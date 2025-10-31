DO’S: Αξιοποίησε την θετική ενέργεια και την αποφασιστικότητα που νιώθεις. Πάρε πρωτοβουλίες. Θα σου έλεγα να πάρεις και ευθύνες, αλλά δεν είναι ότι κουβαλάς και λίγες, σωστά; Εξέτασε τις αξίες σου, γιατί όλο και κάτι βλέπεις που σε ενοχλεί εκεί. Μπορεί στην τελική να διαπιστώσεις πως έχεις αλλάξει εσύ και γι’ αυτό δεν τους καταλαβαίνεις όλους!

DON’TS: Μην είσαι υπερβολικός, όταν φτιάχνεις το πρόγραμμά σου, γιατί όλο και κάπου μπορεί να ξεφύγεις. Μη διστάσεις να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο και να αποκτήσεις νέες εμπειρίες γενικώς, γιατί αυτές θα προωθήσουν την προσωπική σου εξέλιξη. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις ή στις επικοινωνίες και στις συμφωνίες που θες να κάνεις.