Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Νοέμβριος 2025]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
- O Μασκ φέρεται να αναλαμβάνει εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
- Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη - Το παρασκήνιο της απόφασης
- Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αξιοποίησε την θετική ενέργεια και την αποφασιστικότητα που νιώθεις. Πάρε πρωτοβουλίες. Θα σου έλεγα να πάρεις και ευθύνες, αλλά δεν είναι ότι κουβαλάς και λίγες, σωστά; Εξέτασε τις αξίες σου, γιατί όλο και κάτι βλέπεις που σε ενοχλεί εκεί. Μπορεί στην τελική να διαπιστώσεις πως έχεις αλλάξει εσύ και γι’ αυτό δεν τους καταλαβαίνεις όλους!
DON’TS: Μην είσαι υπερβολικός, όταν φτιάχνεις το πρόγραμμά σου, γιατί όλο και κάπου μπορεί να ξεφύγεις. Μη διστάσεις να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο και να αποκτήσεις νέες εμπειρίες γενικώς, γιατί αυτές θα προωθήσουν την προσωπική σου εξέλιξη. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις ή στις επικοινωνίες και στις συμφωνίες που θες να κάνεις.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να ανεβάσεις την αυτοεκτίμησή σου. Προσπάθησε όμως να βελτιώσεις και τα οικονομικά σου, ώστε να νιώσεις safe . Ο μήνας απαιτεί υπομονή! Επαναξιολόγησε τις προτεραιότητες που είχες θέσει το προηγούμενο διάστημα, γιατί κάτι μπορεί να άλλαξε. Πρώτα αξιολογούμε τους ανθρώπους και μετά τους βάζουμε στη ζωή μας, ναι;
DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα λόγω της έντασης που επικρατεί. Μέσα σε όλο αυτό το mood όμως θα μπορέσεις να κάνεις κάποιες γερές αναθεωρήσεις, αν δεν κωλώσεις. Οπότε please don’t! Μην κινείσαι βιαστικά. Μην το πας όμως ούτε και σαν χελώνα, σωστά; Μην χάνεις το θάρρος σου γενικώς. Μην εκνευριστείς από τις καθυστερήσεις ή τις παρανοήσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Αφού νιώθεις πως θέλεις μονίμως να είσαι σε κίνηση και δράση, γιατί δεν ψάχνεσαι σχετικά με την απόκτηση νέων εμπειριών και γνώσεων; Ωστόσο εκκρεμεί η υλοποίηση κάποιων προσωπικών σου στόχων, οπότε πρέπει να εστιάσεις λίγο και σε αυτά. Αν, για παράδειγμα, κάτι δεν μπορεί να βγει, άστο πίσω σου! Επανεξέτασε τις προτεραιότητές σου.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ή έντονος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί να σου πω πως θα σκάσει κι ένας ανάδρομος, έτσι; Μην εμπλακείς σε έντονα σκηνικά, γιατί σίγουρα θα πεις την λάθος κουβέντα και μετά δεν θα μπορείς να λύσεις τις παρεξηγήσεις που εσύ θα έχεις προκαλέσει! Μην συναναστρέφεσαι τα άτομα που δεν εμπιστεύεσαι.
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε λίγο στον εσωτερικό σου κόσμο, προκειμένου να συνδεθείς περισσότερο με αυτόν. Έτσι θα μπορέσεις να βρεις τη δύναμη που σου λείπει, ώστε να ξεπεράσεις τα εμπόδια που έχεις βάλει εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου και να κυνηγήσεις τους προσωπικούς σου στόχους. Εστίασε όμως και στις ανάγκες σου. Βελτίωσε το κλίμα που επικρατεί στο σπίτι.
DON’TS: Μην χάνεις τις ισορροπίες σου μεν, μην αφήνεις ούτε την οικογένειά σου να πέφτει σε αυτή την παγίδα δε. Μη διστάσεις να αναλογιστείς ξανά κάποιες παρελθοντικές σου αποφάσεις, με σκοπό να δεις αν πρέπει να τις αναπροσαρμόσεις κάπως και όχι να αγχωθείς, έτσι; Μην κινείσαι βιαστικά. Μην αφήνεις τις ανασφάλειες να έχουν το πάνω χέρι.
