Τραμπ: Πάω τώρα στο Οβάλ Γραφείο να υπογράψω χάρη για πολύ κόσμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επρόκειτο να υπογράψει το βράδυ χθες Δευτέρα (τοπική ώρα) προεδρικά εκτελεστικά διατάγματα με τα οποία θα απονεμηθεί χάρη σε πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν από τη δικαιοσύνη για τη συμμετοχή τους στην επίθεση στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, χαρακτηρίζοντάς τα «ομήρους» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Leah Millis).

«Απόψε θα δώσω χάρη στους ομήρους της 6ης Ιανουαρίου», είπε ο νέος ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον μετά την ορκωμοσία του.

«Αφού φύγω από εδώ, θα πάω στο Οβάλ Γραφείο και θα υπογράψω χάρη για πολύ κόσμο», επέμεινε.

Στο μεταξύ, μια ομάδα μελών των οικογενειών και φίλων ατόμων που φυλακίστηκαν για τους ρόλους τους στην εισβολή στο Καπιτώλιο συγκεντρώθηκαν έξω από το Κεντρικό Κέντρο Κράτησης της Ουάσιγκτον.

Οι συγκεντρωμένοι περιμένουν με αγωνία την είδηση της υπογραφής από τον Ντόναλντ Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος που θα δίνει χάρη σε πολλούς από τους ταραχοποιούς της 6ης Ιανουαρίου.

BREAKING A crowd of family and friends of imprisoned Jan. 6 rioters is growing outside the «DC Jail.» They wait for an announcement that Trump signed an executive order, pardoning the people charged. Police who were injured defending the Capitol strongly opposed the pardons. pic.twitter.com/GtC5LJxUSK

— Shomari Stone (@shomaristone) January 20, 2025