magazin
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Ιανουάριος 2026]
Μηνιαία 31 Δεκεμβρίου 2025 | 14:53

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Ιανουάριος 2026]

Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Με την ευκαιρία που αλλάζει ο μήνας, αλλά αλλάζει και ολόκληρο το έτος, σου προτείνω να ανασηκώσεις τα μανίκια σου και να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Αποφάσισε πως πρέπει να γίνεις λίγο πιο πρακτικός στα βήματα που κάνεις. Ανάλυσε σωστά κάθε πληροφορία που φτάνει στα χέρια σου, καθώς οι μισές από αυτές είναι νορμάλ. Κινήσου πιο ομαδικά.

DON’TS: Μην κινείσαι παρορμητικά, γιατί δεν μπορείς να πας και πολύ μακριά έτσι. Ούτε να αναπτυχθείς μπορείς, όμως, αν δεν γίνεις λίγο πιο αποφασιστικός, σωστά; Αν, ας πούμε, ο καθένας μπορεί και σε χειρίζεται, τότε άστο! Μην φοβάσαι να κυνηγήσεις τα όνειρα που έχεις ή να κάνεις τον απολογισμό σου. Μην αγνοείς αυτά που σου λέει το ένστικτό σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επειδή και να σου πω να σταματήσεις να είσαι τόσο συναισθηματικός κι ευαίσθητος, εσύ δεν θα το κάνεις, θα σου πω να εμπιστευτείς περισσότερο τη λογική σου. Μάθε να κάνεις κινήσεις, έπειτα από σωστή σκέψη. Στρατηγικά και με πλάνο! Άρα αυτόν το μήνα πρέπει να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα. Αν αυτό σε ευνοεί, τότε συνέχισέ το κι αργότερα.

DON’TS: Αν το προηγούμενο διάστημα ένιωθες, ότι κάπου είχες κολλήσει, μην απογοητεύεσαι, γιατί τώρα σου προσφέρονται αρκετές ευκαιρίες, για να κάνεις νέα ξεκινήματα. Το θέμα, όμως, είναι να μην το βάζεις ποτέ κάτω! Μη διστάσεις να ενταχθείς σε καινούργιες ομάδες, καθώς έτσι θα γνωρίσεις καινούργιο κόσμο και ποτέ δεν ξέρεις! Όμως μην είσαι ονειροπαρμένος!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αν αξιοποιήσεις τη διαύγεια και την συγκέντρωση που έχεις αυτό το διάστημα, τότε θα μπορέσεις να θέσεις καινούργιους στόχους. Δεν αποκλείεται να λαμβάνεις διαρκώς νέες πληροφορίες και τα δεδομένα να αλλάζουν. Το θέμα είναι εσύ να το οργανώσεις σωστά, έτσι; Αν θέλεις να βελτιώσεις τα επαγγελματικά σου, τότε επένδυσε στις νέες γνωριμίες.

DON’TS: Μην στεναχωρηθείς, αν συμβούν κάποια γεγονότα που θα σου επαναφέρουν συναισθηματικά βαρύ από το παρελθόν τα οποία είχες – οριακά – ξεχάσει. Αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο για να τα λύσεις, άρα όλα καλά! Μην φοβάσαι να πάρεις πρωτοβουλίες. Αλλά μην το κάνεις χωρίς να έχεις οργανωθεί σωστά. Μην παρασύρεσαι από παρεξηγήσεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε κιανάλυσε τα συναισθήματά σου. Εστίασε, όμως, και στις οικογενειακές σου σχέσεις. Αντιλαμβάνεσαι πως πολλά άτομα από τον περίγυρό σου έχουν ανάγκη τη βοήθειά σου και τρέχεις να τους την προσφέρεις. Όλα καλά μέχρι εδώ! Το θέμα είναι να κάνεις το ίδιο και για τις δικές σου ανάγκες, σωστά; Κινήσου πειθαρχημένα και με προσοχή.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν δεν δεις όλους τους στόχους σου να εκπληρώνονται με τη μια. Μην είσαι υπερβολικά απαιτητικός, γιατί θέλεις να συμβεί το παραπάνω και μάλιστα στον δικό σου χρόνο ή και με την πρώτη προσπάθεια. Αυτά δε γίνονται! Στα επαγγελματικά, μην κρατάς τις ιδέες που έχεις για τον εαυτό σου, καθώς τι νόημα έχει αυτό, ας πούμε;

Λέων

Λέων

DO’S: Θέλω να πάρεις τα πάνω σου και να θυμηθείς ποιος είσαι. Προσπάθησε να λειτουργήσεις, λοιπόν, με περισσότερο θάρρος, αποφασιστικότητα και μαχητικότητα, καθώς αυτό σου ταιριάζει! Επομένως φρόντισε να αναλάβεις περισσότερες πρωτοβουλίες. Ή να πάρεις τον έλεγχο των καταστάσεων στα χέρια σου – έστω αυτών που σε αφορούν άμεσα.

DON’TS: Μην κινείσαι ανοργάνωτα, γιατί αντί να πετύχεις αυτά που θέλεις, θα κάνεις μία τρύπα στο νερό! Μην είσαι υπερβολικά απαιτητικός από τον εαυτό σου, γιατί πολλά από αυτά που έχεις θέσει σαν στόχους δεν είναι καν εφικτά! Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να αναδείξεις το πόσο καλός ηγέτης μπορείς να είσαι. Μην χάνεις ευκαιρία να γνωρίσεις κόσμο.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Σε θέλω και λογικό, αλλά και καλά οργανωμένο! Κι αυτό γιατί και υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και γιατί δεν σου φτάνουν οι στόχοι που είχες θέσει από τον Δεκέμβρη, θέλεις να προσθέσεις κι άλλους ήδη από την αρχή του Γενάρη! Βρες τις ισορροπίες σου ανάμεσα στο σπίτι – οικογένεια, στη δουλειά, αλλά και στον έρωτα, για να αποφύγεις το χάος.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην φοβηθείς να αρπάξεις κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να κάνεις νέα και φρέσκα ξεκινήματα. Γιατί όχι, έτσι; Στα θετικά είναι το ότι καλές οι παλιές συνεργασίες, αλλά δεν είδα να σου λύνουν πολλά προβλήματα. Ίσα ίσα σου δημιούργησαν και κάποια έξτρα, τα οποία μπορεί να λυθούν τώρα. Αρκεί να μη φοβάσαι!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Μάθε να κινείσαι οργανωμένα, μεθοδικά και με πλάνο κι όλα θα πάνε καλά! Ωστόσο σε αυτό βοηθάει πολύ και το να βρεις τις ισορροπίες σου, γιατί κάπου στη διαδρομή τις έχασες! Κάνω λάθος; Μεταξύ μας και τα διπλωματικά σου skills έχασες. Μήπως να κάνεις κάτι και γι’ αυτό λοιπόν; Στα επαγγελματικά, πάρε ανάσα, καθώς προβλέπονται νέα ξεκινήματα.

DON’TS: Μην φοβηθείς τα προκλητικά σκηνικά που υπάρχουν αυτόν το μήνα, καθώς δεν πρόκειται για κάτι που δεν μπορείς να διορθώσεις. Μην εκνευρίζεσαι με την οικογένειά σου, αν δεν αντιλαμβάνεται τα όρια που θέτεις και δεν σου επιτρέπει να πάρεις τον χώρο και τον χρόνο σου, για να ηρεμήσεις. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως πρέπει να κάνεις πίσω!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προτείνω να πάρεις λίγο τις αποστάσεις σου ήδη από την αρχή του έτους, να κάνεις τον απολογισμό σου και να βγεις από το καβούκι σου, μόνο όταν νιώθεις πραγματικά έτοιμος! Τι λες; Η αλήθεια είναι πως δεν έχεις αντιληφθεί το πόση δύναμη κρύβεις μέσα σου και πόσα μπορείς να καταφέρεις αν στηριχτείς στις δικές σου δυνάμεις. Για δες το λίγο!

DON’TS: Μην σκύψεις το κεφάλι μπροστά στα σκηνικά που ενδέχεται να προκύψουν τον Γενάρη και θα είναι από περίπλοκα μέχρι και λίγο δύσκολα στη διαχείρισή τους. Δεν πρόκειται για κάτι που δεν μπορείς να καταφέρεις, αρκεί, όμως, να μην μπεις ανοργάνωτος ή και απροετοίμαστος στη φάση, έτσι; Ειδικά όσον αφορά τα επαγγελματικά σου αυτό.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Θυμάσαι το προηγούμενο διάστημα που έθετες στόχους για το μέλλον, αλλά είχες στο μυαλό σου ότι είναι λίγο δύσκολο να επιτευχθούν; Ε, τώρα ήρθε η στιγμή που η τύχη σου χαμογελάει ως προς αυτό! Μάθε, λοιπόν, να κάνεις σχέδια άφοβα. Έστω αισιόδοξα! Στα επαγγελματικά, να ξέρεις πως με μικρά βήματα, μπορείς να διανύσεις μεγάλες αποστάσεις.

DON’TS: Μην τις φοβηθείς ούτε τις αλλαγές, αλλά ούτε και τις προκλήσεις με τις οποίες σε υποδέχεται ο Ιανουάριος. Ωστόσο αν θέλεις να πάει καλά το πράγμα, δεν πρέπει να είσαι κολλημένο μυαλό, που λέμε. Μην αφήσεις ούτε την αισιοδοξία σου να σε αφήσει, γιατί τότε κάηκες! Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπροσωπικές ή στις οικογενειακές σου σχέσεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Με άκρως δυναμική διάθεση υποδέχεσαι τον Ιανουάριο και πολύ καλά κάνεις! Το σωστό το ποδαρικό στο νέο έτος, με λίγα λόγια! Στα επαγγελματικά, μπορείς να προωθήσεις τα νέα ξεκινήματα και να εξελιχθείς μέσω αυτών. Εμπιστεύσου τον εαυτό και τις δυνάμεις σου. Φρόντισε να βάζεις την προσωπική πινελιά και τη φαντασία σου σε ό,τι κάνεις.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από ορισμένες εντάσεις που μπορεί να ξεσπάσουν μεταξύ εσού και της οικογένειάς σου. Ταυτόχρονα, μην ξεσπάς στους πάντες λόγω του ότι έχεις έντονα συναισθήματα και ώρες ώρες δεν μπορείς να τα διαχειριστείς όπως πρέπει. Πάντως δεν πρέπει να κινείσαι βάσει αυτών, αλλά βάσει της λογικής, αν θέλεις να πας μακριά.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Μήπως το προηγούμενο διάστημα έκανες τα ίδια και τα ίδια και βαρέθηκες; Αν ανήκεις σ’ αυτή την κατηγορία, τότε είμαι στην ευχάριστη θέση να σε ενημερώνω ότι μπορείς να βάλεις μπρος για καινούργια ξεκινήματα. Αυτά θα πάνε καλά, αν σκέφτεσαι πιο μακριά και πιο ανοιχτά. Ωστόσο πρέπει να μάθεις να εκφράζεσαι κιόλας, αλλιώς τζάμπα κόπος!

DON’TS: Μη διστάσεις να ενταχθείς σε περισσότερες ομάδες ή ακόμα και να μοιραστείς κομμάτια του εαυτού σου. Να ξέρεις πως αυτό είναι κάτι που περιμένουν να το δουν τόσο οι φίλοι, όσο και συνάδελφοί σου. Στα ερωτικά, μην μπερδεύεσαι ανάμεσα στην ανάγκη του να είσαι ελεύθερος και στην ανάγκη του να είσαι δεσμευμένος. Εγώ μπερδεύτηκα!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Άσε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σου να σε οδηγήσουν εκεί που πρέπει. Κάπως πρέπει να βρεις τον δρόμο σου άλλωστε! Παράλληλα, πάρε αποστάσεις και κάνε τον απολογισμό σου. Θέλεις να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, θέλεις να κάνεις και μεγάλα βήματα μπροστά, αλλά αν δεν συγκεντρωθείς σε αυτό το έργο, πώς περιμένεις να γίνει;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι αρνητικός στις νέες προτάσεις που σου γίνονται, καθώς πρόκειται για κάτι καλό. Ίσως καλύτερο από αυτό που ήδη έχεις. Γενικώς δεν θέλω να κάνεις ό, τι σου λέει το πείσμα σου! Μην χάνεις ευκαιρία να κοινωνικοποιηθείς, καθώς εκεί ενδέχεται να κρύβεται και ένας νέος έρωτας. Μην κρύβεις τα συναισθήματά σου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Experts
Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

inWellness
inTown
Stream magazin
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» – Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις
Αγάπη 31.12.25

«Πριν 18 χρόνια έγινες το αγόρι μου. Είμαι τόσο τυχερή» - Η Έμα Χέμινγκ αναπολεί τις στιγμές της με τον Μπρους Γουίλις

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια, παντρεύτηκε το 2009 και έχει δύο κόρες. Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις γιορτάζει μια σημαντική στιγμή με τον έρωτα της ζωής της, Μπρους Γουίλις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν
9 χρόνια σχέσης 31.12.25

Ακόμα δεν βρήκε «αυτό που θέλουν οι γυναίκες»: Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος χώρισαν

Ο Μελ Γκίμπσον και η Ρόζαλιντ Ρος βάζουν «τελεία» στη σχέση τους μετά από 9 χρόνια σχέσης. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς», δήλωσαν για τον χωρισμό μεταξύ άλλων

Σύνταξη
«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει
Fizz 31.12.25

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει

Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris μπορεί να μετράει δύο εβδομάδες «ζωής», ωστόσο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κορυφή του Netflix. Και η Λίλι Κόλινς θέλησε να ευχαριστήσει τους θεατές με ένα μήνυμα στο Instagram.

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετοί: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;
«Δυνατά vibes» 30.12.25

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετοί: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς η κοινή της εμφάνιση με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άναψε «φωτιές» για ένα νέο ειδύλλιο μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Σύνταξη
Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε
Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη! 30.12.25

Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε

Στο δεύτερο έτος της διαχείρισης της περιουσίας του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο διάδοχος του θρόνου κέρδισε εκατομμύρια. Ο ρόλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June
Το έκανε για τη Γουίνσλετ 30.12.25

H Έλεν Μίρεν «δεν ήθελε» να υποδυθεί μια γυναίκα που πεθαίνει στην ταινία Goodbye June

Έχει πεθάνει αρκετές φορές στο παρελθόν σε ταινίες — μαχαιρωμένη στο Caligula, πυροβολημένη στο κεφάλι στο Shadowboxer, στραγγαλισμένη στο Excalibur — αλλά στην Έλεν Μίρεν «δεν άρεσε» ο τρόπος με τον οποίο ο χαρακτήρας της θα έβρισκε τον θάνατό του, λέει η Κέιτ Γουίνσλετ, σκηνοθέτις του Goodbye June στο Entertainment Weekly.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»

Χαμός έγινε στην Ιταλία με αφορμή τις φωνές της Λάτσιο που αμφισβητεί το γκολ της Ουντινέζε. Ο αρχιδιαιτητής της Serie A Τζιανλούνα Ρόκι παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή

Βάιος Μπαλάφας
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Στον Λευκό Πύργο 31.12.25

Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»

«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ηλεκτρικά πατίνια: Γιατί αυτή η μορφή μικροκινητικότητας απειλεί την υγεία των νέων – Τι δείχνουν οι έρευνες
Έρευνες 31.12.25

Οι κρυφοί κίνδυνοι πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια - Πώς η μικροκινητικότητα απειλεί την υγεία των νέων

Τα ηλεκτρικά πατίνια υπόσχονται τον πιο εύκολο, «πράσινο» και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, αλλά η μειωμένη φυσική δραστηριότητα που συνεπάγεται η χρήση τους αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή
Ο αποχαιρετισμός της 31.12.25

«Μια μάχη με το αίμα μου» - Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή

«Όταν διαγνώστηκε η λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου» έγραφε στο New Yorker η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 35 της, στις 30 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 14:18

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»
Για τη νέα χρονιά 31.12.25

Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»

Αιχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά - «Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο