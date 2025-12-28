DO’S: Επειδή το να κάνεις τις δουλειές σου τώρα είναι κάτι εύκολο, σου προτείνω να οργανωθείς σωστά, για να μην το κάνεις μόνος σου δύσκολο, έτσι; Σταμάτα τόσο εσύ να πιέζεις εσένα, όσο και να το επιτρέπεις σε άλλους αυτό. Κινήσου άμεσα, πρακτικά και διεκπεραιωτικά, προκειμένου να ξεμπερδέψεις με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που έχεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να τσεκάρεις ξανά τους στόχους σου, γιατί μάλλον κάποια πράγματα πρέπει να διαμορφωθούν διαφορετικά εκεί. Μη θυσιάζεις τον τομέα των ερωτικών για χατίρι των επαγγελματικών. Ωστόσο για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να αφήσεις τις δουλειές που έχεις εκεί να σε χαώσουν. Μήπως να τις βάλεις σε σειρά προτεραιότητας; Λέω εγώ!