Tραμπ – Σι: Οι αμερικανοί CEO επιδιώκουν οφέλη από τη σύνοδο κορυφής της Κίνας

Από τη Meta έως την Tesla και τη BlackRock, η αμερικανική επιχειρηματική αντιπροσωπεία για τη συνάντηση κορυφής του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα αποτελείται κυρίως από εταιρείες που επιδιώκουν να επιλύσουν επιχειρηματικά ζητήματα με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Τραμπ και Σι, ΗΠΑ και Κίνα, ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής

Περισσότεροι από δώδεκα διευθύνοντες σύμβουλοι και ανώτατα στελέχη εταιρειών όπως η Tesla, η BlackRock, η Illumina, η Mastercard και η Visa, θα συνοδεύσουν τον Τραμπ στην επίσκεψή του στις 14 και 15 Μαΐου, δήλωσε τη Δευτέρα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σε αντίθεση με την επίσκεψη του Τραμπ το 2017, η οποία χαρακτηρίστηκε από μεγάλη επισημότητα και εμπορικές συμφωνίες, η μειωμένη σε μέγεθος αποστολή αυτή τη φορά περιλαμβάνει εταιρείες που επιδιώκουν να προωθήσουν μακροχρόνιες επιχειρηματικές προτεραιότητες στην Κίνα, ανέφεραν δύο άτομα που είναι ενήμερα για τις προετοιμασίες και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Προμήθεια πρώτων υλών από την Κίνα

«Εκτός από τις Boeing και Cargill, οι οποίες συνδέονται με συμφωνίες αγοράς, οι άλλες εταιρείες βρίσκονται εκεί κυρίως για να διατυπώσουν αιτήματα σχετικά με την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών», δήλωσε η Reva Goujon, γεωπολιτική στρατηγικός της Rhodium Group.

«Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει το μήνυμα της αμερικανικής κυβέρνησης ότι, για να μπορέσει καν να συζητηθεί η σύσταση ενός συμβουλίου επενδύσεων, η Κίνα πρέπει να είναι ένας αξιόπιστος επενδυτικός εταίρος και να μην χρησιμοποιεί την προμήθεια ως όπλο».

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι εταιρείες ελπίζουν η σύνοδος κορυφής να δημιουργήσει επαρκή πολιτική καλή θέληση ώστε να ξεμπλοκάρουν οι ρυθμιστικές εγκρίσεις, η πρόσβαση στην αγορά και οι επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς αντιμετωπίζουν ευρύτερες ρυθμιστικές και πολιτικές εντάσεις στην Κίνα που υπερβαίνουν το πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών.

Καμία από τις εταιρείες δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλια σχετικά με τους στόχους τους όσον αφορά τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής.

«ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ»

Μια κρίσιμη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εταιρειών στο ταξίδι ήταν να έχουν ένα «συγκεκριμένο αίτημα» που να υπόσχεται ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή μια προφορική συμφωνία κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύνοδο κορυφής, ανέφερε μία από τις πηγές.

Μια άλλη πηγή προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές εταιρείες θεωρούσαν τη σύνοδο κορυφής λιγότερο ως χώρο για επίσημες ανακοινώσεις και περισσότερο ως πολιτική ευκαιρία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιτάχυνση των ρυθμιστικών συζητήσεων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κίνα.

Για παράδειγμα, η Meta πρέπει να αντιμετωπίσει μια εντολή που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα από τον ισχυρό κρατικό φορέα σχεδιασμού της Κίνας να ακυρώσει την εξαγορά της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Manus, αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς το Πεκίνο ενισχύει τον έλεγχο των αμερικανικών επενδύσεων σε εγχώριες νεοφυείς εταιρείες που αναπτύσσουν πρωτοποριακές τεχνολογίες.

Η Κίνα εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές εξοπλισμού κατασκευής ηλιακών συστημάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που θα μπορούσε να απειλήσει τα σχέδια αμερικανικών εταιρειών όπως η Tesla για την κατασκευή νέων εργοστασίων ή την επέκταση υφιστάμενων, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

Τον Μάρτιο, το Reuters ανέφερε ότι η Tesla σκόπευε να αγοράσει εξοπλισμό αξίας 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ηλιακών πάνελ από κινεζικούς προμηθευτές όπως η Suzhou Maxwell Technologies, η οποία είχε ζητήσει έγκριση εξαγωγής από το υπουργείο εμπορίου.

Η Tesla επιδιώκει επίσης την έγκριση των κινεζικών ρυθμιστικών αρχών για να επεκτείνει την υιοθέτηση του συστήματος υποβοήθησης πλήρους αυτόματης οδήγησης (Full Self-Driving) στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Ο διευθύνων σύμβουλός της, Ίλον Μασκ, έχει αναγνωρίσει στο παρελθόν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τους τεχνολογικούς περιορισμούς που επιβάλλονται τόσο από τις αμερικανικές όσο και από τις κινεζικές αρχές, αλλά εξέφρασε αισιοδοξία σχετικά με την απόκτηση μιας τέτοιας έγκρισης στην Κίνα φέτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, φτάνει επίσης στο Πεκίνο, την ώρα που μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία της αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στο στόχαστρο λόγω της προγραμματισμένης εξαγοράς λιμένων, συνολικής αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων δύο κοντά στη Διώρυγα του Παναμά, από τον όμιλο CK Hutchison του Χονγκ Κονγκ.

Το Πεκίνο επέκρινε τη συμφωνία, εν μέσω των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να περιορίσει την κινεζική επιρροή στη στρατηγικής σημασίας αυτή πλωτή οδό.

Μεταξύ των εταιρειών τεχνολογίας της αντιπροσωπείας, ο κατασκευαστής οπτικών εξαρτημάτων Coherent αντιμετωπίζει τους ελέγχους εξαγωγών του Πεκίνου για το ίνδιο και τα συναφή υλικά που είναι κρίσιμα για τα οπτικά τσιπ υψηλής απόδοσης.

Η συμμετοχή της Illumina έρχεται καθώς η αμερικανική εταιρεία αλληλούχισης γονιδίων επιδιώκει να ανασυγκροτήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, μετά την άρση από το Πεκίνο της απαγόρευσης εξαγωγών που είχε επιβληθεί στην εταιρεία πέρυσι.

Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει στον κατάλογο των «αναξιόπιστων οντοτήτων» της Κίνας, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σχετικά με την ασφάλεια της βιοτεχνολογίας και την εξάρτηση από την εφοδιαστική αλυσίδα.

Χρηματοοικονομικές εταιρείες

Οι γίγαντες των πληρωμών Mastercard και Visa ελπίζουν να αξιοποιήσουν τη σύνοδο κορυφής για να ενισχύσουν τη θέση τους στην αυστηρά ρυθμιζόμενη αγορά πληρωμών της Κίνας, σύμφωνα με τις δύο πηγές. Μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα ανέφερε ότι η Mastercard ελπίζει η αμερικανική κυβέρνηση να υποστηρίξει την αύξηση του μεριδίου της στην κοινοπραξία της στην Κίνα. Το 2023, η Mastercard έγινε το πρώτο ξένο δίκτυο πληρωμών που έλαβε έγκριση για την εκκαθάριση εγχώριων συναλλαγών με τραπεζικές κάρτες σε γιουάν στην Κίνα, μέσω μιας κοινοπραξίας με τον τοπικό εταίρο NetsUnion.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι η Visa, η οποία δεν έχει ακόμη αποκτήσει την άδεια για την εκκαθάριση εγχώριων συναλλαγών με τραπεζικές κάρτες στην Κίνα, όπως οι ανταγωνιστές της Mastercard και Amex, ελπίζει να εισέλθει στην πολυπόθητη αγορά με ένα πρωτοφανές ποσοστό συμμετοχής 100% σε μια μελλοντική άδεια κοινοπραξίας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Citigroup, Τζέιν Φρέιζερ, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, συμμετέχουν επίσης στο ταξίδι, καθώς οι εταιρείες της Wall Street συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές της Κίνας.

Η Citi εξακολουθεί να αναμένει την έγκριση για την απόκτηση άδειας χρηματιστηριακής εταιρείας πλήρους ιδιοκτησίας στην Κίνα, μετά την αποχώρησή της από μια προηγούμενη κοινοπραξία.

Η τράπεζα αντιμετωπίζει επίσης μια διαφορά με την εταιρεία καυσίμων Haiyue Energy Group, με έδρα την ανατολική επαρχία Ζετζιάνγκ, η οποία μήνυσε την Citibank για το πάγωμα μιας πληρωμής ύψους 27 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τις αμερικανικές κυρώσεις.

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, με στόχο την επέκταση των αγορών σιτηρών και κρέατος από το Πεκίνο, αλλά οι αναλυτές της αγοράς δεν αναμένουν σημαντικές νέες αγορές σόγιας πέραν αυτών που συμφωνήθηκαν σε συμφωνία τον περασμένο Οκτώβριο.

Πηγή: ΟΤ