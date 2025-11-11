Αθήνα: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού κτιρίου για τη λειτουργία του πρώτου Κέντρου διημέρευσης και φροντίδας ΑμεΑ

Το πρώτο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) θα λειτουργήσει στον Δήμο Αθηναίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του, η εισήγηση έγινε από τη δημοτική αρχή και ελήφθη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρηθεί δωρεάν για δώδεκα χρόνια το δημοτικό ακίνητο, που βρίσκεται στην οδό Θεσπιέων 6, στο Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «Παναγία Ευαγγελίστρια».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Δεν παραχωρούμε απλά έναν δημοτικό χώρο. Ανοίγουμε μια πόρτα, που οδηγεί σε μια καθημερινότητα με αξιοπρέπεια και χαμόγελο. Με την απόφαση αυτή καλύπτουμε ένα σημαντικό κενό στην ημερήσια φροντίδα και διημέρευση των ατόμων με αναπηρία στον Δήμο μας, ώστε να παρέχεται φροντίδα και καθημερινή υποστήριξη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, σε οικογένειες που θα νιώσουν ότι δεν είναι μόνες. Κάνουμε ένα βήμα προς μία πόλη συμπεριληπτική και ανθρώπινη. Δείχνουμε έμπρακτα ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης, Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε: «Δίνουμε τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός χώρου εκπαίδευσης, δημιουργίας και στήριξης των ατόμων με αναπηρία. Σε συνεργασία με φορείς, που γνωρίζουν και μάχονται, αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία για πραγματικά κοινωφελείς σκοπούς, επιστρέφουμε στην κοινωνία αυτό που της ανήκει. Εντοπίσαμε δημοτικό κτίριο κατάλληλο να στεγάσει τις ανάγκες της αντίστοιχης δομής και προχωρήσαμε στην παραχώρησή του για τη λειτουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ της Αθήνας».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας, Ελένη Μαντζαβίνου, επισήμανε: «Είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη για τη σημερινή απόφαση-σταθμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναγνωρίζουμε όλοι, την έλλειψη δομών για τα άτομα με αναπηρία στον Δήμο Αθηναίων. Ανταποκρινόμαστε σε μια επιτακτική ανάγκη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους».

Κατά προτεραιότητα δημότες Αθηναίων

Οι ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ θα είναι κατά προτεραιότητα δημότες Αθηναίων και μόνο σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων θα μπορούν να εξετάζονται αιτήσεις ωφελουμένων εκτός Δήμου, αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Αθηναίων και προσθέτει: «Τα κριτήρια επιλογής θα συνδιαμορφώνται από την «Παναγία Ευαγγελίστρια» και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε και ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των ωφελουμένων θα τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς ο Δήμος Αθηναίων δεν διέθετε κανένα ΚΔΗΦ για ΑμεΑ μέχρι σήμερα, οι γονείς ήταν υποχρεωμένοι να καταφεύγουν σε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Δήμων, σε ιδιωτικούς φορείς, σε υπηρεσίες φύλαξης στο σπίτι, ή σε υπηρεσίες ειδικών σε θέματα αναπηρίας. Το τελευταίο τρίμηνο καταγράφηκαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης περισσότερα από 40 αιτήματα οικογενειών παιδιών με αναπηρία στον Δήμο Αθηναίων για την ένταξη των παιδιών τους σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία».

