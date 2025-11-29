magazin
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 29.11.2025]
Ζώδια 29 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 29.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πάρε αποστάσεις από τον πολύ κόσμο, προκειμένου να χαλαρώσεις και να αποσυμπιεστείς. Αυτό θα σε ωφελήσει διπλά, καθώς έτσι θα μπορέσεις να παρατηρήσεις κάποιες καταστάσεις από μακριά και να πάρεις καλύτερες αποφάσεις. Πρέπει να γίνεις λίγο πιο ξεκάθαρος και να βάλεις σκέψεις και συναισθήματα σε μια πιο σωστή σειρά.

DON’TS: Μην αγνοείς την ανάγκη σου για ξεκούραση. Μη διστάσεις να μοιραστείς τους προβληματισμούς σου με τα δικά σου άτομα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αποβάλλεις το περιττό στρες από πάνω σου. Μην είσαι ανοργάνωτος. Μην επιμένεις στις απόψεις σου, επειδή πιστεύεις ότι στέκουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Μη φωνάζεις πια!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Συζήτησε με τους φίλους και την παρέα όσα σε απασχολούν για να ξεκαθαρίσεις και τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν, αλλά και το μεταξύ σας κλίμα. Έτσι θα σταματήσεις να είσαι στην τσίτα κι εσύ και εκείνοι. Οργάνωσε σωστά τους στόχους σου και εστίασε στις λεπτομέρειες που υπάρχουν, έτσι ώστε να χαλαρώσεις λίγο- έστω όσο γίνεται.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην ασχολείσαι άλλο με σχόλια που το μόνο που έχουν να σου προσφέρουν είναι το ότι ενεργοποιούν τις φοβίες σου ή σε ωθούν σε ανούσια ξεσπάσματα. Παράλληλα, μην είσαι τόσο αρνητικός προς τις νέες γνωριμίες, γιατί πρόκειται για άτομα που μπορούν να σε στηρίξουν αρκετά στα επόμενα βήματα που θα κάνεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, αντιλαμβάνεσαι ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια με χθες και σε αυτό ευθύνεται η πιο ήρεμη (σημερινή) ατμόσφαιρα. Κάνε τη δουλειά σου με ηρεμία λοιπόν κι εστίασε στα θέματα που θες να προχωρήσεις ακόμη περισσότερο. Μπορεί να σχετίζονται με κάποια πιο προσωπικά κομμάτια της δουλειάς σου. Κάνε νέες γνωριμίες.

DON’TS: Μη βαριέσαι να έρθεις σε πολλές επαφές και να δικτυωθείς, γιατί έτσι θα «τσιμπήσεις» κάποια ευκαιρία για να κάνεις κάνα εξτραδάκι. Κορόιδο είσαι; Όμως δεν πρέπει να συγκρουστείς με κανέναν από τους συναδέλφους σου. Το ξέρω πως ορισμένες φορές σε προκαλούν ακραία με τον τρόπο τους, αλλά δεν πρέπει να πέσεις στην παγίδα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επειδή σήμερα έχεις πιο αισιόδοξη και βελτιωμένη διάθεση, μπορείς να βελτιώσεις και την οπτική σου πάνω στα θέματα που παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινότητα. Έπειτα φρόντισε να χαλαρώσεις λίγο. Πάρε μέρος μόνο στις συζητήσεις που σε αφορούν άμεσα, καθώς εκεί κρύβονται οι πληροφορίες που σου χρειάζονται.

DON’TS: Μην αναλύσεις περίεργα και με νεύρα αυτά που θα μάθεις σήμερα, καθώς έτσι δεν θα μπορέσεις να διαχωρίσεις τα αρνητικά από τα θετικά και θα τα βλέπεις όλα «μαύρα». Στα ερωτικά, μην είσαι αρνητικός στο φλερτ. Στα επαγγελματικά, μην έρθεις σε αντιπαράθεση με κανέναν, γιατί τότε οι χοντροί καυγάδες θα είναι αναπόφευκτοι.

