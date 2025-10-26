Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [26.10 – 01.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation
- Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό
- Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
- Ληστεία σε διαμέρισμα – Εδεσαν 62χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Απόλαυσε τις ήρεμες στιγμές, γιατί ποιος ξέρει πότε θα ξανά έρθουν Παράλληλα χαλάρωσε. Γίνε πιο επικοινωνιακός. Μπορείς ας πούμε να ανοιχτείς περισσότερο στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου για να συσφίξετε και τους μεταξύ σας δεσμούς. Πες «ναι» στις μετακινήσεις που θα σου προταθούν, καθώς για κάποιο δικό σου λόγο σε χαροποιούν.
DON’TS: Μην αφήνεις τις στιγμές και τις εμπειρίες που ζεις έτσι απλά να περνάνε. Κοινώς μη διστάσεις να δεις κατάματα τα μαθήματα που παίρνεις, καθώς όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο. Μην απογοητεύεσαι με το οτιδήποτε κινείται αργά, γιατί μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από κάτι που ξεκίνησε και εξελίχθηκε γρηγορότερα. Μην πετάς υπονοούμενα.
Ταύρος
DO’S: Σταμάτα να αρπάζεσαι με το παραμικρό που ακούς. Καλύτερα λοιπόν να κλειστείς για λίγο στον εαυτό σου, προκειμένου να συνδεθείς περισσότερο με το μέσα σου. Έπειτα βρες τρόπους να συνδεθείς με τους ανθρώπους γύρω σου και ειδικά με αυτούς που σας ενώνουν κοινές οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό πάντως θα φέρει αρμονία στη ζωή σου.
DON’TS: Μην αρνείσαι ούτε να πάρεις μέρος σε συζητήσεις ούτε όμως και να κάνεις κάποιες μετακινήσεις. Μη διστάσεις να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου, καθώς να θυμάσαι πως η γνώση είναι πάντα δύναμη! Μην εστιάζεις σε πράγματα που χαλάνε την αισιοδοξία που έχεις καταφέρει να χτίσεις. Μην απογοητεύεσαι από τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν.
Δίδυμοι
DO’S: Επικεντρώσου τόσο στις διαπροσωπικές, όσο όμως και στις επαγγελματικές σου σχέσεις, καθώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να σε χαροποιήσει αρκετά. Μπορείς ας πούμε να οργανώσεις κάποιες κοινές δραστηριότητες – έστω μόνο με τους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν άμεσα. Δες το θετικό στις κόντρες που υπάρχουν, όπως το πόσο σε εξιτάρουν.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα στραβά που παρατηρείς, καθώς όλα συμβαίνουν για καλό. Ή έστω αυτό μας συμφέρει να πιστεύουμε, έτσι; Μη νευριάζεις με ανούσια πράγματα, όπως μία περίεργη κουβέντα ή μια ξαφνική αλλαγή, καθώς δεν περνάνε όλα πάντα από το χέρι σου and that’s OK! Μη διστάσεις να κάνεις σχέδια που αφορούν το μέλλον σου.
Καρκίνος
DO’S: Οργάνωσε λίγο πιο σωστά το πρόγραμμά σου, με το να εστιάσεις κυρίως στα πρακτικά ζητήματα που τρέχουν αυτή την περίοδο στη ζωή σου. Παράλληλα όμως μπορείς να οργανώσεις και κάποιες μικρές μεν, όμορφες δε, μετακινήσεις. Βέβαια είναι μία στιγμή που μπορείς να επικοινωνήσεις άνετα. Άρα εκμεταλλεύσου το αυτό. Πες «ναι» στη γνώση.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι αν κάποια θέματα σχετικά με την καθημερινότητα δεν πάνε όπως θέλεις, καθώς πολλές φορές η πραγματικότητα απέχει πολύ από τις προσδοκίες μας. Αλλά τι μπορεί να κάνει κανείς; Μην απογοητεύεσαι όμως ούτε από κάποιες απαιτητικές καταστάσεις. Το ότι είναι δύσκολες, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί και να τις καταφέρεις!
Λέων
DO’S: Αύξησε τις επικοινωνίες σου, καθώς είναι μία εβδομάδα κατά την οποία νιώθεις πιο εκφραστικός. Άλλο πάλι και τούτο! Στα καλά νέα ανήκει το ότι νιώθεις και δημιουργικός! Βάλε στο παιχνίδι την έμπνευση που έχεις και τότε όλα θα πάνε καλά. Ειδικά στα ερωτικά ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με τα παιδιά. Γενικώς ψάξε να βρεις την χαρά μέσα στα μικρά και απλά.
DON’TS: Μην αγνοείς τη μεγάλη δύναμη που κουβαλούν κάποιες ανάλαφρες στιγμές που ζεις τώρα, καθώς μέσω αυτών μπορείς να αυξήσεις την αισιοδοξία σου. Ξέρω πως το προηγούμενο διάστημα μπορεί να ήταν λίγο δύσκολο για σένα, αλλά δεν σε ωφελεί το να μένεις κολλημένος εκεί, οπότε απλά μην το κάνεις. Μην πτοηθείς από κάποια απρόοπτα.
Παρθένος
DO’S: Προσπάθησε να ισορροπήσεις κάπως τα συναισθήματά σου με το να δουλέψεις λίγο με το μέσα σου. Έτσι θα μπορέσεις να κινηθείς μπροστά πολύ πιο άνετα. Βρες τρόπους για να χαλαρώσεις, όπως είναι μία βόλτα στη φύση, η γιόγκα ή ακόμα και ο διαλογισμός – γιατί όχι; Γενικώς πρέπει να περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου και να σε περιποιηθείς.
DON’TS: Μη διστάσεις να έρθεις πιο κοντά στην οικογένειά σου και να απολαύσεις ζεστές στιγμές μαζί τους. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα μπουστάρει την ψυχολογία σου, καθώς θα σε γεμίσει με αισιοδοξία. Μην πιέζεις τις καταστάσεις που βλέπεις να κινούνται αργά, καθώς όλα γίνονται για κάποιο λόγο! Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, όταν συζητάς κάτι.
Ζυγός
DO’S: Βρες δημιουργικούς τρόπους για να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου. Βέβαια για να γίνει αυτό σημαίνει πως έχεις αποφασίσει να γίνεις και λίγο πιο εξωστρεφής, έτσι; Σταμάτα να κλείνεσαι σπίτι, αν το έκανες αυτό και πότε! Πάρε μέρος σε συζητήσεις με τα άτομα που εμπιστεύεσαι για να λάβεις την αισιοδοξία και την έμπνευση που σου πρέπει.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι, επειδή κάνεις μικρά βήματα, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να φτάσεις σε κάτι μεγαλύτερο. Μην αγνοείς τις πληροφορίες που μαζεύεις τώρα, καθώς μπορεί να σου είναι χρήσιμες αργότερα. Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποια όμορφη μετακίνηση, γιατί σίγουρα θα περάσεις καλά. Όχι μόνο αυτό ίσως να βρεις και νέο γκομενάκι.
Σκορπιός
DO’S: Σταμάτα να έχεις τα μούτρα σου συνεχώς κολλημένα στο πάτωμα. Αν δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις εύκολα, τότε σταμάτα να γκρινιάζεις πως είσαι γκαντέμης! Προσπάθησε να αξιοποιήσεις τα ταλέντα και τις γνώσεις σου, καθώς η ενασχόληση με αυτά μπορεί να σου θυμίσει τι πάει να πει ενθουσιασμός! Να επαναφέρει αυτό το spark, βρε παιδί μου!
DON’TS: Μην αρνηθείς να συμμετάσχεις σε κάποια εκδρομή που θα σου προταθεί, καθώς όλο και κάποια όμορφη έκπληξη ενδέχεται να κρύβεται εκεί πέρα. Γενικώς δηλαδή δεν πρέπει να λες «όχι» σε καινούργιες και πρωτόγνωρες εμπειρίες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που θα σου φανούν χρήσιμες στο μέλλον ή αν θα έχεις ξανά την ευκαιρία να τις επαναλάβεις.
Τοξότης
DO’S: Δραστηριοποιήσου, μπας και υλοποιήσεις ποτέ αυτά που έχεις κατά νου. Βρες την χρυσή τομή μεταξύ αυτών που σκέφτεσαι και αυτών που κάνεις. Έχε μάτια και αυτιά ανοιχτά, προκειμένου να μπορέσεις να συλλέξεις και την παραμικρή λεπτομέρεια που θα συναντήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις που θα την χρειαστείς, έτσι; Κάνε κάτι που θα σου φτιάξει τη διάθεση.
DON’TS: Μην υποβαθμίζεις κάποιες μικρές νίκες που πετυχαίνεις, γιατί σε βάθος χρόνου θα αντιληφθείς πως κι αυτές είναι κάτι σημαντικό! Μη διστάσεις να κάνεις και περισσότερες συζητήσεις, αλλά και περισσότερες μετακινήσεις, μπας και χαμογελάσει λίγο το χειλάκι σου! Μην χάνεις την ψυχραιμία σου για εντελώς βλακείες. Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι.
Αιγόκερως
DO’S: Πάρε φόρα και ξεκίνα για να πραγματοποιήσεις ακόμα και τα πιο τρελά σου όνειρα. Γιατί αν δεν το κάνεις τώρα, τότε πότε ακριβώς περιμένεις; Βέβαια πριν από όλο αυτό πρέπει να έχεις κάνει και σοβαρή δουλίτσα με τον εαυτό σου, έτσι; Γενικώς καλό θα ήταν να πιστεύεις λίγο περισσότερο στις δικές σου δυνάμεις και να σταματήσεις να σε αμφισβητείς.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις αυτά που πρέπει μεν, με όρεξη και μεράκι δε. Πάντως έτσι θα βγει πιο εύκολα και πιο ευχάριστα το καθετί με το οποίο καταπιάνεσαι. Μην επηρεάζεσαι από τις βλακείες που ακούς να λένε ορισμένοι άνθρωποι γύρω σου, γιατί δεν ξέρεις τις προθέσεις τους. Μπορεί ας πούμε να θέλουν να σε αποπροσανατολίσουν.
Υδροχόος
DO’S: Κάνε οτιδήποτε χρειάζεται για να μπορέσεις να βρεις τα θετικά που υπάρχουν στη ζωή σου. Έπειτα γραπώσου πάνω από αυτά! Κάνε ωφέλιμες συζητήσεις με τους φίλους σου, αλλά οργάνωσε και συμφέρουσες συναντήσεις με κάποιους συναδέλφους σου. Φτιάξε ένα επαγγελματικό προφίλ στο ίντερνετ, καθώς αυτό είναι κάτι που μπορεί να σε εξελίξει.
DON’TS: Μην επιτρέπεις στον εαυτό σου να συνεχίζει να φοβάται να εμπιστευτεί και να ανοιχτεί – κάντο έστω με τους ανθρώπους που έχεις επιλέξει εσύ να έχεις στον κύκλο σου. Τι φάση; Ούτε τον εαυτό και τις επιλογές σου δεν εμπιστεύεσαι; Πάντως ίσως αυξήσεις τις γνώσεις σου μέσω αυτών, άρα χαμένος δεν θα βγεις! Μην κάνεις αλλαγές στο πρόγραμμα.
Ιχθύες
DO’S: Αυτό το επταήμερο σου προτείνω να επικεντρωθείς στα επαγγελματικά. Παράλληλα πρέπει να λάβεις δράση και να πραγματοποιήσεις πολλά από αυτά που θες. Στο λέω αυτό γιατί όσο πιο πολύ βρίσκεσαι σε κίνηση, τόσο πιο πολύ θα καθαρίζει το μυαλό σου. Μπορείς να γίνεις και λίγο πιο δημιουργικός πάντως, καθώς αυτό θα σου αναπτερώσει το ηθικό.
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις σε εφαρμογή τα σχέδια ή ακόμα και τα όνειρά σου. Βασικά μην αναβάλλεις άλλο πια αυτή τη διαδικασία. Μην κοιτάς το δέντρο, γιατί θα πέσεις πάνω του και θα χάσεις το δάσος! Στα ερωτικά, αν είσαι μόνος, μην κλειστείς σπίτι, γιατί κάποια τυχαία γνωριμία κρύβει κάτι καλό! Αν δεν είσαι μόνος, μην εστιάζεις μόνο στα αρνητικά.
- Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;
- Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»
- Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
- LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις