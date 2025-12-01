Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Δεκέμβριος 2025]
Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- «Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
- Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 35χρονο δικυκλιστή
- Με υποβοηθούμενη αυτοκτονία πέθανε ο ιδρυτής της ελβετικής Dignitas
- Στο εδώλιο 32χρονος από την Ρόδο για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να μαζέψεις και να μετρήσεις τις δυνάμεις σου. Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά για σένα, τότε μπορείς να πάρεις φόρα και να κινηθείς μπροστά. Κοινώς να προχωρήσεις, να πας παρακάτω. Πώς το λένε; Γενικώς κάνε ό,τι μπορείς για να βελτιώσεις την ψυχολογία σου. Το έχεις ανάγκη! Τα επαγγελματικά θέλουν στρατηγική.
DON’TS: Μην αφήνεις τα έντονα συναισθήματα που έχεις να κάνουν κουμάντο, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις ποτέ να έχεις τον έλεγχο στην ζωή σου. Μην απογοητευτείς από τις πολλές αποκαλύψεις που σου φέρνει ο Δεκέμβρης, καθώς αν δεν συμβούν αυτές δεν θα μπορέσεις να δεις καθαρά τις προθέσεις και το ποιόν ορισμένων ανθρώπων γύρω σου.
Ταύρος
DO’S: Πρέπει να προσγειωθείς στην πραγματικότητα και να πατήσεις τα πόδια σου καλά στη γη, πριν να σε αναγκάσει η πικρή αλήθεια να το κάνεις. Γενικώς μάθε να κρατάς και την ψυχραιμία σου, καθώς δε γίνεται να φοβούνται όλοι να σου μιλήσουν, σωστά; Εστίασε στα οικονομικά σου και δες πως μπορείς να αυξήσεις λίγο τα έσοδα και να μειώσεις τα έξοδα.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, όταν διαπραγματεύεσαι σε συμφωνίες που θέλεις να κλείσεις. Μην αναβάλλεις το ξεκαθάρισμα του περιβάλλοντός σου, καθώς έχεις μαζέψει πολύ κόσμο γύρω σου και, η αλήθεια είναι πως, δεν αξίζουν όλοι! Τουλάχιστον όχι τόσα πολλά που τους δίνεις. Από την άλλη, μην αναβάλλεις ούτε τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις.
Δίδυμοι
DO’S: Βρίσκεσαι στο προσκήνιο, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτείς! Εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς εκεί ενδέχεται να υπάρξει λίγη ένταση παραπάνω. Αν κάποιος άνθρωπος δεν σε εκφράζει πια, τότε πρέπει μάλλον να τον αφήσεις στο παρελθόν. Είσαι έτοιμος να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Πρέπει απλά να το πιστέψεις, έτσι;
DON’TS: Μην το παρακάνεις με τις φιλοδοξίες ή και με τις υπερβολές. Γενικώς δεν πρέπει να θέτεις μη ρεαλιστικούς στόχους, γιατί δε σου φταίει κανένας που απογοητεύεσαι μετά, σωστά; Μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν είναι εφικτό – ή απλά δε γουστάρεις καθόλου – να πραγματοποιήσεις. Μη διστάσεις να προωθήσεις την κοινωνικότητά σου.
Καρκίνος
DO’S: Το προηγούμενο διάστημα κάπου έχασες τον μπούσουλα, μαζί και τις ισορροπίες σου. Μήπως, λοιπόν, να ψάξεις να τα βρεις με το να εστιάσεις στο μέσα σου; Κοινώς άσε τους άλλους – και ειδικά το αμόρε – να κάνουν αυτό που θεωρούν εκείνοι καλύτερο και σταμάτα να την πίεση. Σταμάτα να κινείσαι παρασκηνιακά ή να χάνεις την ψυχραιμία σου.
DON’TS: Μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου και μη γίνεσαι υπερβολικός. Στα ερωτικά, δεν πρέπει να γίνεσαι ούτε χειριστικός. Καλά το ότι αυτό το ονομάζεις αγάπη, είναι κάτι που με κάνει να γελάω! Άρα θα σου πω απλά να μην λες ψέματα και πάρτο όπως νομίζεις αυτό! Παράλληλα, μην κάνεις μόνο αυτό που θέλεις και συμφέρει εσένα.
Λέων
DO’S: Ευνοϊκός μήνα ο Δεκέμβριος για έναν Λέοντα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Και την εξωστρέφεια σου πάντως πρέπει να εκμεταλλευτείς, έτσι; Μπορείς, ας πούμε, να εκφράσεις ευκολότερα τα συναισθήματα και τις ιδέες σου. Ή μπορείς να δικτυωθείς ευκολότερα και να δημιουργήσεις ευκαιρίες για νέες συνεργασίες.
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τη δημιουργικότητα, αλλά ούτε την αυτοπεποίθηση και τον αυθορμητισμό που νιώθεις να σε διακατέχουν, καθώς αυτά είναι στοιχεία που μπορούν τώρα να σε πάνε πολύ μακριά. Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά ή και από τα ερωτικά σου, καθώς ξεκαθαρίζουν. Άσε που έπονται και θετικές εξελίξεις εκεί. Τέλειο;
Παρθένος
DO’S: Πάρε χρόνο, ηρέμησε και μάζεψε δυνάμεις. Έτσι θα μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα αυτό τον μήνα, καθώς τα επαγγελματικά είναι ένας τομέας που μόνο ένταση θα προσδώσει. Για να την παλέψεις εκεί, μπορείς να επαναπροσδιορίσεις τους στόχους σου και να τους κάνεις πιο ξεκάθαρους. Σταμάτα να τσακώνεσαι με τους συναδέλφους σου.
DON’TS: Μην εθελοτυφλείς και μην τα βλέπεις όλα τόσο ρόδινα πια, γιατί δεν είναι. Μην αγνοείς τις δουλειές που υπάρχουν στο σπίτι ή τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την οικογένειά σου, καθώς αν τα διευθετήσεις αυτά, θα μπορέσεις να νιώσεις και πιο safe. Μην χάνεις την υπομονή σου, αλλά μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος γενικώς.
Ζυγός
DO’S: Εστίασε στις σκέψεις σου, καθώς πρέπει να τις κάνεις πιο ξεκάθαρες. Έχεις να αναθεωρήσεις πολλά, βλέπεις, όπως είναι το ποιοι αξίζουν τον χρόνο σου και ποιοι όχι, ποιοι πρέπει να μείνουν κοντά σου και ποιοι- επίσης- όχι. Έλα σε επαφή με τα κατάλληλα άτομα, ώστε να πάρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Έπειτα πάρε τις κατάλληλες αποφάσεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να βάλεις κάποια όρια στους συναδέλφους που νιώθεις ότι προσπαθούν να σε στριμώξουν στον τοίχο με την συμπεριφορά που έχουν απέναντί σου. Ωστόσο μην απογοητευτείς, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν ευκαιρίες για πρόοδο στη δουλειά. Όπως επίσης και για καινούργιες γνωριμίες, στα ερωτικά. Ποιος σε πιάνει;
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις κάποιες αναθεωρήσεις, όσον αφορά τις συνεργασίες σου. Ή αυτή η αναθεώρηση μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι εσύ στον χώρο αυτόν. Σταμάτα να αμφιβάλλεις μεν, σταμάτα να έχεις ψευδαισθήσεις δε. Πάρε σημαντικές αποφάσεις- όμως κάντο έχοντας λίγο πιο ξεκάθαρα κριτήρια!
DON’TS: Είναι ένας μήνας κατά τον οποίο πρόκειται να επικρατήσει ένταση για σένα, οπότε προτείνω να μη βάλεις πολύ ψηλά τον πήχη. Αυτό δε σημαίνει βέβαια πως πρέπει να χάσεις και την υπομονή σου, έτσι; Μην απογοητεύεσαι, γιατί μέσω αυτής της δύσκολης φάσης, θα καταφέρεις να βρεις το θετικό, το οποίο είναι το ξεσκαρτάρισμα που θα κάνεις.
Τοξότης
DO’S: Επικεντρώσου στον εαυτό σου. Δες πως μπορείς να περάσεις στην ενεργό δράση, καθώς όσο έκατσες, έκατσες! Πώς πιστεύεις ότι θα εξελιχθείς και θα ενισχύσεις την ψυχολογία σου; Στα επαγγελματικά, προώθησε τις συνεργασίες που τρέχουν ήδη και- γιατί όχι;- προσπάθησε να πετύχεις και καινούργιες. Γίνε λίγο περισσότερο κοινωνικός.
DON’TS: Μην έχεις τόσο υψηλές προσδοκίες, γιατί δεν ξέρω ποιος σου φούσκωσε έτσι τα μυαλά, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν θα ήθελα να απογοητευτείς και νομίζω πως ούτε κι εσύ θα το ήθελες, σωστά; Αν σε ενδιαφέρει να γνωρίσεις καινούργιο κόσμο, τότε μην κλείνεσαι σπίτι. Μη διστάσεις να γίνεις (λίγο) ριψοκίνδυνος, στα ερωτικά.
Αιγόκερως
DO’S: Πάρε αποστάσεις, πάρε και τον χρόνο σου για να μαζέψεις δυνάμεις. Έπειτα φτιάξε ένα σωστό πρόγραμμα, μάθε να κινείσαι και πειθαρχημένα και- πίστεψέ με- όλα θα πάνε καλά. Γενικώς κινείσαι πιο ώριμα και αυτό φαίνεται! Βγάλε άκρη με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν και σχετίζονται με την καθημερινότητα, καθώς δεν είναι και λίγες!
DON’TS: Μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός ή έντονος, ειδικά αν δεν υπάρχει σαφής λόγος να το κάνεις αυτό. Μην είσαι απρόσεκτος και μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται σε έγγραφα που θες να υπογράψεις. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Μη δίνεσαι σε όλα τα άτομα που έχεις γύρω σου, καθώς δεν το αξίζουν όλοι, σωστά;
Υδροχόος
DO’S: Υπάρχει ένταση αυτό το διάστημα, οπότε εσύ πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για να παραμείνεις ψύχραιμος, έτσι; Μπορείς να ξεχαστείς μέσα από κοινωνικές εκδηλώσεις στις οποίες μπορείς- και θέλεις- να πάρεις μέρος. Από την άλλη, μπορείς να στηριχτείς πάνω στους καλούς φίλους που έχεις και να περάσεις περισσότερο χρόνο μαζί τους.
DON’TS: Μην αναλώνεσαι σε άτομα που σου «τραβάνε» την ενέργεια και σε ρίχνουν ψυχολογικά. Βασικά αυτούς μην τους κρατάς καν στον περίγυρό σου. Μη διατηρείς τις ψευδαισθήσεις που έχεις δημιουργήσει μέσα στο κεφάλι σου. Μην κάνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις προγραμματίσει. Κοινώς μη γίνεσαι παρορμητικός. Μην παρασύρεσαι.
Ιχθύες
DO’S: Βρες τις ισορροπίες σου, γιατί κάπου στη διαδρομή τις έχασες. Προσοχή απαιτούν τα ερωτικά, καθώς δεν πρόκειται να λείψουν οι εντάσεις εκεί. Το ίδιο ισχύει βέβαια και σε κοινωνικό επίπεδο. Κάνεις πολλές σκέψεις, απλά δεν είναι αντικειμενικές. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει να φτιάξεις, καθώς έτσι μόνο θα ξεθολώσεις το θολωμένο μυαλό σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο δραστήριος, καθώς το έχεις! Από την άλλη, μη διστάσεις ούτε και να θέσεις κάποιους καινούργιους στόχους εκεί. Ωστόσο, δεν πρέπει να κινείσαι ανώριμα ή χωρίς πλάνο. Γενική συμβουλή αυτή! Στα ερωτικά, μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μην είσαι όμως ούτε παρορμητικός, ούτε και αυθόρμητος.
- ΕΦΕΤ: Ανακαλεί γιαούρτι στραγγιστό – Εντοπίστηκε ναταμυκίνη
- Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
- Το μη οριστικοποιημένο προσχέδιο του Νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης εστάλη στην ΚΕΔΕ
- «Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό
- Μουζακίτης: «Στην προπόνηση με φωνάζουν… χρυσό αγόρι»
- Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ
- Διαλύει τα… αρνητικά κοντέρ ο Ροντρίγκο: Έμεινε «άσφαιρος» για 30ο σερί ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
- ByteDance: H μητρική του TikTok λανσάρει βοηθό ΑΙ για smartphone
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις