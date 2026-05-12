Επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Δύο τραυματίες

Αναφορές για επεισόδια εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ερευνούν οι αρχές, λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περισταστικά στο ΑΠΘ το πρωί της Τρίτης (12/5).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι 7-10 άτομα με κράνη, μαχαίρια και βαριοπούλες εισήλθαν στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την κάτω πύλη.

8 προσαγωγές

Την ίδια ώρα, ενημερώθηκε και για άτομα με κράνη και γάντια χωρίς αιχμηρά αντικείμενα στο άλσος στο Μπαρουτάδικο, στο Αιγάλεω.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις Άμεσης Δράσης και ΟΠΚΕ οι οποίες εντόπισαν 8 άτομα έξω του πανεπιστημίου επί της Δημητσάνας 35.

Σε παρακείμενη καφετέρια βρίσκονταν δύο φοιτητές τραυματισμένοι ελαφρά που δήλωσαν ότι είχαν δεχθεί επίθεση από τα άτομα που εισήλθαν εντός του Πανεπιστημίου.

Τα 8 άτομα προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, ενώ οι δύο τραυματίες φοιτητές διεκομίσθηκαν με σταθμό ΕΚΑΒ στο Θριάσειο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα άτομα δηλώνουν φοιτητές αλλά ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί η ιδιότητά τους.