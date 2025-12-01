DO’S: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να μαζέψεις και να μετρήσεις τις δυνάμεις σου. Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά για σένα, τότε μπορείς να πάρεις φόρα και να κινηθείς μπροστά. Κοινώς να προχωρήσεις, να πας παρακάτω. Πώς το λένε; Γενικώς κάνε ό,τι μπορείς για να βελτιώσεις την ψυχολογία σου. Το έχεις ανάγκη! Τα επαγγελματικά θέλουν στρατηγική.

DON’TS: Μην αφήνεις τα έντονα συναισθήματα που έχεις να κάνουν κουμάντο, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις ποτέ να έχεις τον έλεγχο στην ζωή σου. Μην απογοητευτείς από τις πολλές αποκαλύψεις που σου φέρνει ο Δεκέμβρης, καθώς αν δεν συμβούν αυτές δεν θα μπορέσεις να δεις καθαρά τις προθέσεις και το ποιόν ορισμένων ανθρώπων γύρω σου.