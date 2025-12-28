Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [28.12.2025 – 03.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- «Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα
- Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ λόγω της χιονοθύελλας - Ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις
- Πώς ο χιονάνθρωπος έγινε είδος υπο εξαφάνιση
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επειδή το να κάνεις τις δουλειές σου τώρα είναι κάτι εύκολο, σου προτείνω να οργανωθείς σωστά, για να μην το κάνεις μόνος σου δύσκολο, έτσι; Σταμάτα τόσο εσύ να πιέζεις εσένα, όσο και να το επιτρέπεις σε άλλους αυτό. Κινήσου άμεσα, πρακτικά και διεκπεραιωτικά, προκειμένου να ξεμπερδέψεις με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που έχεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να τσεκάρεις ξανά τους στόχους σου, γιατί μάλλον κάποια πράγματα πρέπει να διαμορφωθούν διαφορετικά εκεί. Μη θυσιάζεις τον τομέα των ερωτικών για χατίρι των επαγγελματικών. Ωστόσο για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να αφήσεις τις δουλειές που έχεις εκεί να σε χαώσουν. Μήπως να τις βάλεις σε σειρά προτεραιότητας; Λέω εγώ!
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου σε νορμάλ επίπεδα, έτσι ώστε να μπορέσεις να βγάλεις την εβδομάδα πιο άνετα. Πιάσε μόνο μέχρι εκεί που φτάνει το χεράκι σου, αν θέλεις να νιώθεις safe. Σκέψου λογικά, όταν θέτεις νέους στόχους, για να μην απογοητευτείς αργότερα που θα δεις ότι δεν βγαίνουν εύκολα. Ευνοούνται οι μετακινήσεις.
DON’TS: Μην είσαι τόσο επιπόλαιος γενικώς. Μην αφήνεις τις επικοινωνίες σου στον αυτόματο, γιατί αυτές τις μέρες είναι ένας τομέας που ευνοείται. Άρα γιατί να το αφήσεις να πάει χαμένο αυτό; Μην αγνοείς τα δεδομένα που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις ορισμένες υποθέσεις σου. Μην εστιάζεις στην παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί θα χαωθείς.
Δίδυμοι
DO’S: Ώρα να κάνεις έναν εσωτερικό απολογισμό και να δεις τι πετάς και τι κρατάς από το 2025. Έπειτα θέσε και καινούργιους στόχους, αλλά φρόντισε να είναι ρεαλιστικοί, έτσι; Έχεις οικονομικές υποχρεώσεις; Διευθέτησέ τες άμεσα! Έχεις εκκρεμότητες που σχετίζονται με τα συναισθήματά σου και σε βαραίνουν από πάνω; Διάβασε το παραπάνω παρακαλώ!
DON’TS: Μην αγνοείς τις αξίες σου, γιατί αν το κάνεις, τότε θα σου κολλήσουν σαν βδέλλα τα λάθος άτομα. Θέλεις αυτό να συμβεί και το 2026; Μην στεναχωριέσαι για τους κύκλους που κλείνουν, καθώς μόνο έτσι θα αδειάσει χώρος, για να ανθίσει κάτι καινούργιο και ωφέλιμο για σένα! Παράλληλα, μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, καθώς θα είναι λάθος.
Καρκίνος
DO’S: Αφού έχεις κατασταλάξει πια στο τι ζητάς από τους ανθρώπους γύρω σου, φρόντισε να το καταστήσεις σαφές και σε εκείνους, για να ξέρουν τι να περιμένουν. Αν βλέπεις ότι στα επαγγελματικά και στα ερωτικά, υπάρχουν άτομα που κάνουν του κεφαλιού τους κι αυτό εσένα δεν σου αρέσει, τότε βάλε κάποια απαραίτητα όρια. Κάπως πρέπει να προστατευτείς!
DON’TS: Δεν είναι κακό το ότι νιώθεις ολίγον τι πιο ευαίσθητος- πάει κι άλλο; Το κακό είναι που δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Άρα μην ξεσπάς στους γύρω σου. Αν ξέρεις τι σου ταιριάζει και τι όχι, τότε μην ασχολείσαι πια με τη δεύτερη κατηγορία. Λογικό μου ακούγεται! Μην εθελοτυφλείς και μην ωραιοποιείς άτομα και καταστάσεις. Δεν θα σου βγει σε καλό!
