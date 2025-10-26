DO’S: Απόλαυσε τις ήρεμες στιγμές, γιατί ποιος ξέρει πότε θα ξανά έρθουν Παράλληλα χαλάρωσε. Γίνε πιο επικοινωνιακός. Μπορείς ας πούμε να ανοιχτείς περισσότερο στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου για να συσφίξετε και τους μεταξύ σας δεσμούς. Πες «ναι» στις μετακινήσεις που θα σου προταθούν, καθώς για κάποιο δικό σου λόγο σε χαροποιούν.

DON’TS: Μην αφήνεις τις στιγμές και τις εμπειρίες που ζεις έτσι απλά να περνάνε. Κοινώς μη διστάσεις να δεις κατάματα τα μαθήματα που παίρνεις, καθώς όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο. Μην απογοητεύεσαι με το οτιδήποτε κινείται αργά, γιατί μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από κάτι που ξεκίνησε και εξελίχθηκε γρηγορότερα. Μην πετάς υπονοούμενα.