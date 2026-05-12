Ο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης
Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Φλορεντίνο Πέρεθ προανήγγειλε εκλογές στις οποίες θα είναι ξανά υποψήφιος.
Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προχώρησε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τρίτης (12/5) και εκεί, αφού διέψευσε τα σενάρια περί αποχώρησής του, ανακοίνωσε τη διενέργεια εκλογών στις οποίες θα είναι ξανά υποψήφιος.
Ο νυν πρόεδρος της «Βασίλισσας» διέψευσε επίσης τις φήμες για πρόβλημα με την υγεία του τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «η υγεία μου είναι άριστη» ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κακή πορεία της ομάδας φέτος και στα προβλήματα στα αποδυτήρια.
Όσα είπε ο Πέρεθ:
Για τις εκλογές: «Ζήτησα από την εκλογική επιτροπή να ξεκινήσει τη διαδικασία για τη διεξαγωγή εκλογών για το διοικητικό συμβούλιο, στις οποίες θα είναι υποψήφια η παρούσα διοίκηση. Στη Ρεάλ δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτες είναι τα 1.000 μέλη που αποτελούμε τον σύλλογο. Πήρα αυτή την απόφαση γιατί έχει δημιουργηθεί μια παράλογη κατάσταση, εξαιτίας εκστρατειών που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα της Ρεάλ Μαδρίτης και εναντίον μου προσωπικά. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα, όμως στον αθλητισμό δεν κερδίζεις πάντα».
Για τις φήμες για την υγεία του: «Κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να μου επιτεθούν προσωπικά. Λένε: “Πού είναι ο Φλορεντίνο;” Εγώ συνήθως δεν μιλάω δημόσια. Κάποιοι μάλιστα μου είπαν ότι έχω καρκίνο τελικού σταδίου… Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ενημερώσω όσους ανησύχησαν για μένα ότι συνεχίζω να προεδρεύω της Ρεάλ Μαδρίτης και της εταιρείας μου και ότι η υγεία μου είναι άριστη. Δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι και στις δύο θέσεις αν η υγεία μου δεν ήταν τέλεια. Αν είχα καρκίνο, όπως ειπώθηκε, θα έπρεπε να πηγαίνω σε ογκολογικό κέντρο. Και αν πήγαινα, δεν θα είχε εμφανιστεί αυτό σε όλα τα μέσα ενημέρωσης του κόσμου;»
🚨 BREAKING! Florentino Pérez: “I am NOT resigning. I am calling for new elections at the club”. pic.twitter.com/qeNXVeB3si
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026
