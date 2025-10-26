magazin
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Εβδομαδιαία 26 Οκτωβρίου 2025 | 13:00
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [26.10 – 01.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Η κίνηση που κάνουμε 800 φορές τη μέρα και μαρτυρά πίεση

Η κίνηση που κάνουμε 800 φορές τη μέρα και μαρτυρά πίεση

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Απόλαυσε τις ήρεμες στιγμές, γιατί ποιος ξέρει πότε θα ξανά έρθουν Παράλληλα χαλάρωσε. Γίνε πιο επικοινωνιακός. Μπορείς ας πούμε να ανοιχτείς περισσότερο στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου για να συσφίξετε και τους μεταξύ σας δεσμούς. Πες «ναι» στις μετακινήσεις που θα σου προταθούν, καθώς για κάποιο δικό σου λόγο σε χαροποιούν.

DON’TS: Μην αφήνεις τις στιγμές και τις εμπειρίες που ζεις έτσι απλά να περνάνε. Κοινώς μη διστάσεις να δεις κατάματα τα μαθήματα που παίρνεις, καθώς όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο. Μην απογοητεύεσαι με το οτιδήποτε κινείται αργά, γιατί μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από κάτι που ξεκίνησε και εξελίχθηκε γρηγορότερα. Μην πετάς υπονοούμενα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Σταμάτα να αρπάζεσαι με το παραμικρό που ακούς. Καλύτερα λοιπόν να κλειστείς για λίγο στον εαυτό σου, προκειμένου να συνδεθείς περισσότερο με το μέσα σου. Έπειτα βρες τρόπους να συνδεθείς με τους ανθρώπους γύρω σου και ειδικά με αυτούς που σας ενώνουν κοινές οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό πάντως θα φέρει αρμονία στη ζωή σου.

DON’TS: Μην αρνείσαι ούτε να πάρεις μέρος σε συζητήσεις ούτε όμως και να κάνεις κάποιες μετακινήσεις. Μη διστάσεις να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου, καθώς να θυμάσαι πως η γνώση είναι πάντα δύναμη! Μην εστιάζεις σε πράγματα που χαλάνε την αισιοδοξία που έχεις καταφέρει να χτίσεις. Μην απογοητεύεσαι από τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Επικεντρώσου τόσο στις διαπροσωπικές, όσο όμως και στις επαγγελματικές σου σχέσεις, καθώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να σε χαροποιήσει αρκετά. Μπορείς ας πούμε να οργανώσεις κάποιες κοινές δραστηριότητες – έστω μόνο με τους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν άμεσα. Δες το θετικό στις κόντρες που υπάρχουν, όπως το πόσο σε εξιτάρουν.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα στραβά που παρατηρείς, καθώς όλα συμβαίνουν για καλό. Ή έστω αυτό μας συμφέρει να πιστεύουμε, έτσι; Μη νευριάζεις με ανούσια πράγματα, όπως μία περίεργη κουβέντα ή μια ξαφνική αλλαγή, καθώς δεν περνάνε όλα πάντα από το χέρι σου and that’s OK! Μη διστάσεις να κάνεις σχέδια που αφορούν το μέλλον σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Οργάνωσε λίγο πιο σωστά το πρόγραμμά σου, με το να εστιάσεις κυρίως στα πρακτικά ζητήματα που τρέχουν αυτή την περίοδο στη ζωή σου. Παράλληλα όμως μπορείς να οργανώσεις και κάποιες μικρές μεν, όμορφες δε, μετακινήσεις. Βέβαια είναι μία στιγμή που μπορείς να επικοινωνήσεις άνετα. Άρα εκμεταλλεύσου το αυτό. Πες «ναι» στη γνώση.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι αν κάποια θέματα σχετικά με την καθημερινότητα δεν πάνε όπως θέλεις, καθώς πολλές φορές η πραγματικότητα απέχει πολύ από τις προσδοκίες μας. Αλλά τι μπορεί να κάνει κανείς; Μην απογοητεύεσαι όμως ούτε από κάποιες απαιτητικές καταστάσεις. Το ότι είναι δύσκολες, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί και να τις καταφέρεις!

Λέων

Λέων

DO’S: Αύξησε τις επικοινωνίες σου, καθώς είναι μία εβδομάδα κατά την οποία νιώθεις πιο εκφραστικός. Άλλο πάλι και τούτο! Στα καλά νέα ανήκει το ότι νιώθεις και δημιουργικός! Βάλε στο παιχνίδι την έμπνευση που έχεις και τότε όλα θα πάνε καλά. Ειδικά στα ερωτικά ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με τα παιδιά. Γενικώς ψάξε να βρεις την χαρά μέσα στα μικρά και απλά.

DON’TS: Μην αγνοείς τη μεγάλη δύναμη που κουβαλούν κάποιες ανάλαφρες στιγμές που ζεις τώρα, καθώς μέσω αυτών μπορείς να αυξήσεις την αισιοδοξία σου. Ξέρω πως το προηγούμενο διάστημα μπορεί να ήταν λίγο δύσκολο για σένα, αλλά δεν σε ωφελεί το να μένεις κολλημένος εκεί, οπότε απλά μην το κάνεις. Μην πτοηθείς από κάποια απρόοπτα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να ισορροπήσεις κάπως τα συναισθήματά σου με το να δουλέψεις λίγο με το μέσα σου. Έτσι θα μπορέσεις να κινηθείς μπροστά πολύ πιο άνετα. Βρες τρόπους για να χαλαρώσεις, όπως είναι μία βόλτα στη φύση, η γιόγκα ή ακόμα και ο διαλογισμός – γιατί όχι; Γενικώς πρέπει να περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου και να σε περιποιηθείς.

DON’TS: Μη διστάσεις να έρθεις πιο κοντά στην οικογένειά σου και να απολαύσεις ζεστές στιγμές μαζί τους. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα μπουστάρει την ψυχολογία σου, καθώς θα σε γεμίσει με αισιοδοξία. Μην πιέζεις τις καταστάσεις που βλέπεις να κινούνται αργά, καθώς όλα γίνονται για κάποιο λόγο! Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, όταν συζητάς κάτι.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Βρες δημιουργικούς τρόπους για να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου. Βέβαια για να γίνει αυτό σημαίνει πως έχεις αποφασίσει να γίνεις και λίγο πιο εξωστρεφής, έτσι; Σταμάτα να κλείνεσαι σπίτι, αν το έκανες αυτό και πότε! Πάρε μέρος σε συζητήσεις με τα άτομα που εμπιστεύεσαι για να λάβεις την αισιοδοξία και την έμπνευση που σου πρέπει.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι, επειδή κάνεις μικρά βήματα, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να φτάσεις σε κάτι μεγαλύτερο. Μην αγνοείς τις πληροφορίες που μαζεύεις τώρα, καθώς μπορεί να σου είναι χρήσιμες αργότερα. Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποια όμορφη μετακίνηση, γιατί σίγουρα θα περάσεις καλά. Όχι μόνο αυτό ίσως να βρεις και νέο γκομενάκι.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σταμάτα να έχεις τα μούτρα σου συνεχώς κολλημένα στο πάτωμα. Αν δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις εύκολα, τότε σταμάτα να γκρινιάζεις πως είσαι γκαντέμης! Προσπάθησε να αξιοποιήσεις τα ταλέντα και τις γνώσεις σου, καθώς η ενασχόληση με αυτά μπορεί να σου θυμίσει τι πάει να πει ενθουσιασμός! Να επαναφέρει αυτό το spark, βρε παιδί μου!

DON’TS: Μην αρνηθείς να συμμετάσχεις σε κάποια εκδρομή που θα σου προταθεί, καθώς όλο και κάποια όμορφη έκπληξη ενδέχεται να κρύβεται εκεί πέρα. Γενικώς δηλαδή δεν πρέπει να λες «όχι» σε καινούργιες και πρωτόγνωρες εμπειρίες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που θα σου φανούν χρήσιμες στο μέλλον ή αν θα έχεις ξανά την ευκαιρία να τις επαναλάβεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Δραστηριοποιήσου, μπας και υλοποιήσεις ποτέ αυτά που έχεις κατά νου. Βρες την χρυσή τομή μεταξύ αυτών που σκέφτεσαι και αυτών που κάνεις. Έχε μάτια και αυτιά ανοιχτά, προκειμένου να μπορέσεις να συλλέξεις και την παραμικρή λεπτομέρεια που θα συναντήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις που θα την χρειαστείς, έτσι; Κάνε κάτι που θα σου φτιάξει τη διάθεση.

