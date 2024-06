Τραμπ εναντίον Μπάιντεν: Τα καλύτερα memes από το προεδρικό ντιμπέιτ

Το βράδυ της Πέμπτης (27/6/2024), ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμετρήθηκαν στο πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ, το οποίο για πολλούς ήταν τραγωδία – άμα κρίνουμε και από τα memes.

«Είναι αρκετά τρομακτικό να σκέφτεται κανείς ότι αυτοί οι αξιοθρήνητοι δύο άνδρες υποτίθεται ότι είναι οι καλύτεροι διαθέσιμοι υποψήφιοι για να ηγηθούν του ισχυρότερου έθνους στη γη – τόσο τρομακτικό που δεν θες ούτε καν να το φαντάζεσαι»

Ο Τραμπ επαναλάμβανε το ένα ψέμα μετά το άλλο, ενώ ο Μπάιντεν πάγωσε και πάλευε να μιλήσει με συνοχή σε αρκετές περιπτώσεις, χάνοντας τα λόγια του. Σε μια στιγμή ο νυν πρόεδρος αποκάλεσε τον Τραμπ «κορόιδο» και «χαμένο», ενώ αργότερα στο ντιμπέιτ οι δύο τους άρχισαν να τσακώνονται για το ποιος είναι καλύτερος στο γκολφ.

Oι δυο υποψήφιοι

Η παρουσία του Μπάιντεν θεωρήθηκε τόσο τραγική που ορισμένοι Δημοκρατικοί ζήτησαν την αντικατάστασή του με έναν πιο ικανό υποψήφιο πριν από τις εκλογές που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος.

«Είναι αρκετά τρομακτικό να σκέφτεται κανείς ότι αυτοί οι αξιοθρήνητοι δύο άνδρες υποτίθεται ότι είναι οι καλύτεροι διαθέσιμοι υποψήφιοι για να ηγηθούν του ισχυρότερου έθνους στη γη – τόσο τρομακτικό που δεν θες ούτε καν να το φαντάζεσαι» έγραψε η Serena Smith από το περιοδικό Dazed σχολιάζοντας το ντιμπέιτ.

Και όπως φαίνεται συμφωνούν μαζί της οι χρήστες του X (πρώην Twitter).

Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι σχολίασαν το μειδίαμα του Τραμπ όταν αναφέρθηκε η ερωτική του σχέση με την Stormy ενώ άλλοι καυτηρίασαν την στάση του Μπαίντεν όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Απαρατήρητες δεν πέρασαν φυσικά και οι εκφράσεις του Μπαίντεν.

Ακολουθούν τα καλύτερα memes

Biden brought up Trump having sex with a pornstar and he started smiling remembering it 😭😭 pic.twitter.com/UtQLLPgheb — Pilgrim (@VLONEPREDATOR) June 28, 2024

Don’t watch the debates if you’re one of those people who gets really sad when you see an elderly person eating soup alone at a restaurant. — Christin (@hexprax) June 28, 2024

LMAOOOOO biden is killing me man pic.twitter.com/R0zObIl8tM — Censored Men (@CensoredMen) June 28, 2024

“mr president, what will you do moving forward regarding the chaos in the middle east?” joe: pic.twitter.com/8WwAjxxaaD — cesar (@trashpopsong) June 28, 2024

LMFAOOOO is Joe Biden even still with us?? pic.twitter.com/efQ8uPaPEP — kira 👾 (@kirawontmiss) June 28, 2024

cocaine vs ketamine pic.twitter.com/ur9FQV3bit — brecht apologist (@madisontayt_) June 28, 2024

*Με πληροφορίες από: Dazed | Kεντρική φωτογραφία θέματος: @MemeTV_Sol/X