Συγκάλυψη, μποϊκοτάζ, ατόφιο μίσος: Ο «μεγάλος ασθενής» Μπάιντεν και ο Ομπάμα «τάισαν» τη Χάρις στον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν σίγουρα ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Τζο Μπάιντεν με το επιτελείο του φρόντισαν ξεκάθαρα για αυτό.

Όταν ο Μπάιντεν αποχώρησε από την προεκλογική καμπάνια για να παραδώσει τα σκήπτρα στην Κάμαλα Χάρις, η καριέρα του είχε ήδη τελειώσει αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Έπρεπε να τελειώσει και την υποψηφιότητα της αντιπροέδρου του αποκαλύπτει το βιβλίο που έχει σοκάρει τις ΗΠΑ.

Η Κάμαλα Χάρις έχασε εντυπωσιακά από τον Ντόναλντ Τραμπ και τα σοκαριστικά εκλογικά αποτελέσματα έφεραν μέρος των ΗΠΑ σε συνθήκη σοκ.

Σήμερα, δύο πολιτικοί συντάκτες που γνωρίζουν καλά τα δαιδαλώδη παιχνίδια εξουσίας έχοντας καλύψει το πολιτικό ρεπορτάζ στην Ουάσινγτον, οι Jonathan Allen, πολιτικός ρεπόρτερ του NBC News, και η Amie Parnes, ανώτερη πολιτική ανταποκρίτρια του The Hill, επιστρέφουν στη μεγάλη ήττα προσπαθώντας να δουν τους μηχανισμούς που έφεραν τον Τζο Μπάιντεν στην κατάρρευση.

Οι πολιτικοί συντάκτες που έχουν ήδη υπογράψει από κοινού ένα best seller για τις προεδρικές εκστρατείες του 2016 και του 2020 δεν είχαν στα σχέδια τους να γράψουν ακόμη ένα βιβλίο για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν σε επόμενα κεφάλαια της καριέρας τους μέχρι που μια νύχτα του Ιουνίου, όταν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πυρπόλησε την εκστρατεία του με μια καταστροφική εμφάνιση στο πολύκροτο ντιμπέϊτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατάλαβαν ότι αυτή η αναμέτρηση είχε πολλά που πρέπει να ειπωθούν.

«Στις εβδομάδες πριν από το ντιμπέϊτ, πολλοί μας ρωτούσαν αν θα γράψουμε ένα βιβλίο για όσα συμβαίνουν», λέει η Parnes στο Vanity Fair. «Και οι δύο είπαμε, ‘Όχι, όχι, έχουμε ήδη κάνει κάτι τέτοιο.’» Η επικαιρότητα τα ανέτρεψε όλα.

Το βιβλίο Fight: Inside the Wildest Battle for the White House (Μάχη: Μέσα Στην Πιο Άγρια Αναμέτρηση για το Λευκό Οίκο) κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, γεμάτο με, καλά διασταυρωμένες λεπτομέρειες για το πώς οι Μπάιντεν, Τραμπ και Κάμαλα Χάρις προσπάθησαν να κερδίσουν την προεδρία.

Όσα αποκαλύπτουν είναι εντυπωσιακά.

Στις σελίδες διαβάζουμε ότι οι συνεργάτες του Μπάιντεν τοποθετούσαν ταινίας διαγράμμισης με φθορίζοντα χρώματα για να μην παραστρατήσει σε μια εκδήλωση στο Νέο Τζέρσεϊ, ότι Τραμπ κατάφερε να ελιχθεί περίτεχνα μέσα στο χάος και να απορρίπτει την πρόταση του Κόρι Λεβαντόφσκι να απομακρύνει τους αντιπάλους του και η Χάρις να βρίσκεται στριμωγμένη από την επιμονή του Μπάιντεν να μην διευκολύνει την υποψηφιότητα της.

Ακόμη και ο Μπαράκ Ομπάμα φέρεται να ήταν εχθρικός απέναντι στην υποψηφιότητά της…

Ο δημοσιογράφος Κρις Σμιθ του VF μίλησε με τους Allen και Parnes τώρα που οι συνέπειες των εκλογών του 2024 φέρνουν σεισμικές αλλαγές ανά τον κόσμο, από τη Wall Street μέχρι το Κίεβο.

Στη συνέντευξη τους οι πολιτικοί συντάκτες περιγράφουν ότι όσα ανακάλυψαν. Κυρίως τις πολλαπλές παθογένειες και δυσλειτουργίες στους κύκλους των Δημοκρατικών που ήταν πολλές περισσότερες από όσες μπορούσε να διακρίνει ακόμη και το πιο έμπειρο μάτι και, κυρίως, πώς η ομάδα του Τραμπ είχε τους αντιπάλους του υπό τον έλεγχο της.

Αυτή είναι η συζήτηση τους:

Vanity Fair: Η σκηνή που ανοίγει το βιβλίο περιγράφει μια σειρά από ισχυρούς παίκτες καθώς παρακολουθούν τη μοιραία συζήτηση Μπάιντεν-Τραμπ. Πού ήσασταν εκείνη τη νύχτα;

Jonathan Allen: Ήμουν στο Shelly’s Back Room στην οδό F Northwest στην Ουάσινγκτον, καπνίζοντας ένα πούρο, παρακολουθώντας τη συζήτηση. Έκανα τηλέφωνα και έστελνα μηνύματα σε πηγές.

Amie Parnes: Ήμουν στο σπίτι. Το τηλέφωνό μου χτυπούσε συνεχώς. Νομίζω ότι είχα περίπου 50 ανταλλαγές μηνυμάτων εκείνη τη νύχτα με ανήσυχους νομοθέτες, στρατηγούς, βασικά όλους—Ρεπουμπλικάνους, Δημοκρατικούς. Συχνά επιστρέφω και κοιτάζω αυτά τα μηνύματα γιατί ήταν σουρεαλιστικά.

VF: Εκείνη την εποχή, τον Ιούνιο του 2024, οι σωματικές και πνευματικές ικανότητες του προέδρου Μπάιντεν είχαν γίνει κεντρικό θέμα στην εκστρατεία. Ήταν έκπληξη για εσάς η κακή του εμφάνιση στο ντιμπέϊτ;

Parnes: Ήταν απλώς εκπληκτικό να την παρακολουθείς.

Allen: Παρακολουθούσαμε την πτώση του Μπάιντεν για μεγάλο χρονικό διάστημα και, ειλικρινά, νομίζαμε ότι είχε χάσει την ικανότητά του να αντεπεξέλθει στον αγώνα του, όπως είχε κάνει το 2020. Και ήταν ακόμα τόσο σοκαριστικό να βλέπεις τον ηγέτη του ελεύθερου κόσμου να είναι τόσο ανίκανος να εκφράσει συνεκτικές σκέψεις.

VF: Το βιβλίο σας περιγράφει τις προσπάθειες του στενού κύκλου του προεδρικού υποψηφίου—συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν και των ανώτερων συμβούλων Μάικ Ντόνιλον και Στιβ Ριτσεττί—να κρύψουν την κατάπτωση της υγείας του. Ποιος ήταν ο πιο υπεύθυνος;

Parnes: Όλοι τους. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο πώς τον κράτησαν τόσο απομονωμένο. Ήταν μια σκιά του εαυτού του. Όταν μπήκε στον Λευκό Οίκο, ήταν τόσο, τόσο διαφορετικός από τον άνθρωπο που κάλυπτα ως αντιπρόεδρος, έναν τύπο που μπορούσε να αντιμετωπίσει δημοσιογράφους μέχρι τις πρώτες ώρες.

VF: Πόσο μεγάλο μέρος της εξίσωσης ήταν ο Χάντερ Μπάιντεν;

Allen: Οι περισσότεροι βλέπουν τον Χάντερ Μπάιντεν ως κάποιον που ο πατέρας του έπρεπε να διαχειριστεί. Αυτό που πραγματικά ανακαλύψαμε στην έρευνα μας είναι ότι ο Χάντερ Μπάιντεν είναι κάποιος που ο πατέρας του ήθελε να ασχοληθεί με πολιτικά ζητήματα, ότι ο Χάντερ ήταν, όπως μας περιγράφηκε από μια πηγή, ο πιο κοντινός πολιτικός σύμβουλος του πατέρα του, κάτι που είναι σοκαριστικό.

Δεν θέλω να να υποτιμήσω τον Χάντερ Μπάιντεν ή να του επιτεθώ, αλλά είναι γνωστό σε όλους ότι δεν έχει την καλύτερη φήμη ως κάποιος που θα στηριχθείς για να ξεπεράσεις μια κρίση.

