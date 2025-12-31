Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Ιανουάριος 2026]
Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Με την ευκαιρία που αλλάζει ο μήνας, αλλά αλλάζει και ολόκληρο το έτος, σου προτείνω να ανασηκώσεις τα μανίκια σου και να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Αποφάσισε πως πρέπει να γίνεις λίγο πιο πρακτικός στα βήματα που κάνεις. Ανάλυσε σωστά κάθε πληροφορία που φτάνει στα χέρια σου, καθώς οι μισές από αυτές είναι νορμάλ. Κινήσου πιο ομαδικά.
DON’TS: Μην κινείσαι παρορμητικά, γιατί δεν μπορείς να πας και πολύ μακριά έτσι. Ούτε να αναπτυχθείς μπορείς, όμως, αν δεν γίνεις λίγο πιο αποφασιστικός, σωστά; Αν, ας πούμε, ο καθένας μπορεί και σε χειρίζεται, τότε άστο! Μην φοβάσαι να κυνηγήσεις τα όνειρα που έχεις ή να κάνεις τον απολογισμό σου. Μην αγνοείς αυτά που σου λέει το ένστικτό σου.
Ταύρος
DO’S: Επειδή και να σου πω να σταματήσεις να είσαι τόσο συναισθηματικός κι ευαίσθητος, εσύ δεν θα το κάνεις, θα σου πω να εμπιστευτείς περισσότερο τη λογική σου. Μάθε να κάνεις κινήσεις, έπειτα από σωστή σκέψη. Στρατηγικά και με πλάνο! Άρα αυτόν το μήνα πρέπει να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα. Αν αυτό σε ευνοεί, τότε συνέχισέ το κι αργότερα.
DON’TS: Αν το προηγούμενο διάστημα ένιωθες, ότι κάπου είχες κολλήσει, μην απογοητεύεσαι, γιατί τώρα σου προσφέρονται αρκετές ευκαιρίες, για να κάνεις νέα ξεκινήματα. Το θέμα, όμως, είναι να μην το βάζεις ποτέ κάτω! Μη διστάσεις να ενταχθείς σε καινούργιες ομάδες, καθώς έτσι θα γνωρίσεις καινούργιο κόσμο και ποτέ δεν ξέρεις! Όμως μην είσαι ονειροπαρμένος!
Δίδυμοι
DO’S: Αν αξιοποιήσεις τη διαύγεια και την συγκέντρωση που έχεις αυτό το διάστημα, τότε θα μπορέσεις να θέσεις καινούργιους στόχους. Δεν αποκλείεται να λαμβάνεις διαρκώς νέες πληροφορίες και τα δεδομένα να αλλάζουν. Το θέμα είναι εσύ να το οργανώσεις σωστά, έτσι; Αν θέλεις να βελτιώσεις τα επαγγελματικά σου, τότε επένδυσε στις νέες γνωριμίες.
DON’TS: Μην στεναχωρηθείς, αν συμβούν κάποια γεγονότα που θα σου επαναφέρουν συναισθηματικά βαρύ από το παρελθόν τα οποία είχες – οριακά – ξεχάσει. Αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο για να τα λύσεις, άρα όλα καλά! Μην φοβάσαι να πάρεις πρωτοβουλίες. Αλλά μην το κάνεις χωρίς να έχεις οργανωθεί σωστά. Μην παρασύρεσαι από παρεξηγήσεις.
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε κιανάλυσε τα συναισθήματά σου. Εστίασε, όμως, και στις οικογενειακές σου σχέσεις. Αντιλαμβάνεσαι πως πολλά άτομα από τον περίγυρό σου έχουν ανάγκη τη βοήθειά σου και τρέχεις να τους την προσφέρεις. Όλα καλά μέχρι εδώ! Το θέμα είναι να κάνεις το ίδιο και για τις δικές σου ανάγκες, σωστά; Κινήσου πειθαρχημένα και με προσοχή.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν δεν δεις όλους τους στόχους σου να εκπληρώνονται με τη μια. Μην είσαι υπερβολικά απαιτητικός, γιατί θέλεις να συμβεί το παραπάνω και μάλιστα στον δικό σου χρόνο ή και με την πρώτη προσπάθεια. Αυτά δε γίνονται! Στα επαγγελματικά, μην κρατάς τις ιδέες που έχεις για τον εαυτό σου, καθώς τι νόημα έχει αυτό, ας πούμε;
Λέων
DO’S: Θέλω να πάρεις τα πάνω σου και να θυμηθείς ποιος είσαι. Προσπάθησε να λειτουργήσεις, λοιπόν, με περισσότερο θάρρος, αποφασιστικότητα και μαχητικότητα, καθώς αυτό σου ταιριάζει! Επομένως φρόντισε να αναλάβεις περισσότερες πρωτοβουλίες. Ή να πάρεις τον έλεγχο των καταστάσεων στα χέρια σου – έστω αυτών που σε αφορούν άμεσα.
DON’TS: Μην κινείσαι ανοργάνωτα, γιατί αντί να πετύχεις αυτά που θέλεις, θα κάνεις μία τρύπα στο νερό! Μην είσαι υπερβολικά απαιτητικός από τον εαυτό σου, γιατί πολλά από αυτά που έχεις θέσει σαν στόχους δεν είναι καν εφικτά! Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να αναδείξεις το πόσο καλός ηγέτης μπορείς να είσαι. Μην χάνεις ευκαιρία να γνωρίσεις κόσμο.
Παρθένος
DO’S: Σε θέλω και λογικό, αλλά και καλά οργανωμένο! Κι αυτό γιατί και υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και γιατί δεν σου φτάνουν οι στόχοι που είχες θέσει από τον Δεκέμβρη, θέλεις να προσθέσεις κι άλλους ήδη από την αρχή του Γενάρη! Βρες τις ισορροπίες σου ανάμεσα στο σπίτι – οικογένεια, στη δουλειά, αλλά και στον έρωτα, για να αποφύγεις το χάος.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην φοβηθείς να αρπάξεις κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να κάνεις νέα και φρέσκα ξεκινήματα. Γιατί όχι, έτσι; Στα θετικά είναι το ότι καλές οι παλιές συνεργασίες, αλλά δεν είδα να σου λύνουν πολλά προβλήματα. Ίσα ίσα σου δημιούργησαν και κάποια έξτρα, τα οποία μπορεί να λυθούν τώρα. Αρκεί να μη φοβάσαι!
Ζυγός
DO’S: Μάθε να κινείσαι οργανωμένα, μεθοδικά και με πλάνο κι όλα θα πάνε καλά! Ωστόσο σε αυτό βοηθάει πολύ και το να βρεις τις ισορροπίες σου, γιατί κάπου στη διαδρομή τις έχασες! Κάνω λάθος; Μεταξύ μας και τα διπλωματικά σου skills έχασες. Μήπως να κάνεις κάτι και γι’ αυτό λοιπόν; Στα επαγγελματικά, πάρε ανάσα, καθώς προβλέπονται νέα ξεκινήματα.
DON’TS: Μην φοβηθείς τα προκλητικά σκηνικά που υπάρχουν αυτόν το μήνα, καθώς δεν πρόκειται για κάτι που δεν μπορείς να διορθώσεις. Μην εκνευρίζεσαι με την οικογένειά σου, αν δεν αντιλαμβάνεται τα όρια που θέτεις και δεν σου επιτρέπει να πάρεις τον χώρο και τον χρόνο σου, για να ηρεμήσεις. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως πρέπει να κάνεις πίσω!
Σκορπιός
DO’S: Προτείνω να πάρεις λίγο τις αποστάσεις σου ήδη από την αρχή του έτους, να κάνεις τον απολογισμό σου και να βγεις από το καβούκι σου, μόνο όταν νιώθεις πραγματικά έτοιμος! Τι λες; Η αλήθεια είναι πως δεν έχεις αντιληφθεί το πόση δύναμη κρύβεις μέσα σου και πόσα μπορείς να καταφέρεις αν στηριχτείς στις δικές σου δυνάμεις. Για δες το λίγο!
DON’TS: Μην σκύψεις το κεφάλι μπροστά στα σκηνικά που ενδέχεται να προκύψουν τον Γενάρη και θα είναι από περίπλοκα μέχρι και λίγο δύσκολα στη διαχείρισή τους. Δεν πρόκειται για κάτι που δεν μπορείς να καταφέρεις, αρκεί, όμως, να μην μπεις ανοργάνωτος ή και απροετοίμαστος στη φάση, έτσι; Ειδικά όσον αφορά τα επαγγελματικά σου αυτό.
Τοξότης
DO’S: Θυμάσαι το προηγούμενο διάστημα που έθετες στόχους για το μέλλον, αλλά είχες στο μυαλό σου ότι είναι λίγο δύσκολο να επιτευχθούν; Ε, τώρα ήρθε η στιγμή που η τύχη σου χαμογελάει ως προς αυτό! Μάθε, λοιπόν, να κάνεις σχέδια άφοβα. Έστω αισιόδοξα! Στα επαγγελματικά, να ξέρεις πως με μικρά βήματα, μπορείς να διανύσεις μεγάλες αποστάσεις.
DON’TS: Μην τις φοβηθείς ούτε τις αλλαγές, αλλά ούτε και τις προκλήσεις με τις οποίες σε υποδέχεται ο Ιανουάριος. Ωστόσο αν θέλεις να πάει καλά το πράγμα, δεν πρέπει να είσαι κολλημένο μυαλό, που λέμε. Μην αφήσεις ούτε την αισιοδοξία σου να σε αφήσει, γιατί τότε κάηκες! Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπροσωπικές ή στις οικογενειακές σου σχέσεις.
Αιγόκερως
DO’S: Με άκρως δυναμική διάθεση υποδέχεσαι τον Ιανουάριο και πολύ καλά κάνεις! Το σωστό το ποδαρικό στο νέο έτος, με λίγα λόγια! Στα επαγγελματικά, μπορείς να προωθήσεις τα νέα ξεκινήματα και να εξελιχθείς μέσω αυτών. Εμπιστεύσου τον εαυτό και τις δυνάμεις σου. Φρόντισε να βάζεις την προσωπική πινελιά και τη φαντασία σου σε ό,τι κάνεις.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από ορισμένες εντάσεις που μπορεί να ξεσπάσουν μεταξύ εσού και της οικογένειάς σου. Ταυτόχρονα, μην ξεσπάς στους πάντες λόγω του ότι έχεις έντονα συναισθήματα και ώρες ώρες δεν μπορείς να τα διαχειριστείς όπως πρέπει. Πάντως δεν πρέπει να κινείσαι βάσει αυτών, αλλά βάσει της λογικής, αν θέλεις να πας μακριά.
Υδροχόος
DO’S: Μήπως το προηγούμενο διάστημα έκανες τα ίδια και τα ίδια και βαρέθηκες; Αν ανήκεις σ’ αυτή την κατηγορία, τότε είμαι στην ευχάριστη θέση να σε ενημερώνω ότι μπορείς να βάλεις μπρος για καινούργια ξεκινήματα. Αυτά θα πάνε καλά, αν σκέφτεσαι πιο μακριά και πιο ανοιχτά. Ωστόσο πρέπει να μάθεις να εκφράζεσαι κιόλας, αλλιώς τζάμπα κόπος!
DON’TS: Μη διστάσεις να ενταχθείς σε περισσότερες ομάδες ή ακόμα και να μοιραστείς κομμάτια του εαυτού σου. Να ξέρεις πως αυτό είναι κάτι που περιμένουν να το δουν τόσο οι φίλοι, όσο και συνάδελφοί σου. Στα ερωτικά, μην μπερδεύεσαι ανάμεσα στην ανάγκη του να είσαι ελεύθερος και στην ανάγκη του να είσαι δεσμευμένος. Εγώ μπερδεύτηκα!
Ιχθύες
DO’S: Άσε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σου να σε οδηγήσουν εκεί που πρέπει. Κάπως πρέπει να βρεις τον δρόμο σου άλλωστε! Παράλληλα, πάρε αποστάσεις και κάνε τον απολογισμό σου. Θέλεις να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, θέλεις να κάνεις και μεγάλα βήματα μπροστά, αλλά αν δεν συγκεντρωθείς σε αυτό το έργο, πώς περιμένεις να γίνει;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι αρνητικός στις νέες προτάσεις που σου γίνονται, καθώς πρόκειται για κάτι καλό. Ίσως καλύτερο από αυτό που ήδη έχεις. Γενικώς δεν θέλω να κάνεις ό, τι σου λέει το πείσμα σου! Μην χάνεις ευκαιρία να κοινωνικοποιηθείς, καθώς εκεί ενδέχεται να κρύβεται και ένας νέος έρωτας. Μην κρύβεις τα συναισθήματά σου.
