Θεσσαλονίκη: Σοκάρει το βίντεο της επίθεσης – Ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ελεύθεροι αφέθηκαν, οι 39 προσαχθέντες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, η τυχόν συμμετοχή των οποίων εξετάστηκε από τις αρχές, στην επίθεση κατά μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, το πρωί της Τρίτης (12/5).

Πληροφορίες από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναφέρουν πως διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έξι τραυματίες από το συμβάν -οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για επτά.

Οι τραυματίες

Πρόκειται για τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, 19 έως 24 ετών. Οι πέντε φέρουν ελαφρά τραύματα (εκδορές και μώλωπες), ενώ ένας 20χρονος με κάταγμα στο χέρι θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση ομάδας ατόμων σε φοιτητές.

Η ομάδα των δέκα κρανοφόρων με ρόπαλα στα χέρια, κατευθύνθηκαν προς τον χώρο όπου βρίσκονται προεκλογικά τα σταντ των ΕΑΑΚ, των φοιτητών της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άρχισαν να σπάνε τα τραπέζια, να χτυπούν φοιτητές, να ανάβουν πυρσούς και να καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους, μετατρέποντας τους διαδρόμους της Πολυτεχνικής Σχολής σε πεδίο μάχης.

Λίγη ώρα αργότερα, με εντολή των πρυτανικών αρχών, εισέβαλαν αστυνομικές δυνάμεις στον χώρο για να επαναφέρουν την τάξη, ωστόσο, είχαν ήδη τραυματιστεί έξι φοιτητές, ηλικίας από 19 έως 27 χρονών, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η κατάσταση των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο.

Οι αρχές εξετάζουν βιντεο-ληπτικό υλικό στο οποίο διακρίνονται άτομα με κράνη, ρόπαλα και πυρσούς, ενώ προσπαθούν μέσα από καταθέσεις, αλλά και μαρτυρίες να αντλήσουν στοιχεία για τη συγκεκριμένη ομάδα.