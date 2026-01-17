Εϊναι οι πιπεριές «ασπίδα» για το ανοσοποιητικό μας;

Για να ενισχύσουμε και να προστατεύσουμε το ανοσοποιητικό μας, η φροντίδα του είναι πάντα προτεραιότητά μας, και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της γρίπης και των ιώσεων. Ένα συγκεκριμένο λαχανικό μπορεί να προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη στην υγεία μας, ειδικά αυτήν την εποχή. Μιλάμε για τις πιπεριές οι οποίες, ανάλογα με το χρώμα τους, προσφέρουν μοναδικά οφέλη στον οργανισμό μας. Είναι γεμάτες θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και μέταλλα που ενισχύουν την υγεία μας. Συγκεκριμένα είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, βιταμίνη Α, κάλιο και φυτικές ίνες, που βοηθούν στη θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ποιο χρώμα πιπεριάς είναι καλύτερο για το ανοσοποιητικό μας;

Η χρωματική διαφορά στις πιπεριές έχει να κάνει με την ωρίμανσή τους. Όσο πιο ώριμη είναι μια πιπεριά, τόσο πιο πλούσια είναι σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνες. Η πράσινη πιπεριά είναι η λιγότερο ώριμη, ενώ η κόκκινη είναι η πιο ώριμη και επομένως πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.

Πιο αναλυτικά, οι ειδικοί εξηγούν ότι οι πιπεριές αλλάζουν χρώμα καθώς ωριμάζουν, με την πράσινη πιπεριά να περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα χλωροφύλλης, ενώ καθώς η πιπεριά ωριμάζει, η χλωροφύλλη διασπάται και με αποτέλεσμα να αυξάνεται μια συγκεκριμένη κατηγορία αντιοξειδωτικών που της δίνουν το κόκκινο χρώμα. Οι κόκκινες πιπεριές επομένως προσφέρουν τα περισσότερα οφέλη, καθώς είναι γεμάτες με αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C, έως και 60% περισσότερη από τις πράσινες, η οποία ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Προτιμήστε όλα τα χρώματα

Αν και οι κόκκινες πιπεριές είναι οι πιο πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, οι πορτοκαλί, κίτρινες και πράσινες πιπεριές είναι επίσης εξαιρετικές για την υγεία σας. Οι κίτρινες πιπεριές είναι πλούσιες σε λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, δύο θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία των ματιών. Ενώ, η πράσινη πιπεριά, αν και έχει λιγότερη βιταμίνη C από τις κόκκινες, είναι επίσης πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

Ιδέες για να εντάξετε πιο ενεργά τις πιπεριές στη διατροφή σας

Οι πιπεριές είναι ευέλικτες ως λαχανικό και μπορούν να προστεθούν σε πολλές συνταγές. Μπορείτε να τις ψήσετε, να τις γεμίσετε ή να τις προσθέσετε σε σούπες ή και ωμές σε σαλάτες. Μία από τις πιο δημοφιλείς συνταγές είναι φυσικά τα γεμιστά, που μπορούν να μαγειρευτούν με κιμά, καστανό ρύζι και κολοκυθάκι για ένα πλήρες και θρεπτικό γεύμα. Οι πιπεριές είναι επίσης ιδιαίτερα νόστιμες και ωμές, ενώ ταιριάζουν υπέροχα με σάλτσα χούμους, ή ακόμη και σε ομελέτες ή φριτάτα.

Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεστε για το χρώμα της πιπεριάς, καθώς όλες είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Για να εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματα κάθε χρώματος, επιλέξτε μια ποικιλία πιπεριών στη διατροφή σας και απολαύστε τα διαφορετικά θρεπτικά συστατικά που προσφέρουν.

* Πηγή: Vita