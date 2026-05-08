Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 06:04

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Ιστορικά, οι ΗΠΑ δεν ήταν πάντα εύκολος συνέταιρος, αλλά τουλάχιστον ήταν συνεπείς.

Ακόμη και χώρες που διαφωνούσαν με τις αμερικανικές πολιτικές γνώριζαν ότι υπήρχε μια λογική πίσω από τις ενέργειές τους, και αυτή η προβλεψιμότητα προσέδιδε στη χώρα κάποια αξιοπιστία.

Τώρα όμως, υπό τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική εξωτερική πολιτική έχει καταστεί τυχαία και αντιφατική, καθοδηγούμενη από έναν ηγέτη που πιστεύει ότι η ικανότητά του να ασκεί εξουσία σε όλο τον κόσμο περιορίζεται μόνο από τη δική του ηθική.

Αυτό είναι κάτι καινούργιο και, για τους παρατηρητές σε όλο τον κόσμο, προκαλεί αμηχανία, όπως γράφει σε άρθρο του στο The Conversation ο Κρίστοφερ Κόλινς, Ερευνητής στον τομέα της Γεωπολιτικής

Όπως είπε πρόσφατα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι: «Η Ουάσιγκτον έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα φυσιολογικό πια στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η δίνη του Τραμπ

Κάποιοι, όπως ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, προσπαθούν να στήσουν ένα αναδρομικό, ψευδο-διανοητικό πλαίσιο γύρω από αυτό το χάος, επιδιώκοντας να το παρουσιάσουν ως μια συνεκτική ιδεολογία.

Όμως γίνεται όλο και πιο σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα μεγαλεπήβολο σχέδιο, παρά μόνο μια τραμπική δίνη από παρορμητικές αντιδράσεις, εκμεταλλευτικές συναλλαγές και προσωπικές μνησικακίες που μεταβάλλονται ανάλογα με τον κύκλο των ειδήσεων.

Για να κατανοήσουμε αυτή την πολιτική δυσλειτουργία, ένας Γερμανός στοχαστής από πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, ο Μαξ Βέμπερ, προσφέρει έναν χρήσιμο οδηγό.

Πιο γνωστός σήμερα για τη θεωρία του για την «προτεσταντική ηθική της εργασίας», ο Βέμπερ εξερεύνησε στα γραπτά του και την έννοια του «πατριμονιαλισμού» (patrimonialism).

Πρόκειται για ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους για να ανταμείβει τον κύκλο του και να πλουτίσει την οικογένειά του.

Αντλώντας σε μεγάλο βαθμό από την κατανόησή του για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Βέμπερ ονόμασε την πιο ακραία μορφή αυτού του συστήματος «σουλτανισμό».

Διαβάζοντας τον Βέμπερ σήμερα, φαίνεται ότι η καλύτερη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι ΗΠΑ αλληλεπιδρούν με τον υπόλοιπο κόσμο θα μπορούσε να ονομαστεί «σουλτανισμός με αμερικανικά χαρακτηριστικά».

Πίστη αντί για εμπειρία

Ας εξετάσουμε το Ιράν. Μετά την έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury, η κυβέρνηση Τραμπ εναλλάσσεται μεταξύ τόσων πολλών αντικρουόμενων πολεμικών στόχων που το CNN μπόρεσε να δημιουργήσει ένα μοντάζ των αντιφάσεων.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης εργάστηκαν πυρετωδώς για να χτίσουν μια στρατηγική γύρω από την επιχείρηση, αλλά σύντομα κατέστη σαφές ότι αυτός ο «πόλεμος επιλογής» ξεκίνησε βασισμένος σε λίγο περισσότερο από το καπρίτσιο του προέδρου.

Το πλαίσιο του Βέμπερ επεκτείνεται στους ανθρώπους γύρω από τον Τραμπ.

Στα σουλτανικά συστήματα, το προσωπικό επιλέγεται με βάση την πίστη, όχι την αξία, και υπηρετεί τον ηγεμόνα, όχι το κράτος.

Όπως έγραψε ο Βέμπερ, αυτό οδηγεί σε «μια διοίκηση και μια στρατιωτική δύναμη που αποτελούν καθαρά προσωπικά εργαλεία του κυρίου».

Βλέπουμε αυτό το μοτίβο να απεικονίζεται ζωντανά από την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ στην πλήρωση ανώτερων θέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ηγούνται διπλωματικών διαπραγματεύσεων υψηλού κινδύνου.

Ας πάρουμε τον Στίβεν Γουίτκοφ, έναν επιχειρηματία ακινήτων και μακροχρόνιο φίλο του Τραμπ χωρίς εμπειρία στην εξωτερική πολιτική, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως επικεφαλής απεσταλμένος της κυβέρνησης σε μερικές από τις πιο ευαίσθητες διαπραγματεύσεις στον κόσμο.

Ή τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό του προέδρου, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμία εμπειρία στην εξωτερική πολιτική, του ανατέθηκαν βασικοί ρόλοι στη διπλωματία της Μέσης Ανατολής, ενώ η επενδυτική του εταιρεία επιδιώκει συμφωνίες με τα ίδια κράτη του Κόλπου με τα οποία διαπραγματεύεται εκ μέρους της χώρας του.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο παρευρίσκονται σε συνέντευξη Τύπου κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη της Ολλανδίας, στις 25 Ιουνίου 2025.

Υπηρετώντας τον σουλτάνο

Δεν πρόκειται για διορισμούς που θα προέκυπταν από ένα σύστημα βασισμένο στην αξία.

Αλλά αυτή τη στιγμή στην Αμερική, οι αξιωματούχοι υπηρετούν τον σουλτάνο, όχι τη δημοκρατία, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ομιλίες τους απευθύνονται τακτικά σε ένα «ακροατήριο ενός ατόμου».

Επιπλέον, στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την εύνοια του «σουλτάνου», οι διορισθέντες ταπεινώνονται τακτικά στην τηλεόραση, όπως όταν ο Κέβιν Γουόρς, η επιλογή του Τραμπ για την επόμενη θέση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, αρνήθηκε να παραδεχτεί ότι ο Τραμπ έχασε τις εκλογές του 2020.

Αυτό το σουλτανικό πρότυπο ανταμοιβής της πίστης και τιμωρίας της ανυπακοής επεκτείνεται.

Η ομοσπονδιακή βοήθεια για καταστροφές, που για πολύ καιρό αντιμετωπιζόταν ως μια μη κομματική υποχρέωση της κυβέρνησης, έχει γίνει μια κραυγαλέα απεικόνιση αυτής της λογικής.

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει εγκρίνει μόλις το 23% των αιτήσεων χρηματοδότησης για καταστροφές από τις «μπλε» πολιτείες, σε σύγκριση με το 89% για τις «κόκκινες» πολιτείες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις για την παροχή βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής έχουν γίνει ρητές: για παράδειγμα, το 2025, καθώς οι πυρκαγιές κατέστρεφαν το Λος Άντζελες, ο Τραμπ απείλησε να αρνηθεί τη βοήθεια, εκτός αν η Καλιφόρνια θεσπίσει νόμους για την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων — μια προϋπόθεση που δεν έχει καμία σχέση με την αποκατάσταση μετά από καταστροφή.

Αυτός ο φόβος τιμωρίας βοηθά επίσης να εξηγηθεί γιατί, φοβούμενες για τις επιχειρήσεις τους, πολλές εταιρείες μέσων ενημέρωσης υποκλίνονται στο «δικαστήριο του βασιλιά Τραμπ».

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάνουν πρόποση κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου προς τιμήν του βασιλιά και της βασίλισσας Καμίλα στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, στις 28 Απριλίου 2026.

«Όργιο διαφθοράς»

Τέλος, το πλαίσιο του Βέμπερ ρίχνει φως σε αυτό που μπορεί να είναι το πιο καθοριστικό χαρακτηριστικό της κυβέρνησης Τραμπ: η θόλωση των ορίων μεταξύ δημόσιου αξιώματος και ιδιωτικού πλουτισμού.

Στο σουλτανικό καθεστώς, η διάκριση μεταξύ του προσωπικού πλούτου του ηγεμόνα και του κρατικού ταμείου είναι, στην καλύτερη περίπτωση, θεωρητική.

Ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν κυβερνήσει αναλόγως, με το ίσως πιο κραυγαλέο παράδειγμα να είναι τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια εμπιστευτικών συναλλαγών γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν.

Σε μια υγιή δημοκρατία, αυτά τα «όργια διαφθοράς» θα τίθεντο υπό ενδελεχή έλεγχο και θα διωκόταν ποινικά.

Αλλά σε ένα πατριμοναλιστικό σύστημα λειτουργούν αλλιώς τα πράγματα: το κράτος υπάρχει για να εξυπηρετεί τον ηγεμόνα και τον στενό του κύκλο.

Αυτό είναι που πρέπει τώρα να διαχειριστεί ο κόσμος.

Ένα σουλτανικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται σε εκκλήσεις για κοινές αξίες ή μακροχρόνιες συμφωνίες. Ανταποκρίνεται στην άσκηση πίεσης, στις προσωπικές σχέσεις με τον ηγέτη και στα συναλλακτικά κίνητρα.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ηγέτες των επιχειρήσεων κατανοούν όλο και περισσότερο ότι έχουν να κάνουν με μια αυλή που ανταμείβει την υποταγή και τιμωρεί την ανυπακοή.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Ελβετοί έδωσαν στον Τραμπ μια ράβδο χρυσού σε αντάλλαγμα για χαμηλότερους δασμούς, και για τον οποίο οι Καταριανοί του έδωσαν ένα «παλάτι στον ουρανό».

Το 2026, οι εκκλήσεις για κοινές δημοκρατικές αξίες ή κοινά εθνικά συμφέροντα είναι άσκοπες· φέρτε στον σουλτάνο κάτι που θέλει ή αντιμετωπίστε την τιμωρία.

Ο Βέμπερ βοηθά να εξηγήσει το γιατί.

Εθνική Τράπεζα: MoU με Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη για το 30% της ασφαλιστικής στην Ελλάδα

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
CPJ 08.05.26

Παγωμένη επί 4 χρόνια η έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό

Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
Ουκρανία 08.05.26

Βρετανία κατά Ρωσίας για την... απομάκρυνση διπλωματών από το Κίεβο

«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
Ουάσιγκτον 08.05.26

Συμφωνία «γρήγορα» απαιτεί ο Τραμπ από το Ιράν, απειλώντας με «βίαια» αντίποινα

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Λίβανος 08.05.26

Παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου μεταξύ των νεκρών σε ισραηλινά πλήγματα

Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Κόσμος 07.05.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Σύνταξη
Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Έτοιμες οι εναλλακτικές 07.05.26

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ

Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Γεώργιος Μαζιάς
Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ
«Ανταλλαγή πυρών» 07.05.26 Upd: 23:22

Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ

Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν εκρήξεις στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, στην νήσο Κεσμ και πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Λαράκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους

Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

Σύνταξη
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύνταξη
Αποκρουστικές: Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

Αποκρουστικές: Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
