οι αξιωματούχοι, περίπου 40 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων ο ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα περιλαμβάνουν ένα θέαμα με θέμα την αρχαία Αίγυπτο.

Παρόμοιοι εορτασμοί για την φαραωνική κληρονομιά της Αιγύπτου έχουν πραγματοποιηθεί υπό τον Σίσι με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και την βελτίωση της εικόνας της χώρας και του ηγέτη της.

Ο Σερίφ Φάθι, υπουργός Τουρισμού της Αιγύπτου, δήλωσε ότι αναμένεται 5 εκατομμύρια άνθρωποι να επισκέπτονται το μουσείο GEM ετησίως μετά το πλήρες άνοιγμά του.

Ο τουρισμός είναι μια κύρια πηγή εισροής ξένου συναλλάγματος και κρίσιμος για την οικονομία της υπερχρεωμένης Αιγύπτου. Περίπου 15,7 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα το 2024 και αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι αφίξεις πλησιάζουν τα 18 εκατομμύρια φέτος, αναφέρουν οι Financial Times.

Όλοι οι θησαυροί του Τουταγχαμών

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM, το οποίο φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες αρχαία αιγυπτιακά αντικείμενα που καλύπτουν περιόδους από την προϊστορική εποχή μέχρι το τέλος της ρωμαϊκής εποχής.

Από την ανακάλυψη του άθικτου τάφου του στο Λούξορ από τον Χάουαρντ Κάρτερ το 1922, «ο νεαρός βασιλιάς» Τουταγχαμών έχει αιχμαλωτίσει τη φαντασία όλου του κόσμου, αν και λίγα είναι γνωστά για τη σύντομη βασιλεία του των εννέα ετών και τον μυστηριώδη θάνατό του σε ηλικία 18 ετών.

Ο Τουταγχαμών πιστεύεται ότι είναι γιος του Ακενατόν, του αρχαίου Αιγύπτιου βασιλιά που ηγήθηκε μιας θρησκευτικής επανάστασης εισάγοντας τη λατρεία ενός μόνο θεού, του ηλιακού δίσκου Ατόν – μια αντιδημοφιλής αλλαγή που ανατράπηκε μετά τον θάνατό του.

Η συλλογή των 5.600 αντικειμένων που παρουσιάζονται στο GEM περιλαμβάνει κομμάτια όπως η χρυσή νεκρική μάσκα του βασιλιά, το επιχρυσωμένο άρμα του, ένας περίτεχνα διακοσμημένος θρόνος και τα κοσμήματά του.

«Στο παρελθόν, εκθέταμε μόνο τα πιο ελκυστικά κομμάτια», δήλωσε ο Τάρεκ Ταουφίκ, καθηγητής Αιγυπτιολογίας, πρώην γενικός διευθυντής στο GEM ενώ ήταν ακόμα υπό κατασκευή. «Αυτό που είναι νέο εδώ είναι ότι θα είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που θα επιτρέπει στον επισκέπτη να κατανοήσει το πλαίσιο που οδήγησε στα αντικείμενα».

Τα εκτεθειμένα αντικείμενα θα καλύπτουν θέματα όπως η καθημερινή ζωή του βασιλιά και της αυλής του, η βασιλική του καταγωγή και οι έννοιες της αναγέννησης και της μετά θάνατον ζωής, οι οποίες ήταν βασικές για το σύστημα πεποιθήσεων των αρχαίων Αιγυπτίων. Υπάρχει επίσης μια ενότητα που αναδεικνύει την ιστορία της ανακάλυψης του τάφου.

«Ο επισκέπτης θα νιώσει ότι πλησιάζει τον βασιλιά», δήλωσε ο Ταουφίκ, ο οποίος πρόσθεσε ότι ανέπτυξε την ιδέα για τις γκαλερί.

Οι συντηρητές εργάζονταν για χρόνια στο εργαστήριο του μουσείου για να καθαρίσουν και να συντηρήσουν τα λείψανα του βασιλιά ενόψει της έκθεσης, δήλωσε ο Ταουφίκ. Έχουν ξαναράψει πολύχρωμα κολάρα με χάντρες, έχουν αναπαλαιώσει επιχρυσωμένα έπιπλα και έχουν ανακτήσει υφάσματα και δερμάτινα σανδάλια που φορούσε ο βασιλιάς και τα οποία είχαν μείνει σε αποθήκες για δεκαετίες.

«Τα ταφικά αντικείμενα στις αίθουσες του Τουταγχαμών είναι διατεταγμένα με τρόπο που αναπαράγει την πραγματική νεκρώσιμη πομπή του βασιλιά σαν να την παρακολουθείτε πραγματικά», δήλωσε ο Ταουφίκ.

