Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας

Όταν στη Γαλλία του 1701 είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του Salon de l’Oeil-de-Boeuf ο Λουδοβίκος ΙΔ’ διέθετε ένα εντυπωσιακό προθάλαμο της βασιλικής πρόσβασης στις Βερσαλλίες, όπου αυλικοί, κόλακες και ικέτες θα έρχονταν για να περιμένουν τους βασιλιάδες της Γαλλίας. Δυστυχώς για τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει την αμερικανική εκδοχή ενός τέτοιου χώρου στον Λευκό Οίκο, με πρόσχημα την ασφάλεια.

Αμέσως μετά την απόπειρα επίθεσης στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άδραξε την ευκαιρία να ζητήσει εκ νέου μια νέα αίθουσα χορού πάνω στα ερείπια της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

«Χρειαζόμαστε την αίθουσα χορού», είπε, φορώντας ακόμη το σμόκιν του. «Γι’ αυτό η Μυστική Υπηρεσία, γι’ αυτό ο στρατός την απαιτούν».

Σύμφωνα όμως με δημοσίευμα της Washington Post ο πρόεδρος παρουσίασε αυτή την τεράστια επιχρυσωμένη αίθουσα χορού των 400 εκατ. δολ. ως έργο ασφαλείας και συνεπώς ως επείγουσα αναγκαιότητα.

«Αυτό υποδηλώνει ότι σχεδιάζει να αφήσει πίσω του όχι μόνο ένα ριζικά μεταμορφωμένο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, αλλά και μια διαφορετική αντίληψη για την προεδρία» σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα.

«Αν ο πρόεδρος μπορεί να συναναστρέφεται με ασφάλεια άλλους μόνο μέσα σε μια οχυρωματικού τύπου αίθουσα χορού στους χώρους του Λευκού Οίκου, τότε δεν θα βρίσκεται πλέον ανάμεσα στον λαό, δεν θα είναι πλέον σε επαφή με την καθημερινή ζωή. Η προεδρική «φούσκα» θα είναι αλεξίσφαιρη -και ανθεκτική σε βόμβες και drones- αλλά θα εμποδίζει επίσης την ελεύθερη ροή πληροφοριών από τη βάση προς την εκτελεστική εξουσία».

Στον Λευκό Οίκο υπάρχουν χώροι για χορούς

Ο Τραμπ έχει πει ότι κάθε πρόεδρος ήθελε μια αίθουσα χορού και ότι η έλλειψή της αποτελεί πρόβλημα για περισσότερο από έναν αιώνα, όπως το αμερικανικό δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει λόγος τα επίσημα δείπνα να μην μπορούν να πραγματοποιούνται στην υπάρχουσα Κρατική Τραπεζαρία, αν περιοριστούν σε περίπου 140 καλεσμένους, ή στην Ανατολική Αίθουσα, που χωρά περίπου 200 άτομα.

Ο τοπικός εργολάβος Ρόναλντ Άιχνερ και ο αρχιτέκτονας Μάθιου Μπελ, που διδάσκει αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, επισημαίνουν ότι το Κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, δίπλα στην πρώην Ανατολική Πτέρυγα, περιλαμβάνει δύο αυλές περίπου 20.000 τετραγωνικών ποδιών, οι οποίες θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αίθουσα χορού εντός της περιμέτρου ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Τα επίσημα δείπνα έχουν σκοπό να δημιουργούν οικειότητα και κοινωνία με ξένους ηγέτες, κάτι που δεν είναι δυνατό σε μεγαλύτερες, πιο τελετουργικές συναντήσεις, αλλά το δημοσίευμα διαβλέπει μεγάλους κινδύνους για τον σκοπό τους, καθώς θα υπονομευθεί όταν η λίστα των καλεσμένων διογκώνεται σε διαστάσεις συνεδριακού κέντρου.

Να υπηρετεί τον λαό όχι τους ολιγάρχες

Έτσι η Washington Post εκτιμά ότι η πραγματική λειτουργία αυτής της αίθουσας χορού που σχεδιάζει ο Τραμπ δεν αφορά τη διακυβέρνηση ή τη διπλωματία.

Αφορά τη συγκέντρωση χρημάτων, τα ατελείωτα δείπνα με άνοστο κοτόπουλο για ομάδες δωρητών που επιζητούν επιρροή και επιχειρηματιών που διψούν για κρατικές συμβάσεις.

Μπορεί να είναι συνυπεύθυνα και τα δύο πολιτικά κόμματα για τις αμφιλεγόμενες μορφές πρόσβασης στον πρόεδρο, όμως η συγκεκριμένη αίθουσα δημιουργεί ένα τρομερό προηγούμενο το να θεσμοθετείται μέσω της αρχιτεκτονικής αυτή η βιομηχανικής κλίμακας παραμόρφωση της δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας τη μόνιμη παρουσία της στη δημόσια ζωή.

Ο Τραμπ έχει υπονοήσει ότι θα είναι επίσης ο χώρος μελλοντικών ορκωμοσιών. «Ετσι οι ορκωμοσίες θα εξελιχθούν από μια τελετή ανάληψης όρκου στο Σπίτι του Λαού στον Λόφο του Καπιτωλίου -μια τελετή που τελείται μπροστά στο αμερικανικό κοινό και την παρακολουθεί ο κόσμος- σε ένα θέαμα αυστηρά ελεγχόμενο και πλήρως χορογραφημένο από την εκτελεστική εξουσία, κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με στέψη» σημειώνει η εφημερίδα, προσθέτοντας πως ίσως η αίθουσα χορού να ενοικιάζεται για ιδιωτικές εκδηλώσεις, «άλλη μία πηγή εσόδων με βαθύτατα ανησυχητικές ηθικές προεκτάσεις».

Κλείνοντας η Washington Post καλεί το Κογκρέσο να εξετάσει το ζήτημα της αίθουσας χορού, και μην το επικυρώσει μηχανικά, κατηγορώντας τον Τραμπ που κατεδάφισε την ιστορική την Ανατολική Πτέρυγα, χτισμένη στις αρχές του 20ου αιώνα, καταστρέφοντας το ιστορικό τοπίο.

«Στείλτε τους αρχιτέκτονες πίσω στο σχεδιαστήριο με μια βασική εντολή: Σεβαστείτε την ιστορία του Λευκού Οίκου και τους αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας, και χτίστε μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί και θα υπηρετεί τον αμερικανικό λαό, όχι τους ολιγάρχες μας» καταλήγει η Washington Post.