Λέων
DO’S: Κάνε έναν απολογισμό του τι έχεις περάσει μέσα στο 2025, μόνο και μόνο για να καταλάβεις το πόσο μακριά έχεις φτάσει, αλλά και το πόσο δυνατός είσαι! Αν θα σε πάρουν και λίγο τα ζουμιά, δεν μας πειράζει. Αρκεί να μπορέσεις να το μαζέψεις εγκαίρως! Επιπλέον βρες τι απαιτήσεις και θέλω έχεις από τους γύρω σου και βάλε και κάποια όρια.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απαιτείς τυπικότητα και σαφήνεια, αν δεν είναι πράγματα που προσφέρεις κι εσύ, σωστά; Στα ερωτικά, μην φοβηθείς τα ξεκαθαρίσματα που προκύπτουν, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να ανακαλύψεις τι είναι αυτό που πραγματικά θες- και όχι που νομίζεις ότι θες. Έχει διαφορά! Μην εθελοτυφλείς λόγω άγχους- φόβου.
Παρθένος
DO’S: Κάνε ό,τι μπορείς, για να φέρεις ξανά την ηρεμία στην καθημερινότητά σου. Βάλε και τις σκέψεις σου σε μια σωστή σειρά, αλλά οργάνωσε πιο προσεκτικά και τις μελλοντικές σου κινήσεις. Άλλωστε μόνο έτσι θα μπορέσεις να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής, σωστά; Αποφάσισε πως πρέπει να πάρεις ξανά τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου!
DON’TS: Μην πιέζεις τον εαυτό σου τόσο πολύ, γιατί θα σκάσεις! Μην αφήνεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις να κινούνται σε θολές γραμμές, γιατί αυτό το μπέρδεμα δημιουργεί εμπόδια στο «κυνήγι» των στόχων σου. Μην σπαταλάς μέρος της ενέργειας και του χρόνου σου σε ανθρώπους που δεν αξίζουν καθόλου! Κοινώς ξύπνα! Η χρονιά άλλαξε, εσύ;
Ζυγός
DO’S: Κάτσε και σκέψου τι από αυτά που κάνεις ή ποιοι από τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου έχουν θετικό αντίκτυπο πάνω σου και ποιοι/ τι όχι. Μόλις κάνεις αυτόν τον διαχωρισμό, φρόντισε να πετάξεις στην απ’ έξω τη δεύτερη κατηγορία! Με συνοπτικές διαδικασίες παρακαλώ! Εστίασε περισσότερο στο σπίτι/ οικογένεια και στην καθημερινότητα.
DON’TS: Μην κινείσαι ανοργάνωτα, γιατί δεν θα πας μακριά, σωστά; Το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Στα επαγγελματικά, μη δέχεσαι να σου φορτώνουν διαρκώς ευθύνες, καθώς αυτό σημαίνει πως κάποιος κάνει τον κινέζο και δουλεύει εις βάρος σου! Μην περιμένεις οι απέναντι να μαντέψουν τι έχεις. Δεν μπορούν και δεν είναι υποχρεωμένοι!
Σκορπιός
DO’S: Αξιοποίησε την αποφασιστικότητα και τη δυναμική ενέργεια που νιώθεις να έχεις. Μπορείς, ας πούμε, να κινηθείς με σίγουρα και πρακτικά βήματα μπροστά. Ή μπορείς να μιλήσεις για τον ελέφαντα που υπάρχει στο δωμάτιο χωρίς φόβο, σωστά; Περίμενε θετικά νέα σχετικά με τις επικοινωνίες, μετακινήσεις ή και τη γραφειοκρατία. Προχώρα μπροστά!
DON’TS: Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τις γνώσεις ή να οργανώσεις κάποιο ταξίδι, καθώς πέρα από διασκεδαστικό, μπορεί να σου φανεί και πολύ χρήσιμο, έτσι; Μη φοβάσαι να κάνεις το επόμενο βήμα, ειδικά αν πρόκειται για κάτι που οργανώνεις καιρό. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, ειδικά αν είσαι σε φάση καβγά και έντασης- για ευνόητους λόγους!
Τοξότης
DO’S: Σήκωσε τα μανίκια σου και πέσε με τα μούτρα στη δουλειά, καθώς έχεις πολλά να κάνεις. Και στα επαγγελματικά, αλλά και στην καθημερινότητα. Πρέπει να βρεις τη θέση σου μέσα στη νέα πραγματικότητα που δημιούργησες- και πολύ καλά έκανες- όταν αποφάσισες να μην ασχοληθείς ξανά με μαλ@κίες που ανήκουν στο 2025! Όμως… baby steps!
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Κοινώς μην αφήνεις το ταμείο σου χωρίς σωστή διαχείριση, γιατί τότε υπάρχει κίνδυνος τα έξοδα να «καβαλήσουν» τα έσοδα, σωστά; Μη διστάσεις αυτή την ώριμη στάση να τη μεταφέρεις και στα ερωτικά. Δηλαδή μη βιάζεσαι να επενδύσεις στον νέο, αν είσαι μόνος. Αν δεν είσαι, μη φωνάζεις τόσο!
Αιγόκερως
DO’S: Θέσε νέους κι άκρως ρεαλιστικούς στόχους. Οργάνωσε την σκέψη σου, για να αποφύγεις να χαωθείς χωρίς να υπάρχει λόγος. Όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι θα καταφέρεις να εκφραστείς και πιο σωστά, κάτι θα που θα βοηθήσει τους γύρω σου στο να σε κατανοήσουν καλύτερα. Σταμάτα, όμως, κι εσύ να τους μιλάς απότομα, ναι; Βελτίωσε τις συνεργασίες.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να λύσεις- έως και να λήξεις- ορισμένες συνεργασίες. Ωστόσο περιορίσου μόνο σε αυτές που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη.! Μην φοβάσαι να κάνεις κάποιες απαραίτητες αλλαγές, γενικά στα της δουλειάς σου. Μην εστιάζεις μόνο στο «εγώ», καθώς το «εμείς» μπορεί να έχει να σου προσφέρει πολλά περισσότερα.
Υδροχόος
DO’S: Ηρέμησε πρώτα. Έπειτα κάνε το παν, για να διατηρήσεις αυτό το mood. Πάρε αποστάσεις από τους φασαριόζηδες, για να μπορέσεις να μαζέψεις δυνάμεις. Στη συνέχεια, μπες με φόρα στην καινούργια αυτή χρονιά! Διεκπεραίωσε, όμως, τις υποχρεώσεις που έχεις αφήσει ανοιχτές από τότε! Σταμάτα να κρύβεις βαθιά μέσα σου τα συναισθηματικά βάρη.
DON’TS: Μην αφήνεις τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου να είναι ανοργάνωτα. Μην παραμελείς την υγεία σου- τόσο την ψυχική όσο, φυσικά, και την σωματική. Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι να δοθείς σε ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρεις- κυριολεκτικά- τίποτα! Αν έχεις ταίρι, μην αποστασιοποιείσαι χωρίς εξηγήσεις. Δεν είναι ωραίο…
Ιχθύες
DO’S: Επειδή έχεις ψηλά το αίσθημα του «ανήκειν», φρόντισε να εξετάσεις τα άτομα που σε πλαισιώνουν. Αν διαπιστώσεις ότι όντως αξίζουν τον χρόνο και την προσοχή σου, τότε δώστα όλα! Αν όχι, τότε πάρε τις αποστάσεις σου. Δώσε περισσότερα στους ανθρώπους που σε στηρίζουν φωναχτά! Οργάνωσε τόσο τους στόχους, όσο και τα μελλοντικά σχέδια.
DON’TS: Μην παραμελείς τους φίλους σου, καθώς είναι από τα λίγα άτομα που μπορούν να σε κάνει πραγματικά χαρούμενο. Γενικώς μην ασχολείσαι με άτομα ή καταστάσεις που δεν σου κάνουν καλό, απλά γιατί νομίζεις ότι έτσι πρέπει. Τίποτα δεν πρέπει! Μη φοβάσαι να ζητήσεις αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι. Αρκεί, βέβαια, να μην το κάνεις φωνάζοντας!
- Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες κοντά στη Μάλαγα, στα νότια της χώρας
- Μαρινάκης: Επικοινωνιακή ρελάνς με επίκληση τη «διάθεση διαλόγου» από αγρότες – Καμία δέσμευση για τα αιτήματα
- Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης
- «Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
- Μίλαν – Βερόνα 3-0: Ξανά στην κορυφή οι «ροσονέρι»
- Σομαλία εναντίον Ισραήλ: Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης αποτελεί «απειλή» για την περιοχή
- Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
- Αγρότες: Ανοίγουν μπάρες σε διόδια – Σε ποια σημεία εντοπίζονται προβλήματα στην κυκλοφορία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις