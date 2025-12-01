Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 01.12.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσοχή, προσοχή και πάλι προσοχή! Κάποιες καταστάσεις σε καλούν να τις διαχειριστείς διαφορετικά. Δοκίμασε, λοιπόν, και κάποιο άλλο μονοπάτι. Δεν θα βγεις χαμένος! Απλά απόφυγε τις φωνές και το να γίνεις πιεστικός, έτσι; Παράλληλα, πέρνα στην ενεργό δράση με αισιοδοξία, καθώς σήμερα μπορείς να καταφέρεις πολλά.
DON’TS: Μην είσαι έντονος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς. Μη γίνεσαι παρορμητικός. Μην προσπαθήσεις να επιβάλεις τις προσωπικές σου απόψεις, γιατί σίγουρα θα κάνεις τους άλλους να αντιδράσουν έντονα- και δεν θα έχουν άδικο, έτσι; Ωστόσο δεν πρέπει ούτε κι εσύ να αντιδράσεις υπερβολικά στις προτάσεις που σου γίνονται από τους άλλους.
Ταύρος
DO’S: Συνέχισε να παίρνεις τις αποστάσεις σου και να παρατηρείς τις εξελίξεις υπό αυτό το ήσυχο πρίσμα. Ωστόσο πρόσεξε τα έντονα συναισθήματα που θα αναβιώσουν μέσω αυτής της διαδικασίας. Απόφυγε τόσο τις υπερβολικές δηλώσεις και υποσχέσεις, όσο και τις παρασκηνιακές συζητήσεις. Έπονται θετικές εξελίξεις στα οικονομικά πάντως!
DON’TS: Μην σκέφτεσαι με έντονο τρόπο κάποιες καταστάσεις, γιατί καταντάς να γίνεσαι σκληρός. Μην υψώσεις άμυνες απέναντι σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να σου εξηγήσει την οπτική του. Όλοι έχουμε δικαίωμα να έχουμε μια άποψη, σωστά; Ειδικά, όμως, αν πρόκειται για κοντινά σου άτομα, μη μιλήσεις με ώμο, άκομψο και απότομο τρόπο.
Δίδυμοι
DO’S: Κάνε δουλίτσα με τους στόχους σου, γιατί το να λες απλά ότι «Θα κάνεις» πράγματα, δεν αρκεί, σωστά; Αντιθέτως σήμερα μπορείς να βγεις μπροστά και να διεκδικήσεις πολλά από αυτά που θες. Ενδέχεται να συμβούν περίεργες συζητήσεις με την παρέα, οι οποίες θα ανοίξουν παλιές πληγές. Εσύ, λοιπόν, μπορείς να αλλάξεις θέμα με τρόπο!
DON’TS: Μη διστάσεις να υπερασπιστείς τις απόψεις σου, ακόμα κι αν αυτό δεν αρέσει σε ορισμένους. Δικό τους πρόβλημα! Όμως δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνεις αυτό. Μην υπεραναλύσεις καταστάσεις, γιατί εσύ θα χάσεις! Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς τη βοήθεια που σου προσφέρουν κάποιοι συνάδελφοι.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι ακραία προσεκτικός, γιατί η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι ήδη από το πρωί. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να παραμείνεις ψύχραιμος, ακόμα κι αν γίνουν αναφορές σε παλιά σκηνικά που σε είχαν ενοχλήσει. Απόφυγε να μιλήσεις απότομα. Προσοχή θέλει και ο τρόπος με τον οποίο σχολιάζεις όσα δεν σου αρέσουν.
DON’TS: Μην αγνοείς τις υποχρεώσεις και τις δουλειές που τρέχουν, καθώς σήμερα μπορείς να τα διευθετήσεις όλα και μάλιστα με ευκολία, αρκεί να αποφασίσεις να ξεκινήσεις, έτσι; Μη διστάσεις να ξεσπάσεις την ένταση πάνω στη γυμναστική ή στη διοργάνωση μιας εκδρομής. Μην ξεπεράσεις τα όρια στην ειρωνεία, γιατί κανείς δεν θα θέλει να σου μιλήσει.
Λέων
DO’S: Εσύ θες να εκφραστείς με τον τρόπο σου- δηλαδή καθαρά και ξάστερα- απλά έχε κατά νου πως αυτό δεν είναι κάτι που το δέχονται όλοι, έτσι; Αντιθέτως, λοιπόν, μπορείς να εκφραστείς μέσα από κάτι δημιουργικό για να είστε όλοι ευχαριστημένοι. Άσε που δεν αποκλείεται να χαλαρώσεις λίγο, καθώς έτσι θα εκτονώσεις και μέρος της έντασής σου.
DON’TS: Μη γίνεσαι αντιδραστικός σε όσα ακούς ή στις εναλλακτικές για να αντιμετωπίσεις με έναν διαφορετικό τρόπο κάποια θέματα. Κλασική λιονταρίσια συμπεριφορά! Προσπαθείς να δουλέψεις τις πληγές σου, ώστε να τις επουλώσεις και καλά κάνεις. Απλά μη γίνεις έντονος, επειδή τα συναισθήματα που σχετίζονται με αυτές θα επανέλθουν.
Παρθένος
DO’S: Βρες τι πρέπει να γίνει από πλευράς σου για να σταματήσεις να είσαι μονίμως σε τόσο μεγάλη ένταση. Καλό είναι να είσαι παρατηρητικός και alert, έτσι ώστε να τα έχεις όλα υπό έλεγχο. Δεν είσαι σε φάση που θα πάρεις καλά το να βρεθείς προ εκπλήξεως! Γίνε συγκεκριμένος στα λόγια σου και περιόρισε τα ειρωνικά σχόλια και την ειλικρίνειά σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από το γεγονός ότι σήμερα ίσως επανέλθουν κάποια παλιά και έντονα συναισθήματα, καθώς αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να τα επουλώσεις και να σταματήσουν πια να επανέρχονται, έτσι; Μη διστάσεις να λύσεις τα προβλήματα που έχεις με τους άλλους- ή έστω με αυτούς που αντέχουν να ακούσουν την αλήθεια σου.
Ζυγός
DO’S: Σήμερα σε θέλω προσεκτικό στο κομμάτι των διαπροσωπικών σχέσεων. Στο λέω αυτό, γιατί θα συμβούν κάποια σκηνικά τα οποία θα επαναφέρουν δυσάρεστες για σένα μνήμες. Εσύ, λοιπόν, μπορείς να δείξεις πως νιώθεις, αποφεύγοντας να εκφραστείς με απότομο, έντονο ή ώμο τρόπο, έτσι; Ξεκαθάρισε όμως ότι δε δέχεσαι κάποια κακή επανάληψη.
DON’TS: Μη διστάσεις να συζητήσεις αυτά που θες, ειδικά εκεί που βλέπεις ότι σε παίρνει. Ωστόσο μην χάσεις την ψυχραιμία σου, αν αντιληφθείς ότι η άλλη πλευρά δε μπορεί να ακολουθήσει κατά γράμμα τη δική σου συλλογιστική πορεία. Μην αρχίσεις όμως τις μπηχτές ή τα καυστικά σχόλια νομίζοντας πως έτσι θα βάλεις τους άλλους στη θέση τους.
Σκορπιός
DO’S: Είναι θετικό το ότι θέλεις να αντιμετωπίσεις τον οποιονδήποτε, προκειμένου να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Απλά έχε κατά νου πως δεν μπορούν όλοι να αντέξουν την ωμή αλήθεια ή τις έντονες και υπερβολικές αντιδράσεις σου. Γίνε πιο άμεσος σε οικονομικά και ερωτικά, γιατί εκεί σε περιμένουν πολλές και θετικές εξελίξεις. Να και ένα καλό!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από το γεγονός ότι ενδέχεται να συμβούν κάποια σκηνικά τα οποία θα επαναφέρουν παλιές και κακές αναμνήσεις για σένα ή από το έντονο κλίμα που επικρατεί εκεί. Μη γίνεις, λοιπόν, έντονος ή και υπερβολικός στις αντιδράσεις σου. Μην κάνεις ούτε αιχμηρά σχόλια, γιατί θα εγείρουν αντιδράσεις.
Τοξότης
DO’S: Σήμερα θέλω να εξετάσεις τα πάντα τόσο με προσοχή, όσο όμως και με ψυχραιμία. Μπορείς να διεκδικήσεις τα θέλω σου άμεσα, απλά δεν χρειάζεται να το κάνεις έντονα ή επιθετικά αυτό, έτσι; Μπορείς επίσης να κινηθείς λίγο πιο γρήγορα, ώστε να προλάβεις την κακή επανάληψη κάποιων δυσάρεστων συμβάντων. Απλά γιατί να αγχωθείς τρελά;
DON’TS: Μην αφήσεις αυτό που σε τρώει, να φάει! Κοινώς μη χάνεις την συγκέντρωσή σου και μην απομακρύνεσαι από οτιδήποτε το δημιουργικό, απλά και μόνο επειδή είσαι αλλού. Μην είσαι απρόσεκτος σε όσα λες- ειδικά αν πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις. Θα σου έλεγα να μην το κάνεις καν, αλλά το ξέρω πως θα με γράψεις κανονικά!
Αιγόκερως
DO’S: Εστίασε στα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και την οικογένεια. Πρέπει να είσαι προσεκτικός στο πως εκφράζεσαι και στο πως απαντάς σε αυτά που λένε ορισμένοι συγγενείς, για να αποφύγεις τους αχρείαστους καυγάδες, έτσι; Αν έχεις αντιρρήσεις ή αντιδράσεις, μπορείς να τις εκφράσεις, απλά- επίσης- ήρεμα! Δούλεψε ατομικά, αν το θες.
DON’TS: Μη διστάσεις να πεις ξεκάθαρα ότι ξέρεις πως να κινηθείς και πως να βγάλεις τη δουλειά που πρέπει. Να ξέρεις πως έτσι μόνο θα σταματήσει το πρήξιμο από τους απέναντι. Άσε που μπορεί να τους δώσεις έμπνευση ως προς το πως πρέπει να κινηθούν κι εκείνοι, έτσι; Μην κωλώσεις να ξεσπάσεις την ένταση που έχεις συσσωρεύσει δημιουργικά.
Υδροχόος
DO’S: Δυναμικός κι έντονος μήνας ο Δεκέμβρης κι αυτό το αντιλαμβάνεσαι ήδη από την πρώτη μέρα, δηλαδή τη σημερινή! Άρα αν θέλεις να διεκδικήσεις κάτι ή να απαντήσεις στα διάφορα που ακούς, πρέπει να το κάνεις με ήρεμο τρόπο κι όχι έντονα ή και αντιδραστικά, έτσι; Ακόμα και αν προβληματιστείς από κάτι, πρέπει να παραμείνεις ψύχραιμος.
DON’TS: Μην αρνηθείς τις εναλλακτικές που θα σου προταθούν, ώστε να αντιμετωπίσεις με έναν διαφορετικό τρόπο κάποιες καταστάσεις. Μη διστάσεις να κινηθείς λίγο πιο άμεσα όσον αφορά τη διεκδίκηση των στόχων σου. Στα επαγγελματικά, μην έρθεις σε ρήξη με τους ανώτερους. Μην επιμένεις να γίνουν τα πράγματα όπως μόνο εσύ θέλεις!
Ιχθύες
DO’S: Εστίασε σε θέματα ασφαλείας ή στα οικονομικά. Στο λέω αυτό, γιατί σήμερα θα παρατηρήσεις πως κάποιες συνθήκες αλλάζουν και πρέπει να διατηρήσεις τον γλυκό σου τρόπο- λέμε τώρα. Κοινώς απόφυγε να χάσεις τις ισορροπίες σου και να μπεις σε αμυντικό mode. Αυτή η απότομη κι ολίγον τι επιθετική στάση, γίνεται αντιληπτή από τους άλλους.
DON’TS: Μη διστάσεις να εστιάσεις περισσότερο στις επαγγελματικές σου υποθέσεις. Ωστόσο μην αρχίσεις να πετάς σπόντες ή και να την λες στους άλλους με κάθε ευκαιρία που σου δίνεται, έτσι; Μην αφήσεις στην τύχη τους τις υποθέσεις που σχετίζονται με το χρήμα. Παράλληλα, μην είσαι εντελώς απρόσεκτος στις κινήσεις που κάνεις σήμερα.