Λέων

Λέων

DO’S: Μιας και που το κλίμα βελτιώνεται αισθητά, φρόντισε να λάβεις υπόψη σου τα σημάδια που παρατηρείς γύρω σου και να τα οργανώσεις όπως πρέπει. Έπειτα θα μπορέσεις να τα ερμηνεύσεις με τον πιο σωστό τον τρόπο. Τακτοποίησε τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές. Βελτίωσε και τον τρόπο που επικοινωνείς.

DON’TS: Μην αφήσεις τις υπόνοιες και τις υποψίες να βάλουν «φρένο» σε ορισμένα πλάνα που έχεις. Μην στεναχωρηθείς από αυτούς που νιώθεις να απομακρύνονται από σένα, καθώς θα σου βγει σε καλό. Άσε που έτσι θα μείνει χώρος για νέες και πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες. Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα ρίσκα που παίρνεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να επαναφέρεις τις ισορροπίες που έχουν χαθεί ανάμεσα σε σένα και σε ορισμένα άτομα από τον περίγυρό σου. Σήμερα πάντως είναι μια καλή μέρα για να το κάνεις αυτό, καθώς η ατμόσφαιρα είναι ήρεμη. Μπορείς να προωθήσεις την συνεργασία και να μοιράσεις σωστά τις δουλειές που πρέπει να βγουν. Κινήσου πιο οργανωμένα.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις, γιατί δεν θα μπορέσεις να έρθεις πιο κοντά με τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να κλείσεις κάποιες πολύ σημαντικές υποθέσεις, οπότε μην αφήσεις την όμορφη συνεργασία που υπάρχει να πάει χαμένη. Μην είσαι απρόσεκτος και μην χώνεσαι σε ξένα χωράφια χωρίς να σου το έχει ζητήσει και κανείς.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε στις δουλειές που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις να τις διεκπεραιώσεις οργανωμένα και νοικοκυρεμένα. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που έχεις να κάνεις μέσα στο μυαλό σου, οπότε δεν έχεις παρά να μείνεις focused στο πλάνο αυτό. Ταυτόχρονα, κάνε τις κατάλληλες επαφές για να πας τη δουλειά σου ένα βήμα παραπέρα.

DON’TS: Αν θέλεις να κερδίσεις το ενδιαφέρον και τις εντυπώσεις των απέναντι, τότε δεν πρέπει να κινείσαι ανοργάνωτα. Ωστόσο δεν πρέπει ούτε να είσαι απαισιόδοξος. Μην είσαι απρόσεκτος στις κόντρες που παίρνεις μέρος. Και κυρίως μην είσαι απρόσεκτος στα σχόλια που ακούς εκεί. Μην επιτρέπεις στους άλλους να αμφισβητούν τα λόγια σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρόκειται για άνετη μέρα, άρα μπορείς να ψάξεις να βρεις τη χαμένη σου έμπνευση και να ασχοληθείς με κάτι το δημιουργικό που μπορεί να σε βοηθήσει να εκφραστείς. Η διάθεσή σου είναι καλή, άρα μπορείς να εστιάσεις και στις πιο αισιόδοξες σκέψεις σου. Στα ερωτικά, υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Πρέπει απλά να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα.

DON’TS: Μη βιαστείς να πεις «ναι», αν δεν είσαι σίγουρος ότι υπάρχουν σωστά θεμέλια από κάτω. Μη διστάσεις να συζητήσεις και να ανταλλάξεις απόψεις, καθώς αυτό είναι που θα σε βοηθήσει να έρθεις πιο κοντά με τους άλλους ή ακόμα και να ανοιχτείς – μόνο εκεί που θέλεις εσύ μεν, αλλά κάτι είναι κι αυτό! Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αφού τα πάντα γύρω σου φαίνεται να βελτιώνονται, γιατί δεν κάνεις κάτι και για τη διάθεσή σου; Μπορείς να παρατηρήσεις τις καταστάσεις γύρω σου, ώστε να βρεις τι σε επηρεάζει άμεσα. Έπειτα προσπάθησε να το κατανοήσεις, έτσι ώστε να περιορίσεις την τόσο μεγάλη επιρροή του. Οργάνωσε άμεσα τις δουλειές που σχετίζονται με το σπίτι.

DON’TS: Μην αρνείσαι να κάνεις κάποιες σοβαρές συζητήσεις με την οικογένεια, καθώς έτσι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα βελτιωθεί το κλίμα μεταξύ σας. Ωστόσο έχε υπόψη σου ότι σίγουρα θα ακούσεις πολλά αχρείαστα. Δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου. Δύσκολο βέβαια, καθώς σήμερα παίρνεις φωτιά με το παραμικρό! Απλά don’t!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα όλα κυλάνε ήρεμα, άρα μπορείς κι εσύ να επικεντρωθείς στο να ξεκαθαρίσεις αυτά που σε απασχολούν. Αυτό θα το πετύχεις μέσω ήρεμων συζητήσεων, σωστά; Βάλε όρια σε αυτούς που βλέπεις ότι πάνε να ξεφύγουν. Ωστόσο μπορείς να το κάνεις με ηρεμία αυτό, ειδικά αν έχεις πλάνο στο μυαλό σου σχετικά με το τι και πως θα το πεις.

DON’TS: Μην αρνείσαι να συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά ή τα project που τρέχουν, γιατί οι ιδέες σου μπορούν να κάνουν κερδίσεις τις εντυπώσεις. Μην επηρεαστείς από τα παρασκηνιακά ζητήματα που σου αποκαλύπτονται. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου από αυτά που θέλεις να κάνεις, απλά και μόνο επειδή υπάρχει μια κάποια ένταση.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πάρε τον χρόνο σου, χαλάρωσε και μάζεψε δυνάμεις. Εστίασε στα οικονομικά σου και προσπάθησε να τα οργανώσεις λίγο καλύτερα. Στα ερωτικά, συζήτησε ανοιχτά με το αμόρε. Στα επαγγελματικά, πρέπει να εκμεταλλευτείς το επικοινωνιακό κλίμα που επικρατεί για να κλείσεις τις υποθέσεις που εκκρεμούν. Βάλε σε τάξη τις δουλειές σου γενικά.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς και μην παίρνεις παρορμητικές αποφάσεις στο πόδι. Μην πάρεις ούτε σημαντικά ρίσκα σήμερα και μην ξεκινήσεις κάτι το μεγάλο, καθώς δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Το ξέρεις πως επειδή σε πιάνει η παρορμητικότητα, ο αυθορμητισμός και η βιασύνη δεν σημαίνει πως πρέπει να το κάνεις κιόλας, έτσι;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Βάλε σε εφαρμογή κάποιες από τις ιδέες ή και τις σκέψεις που έχεις κάνει το τελευταίο διάστημα. Γενικώς μπορείς να αναλάβεις δράση τώρα και να μπεις ενεργά στη φάση κατά την οποία προχωράς με τα σχέδιά σου. Αυτό ισχύει και για τα επαγγελματικά, στα οποία πρέπει να κινηθείς άμεσα. Διαχειρίσου με λογική όσα σε απασχολούν τελευταία.

DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να διαταράξει την αισιόδοξη διάθεση που έχεις. Μη διστάσεις να μοιραστείς τόσο τις ιδέες, όσο και τους προβληματισμούς σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να βρεις μία διέξοδο και να ηρεμήσεις- επιτέλους. Στα επαγγελματικά, μην έρθεις σε ρήξη με τους ανώτερους για το πως πρέπει να προχωρήσουν κάποια θέματα.

Business
Black Friday: Τι έδειξε η πρώτη ημέρα εκπτώσεων

Black Friday: Τι έδειξε η πρώτη ημέρα εκπτώσεων

Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Economy
Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

inWellness
inTown
Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;
Go Fun 28.11.25

Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;

Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες για να απολαύσουν ένα γεύμα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και γιατί συνεχίζουμε αυτή την παράδοση;

Σύνταξη
Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
Τι θα γινόταν αν... 28.11.25

Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» - «Ήταν ανατριχιαστικό»

Ο στενότερος συνεργάτης της Νταϊάνα — ο πρώην ιδιωτικός γραμματέας της Πάτρικ Τζέφσον — πιστεύει ότι ο γάμος της δεν θα είχε καταστραφεί αν δεν είχε γίνει η συγκλονιστική συνέντευξη στο Panorama του BBC.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
The Look 28.11.25

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο
Άλλο κι αυτό 28.11.25

Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο

Στα 29 του χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ. Ωστόσο για κάποιους είναι και ένας επιτυχημένος ράπερ, που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο EsDeeKid.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία
Fizz 28.11.25

Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία

Ψάχνοντας ξανά τα βήματά του στη βιομηχανία του θεάματος, μετά τη δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε και για την επί 14 χρόνια σύντροφό του Βανέσα Παραντί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ
«Ανθρώπινα δικαιώματα» 27.11.25

Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος
Ελλάδα 29.11.25

Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο Νίκος Καρακλάς βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου και η μητέρα του λιμενικού επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας, αποφασισμένη να βρει την αλήθεια.

Σύνταξη
Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση
«Πολιτικός σεισμός» 29.11.25

Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση

Χωρίς τον παραιτηθέντα επικεφαλής διαπραγματευτή για τον πόλεμο στην Ουκρανία Αντρίι Γέρμακ, το Κίεβο θα μεταβεί στις ΗΠΑ για συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ. Τι λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ 28.11.25

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

Σύνταξη
«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Bookmark 28.11.25

«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας
Εξαιρετικό λίπασμα 28.11.25

Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας

Η πλήξη, όσο και αν αυτό φαίνεται παράλογο, μπορεί να είναι πολύ ευεργετική σύμφωνα με επιστήμονες. Αλλά οι άνθρωποι της σημερινής εποχής έχουν βρει μέσο για να μη βαριούνται. Τα social media.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;
Go Fun 28.11.25

Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;

Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες για να απολαύσουν ένα γεύμα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και γιατί συνεχίζουμε αυτή την παράδοση;

Σύνταξη
Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ενέργεια του μέσου της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Βίκτορ Εντβάρντσεν, να ειρωνευτεί μια δυσμορφία στο πρόσωπο του μέσου της Στουτγκάρδης, Άντζελο Στίλερ. Ζήτησε συγγνώμη ο Σουηδός

Σύνταξη
Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;
Ακρίβεια 28.11.25

Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;

Εκτός από τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, τσουχτερές ανατιμήσεις σημειώνονται και στα φρούτα. Φταίει η μειωμένη παραγωγή, τα «καπέλα» των μεσαζόντων ή τα κόστη της εφοδιαστκής αλυσίδας;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»
Κόλαφος 28.11.25

ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»

Κόλαφος για το Ισραήλ η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων. Και περιγράφει με ζοφερό τρόπο όσα υφίστανται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές.

Σύνταξη
Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα
Συσκευές - «βαμπίρ» 28.11.25

Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Πλέον πολλές συσκευές και κυρίως όσες είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, καταναλώνουν ενέργεια που σε βάθος ενός έτους θα φανεί στον λογαριασμό σας

Σύνταξη
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!

Παίκτρια ποδοσφαίρου της Νορβηγίας δικαιώθηκαν και η Βαλερένγκα καλεί τις παγκόσμιες αρχές αντι-ντόπινγκ να επικαιροποιήσουν την έρευνα και την κατανόηση γύρω από τους τεχνητούς αγωνιστικούς χώρους

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Διπλωματία 28.11.25

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα
Ελληνοτουρκικά 28.11.25

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

«Έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον διοικητή της ΑΑΔΕ», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων – Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε
Διαφθορά ή άγνοια; 28.11.25

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων - Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα εύφλεκτα αφρώδη πάνελ και τα δίχτυα σκαλωσιάς πριν τη φωτιά, αλλά οι υπεύθυνοι και ο εργολάβος δεν έλαβαν μέτρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