DON’TS: Μην υποβαθμίζεις κάποιες μικρές νίκες που πετυχαίνεις, γιατί σε βάθος χρόνου θα αντιληφθείς πως κι αυτές είναι κάτι σημαντικό! Μη διστάσεις να κάνεις και περισσότερες συζητήσεις, αλλά και περισσότερες μετακινήσεις, μπας και χαμογελάσει λίγο το χειλάκι σου! Μην χάνεις την ψυχραιμία σου για εντελώς βλακείες. Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πάρε φόρα και ξεκίνα για να πραγματοποιήσεις ακόμα και τα πιο τρελά σου όνειρα. Γιατί αν δεν το κάνεις τώρα, τότε πότε ακριβώς περιμένεις; Βέβαια πριν από όλο αυτό πρέπει να έχεις κάνει και σοβαρή δουλίτσα με τον εαυτό σου, έτσι; Γενικώς καλό θα ήταν να πιστεύεις λίγο περισσότερο στις δικές σου δυνάμεις και να σταματήσεις να σε αμφισβητείς.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις αυτά που πρέπει μεν, με όρεξη και μεράκι δε. Πάντως έτσι θα βγει πιο εύκολα και πιο ευχάριστα το καθετί με το οποίο καταπιάνεσαι. Μην επηρεάζεσαι από τις βλακείες που ακούς να λένε ορισμένοι άνθρωποι γύρω σου, γιατί δεν ξέρεις τις προθέσεις τους. Μπορεί ας πούμε να θέλουν να σε αποπροσανατολίσουν.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Κάνε οτιδήποτε χρειάζεται για να μπορέσεις να βρεις τα θετικά που υπάρχουν στη ζωή σου. Έπειτα γραπώσου πάνω από αυτά! Κάνε ωφέλιμες συζητήσεις με τους φίλους σου, αλλά οργάνωσε και συμφέρουσες συναντήσεις με κάποιους συναδέλφους σου. Φτιάξε ένα επαγγελματικό προφίλ στο ίντερνετ, καθώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να σε εξελίξει.

DON’TS: Μην επιτρέπεις στον εαυτό σου να συνεχίζει να φοβάται να εμπιστευτεί και να ανοιχτεί – κάντο έστω με τους ανθρώπους που έχεις επιλέξει εσύ να έχεις στον κύκλο σου. Τι φάση; Ούτε τον εαυτό και τις επιλογές σου δεν εμπιστεύεσαι; Πάντως ίσως αυξήσεις τις γνώσεις σου μέσω αυτών, άρα χαμένος δεν θα βγεις! Μην κάνεις αλλαγές στο πρόγραμμα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αυτό το επταήμερο σου προτείνω να επικεντρωθείς στα επαγγελματικά. Παράλληλα πρέπει να λάβεις δράση και να πραγματοποιήσεις πολλά από αυτά που θες. Στο λέω αυτό γιατί όσο πιο πολύ βρίσκεσαι σε κίνηση, τόσο πιο πολύ θα καθαρίζει το μυαλό σου. Μπορείς να γίνεις και λίγο πιο δημιουργικός πάντως, καθώς αυτό θα σου αναπτερώσει το ηθικό.

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις σε εφαρμογή τα σχέδια ή ακόμα και τα όνειρά σου. Βασικά μην αναβάλλεις άλλο πια αυτή τη διαδικασία. Μην κοιτάς το δέντρο, γιατί θα πέσεις πάνω του και θα χάσεις το δάσος! Στα ερωτικά, αν είσαι μόνος, μην κλειστείς σπίτι, γιατί κάποια τυχαία γνωριμία κρύβει κάτι καλό! Αν δεν είσαι μόνος, μην εστιάζεις μόνο στα αρνητικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Λιμάνια
Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

Λιμάνια: Πώς μπορούν να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η κίνηση που κάνουμε 800 φορές τη μέρα και μαρτυρά πίεση

Η κίνηση που κάνουμε 800 φορές τη μέρα και μαρτυρά πίεση

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής
«Τι αυλαία» 26.10.25

«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής

«Ο πατέρας μου είδε τους βαθμούς μου στο σχολείο και είπε: ‘Δεν ξέρω τι θα απογίνεις.’ Του απάντησα: ‘Μια μέρα θα σου δείξω.’ Και το έκανα», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς
What Katie Did 26.10.25

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια ρομαντική εμφάνιση στο Crazy Horse Paris, γιορτάζοντας τα γενέθλια της Πέρι – και βάζοντας «φωτιά» στα social media με το πιο απρόσμενο ειδύλλιο της χρονιάς

Σύνταξη
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25.10.25

Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της
Ξεκαθάρισμα 25.10.25

«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της

Δεκαοκτώ χρόνια αφότου ο πατέρας της, Άλεκ Μπάλντουιν, την αποκάλεσε «άμυαλο, μικρό γουρούνι» σε ένα διαβόητο ηχητικό μήνυμα, η κόρη του, Άιρλαντ, ξεκαθαρίζει τη σχέση με την οικογένεια της

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες
Όπου φύγει, φύγει 25.10.25

Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες

Η Έμιλι Ρόμπινσον, διευθύντρια επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκε από τη θέση της τέσσερις μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά της, βάζοντας το όνομά της σε μια μεγάλη λίστα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;
Νέα εποχή 26.10.25

Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;

Ενώ η ρωσική ελίτ ζεί μέσα στην παράνοια, σύμφωνα με τον Economist, με έναν ολοένα και πιο απρόσιτο Βλαντιμίρ Πούτιν, παράλληλα βλέπει να απειλείται από νέες ισχυρές προσωπικότητες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»
Μπάσκετ 26.10.25

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο και έφτασε σε μία εύκολη νίκη επί της Μυκόνου Betsson (91-65) σε ένα ιστορικό ματς και έκανε το 4/4 στη Stoiximan GBL πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σε εξέλιξη η ανάκριση 26.10.25

Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες - Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» φέρονται να ισχυρίστηκαν τα δύο αδέλφια που προστέθηκαν στους υπόλοιπους έξι προφυλακισμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 26.10.25

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Κρεμλίνο: Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν – Τραμπ
Δηλώσεις Πεσκόφ 26.10.25

Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ, λέει το Κρεμλίνο

Η ανακοινωμένη συνάντηση από τον Τραμπ που θα φιλοξενούνταν στη Βουδαπέστη ανάμεσα ανάμεσα στους δύο προέδρους δεν έγινε - «Η διαδικασία είναι περίπλοκη», σημειώνει τώρα το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό
Στη Φωκίδα 26.10.25

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό

Από τη σφορδρή σύγκρουση στη Φωκίδα τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής - Ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Πάτρα, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του αγροτικού

Σύνταξη
Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»
ΠΑΣΟΚ 26.10.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»

Ο κ. Τσουκαλάς, εγκαλεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ» - «Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρησή του»

Σύνταξη
«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής
«Τι αυλαία» 26.10.25

«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής

«Ο πατέρας μου είδε τους βαθμούς μου στο σχολείο και είπε: ‘Δεν ξέρω τι θα απογίνεις.’ Του απάντησα: ‘Μια μέρα θα σου δείξω.’ Και το έκανα», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την επέτειο της απελευθέρωσης – Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
Διπλή γιορτή 26.10.25

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την 113η επέτειο απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό - Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

Σύνταξη
Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 26.10.25

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων από τις οποίες «θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά»

Σύνταξη
LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives
English edition 26.10.25

Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives

New decrees and legislative changes clarify which construction permits tied to building bonuses” provisions can remain valid after court rulings, bringing much-needed clarity to owners and investors

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο