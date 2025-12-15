Πανίσχυρο: Αυτό είναι το πιο υγιεινό λαχανικό που δεν ξέραμε

Αν χαζέψετε λίγο στα ράφια του supermarket, θα βρείτε πολλά φυλλώδη λαχανικά, όσπρια και σταυρανθή λαχανικά για να διαλέξετε. Αλλά αν θέλετε να χάσετε ή να διατηρήσετε το βάρος σας — ή απλά να προσλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα θρεπτικά συστατικά — υπάρχει ένα λαχανικό που θεωρείται πιο υγιεινό από τα υπόλοιπα.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από μια λίστα που δημοσίευσε το Centers for Disease Control and Prevention (CDC), η οποία κατέταξε 41 «πανίσχυρα» φρούτα και λαχανικά, δίνοντάς τους βαθμολογία από 10,47 έως και 100.

Ποιο είναι το πιο υγιεινό λαχανικό;

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το νεροκάρδαμο, ένα είδος σταυρανθούς λαχανικού, που κατέκτησε την ύψιστη βαθμολογία. Στον αντίποδα, η γλυκοπατάτα θεωρήθηκε το «λιγότερο υγιεινό λαχανικό» της λίστας με βαθμολογία 10,51. Το πιο υγιές φρούτο ήταν η τομάτα με βαθμολογία 20,37.

Το νεροκάρδαμο έχει εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και είναι χαμηλό σε θερμίδες. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Περιέχει επίσης φυτοχημικά, βιοδραστικές ενώσεις με πολλά οφέλη για την υγεία, χάρη στις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους.

Ποια άλλα λαχανικά το πλησιάζουν;

Το κινεζικό λάχανο (chinese cabbage) και το σέσκουλο καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα, στη λίστα των πιο υγιεινών φρούτων και λαχανικών του CDC. Το κινέζικο λάχανο έλαβε 91,99 βαθμούς, ενώ το σέσκουλο 89,27.

Αλλά αν προτιμάτε ένα από αυτά τα λαχανικά περισσότερο από τα άλλα δύο, τότε διαλέξτε το αγαπημένο σας, προτείνουν οι ερευνητές. Κάθε ένα από αυτά κατατάσσεται υψηλά στη λίστα των «πανίσχυρων» φρούτων και λαχανικών, επομένως σας χαρίζει ένα δυνατό συνδυασμό βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών σε κάθε μπουκιά.

Πώς να το βάλετε στη διατροφή σας

Προσθέτοντας περίπου ένα φλιτζάνι στα γεύματά σας τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα, μπορείτε να προσλάβετε σημαντικά θρεπτικά συστατικά, χωρίς να αυξηθούν πολύ οι θερμίδες.

Μπορείτε να προσθέσετε κάρδαμο σε μια σαλάτα με σπανάκι, μήλο και καρύδια. Η πιπεράτη γεύση του ενισχύει τη γλυκύτητα των μήλων και την τραγανή υφή των καρυδιών, δημιουργώντας μια ισορροπημένη, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά σαλάτα, που σας κρατά χορτάτους για περισσότερο. Λίγες σταγόνες χυμού λεμονιού προσθέτουν φρεσκάδα και ισορροπία στις γεύσεις.

Αποτελεί επίσης, καλή επιλογή για γαρνιτούρα σε σούπες ή σάντουιτς, ενώ είναι και νόστιμο ως συνοδευτικό. Λίγο ελαιόλαδο, μια πρέζα θαλασσινό αλάτι και λίγες σταγόνες χυμού λεμονιού μπορούν να το απογειώσουν.

* Πηγή: Vita