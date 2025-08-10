Η Σάντος προχωρά στην κατασκευή νέου γηπέδου

«Πράσινο» φως για την κατασκευή νέου σταδίου Vila Belmiro πήρε η Σάντος από το δήμο της πόλης. Όμως αποκαλύπτει η αθλητική πλατφόρμα του ομίλου Globo, που είναι ο μεγαλύτερος ραδιοτηλεοπτικός και διαδικτυακός οργανισμός της Βραζιλίας, το νέο γήπεδο θα γίνει εκεί που είναι το παλιό, θα είναι 30.000 θέσεων και θα κοστίσει περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια τελετής στο Δημαρχείο, στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του συλλόγου Μαρσέλο Τεϊξέιρα, ο δήμαρχος του Σάντος Ροτζέριο Σάντος, ο ομοσπονδιακός βουλευτής Πάουλο Αλεξάντρε Μπαρμπόσα και εκπρόσωποι του κατασκευαστικού εταίρου WTorre που θα αναλάβουν το έργο. Ο Τεϊξέιρα χαιρέτισε την ανακοίνωση και την απόφαση του δήμου ως «ιστορική στιγμή», σημειώνοντας ότι ο χώρος θα εξυπηρετεί πολιτιστικούς, κοινωνικούς και τουριστικούς σκοπούς, εκτός από το ποδόσφαιρο.

Το έργο, όπως αναφέραμε προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ (700 εκατ. ρεάλ), θα καλύπτει τόσο κατασκευαστικά όσο και αντισταθμιστικά έργα στη γύρω περιοχή, όπως αναβαθμίσεις δρόμων και βελτιώσεις σηματοδότησης. Οι αξιωματούχοι της Σάντος έχουν πλέον προθεσμία έως και ένα έτος για να εκδόσυν άδεια οικοδομής, με δυνατότητα παράτασης κατά ένα ακόμη έτος. Η κατασκευή προβλέπεται να διαρκέσει 40 μήνες, αν και, προς το παρόν, δεν έχει οριστεί ημερομηνία έναρξης χρηματοδότησης ή εργασιών.

Ενώ το στάδιο βρίσκεται υπό κατασκευή, η Σάντος σχεδιάζει να παίζει τους περισσότερους εντός έδρας αγώνες στο Mercado Livre Arena Pacaembu. Το τωρινό γήπεδό της είναι χωρητικότητας είναι χωρητικότητας 16.000 θεατών.