Οι οπαδοί της Σάντος αποθέωσαν τον Νεϊμάρ

Χιλιάδες φίλαθλοι αποθέωσαν τον Νεϊμάρ για την επιστροφή του στη Σάντος, τη βραζιλιάνικη ομάδα με την οποία έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, σχεδόν δώδεκα χρόνια αφότου έφυγε για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τη Μπαρτσελόνα.

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μένα. Θα τη θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή», είπε ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας των «Seleção», συγκινημένος, λίγες μέρες μετά τη λύση του συμβολαίου του με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας Αλ Χιλάλ.

«Είναι μια σωτηρία για μένα, μια ευτυχία, μια ποδοσφαιρική σωτηρία, γιατί έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που έπαιξα, έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που έκανα αυτό που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο, που είναι το ποδόσφαιρο.

Έχουμε ζήσει πολλές όμορφες στιγμές εδώ. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να ζήσουμε. Πιστεύω ότι αυτή είναι η τελευταία μου αποστολή και θα την φέρω εις πέρας με κάθε κόστος. Σωματικά είμαι πολύ καλύτερα. Δεν είμαι ακόμη εκατό τοις εκατό, χρειάζομαι λεπτά, αγώνες, γιατί η προπόνηση δεν αρκεί για να είμαι σε καλή φυσική κατάσταση. Θα το κερδίσω με τον καιρό», ανέφερε ο Βραζιλιάνος.

Δεκάδες οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο περιμένοντας τον «Πρίγκιπα», όπως ήταν το παρατσούκλι του «Νέι» κατά την επιστροφή του στο σπίτι. Ο «Βασιλιάς» είναι φυσικά ο αείμνηστος Πελέ.

Ο Νεϊμάρ θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 10, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε όσο η ομάδα ήταν πέρυσι στη δεύτερη κατηγορία. Κατά την πρώτη του περίοδο, επιθετικός κέρδισε τις τελευταίες σημαντικές νίκες της Σάντος με τη φανέλα των «11»: το Κύπελλο Βραζιλίας το 2010, το Libertadores το 2011 και το Recopa Sudamericana το 2012.

Neymar falls to his knees in front of his locker 🤍 pic.twitter.com/kiDT0KyiU2

— Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) January 31, 2025