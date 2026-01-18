DO’S: Επειδή θέλεις να κάνεις κάποιες αλλαγές, σε συμβουλεύω να το κάνεις με στοχευμένο τρόπο, αλλά να καταστήσεις σαφές ότι δε δέχεσαι και πιέσεις. Βέβαια η Νέα Σελήνη σου λέει πως πρέπει να είσαι συγκεκριμένος και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι γενικώς τις καταστάσεις της ζωής σου – όχι μόνο τις αλλαγές δηλαδή. Καλά σου λέει!

DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου για κανέναν λόγο! Στα επαγγελματικά, μην αδιαφορείς για την στήριξη που σου δείχνουν ορισμένοι συνάδελφοί σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εκφραστείς και να πετύχεις και πολλούς από τους στόχους σου. Μην στέκεσαι μόνο στο προφανές. Κοινώς ψάξε το νόημα που κρύβεται και πίσω από τις λέξεις.