Λέων
DO’S: Σταμάτα πια να μουχλιάζεις και πέρνα στην ενεργό δράση. Μπορείς, ας πούμε, να κυνηγήσεις κάποιους από τους προσωπικούς σου στόχους. Βρες ξανά το θάρρος και την αυτοπεποίθησή σου. Σταμάτα και να φοβάσαι κάποια πιο συναισθηματικά βάρη που κουβαλάς. Κοίταξέ τα κατάματα πρώτα και μετά πέταξέ τα από πάνω σου. Αρκετά, δε νομίζεις;
DON’TS: Μην κωλώσεις να περάσεις ξανά από κόσκινο τόσο τις διαπροσωπικές, όσο όμως και τις επαγγελματικές σου σχέσεις, προκειμένου να προλάβεις τα ευτράπελα που μπορεί να προκύψουν εκεί. Μη βαριέσαι να ζήσεις νέες εμπειρίες και γνωριμίες, γιατί σίγουρα θα αποκτήσεις και νέες γνώσεις. Μάλιστα ίσως να αποκτήσεις και καινούργιο γκομενάκι.
Παρθένος
DO’S: Βρες ξανά την χαμένη σου γαλήνη. Ωστόσο βρες και τη δύναμη να γίνεις πιο δραστήριος. Ασταμάτητος; Ακόμα καλύτερα! Παράλληλα βρες τις χαμένες σου ισορροπίες. Πολλή δουλειά έπεσε! Αν θέλεις να διατηρήσεις το αίσθημα ασφάλειας ακέραιο, προσπάθησε να διαχειριστείς άμεσα τα θέματα που υπάρχουν στην οικογένεια ή στην τσέπη σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να οργανώσεις προκαταβολικά κάποια πράγματα, ώστε να είσαι μπροστά. Στο λέω αυτό γιατί θα υπάρξει κι ένας ανάδρομος Ερμής, έτσι; Μην χάσεις την αισιοδοξία σου, γιατί αυτό θα σε κάνει να χάσεις και την κοινωνικότητά σου. Μην κωλώσεις να λύσεις κάποια από τα παλιά σου λάθη. Ακόμα κι αν είναι παλιά, σε ενοχλούν ακόμα, so?
Ζυγός
DO’S: Ήρθε η ώρα για αναθεώρηση. Νιώσε σίγουρος για τον εαυτό σου- κοινώς οπλίσου με αυτοπεποίθηση- και πάρε και καμιά πρωτοβουλία, δεν θα πάθεις κάτι! Επικεντρώσου στα οικονομικά, προκειμένου να μπορέσεις να νιώσεις safe. Επίσης δεν αρκεί μόνο να βάζεις σε πρόγραμμα τις δουλειές σου, πρέπει και να το ελέγχεις ξανά και ξανά!
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, με σκοπό να χαλαρώσεις, όπου κι όταν βρίσκεις την ευκαιρία- ίσως προς τα τέλη του μήνα αυτό. Παράλληλα μην υπόσχεσαι κάτι που ξέρεις ότι δεν μπορείς να πραγματοποιήσεις. Στα ερωτικά, μη βιαστείς να πεις το «ναι» σε κάποιο νέο άτομο που θα γνωρίσεις. Ξέρεις αν είναι έμπιστος, ας πούμε;
Σκορπιός
DO’S: Αφού λόγω Αφροδίτης είσαι πιο ελκυστικός, γιατί δεν παίρνεις λίγο τα πάνω σου και ψυχολογικά; Ενίσχυσε το συναισθηματικό σου κομμάτι, για να μπορέσεις να κυνηγήσεις τους πιο προσωπικούς σου στόχους. Εστίασε και στις ανάγκες σου βέβαια, ακόμα κι αν πρόκειται για πράγματα που δεν έχεις πει φωναχτά σε κανέναν μέχρι στιγμής.
DON’TS: Μην συνεχίζεις να αφήνεις πράγματα μισά και σε εκκρεμότητα, ειδικά αν σχετίζονται με τα επαγγελματικά σου. Μη βιάζεσαι και ειδικά όχι αν είσαι σε φάση που προσπαθείς να επανεξετάσεις κάποια παλιά σου σχέδια. Μην αφήσεις τίποτα να κλονίσει την θετική σου στάση. Πίστεψέ με δεν αξίζει! Μην χάνεις όμως ούτε την πίστη στον εαυτό σου.
Τοξότης
DO’S: Ο Νοέμβρης σου δίνει θετική ενέργεια. Είσαι κι εσύ φύσει δραστήριο πλάσμα, άρα προχώρα μπροστά και υλοποίησε πολλά από αυτά που θέλεις εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο μήπως πρέπει να αναλογιστείς τα όρια και τις ανάγκες σου; Ειδικά στον τομέα των ερωτικών ή και των οικονομικών σου. Έχε υπομονή και θα πας καλά! Ειδικά στις συμφωνίες.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις τον χρόνο και τις αποστάσεις σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να κάνεις έναν ωραιότατο απολογισμό. Πότε ήταν η τελευταία φορά που το έκανες αυτό άραγε; Ταυτόχρονα μην φοβάσαι να ακολουθήσεις κάποιον καινούργιο δρόμο γενικώς. Αρκεί βέβαια αυτός να οδηγεί τόσο στην ανάπτυξή σου, όσο όμως και σε νέες εμπειρίες.
Αιγόκερως
DO’S: Είναι ΟΚ να θέλεις να πετύχεις τα όνειρά σου ή να θέλεις να νιώσεις ασφαλής. Είναι ΟΚ και να έχεις την ανάγκη να αποδείξεις στους άλλους πόσα αξίζεις. Ωστόσο αυτό που πρέπει να καταλάβεις είναι πως για να βγουν αυτά πρέπει να στρωθείς στη δουλειά. Έστω να οργανωθείς! Προσέγγισε τους ανθρώπους σου και κάνε κάτι για να χαλαρώσεις.
DON’TS: Μην κολλάς στις αχρείαστες καθυστερήσεις, καθώς και αυτές στο πρόγραμμα είναι! Μην εστιάζεις μόνο στα πράγματα που σου κλέβουν το χαμόγελο, έτσι; Μην χάνεις τις ισορροπίες σου, κυρίως στα ερωτικά. Από την άλλη, μην αγνοείς τον ελέφαντα που υπάρχει στο δωμάτιο, απλά και μόνο επειδή δε γνωρίζεις πως πρέπει να μιλήσεις γι’ αυτόν.
Υδροχόος
DO’S: Ήρθε η ώρα επιτέλους να αναθεωρήσεις κάποιες αποφάσεις που πήρες το προηγούμενο διάστημα. Είδες; Ακόμα κι εσύ κάνεις λάθη! Έπειτα από αυτό το σοκ πάρε το σωστό το μονοπάτι, γιατί όπως είδες, το προηγούμενο δεν σε οδήγησε και κάπου, σωστά; Μπορείς να εμπλακείς και σε όμορφες περιπετειούλες, αρκεί να μην είσαι δεσμευμένος.
DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου μεν, αλλά μη βασιστείς κι εξ’ ολοκλήρου σε αυτό. Μην αγνοείς όμως ούτε και τις πιο μικρές λεπτομέρειες σχετικά με τις μετακινήσεις σου. Μην χαωθείς και μην χάσεις την υπομονή σου εξαιτίας κάποιων καθυστερήσεων που μπορεί να προκύψουν. Παράλληλα μη βαριέσαι να βάλεις τις επιθυμίες σου σε σειρά προτεραιότητας.
Ιχθύες
DO’S: Εστίασε τόσο στις προσωπικές σου ανάγκες, όσο όμως και στην υγεία σου. Αν έχεις βαρεθεί να ζεις στην ένταση, ψάξε να βρεις που έχασες την ηρεμία σου και επανέφερέ την στη ζωή σου. Επίσης αν νιώθεις έτοιμος να κυνηγήσεις τους στόχους σου, τότε άκου τι έχει να σου πει το ένστικτό σου, το οποίο πάντα ξέρει κάτι παραπάνω. Κράτα την υπομονή σου.
DON’TS: Μη μένεις κολλημένος γενικά. Αυτό με το «παλικάρι που ξέρει κι άλλο μονοπάτι», δεν το έχεις ακουστά; Μην αφήνεις να δημιουργηθεί χάσμα μεταξύ εσού και των ανθρώπων γύρω σου, επειδή υπάρχει λίγη παραπάνω ένταση στην ατμόσφαιρα. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μην αρκείσαι σε κάτι εφήμερο, απλά και μόνο για να μην είσαι μόνος.
- Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ
- Ναπολέων Λαπαθιώτης: Έκρηξη ψυχής
- Θεραπεία με ιούς εξουδετερώνει μια από τις πιο επικίνδυνες βακτηριακές λοιμώξεις
- Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Έστειλε εξώδικο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλείνει προσωρινά τμήμα της δεξιά λωρίδας της Μεσογείων το Σαββατοκύριακο
- «Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις