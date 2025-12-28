magazin
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εβδομαδιαία 28 Δεκεμβρίου 2025 | 14:15
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [28.12.2025 – 03.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Πάμε βόλτα στη φύση; To συστήνουν οι γιατροί

Πάμε βόλτα στη φύση; To συστήνουν οι γιατροί

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή το να κάνεις τις δουλειές σου τώρα είναι κάτι εύκολο, σου προτείνω να οργανωθείς σωστά, για να μην το κάνεις μόνος σου δύσκολο, έτσι; Σταμάτα τόσο εσύ να πιέζεις εσένα, όσο και να το επιτρέπεις σε άλλους αυτό. Κινήσου άμεσα, πρακτικά και διεκπεραιωτικά, προκειμένου να ξεμπερδέψεις με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που έχεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να τσεκάρεις ξανά τους στόχους σου, γιατί μάλλον κάποια πράγματα πρέπει να διαμορφωθούν διαφορετικά εκεί. Μη θυσιάζεις τον τομέα των ερωτικών για χατίρι των επαγγελματικών. Ωστόσο για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να αφήσεις τις δουλειές που έχεις εκεί να σε χαώσουν. Μήπως να τις βάλεις σε σειρά προτεραιότητας; Λέω εγώ!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου σε νορμάλ επίπεδα, έτσι ώστε να μπορέσεις να βγάλεις την εβδομάδα πιο άνετα. Πιάσε μόνο μέχρι εκεί που φτάνει το χεράκι σου, αν θέλεις να νιώθεις safe. Σκέψου λογικά, όταν θέτεις νέους στόχους, για να μην απογοητευτείς αργότερα που θα δεις ότι δεν βγαίνουν εύκολα. Ευνοούνται οι μετακινήσεις.

DON’TS: Μην είσαι τόσο επιπόλαιος γενικώς. Μην αφήνεις τις επικοινωνίες σου στον αυτόματο, γιατί αυτές τις μέρες είναι ένας τομέας που ευνοείται. Άρα γιατί να το αφήσεις να πάει χαμένο αυτό; Μην αγνοείς τα δεδομένα που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις ορισμένες υποθέσεις σου. Μην εστιάζεις στην παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί θα χαωθείς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Ώρα να κάνεις έναν εσωτερικό απολογισμό και να δεις τι πετάς και τι κρατάς από το 2025. Έπειτα θέσε και καινούργιους στόχους, αλλά φρόντισε να είναι ρεαλιστικοί, έτσι; Έχεις οικονομικές υποχρεώσεις; Διευθέτησέ τες άμεσα! Έχεις εκκρεμότητες που σχετίζονται με τα συναισθήματά σου και σε βαραίνουν από πάνω; Διάβασε το παραπάνω παρακαλώ!

DON’TS: Μην αγνοείς τις αξίες σου, γιατί αν το κάνεις, τότε θα σου κολλήσουν σαν βδέλλα τα λάθος άτομα. Θέλεις αυτό να συμβεί και το 2026; Μην στεναχωριέσαι για τους κύκλους που κλείνουν, καθώς μόνο έτσι θα αδειάσει χώρος, για να ανθίσει κάτι καινούργιο και ωφέλιμο για σένα! Παράλληλα, μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, καθώς θα είναι λάθος.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αφού έχεις κατασταλάξει πια στο τι ζητάς από τους ανθρώπους γύρω σου, φρόντισε να το καταστήσεις σαφές και σε εκείνους, για να ξέρουν τι να περιμένουν. Αν βλέπεις ότι στα επαγγελματικά και στα ερωτικά, υπάρχουν άτομα που κάνουν του κεφαλιού τους κι αυτό εσένα δεν σου αρέσει, τότε βάλε κάποια απαραίτητα όρια. Κάπως πρέπει να προστατευτείς!

DON’TS: Δεν είναι κακό το ότι νιώθεις ολίγον τι πιο ευαίσθητος- πάει κι άλλο; Το κακό είναι που δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Άρα μην ξεσπάς στους γύρω σου. Αν ξέρεις τι σου ταιριάζει και τι όχι, τότε μην ασχολείσαι πια με τη δεύτερη κατηγορία. Λογικό μου ακούγεται! Μην εθελοτυφλείς και μην ωραιοποιείς άτομα και καταστάσεις. Δεν θα σου βγει σε καλό!

Λέων

Λέων

DO’S: Κάνε έναν απολογισμό του τι έχεις περάσει μέσα στο 2025, μόνο και μόνο για να καταλάβεις το πόσο μακριά έχεις φτάσει, αλλά και το πόσο δυνατός είσαι! Αν θα σε πάρουν και λίγο τα ζουμιά, δεν μας πειράζει. Αρκεί να μπορέσεις να το μαζέψεις εγκαίρως! Επιπλέον βρες τι απαιτήσεις και θέλω έχεις από τους γύρω σου και βάλε και κάποια όρια.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απαιτείς τυπικότητα και σαφήνεια, αν δεν είναι πράγματα που προσφέρεις κι εσύ, σωστά; Στα ερωτικά, μην φοβηθείς τα ξεκαθαρίσματα που προκύπτουν, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να ανακαλύψεις τι είναι αυτό που πραγματικά θες- και όχι που νομίζεις ότι θες. Έχει διαφορά! Μην εθελοτυφλείς λόγω άγχους- φόβου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κάνε ό,τι μπορείς, για να φέρεις ξανά την ηρεμία στην καθημερινότητά σου. Βάλε και τις σκέψεις σου σε μια σωστή σειρά, αλλά οργάνωσε πιο προσεκτικά και τις μελλοντικές σου κινήσεις. Άλλωστε μόνο έτσι θα μπορέσεις να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής, σωστά; Αποφάσισε πως πρέπει να πάρεις ξανά τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου!

DON’TS: Μην πιέζεις τον εαυτό σου τόσο πολύ, γιατί θα σκάσεις! Μην αφήνεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις να κινούνται σε θολές γραμμές, γιατί αυτό το μπέρδεμα δημιουργεί εμπόδια στο «κυνήγι» των στόχων σου. Μην σπαταλάς μέρος της ενέργειας και του χρόνου σου σε ανθρώπους που δεν αξίζουν καθόλου! Κοινώς ξύπνα! Η χρονιά άλλαξε, εσύ;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Κάτσε και σκέψου τι από αυτά που κάνεις ή ποιοι από τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου έχουν θετικό αντίκτυπο πάνω σου και ποιοι/ τι όχι. Μόλις κάνεις αυτόν τον διαχωρισμό, φρόντισε να πετάξεις στην απ’ έξω τη δεύτερη κατηγορία! Με συνοπτικές διαδικασίες παρακαλώ! Εστίασε περισσότερο στο σπίτι/ οικογένεια και στην καθημερινότητα.

DON’TS: Μην κινείσαι ανοργάνωτα, γιατί δεν θα πας μακριά, σωστά; Το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Στα επαγγελματικά, μη δέχεσαι να σου φορτώνουν διαρκώς ευθύνες, καθώς αυτό σημαίνει πως κάποιος κάνει τον κινέζο και δουλεύει εις βάρος σου! Μην περιμένεις οι απέναντι να μαντέψουν τι έχεις. Δεν μπορούν και δεν είναι υποχρεωμένοι!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αξιοποίησε την αποφασιστικότητα και τη δυναμική ενέργεια που νιώθεις να έχεις. Μπορείς, ας πούμε, να κινηθείς με σίγουρα και πρακτικά βήματα μπροστά. Ή μπορείς να μιλήσεις για τον ελέφαντα που υπάρχει στο δωμάτιο χωρίς φόβο, σωστά; Περίμενε θετικά νέα σχετικά με τις επικοινωνίες, μετακινήσεις ή και τη γραφειοκρατία. Προχώρα μπροστά!

DON’TS: Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τις γνώσεις ή να οργανώσεις κάποιο ταξίδι, καθώς πέρα από διασκεδαστικό, μπορεί να σου φανεί και πολύ χρήσιμο, έτσι; Μη φοβάσαι να κάνεις το επόμενο βήμα, ειδικά αν πρόκειται για κάτι που οργανώνεις καιρό. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, ειδικά αν είσαι σε φάση καβγά και έντασης- για ευνόητους λόγους!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σήκωσε τα μανίκια σου και πέσε με τα μούτρα στη δουλειά, καθώς έχεις πολλά να κάνεις. Και στα επαγγελματικά, αλλά και στην καθημερινότητα. Πρέπει να βρεις τη θέση σου μέσα στη νέα πραγματικότητα που δημιούργησες- και πολύ καλά έκανες- όταν αποφάσισες να μην ασχοληθείς ξανά με μαλ@κίες που ανήκουν στο 2025! Όμως… baby steps!

