Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 18.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Η Νέα Σελήνη φωτίζει στόχους και επαγγελματικά βήματα που εδώ και καιρό θέλεις να κάνεις. Επομένως μπορείς να επικεντρωθείς σε αυτό για σήμερα. Ξεκαθάρισε τα πράγματα. Παράλληλα, κάνε νέα ξεκινήματα ή ανακοινώσεις κάποιων καταστάσεων, χωρίς να περιμένεις την επιβεβαίωση κανενός. Μάντεψε – δεν θα την πάρεις ποτέ! Άρα;
DON’TS: Μην αφήνεις τις εσωτερικευμένες ανασφάλειες που έχεις να σε κρατάνε πίσω από το να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Μην χάνεις το θάρρος και την αποφασιστικότητά σου, όταν διαχειρίζεσαι θέματα που σχετίζονται με το σπίτι ή την οικογένεια. Μη γίνεις υπερβολικός, για να μην εκτεθείς, όσα νεύρα κι αν έχεις μέσα σου, έτσι;
Ταύρος
DO’S: Επειδή θέλεις να κάνεις κάποιες αλλαγές, σε συμβουλεύω να το κάνεις με στοχευμένο τρόπο, αλλά να καταστήσεις σαφές ότι δε δέχεσαι και πιέσεις. Βέβαια η Νέα Σελήνη σου λέει πως πρέπει να είσαι συγκεκριμένος και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι γενικώς τις καταστάσεις της ζωής σου – όχι μόνο τις αλλαγές δηλαδή. Καλά σου λέει!
DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου για κανέναν λόγο! Στα επαγγελματικά, μην αδιαφορείς για την στήριξη που σου δείχνουν ορισμένοι συνάδελφοί σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εκφραστείς και να πετύχεις και πολλούς από τους στόχους σου. Μην στέκεσαι μόνο στο προφανές. Κοινώς ψάξε το νόημα που κρύβεται και πίσω από τις λέξεις.
Δίδυμοι
DO’S: Η Νέα Σελήνη σε ωθεί να κλειστείς λίγο στον εαυτό σου και να κάνεις δουλίτσα εκ των έσω. Συμφωνώ, καθώς πρέπει να παρατηρήσεις και να κατανοήσεις λίγο καλύτερα κάποια tricky σημεία. Εστίασε στα θέλω και στις επιθυμίες σου. Παράλληλα, κάνε κάτι για να μειώσεις το άγχος που επικρατεί για τα επαγγελματικά ή και για την εικόνα σου.
DON’TS: Μην επιτρέπεις στις δεύτερες σκέψεις που εισβάλλουν στο μυαλό σου να σου στερούν την αποφασιστικότητα που έχεις και να σε κρατάνε πίσω από σημαντικές κινήσεις ή αποφάσεις. Μη γίνεις καχύποπτος με τους δικούς σου ανθρώπους, μόνο επειδή εκφράζουν απόψεις που δεν σου αρέσουν. Δεν ήξεραν να σου πάρουν την άδεια!
Καρκίνος
DO’S: Η Νέα Σελήνη έρχεται και στρέφει το ενδιαφέρον σου πάνω στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και στα άτομα που είναι σημαντικά για σένα. Εφόσον είναι σημαντικά άτομα, πρέπει να τα κρατήσεις κοντά σου, έτσι; Από τη μία, πρέπει να μάθεις να στηρίζεις τα άτομα αυτά. Από την άλλη, πρέπει να κάνεις έναν διαχωρισμό, καθώς δεν αξίζουν όλοι.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός απέναντι στις καινούργιες συνεργασίες που σου προτείνονται σήμερα, καθώς μέσω αυτών μπορεί να αλλάξει και εντελώς η οπτική σου. Μην είσαι αρνητικός ούτε στις νέες γνωριμίες γενικώς. Μην χάνεις την αποφασιστικότητα και την συγκέντρωσή σου. Μην κάνεις και μην λες πράγματα με υπερβολικό και έντονο τρόπο.
Λέων
DO’S: Με τις ευλογίες της Νέας Σελήνης μπορείς να κάνεις αλλαγές στη δουλειά, στο πρόγραμμα ή στην καθημερινότητα. Όλα μαζί μιας και που πήρες φόρα! Μέσω της απόκτησης νέων συνηθειών μπορείς να ανανεωθείς. Βγες από τη ρουτίνα και από τα όριά σου. Προσπάθησε να κατανοήσεις τους φόβους σου, ώστε να τους αντιμετωπίσεις.
DON’TS: Μην χάσεις την αποφασιστικότητά σου, αν θες να ξεπεράσεις κάποια αχρείαστα εμπόδια. Μην απογοητευτείς από τις αλλαγές ή από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στη δουλειά. Μην κωλώσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο. Μην απογοητευτείς, αν δεις ότι δεν εκτιμάσαι τόσο, όσο θα ήθελες. Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακά σουσού.
Παρθένος
DO’S: Η (ανέμελη) διάθεση να ασχοληθείς με δημιουργικά πράγματα ή και την έκφρασή σου, σε οδηγεί σε όμορφες εξελίξεις και- γιατί όχι;- και ευχάριστες ανατροπές. Η Νέα Σελήνη, από την άλλη, στρέφει την προσοχή σου τόσο στη διασκέδαση, όσο, όμως, και στην υλοποίηση των στόχων σου. Ευτυχώς γιατί τόσο καιρό φοβάσαι χωρίς λόγο!
DON’TS: Μη φοβάσαι να δώσεις το πράσινο φως ή και να φλερτάρεις με το άτομο που σου έχει τραβήξει την προσοχή. Μην είσαι αρνητικός ούτε προς τις καινούργιες γνωριμίες. Γενικώς μην αφήνεις τα ερωτικά σου να πάνε χαμένα σήμερα, γιατί έχουν καλές προοπτικές. Μη γίνεσαι τόσο παρεμβατικός, αλλά μην το δέχεσαι ούτε κι από τους άλλους αυτό.
Ζυγός
DO’S: Με το push της Νέας Σελήνης μπορείς να εστιάσεις στο σπίτι, στην οικογένεια ή και στα δικά σου προσωπικά θέματα. Όμως σου εφιστώ την προσοχή και σου λέω πως όλα αυτά πρέπει να τα φιλτράρεις υπό το πρίσμα των συναισθημάτων σου, έτσι; Βάλε σε εφαρμογή τα σχέδιά σου. Βελτίωσε την καθημερινότητα και την ψυχολογία σου.
DON’TS: Μην αφήνεις τα πράγματα να είναι χαωμένα στο κεφάλι σου. Μην χάνεις την αποφασιστικότητά σου. Μην αποθαρρυνθείς από τα σταράτα λόγια που θα ακουστούν στις συζητήσεις που θα πάρεις μέρος, γιατί έτσι μόνο θα καθαρίσει το τοπίο. Μην επηρεάζεσαι από τους άλλους, ακόμα κι αν πρόκειται για άτομα που εμπιστεύεσαι τυφλά (κακώς).
Σκορπιός
DO’S: Μεγάλη προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις και οι συναντήσεις της σημερινής μέρας, γιατί θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον σου. Η Νέα Σελήνη σε κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο και στοχευμένο στους στόχους σου (πάλι καλά!). Κινήσου με θάρρος και αποφασιστικότητα σε οτιδήποτε σχετίζεται με φίλους ή δουλειά. Νέες προτάσεις έρχονται!
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις όρια ή να θέσεις τους όρους σου. Σε όποιον αρέσει κι όποιος θέλει ακολουθεί, έτσι; Μη βαριέσαι να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου βάσει του feedback που λαμβάνεις. Μην απογοητευτείς από κάποιες αλλαγές σε συνεργασίες. Μην είσαι επίμονος, πεισματάρης, απρόσεκτος ή (ακόμα χειρότερα) και εμμονικός!
