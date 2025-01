Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε και επισήμως στον Λευκό Οίκο. Αφού ορκίστηκε 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο για να υπογράψει τα πρώτα του διατάγματα.

Επίσης, παραχώρησε μια αυτοσχέδια συνέντευξη Τύπου περίπου 50 λεπτών, στην οποία έκανε σχόλια κατά πολιτικών του αντιπάλων, ανακοίνωσε σημαντικές διπλωματικές αποφάσεις και εξήρε τον εαυτό του.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, η ομάδα του είχε σπεύσει να αλλάξει τη διακόσμηση και ό,τι θύμιζε τον Τζο Μπάιντεν. «Είναι μια από τις καλύτερες που είχα ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ παρατηρώντας τις αλλαγές στο γραφείο του.

Το σκούρο μπλε χαλί που είχε βάλει ο Μπάιντεν έδωσε τη θέση του σε ένα με πιο απαλό χρώμα, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, από το 2017 έως το 2021. Ακόμη, προστέθηκαν κουρτίνες και άλλαξαν κάποια από τα πορτρέτα στους τοίχους.

«Μόλις ήρθα εδώ. Οι άνθρωποί μου ήρθαν, έχουν καταπληκτικούς διακοσμητές», εξήγησε ο Τραμπ και στράφηκε προς έναν τοίχο. Δείχνοντας έναν πίνακα, σχολίασε: «Αυτός είναι καλός».

Πρόκειται για το πορτρέτο του Άντριου Τζάκσον, του έβδομου προέδρου των ΗΠΑ για τον οποίο ο Ρεπουμπλικάνος τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση, αν και είναι μια προσωπικότητα την οποία έχουν επικρίνει οι προοδευτικοί λόγω των ρατσιστικών και λαϊκιστικών του απόψεων.

Στη συνέχεια ο Τραμπ έδειξε τα πορτρέτα του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ, του Τζορτζ Ουάσινγκτον και του τρίτου, του Τόμας Τζέφερσον, «πολύ συνετές» επιλογές.

Ο Τραμπ επανέφερε, επίσης, την προτομή του Ουίνστον Τσόρτσιλ στη θέση της κοντά στο τζάκι, μια επιλογή που υπογραμμίζει διακριτικά τον θαυμασμό του για την ισχυρή ηγεσία. Ο Τζο Μπάιντεν είχε αφαιρέσει την προτομή το 2021, όπως είχε κάνει και ο Μπαράκ Ομπάμα. Η προτομή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, που και ο Μπάιντεν και ο Τραμπ είχαν επιλέξει να έχουν στο Οβάλ Γραφείο, παραμένει στη θέση της.

Παράλληλα, παρελθόν από το Οβάλ Γραφείο αποτελούν η προτομή του συνδικαλιστή Σέζαρ Τσάβες και το πορτρέτο του Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ, που είχε ο προκάτοχός του. Από την περίοδο της θητείας του Μπάιντεν, διατηρήθηκε μόνο ένα αντικείμενο: Το πορτρέτο του Βενιαμίν Φραγκλίνου.

Επίσης, επέστρεψαν και οι πέντε στρατιωτικές σημαίες που αντιπροσωπεύουν κάθε κλάδο των Eνόπλων Δυνάμεων και που είχαν αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν, ενώ ασημένιες φιγούρες αετών κοσμούν πλέον το τζάκι.

Από το Οβάλ Γραφείο δεν θα μπορούσαν να λείπουν ούτε τα αγαπημένα πρόσωπα του νέου προέδρου των ΗΠΑ. Έτσι, στον χώρο υπάρχουν φωτογραφίες της οικογένειας του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων πορτρέτων των μεγαλύτερων παιδιών του και μιας εικόνας της Μελάνια να κρατά τον γιο τους Μπάρον όταν ήταν μωρό.