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Κοινώς μην αφήνεις το ταμείο σου χωρίς σωστή διαχείριση, γιατί τότε υπάρχει κίνδυνος τα έξοδα να «καβαλήσουν» τα έσοδα, σωστά; Μη διστάσεις αυτή την ώριμη στάση να τη μεταφέρεις και στα ερωτικά. Δηλαδή μη βιάζεσαι να επενδύσεις στον νέο, αν είσαι μόνος. Αν δεν είσαι, μη φωνάζεις τόσο!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Θέσε νέους κι άκρως ρεαλιστικούς στόχους. Οργάνωσε την σκέψη σου, για να αποφύγεις να χαωθείς χωρίς να υπάρχει λόγος. Όχι μόνο αυτό, αλλά έτσι θα καταφέρεις να εκφραστείς και πιο σωστά, κάτι θα που θα βοηθήσει τους γύρω σου στο να σε κατανοήσουν καλύτερα. Σταμάτα, όμως, κι εσύ να τους μιλάς απότομα, ναι; Βελτίωσε τις συνεργασίες.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να λύσεις- έως και να λήξεις- ορισμένες συνεργασίες. Ωστόσο περιορίσου μόνο σε αυτές που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη.! Μην φοβάσαι να κάνεις κάποιες απαραίτητες αλλαγές, γενικά στα της δουλειάς σου. Μην εστιάζεις μόνο στο «εγώ», καθώς το «εμείς» μπορεί να έχει να σου προσφέρει πολλά περισσότερα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ηρέμησε πρώτα. Έπειτα κάνε το παν, για να διατηρήσεις αυτό το mood. Πάρε αποστάσεις από τους φασαριόζηδες, για να μπορέσεις να μαζέψεις δυνάμεις. Στη συνέχεια, μπες με φόρα στην καινούργια αυτή χρονιά! Διεκπεραίωσε, όμως, τις υποχρεώσεις που έχεις αφήσει ανοιχτές από τότε! Σταμάτα να κρύβεις βαθιά μέσα σου τα συναισθηματικά βάρη.

DON’TS: Μην αφήνεις τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου να είναι ανοργάνωτα. Μην παραμελείς την υγεία σου- τόσο την ψυχική όσο, φυσικά, και την σωματική. Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι να δοθείς σε ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρεις- κυριολεκτικά- τίποτα! Αν έχεις ταίρι, μην αποστασιοποιείσαι χωρίς εξηγήσεις. Δεν είναι ωραίο…

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Επειδή έχεις ψηλά το αίσθημα του «ανήκειν», φρόντισε να εξετάσεις τα άτομα που σε πλαισιώνουν. Αν διαπιστώσεις ότι όντως αξίζουν τον χρόνο και την προσοχή σου, τότε δώστα όλα! Αν όχι, τότε πάρε τις αποστάσεις σου. Δώσε περισσότερα στους ανθρώπους που σε στηρίζουν φωναχτά! Οργάνωσε τόσο τους στόχους, όσο και τα μελλοντικά σχέδια.

DON’TS: Μην παραμελείς τους φίλους σου, καθώς είναι από τα λίγα άτομα που μπορούν να σε κάνει πραγματικά χαρούμενο. Γενικώς μην ασχολείσαι με άτομα ή καταστάσεις που δεν σου κάνουν καλό, απλά γιατί νομίζεις ότι έτσι πρέπει. Τίποτα δεν πρέπει! Μη φοβάσαι να ζητήσεις αυτά που πραγματικά χρειάζεσαι. Αρκεί, βέβαια, να μην το κάνεις φωνάζοντας!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πάμε βόλτα στη φύση; To συστήνουν οι γιατροί

Πάμε βόλτα στη φύση; To συστήνουν οι γιατροί

Τουρισμός
Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

inWellness
inTown
Stream magazin
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Είδωλο 28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ
Bίντεο & Φωτογραφίες 27.12.25

Μούσι, καουμπόικο καπέλο και τζιν: Ο Τζεφ Μπέζος «θερίζει» το Άσπεν με την Λόρεν Σάντσεζ και νέο λουκ

Ο Τζεφ Μπέζος αφήνει πίσω το αυστηρό εταιρικό προφίλ και εμφανίζεται με νέα εικόνα, την ώρα που ο ίδιος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος ετοιμάζονται να βρεθούν στον πυρήνα του Met Gala 2026, προκαλώντας σχόλια εντός κι εκτός μόδας

Σύνταξη
Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ
Selfies & χαμόγελα 27.12.25

Η πιο γλυκιά στιγμή των Χριστουγέννων ανήκει στην πριγκίπισσα Σάρλοτ

Με μια αυθόρμητη κίνηση έξω από την εκκλησία στο Σάντρινγκχαμ, η 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ σταμάτησε για selfies με τον κόσμο, χαρίζοντας τη πιο ζεστή και ανθρώπινη στιγμή των φετινών βασιλικών Χριστουγέννων

Σύνταξη
Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ
Αχ βρε γιαγιά! 27.12.25

Όποιος ψάχνει, βρίσκει: Άνδρας «χάζευε» στο ίντερνετ – και ανακάλυψε ότι είναι εγγονός του Χίμλερ

Ένα τυχαίο βράδυ μπροστά στην οθόνη, μια φωτογραφία στο ίντερνετ και μια λεζάντα-σοκ αποκάλυψαν στον Χένρικ Λένκαϊτ ότι ο παππούς του δεν ήταν απλώς ένας σκοτεινός συγγενής, αλλά ο Χάινριχ Χίμλερ, ο άνθρωπος πίσω από την Τελική Λύση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές
Γούστα είναι αυτά 27.12.25

Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές

«Θέλετε να δοκιμάσετε το τυρί που μυρίζει σαν τον ίδιο τον θάνατο; Μπείτε στην ουρά» γράφει σχετικό άρθρο στην Washington Post. Το Raclette, το δύσοσμο λιωμένο ελβετικό τυρί, προσβάλλει και ενθουσιάζει μια ολόκληρη νέα γενιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κέιτι Πέρι στο Διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025
Τι ζήσαμε! 27.12.25

Η Κέιτι Πέρι στο Διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025

Το περασμένο ημερολογιακό έτος είδε την Κέιτι Πέρι να εκτοξεύεται στο διάστημα, την πανταχού παρουσία μιας αφράτης κούκλας γκρέμλιν και μια σειρά από συναρπαστικές στιγμές που έδωσαν τροφή στα μιμίδια και σημάδεψαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης

Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος κατήγγειλε τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα

Σύνταξη
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Συλλογική τιμωρία» – Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων
Έκθεση 28.12.25

«Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα

Η Γάζα έχει μετατραπεί στο πιο θανατηφόρο μέρος του πλανήτη για τους δημοσιογράφους τα τελευταία δύο χρόνια - Έκθεση δείχνει ότι στόχος του Ισραήλ έχουν γίνει επανειλημμένως και οι οικογένειές τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ivan Greko: Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
Ελλάδα 28.12.25

Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα ο Ivan Greko μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Ο τράπερ Ivan Greko συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα - Επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη

Την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή ολοκληρώνει άμεσα ο Άρης, ο οποίος φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 25χρονο Βέλγο αριστερό εξτρέμ της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Είδωλο 28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σαρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Έπεσαν δεκάδες δέντρα
Απαιτείται προσοχή 28.12.25

Σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη θυελλώδεις άνεμοι - Έπεσαν δεκάδες δέντρα (βίντεο)

Ο Βαρδάρης σφυροκοπά τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με ριπές ανέμου έως και 7 μποφόρ - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική - Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων
Μακελιό στο Μποντάι 28.12.25

Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία, που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες, οι αρχές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας

Σύνταξη
Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους
Κόσμος 28.12.25

Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους, λέει η Ρωσία - Το μήνυμα σε Ζελένσκι και Τραμπ

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρήνη, θα νικήσουμε με τη βία», διαμηνύει η Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Σύνταξη
Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025
Σώμα & μυαλό 28.12.25

Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025

Κάθε χρόνο η επιστήμη μας μαθαίνει νέα πράγματα για το πώς να ζούμε καλύτερα, από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μέχρι απροσδόκητα κόλπα που βελτιώνουν την υγεία, την αντοχή και τη διάθεσή μας

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 28.12.25

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ελλάς Βερόνα για την Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στα Ιωάννινα 28.12.25

Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Η μία κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό σε μπαρ και η άλλη σε πάρκο - Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιχειρηματία της επιχείρησης που σέρβιρε αλκοόλ στη μία 15χρονη αλλά και τον πατέρα της άλλης

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο