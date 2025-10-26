Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 26.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πρόσεξε τις συζητήσεις που κάνεις, γιατί κρύβουν πολλά και διφορούμενα μηνύματα. Κρίμα δεν είναι να μην ξέρεις τι σου γίνεται; Πρόσεξε επίσης τι σου λένε και τι μεταφέρεις εσύ μετά στους άλλους. Κρίμα δεν είναι να γίνει μπέρδεμα τσάμπα; Διαχειρίσου τις υποθέσεις που έχεις σε εκκρεμότητα μεν, ασχολήσου με τα ενδιαφέροντά σου δε.
DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός. Μη δώσεις βιαστικές απαντήσεις και μην κάνεις απότομες ή παρορμητικές κινήσεις. Μην ξεσπάσεις παντού εξαιτίας της έντονης ψυχικής σου φόρτισης. Μην υιοθετήσεις καμία από τις απόψεις που θα ακούσεις, γιατί θα είναι χαοτικές. Μην πιέσεις τον εαυτό σου να κάνει βήματα για τα οποία δεν είναι έτοιμος.
Ταύρος
DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα οικονομικά, γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι που προσπαθούν να σε οδηγήσουν σε λάθος κινήσεις και αποφάσεις. Απόφυγε και τις βιαστικές κινήσεις, αλλά και το να πιστέψεις τα μεγάλα λόγια που θα ακούσεις για να μην πέσεις σε καμία παγίδα. Άκου τους φίλους που σε προειδοποιούν.
DON’TS: Μην χαωθείς εξαιτίας των πολλών και άκρως υπερβολικών σεναρίων που κάνεις στο κεφάλι σου. Μην είσαι καχύποπτος και μην βλέπεις παντού φαντάσματα. Μην είσαι απρόσεκτος στις καταστάσεις που θα εμπλακείς ενεργά. Μήπως είναι προτιμότερο να πάρεις αποστάσεις; Μην αποπροσανατολιστείς από τις παρασκηνιακές δράσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, γιατί ενδέχεται να εξωτερικεύσεις την ένταση των ημερών στους άλλους- άθελά σου. Αν ακούς πράγματα με τα οποία δεν συμφωνείς καθόλου, τότε διαχώρισε την θέση σου. Επικεντρώσου στις υποχρεώσεις που έχεις να φέρεις εις πέρας για να γλιτώσεις έστω από εκεί την πίεση. Κάτι είναι κι αυτό!
DON’TS: Μην βγάλεις περίεργα συμπεράσματα εξαιτίας της θολής σου κρίσης. Καλά δεν φταις μόνο εσύ βέβαια καθώς η ατμόσφαιρα είναι ακραία μπερδεμένη. Αν προσθέσω και το κλίμα που επικρατεί με τους απέναντι, τότε άστο! Μην αφήνεις τις ανασφάλειες ή και τα νεύρα σου να σε κάνουν υπερβολικό, γιατί εκεί κι αν θα χάσεις την μπάλα!
Καρκίνος
DO’S: Τα επαγγελματικά σου απαιτούν προσοχή γιατί η φάση εκεί εκτός από μπερδεμένη πρόκειται να είναι και αρκετά τεταμένη. Ωστόσο αφού αντιλαμβάνεσαι το χάος, γιατί δεν προσπαθείς να το λύσεις; Από την άλλη, αν κρίνεις ότι υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση προς το πρόσωπό σου, τότε κάνε μια ήρεμη κουβέντα με τους ανώτερούς σου.
DON’TS: Μην αρχίσεις την υπερανάλυση, γιατί θα σε πιάσουν και τα νεύρα σου. Μη γίνεις λοιπόν υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι στο εργασιακό σου περιβάλλον. Στο λέω αυτό γιατί σαν να έχεις ανοίξει πολλά μέτωπα και δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς μετά! Παράλληλα μην θεωρείς πως όλοι σου κάνουν υποδείξεις, σωστά;
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις θετική στάση, ώστε να πετύχεις να δώσεις το δημιουργικό αποτέλεσμα που έχεις κατά νου. Αυτό μάλιστα θα εντυπωσιάσει αρκετά τους ανθρώπους γύρω σου. Αν νιώθεις πως κάποιοι δικοί σου άνθρωποι κινούνται παρασκηνιακά, τότε προσπάθησε να το επιβεβαιώσεις. Τουλάχιστον πριν τους κατηγορήσεις!
DON’TS: Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα από τις συζητήσεις που θα κάνεις, γιατί ενώ στην αρχή θα νομίζεις πως είσαι απολύτως σύμφωνος με όσα ακούς, έπειτα θα καταλάβεις ότι υιοθέτησες λάθος απόψεις! Μη γίνεσαι ούτε κυκλοθυμικός, ούτε όμως και υπερβολικός, καθώς αυτό θα δημιουργήσει αχρείαστες αποστάσεις με τους γύρω σου.
Παρθένος
DO’S: Απόφυγε να αφήσεις την προσοχή σου να αποσπαστεί από τις ομάδες στις οποίες δραστηριοποιείσαι ή από τα επαγγελματικά. Προφύλαξε την ψυχολογία σου. Απόφυγε να πάρεις αποφάσεις βιαστικά- ειδικά αν δεν νιώθεις έτοιμος- γιατί θα βρεθείς σε αχρείαστα διλήμματα. Δες τα πάντα γύρω σου κατάματα και βάλε όρια εκεί που πρέπει.
DON’TS: Μην πάρεις αποφάσεις βασισμένος στην επιμονή σου, γιατί η πιθανότητα να είναι λανθασμένες είναι αυξημένη. Μην πας από τον δρόμο που θεωρείς σωστότερο, καθώς σήμερα έχεις μπερδέψει το σωστό με το λάθος γενικώς. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά, απλά και μόνο επειδή θεωρείς πως πάνε καλύτερα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!
Ζυγός
DO’S: Πες αυτά που θες, απλά πες τα ξεκάθαρα. Ειδικά στα επαγγελματικά όπου ενδέχεται να υπάρξει μία ασυνεννοησία μεταξύ εσού και των συναδέλφων σου. Επίσης δεν αποκλείεται να πεις κάτι, κάποιος να πει κάτι άλλο, όλο αυτό να φτάσει στο λάθος άτομο και μετά να το καρπωθείς εσύ. Άρα πρόσεχε γενικά. Οργάνωσε σωστά τις δουλειές σου.
DON’TS: Μην ξεσπάσεις την ένταση που έχεις μαζέψει από τη δουλειά στα ερωτικά. Μη γίνεις κυκλοθυμικός, γιατί αυτό πρώτα θα μπερδέψει τους γύρω σου και μετά εσένα. Ό,τι να’ ναι! Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις που κάνεις. Στα επαγγελματικά, μην προσπαθήσεις να αποφύγεις το οτιδήποτε, επειδή το πρόγραμμά σου είναι φορτωμένο.
Σκορπιός
DO’S: Μεγάλη προσοχή απαιτούν οι κινήσεις σχετικά με τα οικονομικά σου. Σε αυτό το μουντ λοιπόν θα σου πω να αποφύγεις να εμπιστευτείς τις υποσχέσεις ορισμένων και να αρνηθείς να κάνεις κάποιο άνοιγμα για το οποίο δεν είσαι έτοιμος ακόμα. Βγες από τα ανούσια διλήμματα που έχεις φέρει τον εαυτό σου και ακολούθα τις επιθυμίες σου.
DON’TS: Μη δυσκολευτείς εσύ στις κινήσεις σου εξαιτίας της θολούρας που έχει μαζευτεί γύρω σου. Μην προσπαθήσεις να φέρεις τα πάντα στα νερά σου, γιατί αυτή η διαδικασία θα σε πιέσει ακραία και χωρίς να υπάρχει και κάποιος ιδιαίτερος λόγος, έτσι; Μη γίνεις κυκλοθυμικός ή ακραία υποχωρητικός εξαιτίας των δεύτερων σκέψεών σου.
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός στην στάση που κρατάς απέναντι σε κάποιους συναδέλφους που σου την σπάνε. Παράλληλα καλό είναι να αποφύγεις να κλείσεις βιαστικά κάποια συμφωνία για να μην πάθεις ζημιά! Μπορείς να καταλήξεις κάπου, απλά δε χρειάζεται να είναι τυχαία η επιλογή μόνο και μόνο για να ξεμπερδέψεις.
DON’TS: Μην εμπιστευτείς τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξεις σήμερα, καθώς η μέρα έχει περίεργη ενέργεια. Πέρα από αυτό υπάρχουν πολλές παρανοήσεις, αλλά δεν αναλύεις κι εσύ με τον πιο σωστό τρόπο τα πράγματα, έτσι; Μη γίνεις ούτε υπερβολικός, ούτε και αντιδραστικός στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι κάποια σημαντικά θέματα.
Αιγόκερως
DO’S: Εσύ μπορεί να θέλεις την ησυχία σου, αλλά οι εξελίξεις που θα συμβούν δεν θα σου δώσουν το προνόμιο αυτό. Άρα προσπάθησε να παραμείνεις έστω ψύχραιμος. Αν νιώθεις ότι κάτι πάει στραβά, τότε προσπάθησε να εντοπίσεις τι ακριβώς είναι αυτό. Κατάστρωσε και backup plans. Γιατί όχι άλλωστε; Μείνε συγκεντρωμένος στους στόχους σου.
DON’TS: Μη δημιουργείς υπερβολικά σενάρια μέσα στο κεφάλι σου, επειδή είσαι φορτισμένος συναισθηματικά. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις την ένταση να δημιουργήσει χάσμα μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων σου – ακόμα κι αν πρόκειται για άτομα που δεν πολύ χωνεύεις έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη, μην αναλωθείς σε κουτσομπολιά.
Υδροχόος
DO’S: Αν νιώθεις πως το κλίμα στις παρέες σου είναι θολό, περίεργο ή και έντονο, τότε κάνε κάτι για να το φτιάξεις. Προσπάθησε να δουλέψεις πάνω στους επαγγελματικούς στόχους που έχεις, ακόμα και αν η συνεννόηση δεν είναι και ό,τι καλύτερο σήμερα. Ωστόσο ασχολήσου και με τα ενδιαφέροντά σου, προκειμένου να χαλαρώσεις λίγο.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χάσεις την συγκέντρωσή σου λόγω της έντονης βαβούρας που επικρατεί. Όμως μην αναλαμβάνεις να διεκπεραιώσεις πολλές δουλειές ταυτόχρονα, γιατί στο τέλος θα μείνουν μισές. Μη γίνεις έντονος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι στους άλλους. Από την άλλη, μην το παρακάνεις με τα έξοδα. Φτάνει πια!
Ιχθύες
DO’S: Πρόσεχε το τι λες και το πως το λες, γιατί αν μεταφραστεί λάθος από τους απέναντι, δεν θα προλαβαίνεις τις παρεξηγήσεις, έτσι; Οργανώσου καλά μεν, άσε στην άκρη τα παράπονα και τα ξεσπάσματα δε. Αν δεν το κάνεις, τότε δέξου τα σχόλια που θα ακολουθήσουν. Σταμάτα να εστιάζεις τόσο στα «πρέπει», γιατί πιέζεις μόνος σου τον εαυτό σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην καταλήξεις σε συμπεράσματα και μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις, καθώς το κλίμα που επικρατεί είναι θολό και μπερδεμένο. Κάτι υπάρχει εκεί που δεν σε αφήνει να δεις τα πράγματα καθαρά. Ίσως πάλι να φταίει και η έντονη ανησυχία- άγχος που έχεις. Μη γίνεις ούτε έντονος, αλλά ούτε και κυκλοθυμικός, έτσι;
- Πέντε νεκροί από επίθεση σε μπιλιαρδάδικο στο Εκουαδόρ
- O Τραμπ αύξησε 10% τους δασμούς στον Καναδά για μια διαφήμιση που δεν του άρεσε
- Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 3-2: Τέταρτη σερί ήττα για τους Reds στην Premier League
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 26.10.2025]
- Στον «πάγο» οι αντικειμενικές αξίες μέχρι το 2027 [γράφημα]
- Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις