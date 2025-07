Επεισόδιο του Νεϊμάρ με οπαδό, μετά από νέα ήττα της Σάντος (vid)

Για όλους τους λάθος λόγους παραμένει στην επικαιρότητα ο Νεϊμάρ εδώ και πολύ καιρό. Κατά την επιστροφή του στη Σάντος ήλπιζε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην φθίνουσα καριέρα του, όμως η παρουσία του μέχρι στιγμής -όταν καταφέρνει να αγωνίζεται ελέω τραυματισμών- μόνο λαμπερή, όπως η προηγούμενη καριέρα του, δεν είναι.

Μετά τη νέα εντός έδρας ήττα της Σάντος με 2-1 από την Ιντερνασιονάλ για την 16η αγωνιστική του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, ο Νεϊμάρ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο λόγω ενός επεισοδίου που είχε με οπαδό της ομάδας του.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο εμφανώς εκνευρισμένος πρώην σταρ των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, απάντησε σε φραστική επίθεση που δέχθηκε, ανταποδίδοντας τις ύβρεις και τις χειρονομίες που δέχθηκε. Για αρκετά λεπτά επικράτησε ένταση στο γήπεδο με αφορμή αυτό το περιστατικό, πριν τελικά οι ψυχραιμότεροι παρέμβουν για να εκτονώσουν την κατάσταση.

Neymar recentemente deu piti:

🔥 1x com a torcida do Botafogo

🔥 1x com a torcida do CRB

🔥 1x com a torcida do Mirassol

🔥🔥 2x com a torcida do Santos

🔥🔥🔥🔥🔥Total: 5 pitis

⚽️⚽️⚽️⚽️ Neymar fez 4 gols em 2025

Saldo de 1 piti a mais do que gols 🔥 pic.twitter.com/ds6ghKtyDP

— Lucas Manetta (@LucasManetta) July 24, 2025