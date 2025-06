Ο Νεϊμάρ πήγε να σκοράρει με το χέρι, αλλά… έκαψε τη Σάντος (vid)

Ο Νεϊμάρ προσπάθησε να μιμηθεί τον Μαραντόνα, ωστόσο το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει μια τρύπα στο… νερό.

Ο Βραζιλιάνος σταρ με το ματς στο 76ο λεπτό, έχοντας ήδη δεχθεί κάρτα, σκόραρε με το χέρι και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες.

Ο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986, είχε πετύχει γκολ με το περίφημο «χέρι του θεού». Κάτι παρόμοιο προσπάθησε να κάνει και ο Νεϊμάρ με τον διαιτητή να αντιλαμβάνεται την ενέργεια, αποβάλλοντάς τον. Η ενέργειά του ήταν καταδικαστική για τη Σάντος, καθώς η Μποταφόγκο εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και βρληκε γκολ στο τέλος του ματς παίρνοντας τους τρεις βαθμούς.

Neymar got a red card for trying to score with his hand 😭

June 1, 2025