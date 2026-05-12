Με Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στη Νέα Μεσημβία για το κρίσιμο για εκείνον παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League, με την Ένωση να έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο και τον Δικέφαλο του Βορρά να κυνηγάει τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Με τον Γιώργο Γιακουμάκη να επιστρέφει, αλλά και τους Ντέγιαν Λόβρεν, Μαντί Καμαρά και Κιρίλ Ντεσπόντοφ να παραμένουν στα πιτς με τραυματισμό θα πορευτεί ο Δικέφαλος, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Χρήστο Ζαφείρη.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του επικείμενου αγώνα στην Τούμπα, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.