DO’S: Με την ευκαιρία που αλλάζει ο μήνας, αλλά αλλάζει και ολόκληρο το έτος, σου προτείνω να ανασηκώσεις τα μανίκια σου και να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Αποφάσισε πως πρέπει να γίνεις λίγο πιο πρακτικός στα βήματα που κάνεις. Ανάλυσε σωστά κάθε πληροφορία που φτάνει στα χέρια σου, καθώς οι μισές από αυτές είναι νορμάλ. Κινήσου πιο ομαδικά.

DON’TS: Μην κινείσαι παρορμητικά, γιατί δεν μπορείς να πας και πολύ μακριά έτσι. Ούτε να αναπτυχθείς μπορείς, όμως, αν δεν γίνεις λίγο πιο αποφασιστικός, σωστά; Αν, ας πούμε, ο καθένας μπορεί και σε χειρίζεται, τότε άστο! Μην φοβάσαι να κυνηγήσεις τα όνειρα που έχεις ή να κάνεις τον απολογισμό σου. Μην αγνοείς αυτά που σου λέει το ένστικτό σου.