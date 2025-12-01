DO’S: Προσοχή, προσοχή και πάλι προσοχή! Κάποιες καταστάσεις σε καλούν να τις διαχειριστείς διαφορετικά. Δοκίμασε, λοιπόν, και κάποιο άλλο μονοπάτι. Δεν θα βγεις χαμένος! Απλά απόφυγε τις φωνές και το να γίνεις πιεστικός, έτσι; Παράλληλα, πέρνα στην ενεργό δράση με αισιοδοξία, καθώς σήμερα μπορείς να καταφέρεις πολλά.

DON’TS: Μην είσαι έντονος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς. Μη γίνεσαι παρορμητικός. Μην προσπαθήσεις να επιβάλεις τις προσωπικές σου απόψεις, γιατί σίγουρα θα κάνεις τους άλλους να αντιδράσουν έντονα- και δεν θα έχουν άδικο, έτσι; Ωστόσο δεν πρέπει ούτε κι εσύ να αντιδράσεις υπερβολικά στις προτάσεις που σου γίνονται από τους άλλους.