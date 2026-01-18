magazin
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 18.01.2026]
Ημερήσια 18 Ιανουαρίου 2026 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 18.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Η Νέα Σελήνη φωτίζει στόχους και επαγγελματικά βήματα που εδώ και καιρό θέλεις να κάνεις. Επομένως μπορείς να επικεντρωθείς σε αυτό για σήμερα. Ξεκαθάρισε τα πράγματα. Παράλληλα, κάνε νέα ξεκινήματα ή ανακοινώσεις κάποιων καταστάσεων, χωρίς να περιμένεις την επιβεβαίωση κανενός. Μάντεψε – δεν θα την πάρεις ποτέ! Άρα;

DON’TS: Μην αφήνεις τις εσωτερικευμένες ανασφάλειες που έχεις να σε κρατάνε πίσω από το να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Μην χάνεις το θάρρος και την αποφασιστικότητά σου, όταν διαχειρίζεσαι θέματα που σχετίζονται με το σπίτι ή την οικογένεια. Μη γίνεις υπερβολικός, για να μην εκτεθείς, όσα νεύρα κι αν έχεις μέσα σου, έτσι;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επειδή θέλεις να κάνεις κάποιες αλλαγές, σε συμβουλεύω να το κάνεις με στοχευμένο τρόπο, αλλά να καταστήσεις σαφές ότι δε δέχεσαι και πιέσεις. Βέβαια η Νέα Σελήνη σου λέει πως πρέπει να είσαι συγκεκριμένος και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι γενικώς τις καταστάσεις της ζωής σου – όχι μόνο τις αλλαγές δηλαδή. Καλά σου λέει!

DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου για κανέναν λόγο! Στα επαγγελματικά, μην αδιαφορείς για την στήριξη που σου δείχνουν ορισμένοι συνάδελφοί σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εκφραστείς και να πετύχεις και πολλούς από τους στόχους σου. Μην στέκεσαι μόνο στο προφανές. Κοινώς ψάξε το νόημα που κρύβεται και πίσω από τις λέξεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Η Νέα Σελήνη σε ωθεί να κλειστείς λίγο στον εαυτό σου και να κάνεις δουλίτσα εκ των έσω. Συμφωνώ, καθώς πρέπει να παρατηρήσεις και να κατανοήσεις λίγο καλύτερα κάποια tricky σημεία. Εστίασε στα θέλω και στις επιθυμίες σου. Παράλληλα, κάνε κάτι για να μειώσεις το άγχος που επικρατεί για τα επαγγελματικά ή και για την εικόνα σου.

DON’TS: Μην επιτρέπεις στις δεύτερες σκέψεις που εισβάλλουν στο μυαλό σου να σου στερούν την αποφασιστικότητα που έχεις και να σε κρατάνε πίσω από σημαντικές κινήσεις ή αποφάσεις. Μη γίνεις καχύποπτος με τους δικούς σου ανθρώπους, μόνο επειδή εκφράζουν απόψεις που δεν σου αρέσουν. Δεν ήξεραν να σου πάρουν την άδεια!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Η Νέα Σελήνη έρχεται και στρέφει το ενδιαφέρον σου πάνω στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και στα άτομα που είναι σημαντικά για σένα. Εφόσον είναι σημαντικά άτομα, πρέπει να τα κρατήσεις κοντά σου, έτσι; Από τη μία, πρέπει να μάθεις να στηρίζεις τα άτομα αυτά. Από την άλλη, πρέπει να κάνεις έναν διαχωρισμό, καθώς δεν αξίζουν όλοι.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός απέναντι στις καινούργιες συνεργασίες που σου προτείνονται σήμερα, καθώς μέσω αυτών μπορεί να αλλάξει και εντελώς η οπτική σου. Μην είσαι αρνητικός ούτε στις νέες γνωριμίες γενικώς. Μην χάνεις την αποφασιστικότητα και την συγκέντρωσή σου. Μην κάνεις και μην λες πράγματα με υπερβολικό και έντονο τρόπο.

Λέων

Λέων

DO’S: Με τις ευλογίες της Νέας Σελήνης μπορείς να κάνεις αλλαγές στη δουλειά, στο πρόγραμμα ή στην καθημερινότητα. Όλα μαζί μιας και που πήρες φόρα! Μέσω της απόκτησης νέων συνηθειών μπορείς να ανανεωθείς. Βγες από τη ρουτίνα και από τα όριά σου. Προσπάθησε να κατανοήσεις τους φόβους σου, ώστε να τους αντιμετωπίσεις.

DON’TS: Μην χάσεις την αποφασιστικότητά σου, αν θες να ξεπεράσεις κάποια αχρείαστα εμπόδια. Μην απογοητευτείς από τις αλλαγές ή από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στη δουλειά. Μην κωλώσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο. Μην απογοητευτείς, αν δεις ότι δεν εκτιμάσαι τόσο, όσο θα ήθελες. Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακά σουσού.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Η (ανέμελη) διάθεση να ασχοληθείς με δημιουργικά πράγματα ή και την έκφρασή σου, σε οδηγεί σε όμορφες εξελίξεις και- γιατί όχι;- και ευχάριστες ανατροπές. Η Νέα Σελήνη, από την άλλη, στρέφει την προσοχή σου τόσο στη διασκέδαση, όσο, όμως, και στην υλοποίηση των στόχων σου. Ευτυχώς γιατί τόσο καιρό φοβάσαι χωρίς λόγο!

DON’TS: Μη φοβάσαι να δώσεις το πράσινο φως ή και να φλερτάρεις με το άτομο που σου έχει τραβήξει την προσοχή. Μην είσαι αρνητικός ούτε προς τις καινούργιες γνωριμίες. Γενικώς μην αφήνεις τα ερωτικά σου να πάνε χαμένα σήμερα, γιατί έχουν καλές προοπτικές. Μη γίνεσαι τόσο παρεμβατικός, αλλά μην το δέχεσαι ούτε κι από τους άλλους αυτό.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Με το push της Νέας Σελήνης μπορείς να εστιάσεις στο σπίτι, στην οικογένεια ή και στα δικά σου προσωπικά θέματα. Όμως σου εφιστώ την προσοχή και σου λέω πως όλα αυτά πρέπει να τα φιλτράρεις υπό το πρίσμα των συναισθημάτων σου, έτσι; Βάλε σε εφαρμογή τα σχέδιά σου. Βελτίωσε την καθημερινότητα και την ψυχολογία σου.

DON’TS: Μην αφήνεις τα πράγματα να είναι χαωμένα στο κεφάλι σου. Μην χάνεις την αποφασιστικότητά σου. Μην αποθαρρυνθείς από τα σταράτα λόγια που θα ακουστούν στις συζητήσεις που θα πάρεις μέρος, γιατί έτσι μόνο θα καθαρίσει το τοπίο. Μην επηρεάζεσαι από τους άλλους, ακόμα κι αν πρόκειται για άτομα που εμπιστεύεσαι τυφλά (κακώς).

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Μεγάλη προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις και οι συναντήσεις της σημερινής μέρας, γιατί θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον σου. Η Νέα Σελήνη σε κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο και στοχευμένο στους στόχους σου (πάλι καλά!). Κινήσου με θάρρος και αποφασιστικότητα σε οτιδήποτε σχετίζεται με φίλους ή δουλειά. Νέες προτάσεις έρχονται!

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις όρια ή να θέσεις τους όρους σου. Σε όποιον αρέσει κι όποιος θέλει ακολουθεί, έτσι; Μη βαριέσαι να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου βάσει του feedback που λαμβάνεις. Μην απογοητευτείς από κάποιες αλλαγές σε συνεργασίες. Μην είσαι επίμονος, πεισματάρης, απρόσεκτος ή (ακόμα χειρότερα) και εμμονικός!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Η Νέα Σελήνη στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά, σε ερωτικά και σε θέματα ασφαλείας. Δρομολόγησε τις αλλαγές που θες να κάνεις. Απόφυγε, όμως, να επιτρέψεις στον οποιοδήποτε να σε κρατήσει πίσω. Βάλε σε εφαρμογή τα σχέδια που έχεις καιρό. Για να πάνε καλά αυτά, όμως, πρέπει να κινηθείς προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

DON’TS: Γιατί λες «όχι» στο να δημιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον για σένα; Μόνο έτσι θα μπορέσεις να ξεδιπλώσεις άνετα τα συναισθήματα και τις απόψεις σου. Μη φοβάσαι να πάρεις κάποια ρίσκα, γιατί θα ανταμειφθείς. Μην αγχώνεσαι συνέχεια, ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Τι κι αν δεν πάει; Μην είσαι απρόσεκτος ή και καχύποπτος.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αξιοποίησε την εύνοια της Νέας Σελήνης και βάλε τα πάντα σε μια σωστή σειρά. Πάρτο απόφαση και κινήσου προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση χωρίς δεύτερες σκέψεις. Βάλε τους στόχους σου στο επίκεντρο μεν, οργανώσου καλύτερα δε. Έχεις ευελιξία κινήσεων, αλλά πρέπει να αξιοποιήσεις και τη δημιουργικότητά σου, αν θες να πας μακριά.

DON’TS: Μην απορείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Θα σου πω εγώ. Γιατί δεν τα έχεις βάλει σε τάξη, πριν ξεκινήσεις να τα υλοποιείς. Γι’ αυτό! Μην χάνεις το θάρρος και τον δυναμισμό σου. Μην χάνεις ούτε την αισιοδοξία σου. Μην αφήσεις καμία ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί σήμερα να πάει χαμένη. Μη γίνεις υπερβολικός.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πάρε αποστάσεις, όχι γιατί αυτό είναι το νέο σου χόμπι, αλλά γιατί αυτό επιτάσσει η Νέα Σελήνη (λέμε τώρα). Προσπάθησε να χαλαρώσεις, ώστε να μπορέσεις, σε δεύτερο χρόνο, να βάλεις σε μια σειρά τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Κάνε κάποιο ξεκαθάρισμα, αφού, όμως, πρώτα δεις τις επιλογές που έχεις διαθέσιμες.

DON’TS: Μην αγνοείς τα νέα δεδομένα που προκύπτουν υπό αυτό το φεγγάρι, γιατί μπορεί να σου φανούν πολύ χρήσιμα στο μέλλον. Μην τις φοβηθείς τις δύσκολες συζητήσεις, γιατί εντέλει μπορεί να σε κάνουν να δεις τα αληθινά (κακόβουλα) κίνητρα ορισμένων. Ταυτόχρονα, μην αγνοείς την ξεκούρασή σου ή το να σε βάλεις σε προτεραιότητα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Επικεντρώσου στους στόχους και γενικώς σε οτιδήποτε θες να κατακτήσεις. Εστίασε και στις υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιήσεις άμεσα, τώρα που η Νέα Σελήνη έχει κέφια! Δες ποια άτομα του κύκλου σου είναι πραγματικά δίπλα σου και ποια απλά «το παίζουν»! Σταμάτα να νιώθεις πως όλοι προσπαθούν να σε κρατήσουν πίσω.

DON’TS: Μην αγνοείς τη δημιουργικότητα που έχεις, γιατί μέσω αυτής μπορείς να καλύψεις κάποια κενά σημεία που υπάρχουν στα πλάνα σου. Στα ερωτικά, μην φοβάσαι να διεκδικήσεις το άτομο που σου έχει γυαλίσει- ακόμα κι αν το άτομο αυτό είναι η σχέση σου. Μην τα παρατάς μεν, μη γίνεσαι πιεστικός έως και φορτικός δε. Παν μέτρον, άριστον!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

World
ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

inWellness
inTown
Stream magazin
AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα
Relationsex 17.01.26

AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα

Οι AI companions υπόσχονται συντροφικότητα και κατανόηση σε μια εποχή κοινωνικής αποσύνδεσης. Πίσω όμως από την «ασφαλή» οικειότητα, αναδύεται μια νέα βιομηχανία εκμετάλλευσης του συναισθήματος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια 
Walk for Peace 17.01.26

Αλόκα, ο προσκυνητής Λουκάνικος – «Φύλακας άγγελος» των Βουδιστών μοναχών για τη συμπόνια 

Από τους δρόμους της Ινδίας στην Ουάσιγκτον, το απίστευτο ταξίδι του Αλόκα, του σκύλου που ακολουθεί τους Βουδιτές μοναχούς σε μια επώδυνα επίκαιρη Πορεία για την Ειρήνη, συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
«Ελευθερία στο Ιράν» 16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!
Music Stage 16.01.26

Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!

Η «Μαργαρίτα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες καθώς και με lyric video στο YouTube, ενώ σύντομα θα οπτικοποιηθεί μέσα από ένα συναρπαστικό music video

Σύνταξη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
«Αlright, alright, alright» 16.01.26

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

Αναφορές για μαϊμούδες στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, AI εικόνες που μπέρδεψαν ακόμη και τις Αρχές και ένας Τζίμι Κίμελ σε ρόλο σχολιαστή συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει αστεία, αλλά λέει πολλά για την εποχή μας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας»
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 01:46

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας»

Ο δήμαρχος Περάματος καλεί τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγείας τους. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τη φωτιά.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)

Ο Κώστας Λούδης, παλιά δόξα του ελληνικού πόλο και νυν τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας, αποθέωσε την Ελλάδα για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εξήγησε γιατί είναι το φαβορί για το χρυσό.

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Σύνταξη
AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα
Relationsex 17.01.26

AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα

Οι AI companions υπόσχονται συντροφικότητα και κατανόηση σε μια εποχή κοινωνικής αποσύνδεσης. Πίσω όμως από την «ασφαλή» οικειότητα, αναδύεται μια νέα βιομηχανία εκμετάλλευσης του συναισθήματος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι επικράτησε στα πέναλτι της Αιγύπτου με 4-2 (0-0 κανονική διάρκεια) και κατέκτησε την 3η θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μοιραίοι για τους «Φαραώ» Σαλάχ και Μαρμούς.

Σύνταξη
Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία
Κόσμος 17.01.26

Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Την ώρα που η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντάται με τους εκπρόσωπους από την Ουκρανία στο Μαϊάμι, το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι κομβικό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)

Όσα είπαν Θοδωρής Βλάχος και Αριστείδης Χαλυβόπουλος μετά την εύκολη νίκη της Εθνικής πόλο των Ανδρών επί της Τουρκίας, στο ξεκίνημα του Β' γύρου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδδίου.

Σύνταξη
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
The Good Life 17.01.26

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών
Κόσμος 17.01.26

Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών

Επιφυλακτική και διχασμένη η Γερμανία - Η κυβέρνηση θα το σκεφτεί και η αντιπολίτευση της στέλνει μήνυμα ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε»

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»
Κόσμος 17.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, περιγράφει στους αστυνομικούς τον ψυχολογικό εφιάλτη που ζει από εκείνη τη νύχτα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο