Έναρξη της λειτουργίας του στίβου του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του στίβου του Δημοτικού Σταδίου, κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών ανακατασκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων.

Ο χώρος, τίθεται στη διάθεση του κοινού από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, προσφέροντας σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες άθλησης για όλους τους πολίτες, όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης, δήλωσε:

«Η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Παραδίδουμε έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλή χώρο άθλησης, ανοιχτό σε όλους. Καλούμε τους δημότες να αξιοποιήσουν τον νέο στίβο υψηλών προδιαγραφών, εντάσσοντας το περπάτημα και την άσκηση στην καθημερινότητά τους».

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Μένη Βαμποράκη, δήλωσε:

«Παραδίδεται στο κοινό ένα πολυαναμενόμενο έργο στον Δήμο μας, που θα ωφελήσει τους Δημότες μας ποικιλοτρόπως και θα προσφέρει ακόμη μία αθλητική διέξοδο στα παιδιά μας. Ανυπομονούμε να το δούμε να χρησιμοποιείται από τους μικρούς μας αθλητές και από κάθε Δημότη και κάτοικο της περιοχής μας».

Τέλος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και ΥΔΟΜ, Χρήστος Μπισιώτης, δήλωσε:

«Η παράδοση του ολοκαίνουργιου στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου ήταν ένα στοίχημα που κερδήθηκε επί των ημερών αυτής της διοίκησης. Είναι μόνο ένα από τα έργα που έχουν δρομολογηθεί προς όφελος των Δημοτών, με γνώμονα την ενίσχυση των υποδομών Αθλητισμού και Πολιτισμού».