Μείωση δημοτικών τελών σε πολύτεκνους και ΑμεΑ σε δήμο της Περιφέρειας

Ο Δήμος Σητείας αποφάσισε να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή μειώνοντας τα δημοτικά τέλη σε πολύτεκνες οικογένειες και σε ανθρώπους με αναπηρία. Μια απόφαση προς την σωστή κατεύθυνση από τον Δήμο Σητείας που εφαρμόζει στην πράξη την έννοια της κοινωνικής πολιτικής.

Ειδικότερα ο Δήμος Σητείας , όπως ανακοίνωσε σχετικά, προχώρησε στη λήψη της υπ αριθ. 121/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας με την οποία εγκρίνει τη μείωση κατά 50% των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών καθώς και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας των παρακάτω υποχρέων του Δήμου Σητείας:

Πολυτέκνων οικογενειών (με τέσσερα παιδιά και άνω) και μέχρι της συμπλήρωσης του 18 ου έτους ηλικίας των τέκνων, με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 50.000 ευρώ και

Οικογενειών που έχουν μέλη που η αναπηρία τους είναι άνω του 80%, χωρίς ηλικιακό όριο, με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 50.000 ευρώ.

Ο Δήμος Σητείας, ζητάει από τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά , τα οποία να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους, ανά κατηγορία.

Παρά την μείωση των πόρων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και αντίστοιχα την αύξηση των εξόδων, ο Δήμος Σητείας προβαίνει σε μια κίνηση ενίσχυσης των πολιτών, οι οποίοι έχουν εκτός των άλλων να αντιμετωπίσουν την μεγάλη αύξηση των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης και στέγασης μεταξύ άλλων.