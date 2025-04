Βραζιλία: Οπαδοί της Σάντος εισέβαλαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας (vids)

Χάος επικράτησε στην τελευταία πρόπονηση της Σάντος, όταν οπαδοί της εισέβαλαν στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου προκειμένου να… ζητήσουν εξηγήσεις για την πολύ κακή αγωνιστική κατάσταση της ομάδας.

Σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο Τύπο, οι οπαδοί κατάφεραν να έρθουν κοντά στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, ενώ μίλησαν και με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σάντος κατά τη διάρκεια των 30 λεπτών που ήταν εκεί.

Muitos carros da Polícia Militar do lá externo do CT Rei Pelé após a chegada de uma das organizadas aqui no CT Rei Pelé… #deolhonopeixe pic.twitter.com/vexQA7xf9F