VF: Το βιβλίο δεν χρησιμοποιεί τη λέξη «συγκάλυψη» για να περιγράψει την προσπάθεια να κρυφτεί η έκταση των αδυναμιών του Τζο Μπάιντεν. Μήπως όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι τέτοιο;

Allen: Η άποψή μας είναι ότι υπάρχει περισσότερη πολυπλοκότητα σε αυτό. Σε μεγάλο βαθμό, οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά στον ισχυρό άνδρα είναι αυτοί που δεν του λένε πράγματα που δεν θέλει να ακούσει… Αν σηκωνόσουν και έλεγες κάτι, θα σε πετούσαν έξω από το δωμάτιο. Αυτό συνέβη ουσιαστικά με την Ανίτα Ντάν προς το τέλος.

Αυτό που είδαμε ήταν πολλές κακές αποφάσεις και ανθρώπους που πρόταξαν τα δικά τους συμφέροντα, και αυτά που πίστευαν ότι ήταν τα συμφέροντα του Τζο Μπάιντεν, πάνω από τα συμφέροντα του Δημοκρατικού Κόμματος και της χώρας. Αυτό είναι μια αποτυχία. Είναι μια ηθική αποτυχία, αλλά ίσως όχι μια ποινική, που είναι αυτό που υπονοεί ο όρος συγκάλυψη.

VF: Δεκάδες ρεπόρτερ επιδίωξαν την αλήθεια σχετικά με την ηλικία και την υγεία του Μπάιντεν. Μήπως τελικά είναι και δική μας ήττα; Μήπως τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης χάσαμε αυτό το παιχνίδι;

Parnes: Όχι, δεν νομίζω ότι το χάσαμε. Νομίζω ότι όλοι ήμασταν ενήμεροι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η αντίδραση της ομάδας Μπάιντεν ήταν ανήθικη. Όταν κάλεσα τον Λευκό Οίκο και προσπάθησα να γράψω ένα άρθρο για τη ρουτίνα άσκησης του προεδρικού υποψηφίου—που είναι κάτι που κάθε πρόεδρος έχει κάνει, εκτός ίσως από τον Τραμπ— το επιτελείο του δεν μου έδωσε καμία πρόσβαση, καμία πληροφορία. Δεν μπορούσαν καν να μου πουν τι έκανε, αν έκανε κάτι. Αυτά ήταν όλα σημάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί.

VF: Μια κοινή απογοήτευση για τους αναγνώστες βιβλίων προεδρικών εκστρατειών είναι ότι οι πληροφορίες αποκαλύπτονται μετά τα γεγονότα. Σκέφτονται, Τώρα μας τα λέτε! Γιατί δεν μας ενημερώσατε πριν από ένα χρόνο αντί να κρατήσετε όσα γνωρίζατε για να πουλήσετε βιβλία;

Allen: Νομίζω ότι ξεκινήσαμε τις συνεντεύξεις μας τον Αύγουστο, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των επαφών και το μεγάλο κομμάτι της έρευνας μας έγινε μετά τις εκλογές, για διάφορους λόγους. Όχι, δεν κρύψαμε τίποτα που αφορούσε στις εκλογές για το βιβλίο. Η Amie και εγώ δημοσιεύαμε όσα πραγματικά γνωρίζαμε σε όλη αυτή την περίοδο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Για τα πάντα.

VF: Μια από τις αποκαλύψεις του βιβλίου είναι η προσπάθεια της ομάδας του Μπάιντεν να διατηρήσει την υποψηφιότητα του, να επικρίνει τις προοπτικές της Κάμαλα Χάρις ως αντικαταστάτρια. Πόσα γνώριζε η ομάδα της αντιπροεδρίας για αυτή την υπονόμευση εκείνη την περίοδο;

Allen: Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ακρίβεια αλλά υποψιάζομαι ότι ήταν κάπως ενήμεροι, γιατί όλοι μιλούσαν με τους ίδιους ανθρώπους· έχουν την ίδια πρόσβαση στο εκλογικό σώμα, έχουν τους ίδιους χρηματοδότες.

Αυτό που είναι σοκαριστικό είναι η θρασύτητα με την οποία οι κορυφαίοι συνεργάτες του Τζο Μπάιντεν επιτέθηκαν στην εκλεγμένη αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και το άτομο που ήταν προφανώς πιο πιθανό να αναλάβει αν ο Τζο Μπάιντεν αποσυρόταν, προσπαθώντας βασικά να την «πνίξουν» για να κρατήσουν το κεφάλι τους πάνω από το νερό σε μια στιγμή που θα έπρεπε να ήταν σαφές σε αυτούς ότι δεν ήταν ανίκανοι να νικήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Και όταν μιλάω για τη θρασύτητα, εννοώ ότι έστειλαν ηλεκτρονικά μηνύματα σε ανθρώπους που κατηγορούσαν την αντιπρόεδρο, λέγοντας ότι αν συνεχίσετε να πιέζετε τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί, θα καταλήξετε με την Κάμαλα Χάρις, και αυτό θα είναι ένα μεγάλο λάθος.

