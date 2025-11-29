DO’S: Πάρε αποστάσεις από τον πολύ κόσμο, προκειμένου να χαλαρώσεις και να αποσυμπιεστείς. Αυτό θα σε ωφελήσει διπλά, καθώς έτσι θα μπορέσεις να παρατηρήσεις κάποιες καταστάσεις από μακριά και να πάρεις καλύτερες αποφάσεις. Πρέπει να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος και να βάλεις σκέψεις και συναισθήματα σε μια πιο σωστή σειρά.

DON’TS: Μην αγνοείς την ανάγκη σου για ξεκούραση. Μη διστάσεις να μοιραστείς τους προβληματισμούς σου με τα δικά σου άτομα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αποβάλλεις το περιττό στρες από πάνω σου. Μην είσαι ανοργάνωτος. Μην επιμένεις στις απόψεις σου, επειδή πιστεύεις ότι στέκουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Μη φωνάζεις πια!