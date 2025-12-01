magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και τα Don'ts του μήνα [Δεκέμβριος 2025]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Δεκέμβριος 2025]

Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να μαζέψεις και να μετρήσεις τις δυνάμεις σου. Αν τα αποτελέσματα είναι θετικά για σένα, τότε μπορείς να πάρεις φόρα και να κινηθείς μπροστά. Κοινώς να προχωρήσεις, να πας παρακάτω. Πώς το λένε; Γενικώς κάνε ό,τι μπορείς για να βελτιώσεις την ψυχολογία σου. Το έχεις ανάγκη! Τα επαγγελματικά θέλουν στρατηγική.

DON’TS: Μην αφήνεις τα έντονα συναισθήματα που έχεις να κάνουν κουμάντο, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις ποτέ να έχεις τον έλεγχο στην ζωή σου. Μην απογοητευτείς από τις πολλές αποκαλύψεις που σου φέρνει ο Δεκέμβρης, καθώς αν δεν συμβούν αυτές δεν θα μπορέσεις να δεις καθαρά τις προθέσεις και το ποιόν ορισμένων ανθρώπων γύρω σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πρέπει να προσγειωθείς στην πραγματικότητα και να πατήσεις τα πόδια σου καλά στη γη, πριν να σε αναγκάσει η πικρή αλήθεια να το κάνεις. Γενικώς μάθε να κρατάς και την ψυχραιμία σου, καθώς δε γίνεται να φοβούνται όλοι να σου μιλήσουν, σωστά; Εστίασε στα οικονομικά σου και δες πως μπορείς να αυξήσεις λίγο τα έσοδα και να μειώσεις τα έξοδα.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, όταν διαπραγματεύεσαι σε συμφωνίες που θέλεις να κλείσεις. Μην αναβάλλεις το ξεκαθάρισμα του περιβάλλοντός σου, καθώς έχεις μαζέψει πολύ κόσμο γύρω σου και, η αλήθεια είναι πως, δεν αξίζουν όλοι! Τουλάχιστον όχι τόσα πολλά που τους δίνεις. Από την άλλη, μην αναβάλλεις ούτε τις αλλαγές που θέλεις να κάνεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Βρίσκεσαι στο προσκήνιο, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτείς! Εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς εκεί ενδέχεται να υπάρξει λίγη ένταση παραπάνω. Αν κάποιος άνθρωπος δεν σε εκφράζει πια, τότε πρέπει μάλλον να τον αφήσεις στο παρελθόν. Είσαι έτοιμος να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Πρέπει απλά να το πιστέψεις, έτσι;

DON’TS: Μην το παρακάνεις με τις φιλοδοξίες ή και με τις υπερβολές. Γενικώς δεν πρέπει να θέτεις μη ρεαλιστικούς στόχους, γιατί δε σου φταίει κανένας που απογοητεύεσαι μετά, σωστά; Μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν είναι εφικτό – ή απλά δε γουστάρεις καθόλου – να πραγματοποιήσεις. Μη διστάσεις να προωθήσεις την κοινωνικότητά σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Το προηγούμενο διάστημα κάπου έχασες τον μπούσουλα, μαζί και τις ισορροπίες σου. Μήπως, λοιπόν, να ψάξεις να τα βρεις με το να εστιάσεις στο μέσα σου; Κοινώς άσε τους άλλους – και ειδικά το αμόρε – να κάνουν αυτό που θεωρούν εκείνοι καλύτερο και σταμάτα να την πίεση. Σταμάτα να κινείσαι παρασκηνιακά ή να χάνεις την ψυχραιμία σου.

DON’TS: Μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου και μη γίνεσαι υπερβολικός. Στα ερωτικά, δεν πρέπει να γίνεσαι ούτε χειριστικός. Καλά το ότι αυτό το ονομάζεις αγάπη, είναι κάτι που με κάνει να γελάω! Άρα θα σου πω απλά να μην λες ψέματα και πάρτο όπως νομίζεις αυτό! Παράλληλα, μην κάνεις μόνο αυτό που θέλεις και συμφέρει εσένα.

Λέων

Λέων

DO’S: Ευνοϊκός μήνα ο Δεκέμβριος για έναν Λέοντα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Και την εξωστρέφεια σου πάντως πρέπει να εκμεταλλευτείς, έτσι; Μπορείς, ας πούμε, να εκφράσεις ευκολότερα τα συναισθήματα και τις ιδέες σου. Ή μπορείς να δικτυωθείς ευκολότερα και να δημιουργήσεις ευκαιρίες για νέες συνεργασίες.

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τη δημιουργικότητα, αλλά ούτε την αυτοπεποίθηση και τον αυθορμητισμό που νιώθεις να σε διακατέχουν, καθώς αυτά είναι στοιχεία που μπορούν τώρα να σε πάνε πολύ μακριά. Μην απογοητεύεσαι από τα οικονομικά ή και από τα ερωτικά σου, καθώς ξεκαθαρίζουν. Άσε που έπονται και θετικές εξελίξεις εκεί. Τέλειο;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πάρε χρόνο, ηρέμησε και μάζεψε δυνάμεις. Έτσι θα μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα αυτό τον μήνα, καθώς τα επαγγελματικά είναι ένας τομέας που μόνο ένταση θα προσδώσει. Για να την παλέψεις εκεί, μπορείς να επαναπροσδιορίσεις τους στόχους σου και να τους κάνεις πιο ξεκάθαρους. Σταμάτα να τσακώνεσαι με τους συναδέλφους σου.

DON’TS: Μην εθελοτυφλείς και μην τα βλέπεις όλα τόσο ρόδινα πια, γιατί δεν είναι. Μην αγνοείς τις δουλειές που υπάρχουν στο σπίτι ή τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την οικογένειά σου, καθώς αν τα διευθετήσεις αυτά, θα μπορέσεις να νιώσεις και πιο safe. Μην χάνεις την υπομονή σου, αλλά μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος γενικώς.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε στις σκέψεις σου, καθώς πρέπει να τις κάνεις πιο ξεκάθαρες. Έχεις να αναθεωρήσεις πολλά, βλέπεις, όπως είναι το ποιοι αξίζουν τον χρόνο σου και ποιοι όχι, ποιοι πρέπει να μείνουν κοντά σου και ποιοι- επίσης- όχι. Έλα σε επαφή με τα κατάλληλα άτομα, ώστε να πάρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Έπειτα πάρε τις κατάλληλες αποφάσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να βάλεις κάποια όρια στους συναδέλφους που νιώθεις ότι προσπαθούν να σε στριμώξουν στον τοίχο με την συμπεριφορά που έχουν απέναντί σου. Ωστόσο μην απογοητευτείς, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν ευκαιρίες για πρόοδο στη δουλειά. Όπως επίσης και για καινούργιες γνωριμίες, στα ερωτικά. Ποιος σε πιάνει;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να κάνεις κάποιες αναθεωρήσεις, όσον αφορά τις συνεργασίες σου. Ή αυτή η αναθεώρηση μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι εσύ στον χώρο αυτόν. Σταμάτα να αμφιβάλλεις μεν, σταμάτα να έχεις ψευδαισθήσεις δε. Πάρε σημαντικές αποφάσεις- όμως κάντο έχοντας λίγο πιο ξεκάθαρα κριτήρια!

DON’TS: Είναι ένας μήνας κατά τον οποίο πρόκειται να επικρατήσει ένταση για σένα, οπότε προτείνω να μη βάλεις πολύ ψηλά τον πήχη. Αυτό δε σημαίνει βέβαια πως πρέπει να χάσεις και την υπομονή σου, έτσι; Μην απογοητεύεσαι, γιατί μέσω αυτής της δύσκολης φάσης, θα καταφέρεις να βρεις το θετικό, το οποίο είναι το ξεσκαρτάρισμα που θα κάνεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Επικεντρώσου στον εαυτό σου. Δες πως μπορείς να περάσεις στην ενεργό δράση, καθώς όσο έκατσες, έκατσες! Πώς πιστεύεις ότι θα εξελιχθείς και θα ενισχύσεις την ψυχολογία σου; Στα επαγγελματικά, προώθησε τις συνεργασίες που τρέχουν ήδη και- γιατί όχι;- προσπάθησε να πετύχεις και καινούργιες. Γίνε λίγο περισσότερο κοινωνικός.

DON’TS: Μην έχεις τόσο υψηλές προσδοκίες, γιατί δεν ξέρω ποιος σου φούσκωσε έτσι τα μυαλά, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν θα ήθελα να απογοητευτείς και νομίζω πως ούτε κι εσύ θα το ήθελες, σωστά; Αν σε ενδιαφέρει να γνωρίσεις καινούργιο κόσμο, τότε μην κλείνεσαι σπίτι. Μη διστάσεις να γίνεις (λίγο) ριψοκίνδυνος, στα ερωτικά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πάρε αποστάσεις, πάρε και τον χρόνο σου για να μαζέψεις δυνάμεις. Έπειτα φτιάξε ένα σωστό πρόγραμμα, μάθε να κινείσαι και πειθαρχημένα και- πίστεψέ με- όλα θα πάνε καλά. Γενικώς κινείσαι πιο ώριμα και αυτό φαίνεται! Βγάλε άκρη με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν και σχετίζονται με την καθημερινότητα, καθώς δεν είναι και λίγες!

DON’TS: Μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός ή έντονος, ειδικά αν δεν υπάρχει σαφής λόγος να το κάνεις αυτό. Μην είσαι απρόσεκτος και μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται σε έγγραφα που θες να υπογράψεις. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Μη δίνεσαι σε όλα τα άτομα που έχεις γύρω σου, καθώς δεν το αξίζουν όλοι, σωστά;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Υπάρχει ένταση αυτό το διάστημα, οπότε εσύ πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για να παραμείνεις ψύχραιμος, έτσι; Μπορείς να ξεχαστείς μέσα από κοινωνικές εκδηλώσεις στις οποίες μπορείς- και θέλεις- να πάρεις μέρος. Από την άλλη, μπορείς να στηριχτείς πάνω στους καλούς φίλους που έχεις και να περάσεις περισσότερο χρόνο μαζί τους.

DON’TS: Μην αναλώνεσαι σε άτομα που σου «τραβάνε» την ενέργεια και σε ρίχνουν ψυχολογικά. Βασικά αυτούς μην τους κρατάς καν στον περίγυρό σου. Μη διατηρείς τις ψευδαισθήσεις που έχεις δημιουργήσει μέσα στο κεφάλι σου. Μην κάνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις προγραμματίσει. Κοινώς μη γίνεσαι παρορμητικός. Μην παρασύρεσαι.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Βρες τις ισορροπίες σου, γιατί κάπου στη διαδρομή τις έχασες. Προσοχή απαιτούν τα ερωτικά, καθώς δεν πρόκειται να λείψουν οι εντάσεις εκεί. Το ίδιο ισχύει βέβαια και σε κοινωνικό επίπεδο. Κάνεις πολλές σκέψεις, απλά δεν είναι αντικειμενικές. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει να φτιάξεις, καθώς έτσι μόνο θα ξεθολώσεις το θολωμένο μυαλό σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο δραστήριος, καθώς το έχεις! Από την άλλη, μη διστάσεις ούτε και να θέσεις κάποιους καινούργιους στόχους εκεί. Ωστόσο, δεν πρέπει να κινείσαι ανώριμα ή χωρίς πλάνο. Γενική συμβουλή αυτή! Στα ερωτικά, μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μην είσαι όμως ούτε παρορμητικός, ούτε και αυθόρμητος.

«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό
Ενημέρωση 01.12.25

«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η ζωντανή θρυλική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων αναγκάστηκε να αντιδράσει στις επίμονες φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα εισαγωγή της σε νοσοκομείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί
Τις Πταίει; 01.12.25

Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ, που υποδύθηκε τον Σαμ στην ταινία «Love Actually» του Ρίτσαρντ Κέρτις, πιστεύει ότι το streaming σηματοδότησε την παρακμή του είδους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων
Δεν σε αφορά 01.12.25

Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Αριάνα Γκράντε υπενθυμίζει ότι τα σχόλια για την εμφάνιση δεν είναι αθώα ούτε καλοπροαίρετα, αλλά μια επικίνδυνη συνήθεια της εποχής που δεν θέλει πια στη ζωή της

Σύνταξη
Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση – «Ξέρω τι φταίει»
Πόνος 01.12.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση - «Ξέρω τι φταίει»

Η Ντρίνα Ντε Νίρο πιστεύει στην διαίσθηση της μητέρας. Η ηθοποιός θυμάται το πρωί της 2ας Ιουλίου 2023 και πώς ένιωθε «εντελώς αναστατωμένη, χωρίς να έχει ιδέα για το λόγο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής
Ισορροπία 30.11.25

Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Popcast της εφημερίδας New York Times, η Rosalía μίλησε για την μοναξιά που νιώθει ως ένας άνθρωπος που συνεχώς ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis
«Έχω βαρεθεί» 30.11.25

Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis

Για να το γιορτάσει το τέλος της περιοδείας των Oasis, ο Λίαμ Γκάλαχερ, ο οποίος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι έχει κόψει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, «ήπιε μερικά ποτά», όπως αποκάλυψε στο X.

Σύνταξη
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό
Ενημέρωση 01.12.25

«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η ζωντανή θρυλική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων αναγκάστηκε να αντιδράσει στις επίμονες φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα εισαγωγή της σε νοσοκομείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ
Ελλάδα 01.12.25

Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ

Παρότι ο Μιχαήλ Σακκάς και ο Δημήτρης Βέργαδος συμμετείχαν στο ίδιο κλιμάκιο της ΑΔΑΕ που πραγματοποίησε τον έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ, διαπίστωσαν διαφορετικά πράγματα, όπως διαπίστωσε και το προεδρείο στη δίκη για τις υποκλοπές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νετανιάχου: Εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ
Δίκη για διαφθορά 01.12.25

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη - Τι θα κάνει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στριμωγμένος λόγω της δίκης για διαφθορά - Γιατί κατηγορείται - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Αντρέας Χέρτζογκ

Σύνταξη
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Βαποράκια» των βουνών – Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών
Υπόκοσμος και κασμίρια 01.12.25

«Βαποράκια» των βουνών - Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών

Πίσω από την ήσυχη, πολυτελή και ειρηνική εικόνα της Γκρενόμπλ, η κρίση του εμπορίου ναρκωτικών στη χώρα της Γαλλίας συντηρείται από την αξιοποίηση αλλοδαπών ανηλίκων ως «στρατιώτες» των συμμοριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στο ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος.

Σύνταξη
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Παναθηναϊκός 01.12.25

Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους

Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Οικονομία 01.12.25

Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι – Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;
Κινδυνεύουν 01.12.25

Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;

«Όταν οι γυναίκες φοβούνται να ασχοληθούν με την πολιτική ή σιωπούν, πλήττονται τόσο η δημοκρατία όσο και η ελεύθερη συζήτηση» δήλωσε η Νίνα Λάρσον, υπουργός ισότητας της Σουηδίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS – «Λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση»
Ελλάδα 01.12.25

Μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS – «Λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS τονίζοντας ότι ο αγώνας για την αντιμετώπιση του ιού συνεχίζεται

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

