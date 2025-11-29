Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 29.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πάρε αποστάσεις από τον πολύ κόσμο, προκειμένου να χαλαρώσεις και να αποσυμπιεστείς. Αυτό θα σε ωφελήσει διπλά, καθώς έτσι θα μπορέσεις να παρατηρήσεις κάποιες καταστάσεις από μακριά και να πάρεις καλύτερες αποφάσεις. Πρέπει να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος και να βάλεις σκέψεις και συναισθήματα σε μια πιο σωστή σειρά.
DON’TS: Μην αγνοείς την ανάγκη σου για ξεκούραση. Μη διστάσεις να μοιραστείς τους προβληματισμούς σου με τα δικά σου άτομα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αποβάλλεις το περιττό στρες από πάνω σου. Μην είσαι ανοργάνωτος. Μην επιμένεις στις απόψεις σου, επειδή πιστεύεις ότι στέκουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Μη φωνάζεις πια!
Ταύρος
DO’S: Συζήτησε με τους φίλους και την παρέα όσα σε απασχολούν για να ξεκαθαρίσεις και τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν, αλλά και το μεταξύ σας κλίμα. Έτσι θα σταματήσεις να είσαι στην τσίτα κι εσύ και εκείνοι. Οργάνωσε σωστά τους στόχους σου και εστίασε στις λεπτομέρειες που υπάρχουν, έτσι ώστε να χαλαρώσεις λίγο- έστω όσο γίνεται.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην ασχολείσαι άλλο με σχόλια που το μόνο που έχουν να σου προσφέρουν είναι το ότι ενεργοποιούν τις φοβίες σου ή σε ωθούν σε ανούσια ξεσπάσματα. Παράλληλα, μην είσαι τόσο αρνητικός προς τις νέες γνωριμίες, γιατί πρόκειται για άτομα που μπορούν να σε στηρίξουν αρκετά στα επόμενα βήματα που θα κάνεις.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, αντιλαμβάνεσαι ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια με χθες και σε αυτό ευθύνεται η πιο ήρεμη (σημερινή) ατμόσφαιρα. Κάνε τη δουλειά σου με ηρεμία λοιπόν κι εστίασε στα θέματα που θες να προχωρήσεις ακόμη περισσότερο. Μπορεί να σχετίζονται με κάποια πιο προσωπικά κομμάτια της δουλειάς σου. Κάνε νέες γνωριμίες.
DON’TS: Μη βαριέσαι να έρθεις σε πολλές επαφές και να δικτυωθείς, γιατί έτσι θα «τσιμπήσεις» κάποια ευκαιρία για να κάνεις κάνα εξτραδάκι. Κορόιδο είσαι; Όμως δεν πρέπει να συγκρουστείς με κανέναν από τους συναδέλφους σου. Το ξέρω πως ορισμένες φορές σε προκαλούν ακραία με τον τρόπο τους, αλλά δεν πρέπει να πέσεις στην παγίδα.
Καρκίνος
DO’S: Επειδή σήμερα έχεις πιο αισιόδοξη και βελτιωμένη διάθεση, μπορείς να βελτιώσεις και την οπτική σου πάνω στα θέματα που παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινότητα. Έπειτα φρόντισε να χαλαρώσεις λίγο. Πάρε μέρος μόνο στις συζητήσεις που σε αφορούν άμεσα, καθώς εκεί κρύβονται οι πληροφορίες που σου χρειάζονται.
DON’TS: Μην αναλύσεις περίεργα και με νεύρα αυτά που θα μάθεις σήμερα, καθώς έτσι δεν θα μπορέσεις να διαχωρίσεις τα αρνητικά από τα θετικά και θα τα βλέπεις όλα «μαύρα». Στα ερωτικά, μην είσαι αρνητικός στο φλερτ. Στα επαγγελματικά, μην έρθεις σε αντιπαράθεση με κανέναν, γιατί τότε οι χοντροί καυγάδες θα είναι αναπόφευκτοι.
Λέων
DO’S: Μιας και που το κλίμα βελτιώνεται αισθητά, φρόντισε να λάβεις υπόψη σου τα σημάδια που παρατηρείς γύρω σου και να τα οργανώσεις όπως πρέπει. Έπειτα θα μπορέσεις να τα ερμηνεύσεις με τον πιο σωστό τον τρόπο. Τακτοποίησε τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές. Βελτίωσε και τον τρόπο που επικοινωνείς.
DON’TS: Μην αφήσεις τις υπόνοιες και τις υποψίες να βάλουν «φρένο» σε ορισμένα πλάνα που έχεις. Μην στεναχωρηθείς από αυτούς που νιώθεις να απομακρύνονται από σένα, καθώς θα σου βγει σε καλό. Άσε που έτσι θα μείνει χώρος για νέες και πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες. Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα ρίσκα που παίρνεις.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να επαναφέρεις τις ισορροπίες που έχουν χαθεί ανάμεσα σε σένα και σε ορισμένα άτομα από τον περίγυρό σου. Σήμερα πάντως είναι μια καλή μέρα για να το κάνεις αυτό, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ήρεμη. Μπορείς να προωθήσεις την συνεργασία και να μοιράσεις σωστά τις δουλειές που πρέπει να βγουν. Κινήσου πιο οργανωμένα.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις, γιατί δεν θα μπορέσεις να έρθεις πιο κοντά με τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να κλείσεις κάποιες πολύ σημαντικές υποθέσεις, οπότε μην αφήσεις την όμορφη συνεργασία που υπάρχει να πάει χαμένη. Μην είσαι απρόσεκτος και μην χώνεσαι σε ξένα χωράφια χωρίς να σου το έχει ζητήσει και κανείς.
Ζυγός
DO’S: Εστίασε στις δουλειές που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να τις διεκπεραιώσεις οργανωμένα και νοικοκυρεμένα. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που έχεις να κάνεις μέσα στο μυαλό σου, οπότε δεν έχεις παρά να μείνεις focused στο πλάνο αυτό. Ταυτόχρονα, κάνε τις κατάλληλες επαφές για να πας τη δουλειά σου ένα βήμα παραπέρα.
DON’TS: Αν θέλεις να κερδίσεις το ενδιαφέρον και τις εντυπώσεις των απέναντι, τότε δεν πρέπει να κινείσαι ανοργάνωτα. Ωστόσο δεν πρέπει ούτε να είσαι απαισιόδοξος. Μην είσαι απρόσεκτος στις κόντρες που παίρνεις μέρος. Και κυρίως μην είσαι απρόσεκτος στα σχόλια που ακούς εκεί. Μην επιτρέπεις στους άλλους να αμφισβητούν τα λόγια σου.
Σκορπιός
DO’S: Πρόκειται για άνετη μέρα, άρα μπορείς να ψάξεις να βρεις τη χαμένη σου έμπνευση και να ασχοληθείς με κάτι το δημιουργικό που μπορεί να σε βοηθήσει να εκφραστείς. Η διάθεσή σου είναι καλή, άρα μπορείς να εστιάσεις και στις πιο αισιόδοξες σκέψεις σου. Στα ερωτικά, υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Πρέπει απλά να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα.
DON’TS: Μη βιαστείς να πεις «ναι», αν δεν είσαι σίγουρος ότι υπάρχουν σωστά θεμέλια από κάτω. Μη διστάσεις να συζητήσεις και να ανταλλάξεις απόψεις, καθώς αυτό είναι που θα σε βοηθήσει να έρθεις πιο κοντά με τους άλλους ή ακόμα και να ανοιχτείς – μόνο εκεί που θέλεις εσύ μεν, αλλά κάτι είναι κι αυτό! Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.
Τοξότης
DO’S: Αφού τα πάντα γύρω σου φαίνεται να βελτιώνονται, γιατί δεν κάνεις κάτι και για τη διάθεσή σου; Μπορείς να παρατηρήσεις τις καταστάσεις γύρω σου, ώστε να βρεις τι σε επηρεάζει άμεσα. Έπειτα προσπάθησε να το κατανοήσεις, έτσι ώστε να περιορίσεις την τόσο μεγάλη επιρροή του. Οργάνωσε άμεσα τις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι.
DON’TS: Μην αρνείσαι να κάνεις κάποιες σοβαρές συζητήσεις με την οικογένεια, καθώς έτσι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα βελτιωθεί το κλίμα μεταξύ σας. Ωστόσο έχε υπόψη σου ότι σίγουρα θα ακούσεις πολλά αχρείαστα. Δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου. Δύσκολο βέβαια, καθώς σήμερα παίρνεις φωτιά με το παραμικρό! Απλά don’t!
Αιγόκερως
DO’S: Σήμερα όλα κυλάνε ήρεμα, άρα μπορείς κι εσύ να επικεντρωθείς στο να ξεκαθαρίσεις αυτά που σε απασχολούν. Αυτό θα το πετύχεις μέσω ήρεμων συζητήσεων, σωστά; Βάλε όρια σε αυτούς που βλέπεις ότι πάνε να ξεφύγουν. Ωστόσο μπορείς να το κάνεις με ηρεμία αυτό, ειδικά αν έχεις πλάνο στο μυαλό σου σχετικά με το τι και πως θα το πεις.
DON’TS: Μην αρνείσαι να συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά ή τα project που τρέχουν, γιατί οι ιδέες σου μπορούν να κάνουν κερδίσεις τις εντυπώσεις. Μην επηρεαστείς από τα παρασκηνιακά ζητήματα που σου αποκαλύπτονται. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου από αυτά που θέλεις να κάνεις, απλά και μόνο επειδή υπάρχει μια κάποια ένταση.
Υδροχόος
DO’S: Πάρε τον χρόνο σου, χαλάρωσε και μάζεψε δυνάμεις. Εστίασε στα οικονομικά σου και προσπάθησε να τα οργανώσεις λίγο καλύτερα. Στα ερωτικά, συζήτησε ανοιχτά με το αμόρε. Στα επαγγελματικά, πρέπει να εκμεταλλευτείς το επικοινωνιακό κλίμα που επικρατεί για να κλείσεις τις υποθέσεις που εκκρεμούν. Βάλε σε τάξη τις δουλειές σου γενικά.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς και μην παίρνεις παρορμητικές αποφάσεις στο πόδι. Μην πάρεις ούτε σημαντικά ρίσκα σήμερα και μην ξεκινήσεις κάτι το μεγάλο, καθώς δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Το ξέρεις πως επειδή σε πιάνει η παρορμητικότητα, ο αυθορμητισμός και η βιασύνη δεν σημαίνει πως πρέπει να το κάνεις κιόλας, έτσι;
Ιχθύες
DO’S: Βάλε σε εφαρμογή κάποιες από τις ιδέες ή και τις σκέψεις που έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα. Γενικώς μπορείς να αναλάβεις δράση τώρα και να μπεις ενεργά στη φάση κατά την οποία προχωράς με τα σχέδιά σου. Αυτό ισχύει και για τα επαγγελματικά, στα οποία πρέπει να κινηθείς άμεσα. Διαχειρίσου με λογική όσα σε απασχολούν τελευταία.
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να διαταράξει την αισιόδοξη διάθεση που έχεις. Μη διστάσεις να μοιραστείς τόσο τις ιδέες, όσο και τους προβληματισμούς σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να βρεις μία διέξοδο και να ηρεμήσεις- επιτέλους. Στα επαγγελματικά, μην έρθεις σε ρήξη με τους ανώτερους για το πως πρέπει να προχωρήσουν κάποια θέματα.