VF: Ενα κοινό συμπέρασμα κατά τη διάρκεια του 2024 ήταν ότι ο Τραμπ «έτρεξε» μια πιο επαγγελματική εκστρατεία από τις δύο προηγούμενες. Ήταν αυτό αλήθεια, ή η ηγεσία της εκστρατείας του ήταν απλώς καλύτερη στο να περιορίζει την τρέλα του;

Allen: Η Σούζι Γουάιλς και ο Κρις ΛαΚιβίτα έπαιξαν εξαιρετικά το ρόλο του φρουρού. Περιόρισαν την επιρροή ορισμένων από τους πιο προκλητικούς ανθρώπους γύρω του. Νομίζω ότι έκαναν επίσης καλή δουλειά στο να περιορίσουν τις διαρροές που έχουμε συνηθίσει από τον κύκλο του Τραμπ…

Κοίτα, δεν μπορείς να ελέγξεις τον Τραμπ. Θα κάνει ό,τι θέλει, αλλά νομίζω ότι η στάση της Σούζι Γουάιλς και των ανθρώπων γύρω της ήταν, αν θα χάσει επειδή κάνει κάτι, αυτό είναι ένα πράγμα, αλλά το να χάσει επειδή η εκστρατεία δεν είναι δομημένη έτσι ώστε να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του είναι άλλο. Το τελευταίο θα ήταν απαράδεκτο, και οποιοσδήποτε ρίσκαρε να κάνει κάτι τέτοιο θα είχε εκδιωχθεί.

VF: Ένα από τα οφέλη του να είναι το τρίτο σας βιβλίο για προεδρικές εκστρατείες είναι ότι έχετε παρακολουθήσει τον Τραμπ σε βάθος δεκαετίας. Ποια ήταν η μεγαλύτερη διαφορά του αυτή τη φορά;

Allen: Έμαθε. Είναι ένας τύπος που είναι επίσης αρκετά μεγάλος, και δεν είναι όλοι πρόθυμοι να μάθουν καθώς μεγαλώνουν. Αλλά αυτό που έμαθε ήταν ότι μέρος του λόγου που έχασε το 2020 ήταν ότι βλάπτει τον εαυτό του μερικές φορές εστιάζοντας τόσο πολύ στη βάση του…

Το Project 2025 είναι κάτι που κανονικά θα περίμενες να το υπερασπιστεί και να το «αγκαλιάσει» γιατί ήταν ένας πολιτικός που παίρνει δύναμη από τον κόσμο του. Και όμως, αυτό που ουσιαστικά είπε, είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με το Project 2025. Τώρα, νομίζω ότι οι υποστηρικτές του και οι επικριτές του γνώριζαν πολύ καλά ότι αν εκλεγόταν, θα ακολουθούσε το Project 2025 σχεδόν κατά λέξη. Αλλά όσον αφορά το πώς παρουσιάστηκε στο ευρύτερο κοινό, ο Τραμπ κράτησε αποστάσεις από όλο αυτό.

VF: Πώς έχει αλλάξει το πολιτικό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης από το 2015;

Allen: Νομίζω ότι υπάρχουν όλο και λιγότεροι άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν την αντικειμενική αλήθεια. Και υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που είναι άνετοι και ευχαριστημένοι να ακούσουν όσα λέει η μία πλευρά ή η άλλη, δεν θέλουν να ακούσουν και τις δύο πλευρές.

Parnes: Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που καλύπτουν την εκστρατεία. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι τώρα, και αυτές οι ιστορίες έχουν αναλυθεί και ειπωθεί εκατομμύρια φορές. Μιλήσαμε με περισσότερους από 150 ανθρώπους και μπορέσαμε να σκάψουμε κάτω από την επιφάνεια για να βρούμε τι πραγματικά συνέβαινε, και αυτό είναι πραγματικά ολοένα και πιο δύσκολο να γίνει.

Νομίζετε ότι θα καλύψετε την τέταρτη προεδρική εκστρατεία του Τραμπ το 2028;

Allen: [Γελάει] Σίγουρα [ο Τραμπ] διασκεδάζει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό. Σπάνια λέει πράγματα που δεν εννοεί.