Τοξότης
DO’S: Η Νέα Σελήνη στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά, σε ερωτικά και σε θέματα ασφαλείας. Δρομολόγησε τις αλλαγές που θες να κάνεις. Απόφυγε, όμως, να επιτρέψεις στον οποιοδήποτε να σε κρατήσει πίσω. Βάλε σε εφαρμογή τα σχέδια που έχεις καιρό. Για να πάνε καλά αυτά, όμως, πρέπει να κινηθείς προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.
DON’TS: Γιατί λες «όχι» στο να δημιουργήσεις ένα ασφαλές περιβάλλον για σένα; Μόνο έτσι θα μπορέσεις να ξεδιπλώσεις άνετα τα συναισθήματα και τις απόψεις σου. Μη φοβάσαι να πάρεις κάποια ρίσκα, γιατί θα ανταμειφθείς. Μην αγχώνεσαι συνέχεια, ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Τι κι αν δεν πάει; Μην είσαι απρόσεκτος ή και καχύποπτος.
Αιγόκερως
DO’S: Αξιοποίησε την εύνοια της Νέας Σελήνης και βάλε τα πάντα σε μια σωστή σειρά. Πάρτο απόφαση και κινήσου προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση χωρίς δεύτερες σκέψεις. Βάλε τους στόχους σου στο επίκεντρο μεν, οργανώσου καλύτερα δε. Έχεις ευελιξία κινήσεων, αλλά πρέπει να αξιοποιήσεις και τη δημιουργικότητά σου, αν θες να πας μακριά.
DON’TS: Μην απορείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Θα σου πω εγώ. Γιατί δεν τα έχεις βάλει σε τάξη, πριν ξεκινήσεις να τα υλοποιείς. Γι’ αυτό! Μην χάνεις το θάρρος και τον δυναμισμό σου. Μην χάνεις ούτε την αισιοδοξία σου. Μην αφήσεις καμία ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί σήμερα να πάει χαμένη. Μη γίνεις υπερβολικός.
Υδροχόος
DO’S: Πάρε αποστάσεις, όχι γιατί αυτό είναι το νέο σου χόμπι, αλλά γιατί αυτό επιτάσσει η Νέα Σελήνη (λέμε τώρα). Προσπάθησε να χαλαρώσεις, ώστε να μπορέσεις, σε δεύτερο χρόνο, να βάλεις σε μια σειρά τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Κάνε κάποιο ξεκαθάρισμα, αφού, όμως, πρώτα δεις τις επιλογές που έχεις διαθέσιμες.
DON’TS: Μην αγνοείς τα νέα δεδομένα που προκύπτουν υπό αυτό το φεγγάρι, γιατί μπορεί να σου φανούν πολύ χρήσιμα στο μέλλον. Μην τις φοβηθείς τις δύσκολες συζητήσεις, γιατί εντέλει μπορεί να σε κάνουν να δεις τα αληθινά (κακόβουλα) κίνητρα ορισμένων. Ταυτόχρονα, μην αγνοείς την ξεκούρασή σου ή το να σε βάλεις σε προτεραιότητα.
Ιχθύες
DO’S: Επικεντρώσου στους στόχους και γενικώς σε οτιδήποτε θες να κατακτήσεις. Εστίασε και στις υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιήσεις άμεσα, τώρα που η Νέα Σελήνη έχει κέφια! Δες ποια άτομα του κύκλου σου είναι πραγματικά δίπλα σου και ποια απλά «το παίζουν»! Σταμάτα να νιώθεις πως όλοι προσπαθούν να σε κρατήσουν πίσω.
DON’TS: Μην αγνοείς τη δημιουργικότητα που έχεις, γιατί μέσω αυτής μπορείς να καλύψεις κάποια κενά σημεία που υπάρχουν στα πλάνα σου. Στα ερωτικά, μην φοβάσαι να διεκδικήσεις το άτομο που σου έχει γυαλίσει- ακόμα κι αν το άτομο αυτό είναι η σχέση σου. Μην τα παρατάς μεν, μη γίνεσαι πιεστικός έως και φορτικός δε. Παν μέτρον, άριστον!
