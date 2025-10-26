magazin
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 26.10.2025]
26 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 26.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πρόσεξε τις συζητήσεις που κάνεις, γιατί κρύβουν πολλά και διφορούμενα μηνύματα. Κρίμα δεν είναι να μην ξέρεις τι σου γίνεται; Πρόσεξε επίσης τι σου λένε και τι μεταφέρεις εσύ μετά στους άλλους. Κρίμα δεν είναι να γίνει μπέρδεμα τσάμπα; Διαχειρίσου τις υποθέσεις που έχεις σε εκκρεμότητα μεν, ασχολήσου με τα ενδιαφέροντά σου δε.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός. Μη δώσεις βιαστικές απαντήσεις και μην κάνεις απότομες ή παρορμητικές κινήσεις. Μην ξεσπάσεις παντού εξαιτίας της έντονης ψυχικής σου φόρτισης. Μην υιοθετήσεις καμία από τις απόψεις που θα ακούσεις, γιατί θα είναι χαοτικές. Μην πιέσεις τον εαυτό σου να κάνει βήματα για τα οποία δεν είναι έτοιμος.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πρέπει να είσαι προσεκτικός σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα οικονομικά, γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι που προσπαθούν να σε οδηγήσουν σε λάθος κινήσεις και αποφάσεις. Απόφυγε και τις βιαστικές κινήσεις, αλλά και το να πιστέψεις τα μεγάλα λόγια που θα ακούσεις για να μην πέσεις σε καμία παγίδα. Άκου τους φίλους που σε προειδοποιούν.

DON’TS: Μην χαωθείς εξαιτίας των πολλών και άκρως υπερβολικών σεναρίων που κάνεις στο κεφάλι σου. Μην είσαι καχύποπτος και μην βλέπεις παντού φαντάσματα. Μην είσαι απρόσεκτος στις καταστάσεις που θα εμπλακείς ενεργά. Μήπως είναι προτιμότερο να πάρεις αποστάσεις; Μην αποπροσανατολιστείς από τις παρασκηνιακές δράσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πρόσεχε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι, γιατί ενδέχεται να εξωτερικεύσεις την ένταση των ημερών στους άλλους- άθελά σου. Αν ακούς πράγματα με τα οποία δεν συμφωνείς καθόλου, τότε διαχώρισε την θέση σου. Επικεντρώσου στις υποχρεώσεις που έχεις να φέρεις εις πέρας για να γλιτώσεις έστω από εκεί την πίεση. Κάτι είναι κι αυτό!

DON’TS: Μην βγάλεις περίεργα συμπεράσματα εξαιτίας της θολής σου κρίσης. Καλά δεν φταις μόνο εσύ βέβαια καθώς η ατμόσφαιρα είναι ακραία μπερδεμένη. Αν προσθέσω και το κλίμα που επικρατεί με τους απέναντι, τότε άστο! Μην αφήνεις τις ανασφάλειες ή και τα νεύρα σου να σε κάνουν υπερβολικό, γιατί εκεί κι αν θα χάσεις την μπάλα!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Τα επαγγελματικά σου απαιτούν προσοχή γιατί η φάση εκεί εκτός από μπερδεμένη πρόκειται να είναι και αρκετά τεταμένη. Ωστόσο αφού αντιλαμβάνεσαι το χάος, γιατί δεν προσπαθείς να το λύσεις; Από την άλλη, αν κρίνεις ότι υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση προς το πρόσωπό σου, τότε κάνε μια ήρεμη κουβέντα με τους ανώτερούς σου.

DON’TS: Μην αρχίσεις την υπερανάλυση, γιατί θα σε πιάσουν και τα νεύρα σου. Μη γίνεις λοιπόν υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι στο εργασιακό σου περιβάλλον. Στο λέω αυτό γιατί σαν να έχεις ανοίξει πολλά μέτωπα και δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς μετά! Παράλληλα μην θεωρείς πως όλοι σου κάνουν υποδείξεις, σωστά;

Λέων

Λέων

DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις θετική στάση, ώστε να πετύχεις να δώσεις το δημιουργικό αποτέλεσμα που έχεις κατά νου. Αυτό μάλιστα θα εντυπωσιάσει αρκετά τους ανθρώπους γύρω σου. Αν νιώθεις πως κάποιοι δικοί σου άνθρωποι κινούνται παρασκηνιακά, τότε προσπάθησε να το επιβεβαιώσεις. Τουλάχιστον πριν τους κατηγορήσεις!

DON’TS: Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα από τις συζητήσεις που θα κάνεις, γιατί ενώ στην αρχή θα νομίζεις πως είσαι απολύτως σύμφωνος με όσα ακούς, έπειτα θα καταλάβεις ότι υιοθέτησες λάθος απόψεις! Μη γίνεσαι ούτε κυκλοθυμικός, ούτε όμως και υπερβολικός, καθώς αυτό θα δημιουργήσει αχρείαστες αποστάσεις με τους γύρω σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Απόφυγε να αφήσεις την προσοχή σου να αποσπαστεί από τις ομάδες στις οποίες δραστηριοποιείσαι ή από τα επαγγελματικά. Προφύλαξε την ψυχολογία σου. Απόφυγε να πάρεις αποφάσεις βιαστικά- ειδικά αν δεν νιώθεις έτοιμος- γιατί θα βρεθείς σε αχρείαστα διλήμματα. Δες τα πάντα γύρω σου κατάματα και βάλε όρια εκεί που πρέπει.

DON’TS: Μην πάρεις αποφάσεις βασισμένος στην επιμονή σου, γιατί η πιθανότητα να είναι λανθασμένες είναι αυξημένη. Μην πας από τον δρόμο που θεωρείς σωστότερο, καθώς σήμερα έχεις μπερδέψει το σωστό με το λάθος γενικώς. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά, απλά και μόνο επειδή θεωρείς πως πάνε καλύτερα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πες αυτά που θες, απλά πες τα ξεκάθαρα. Ειδικά στα επαγγελματικά όπου ενδέχεται να υπάρξει μία ασυνεννοησία μεταξύ εσού και των συναδέλφων σου. Επίσης δεν αποκλείεται να πεις κάτι, κάποιος να πει κάτι άλλο, όλο αυτό να φτάσει στο λάθος άτομο και μετά να το καρπωθείς εσύ. Άρα πρόσεχε γενικά. Οργάνωσε σωστά τις δουλειές σου.

DON’TS: Μην ξεσπάσεις την ένταση που έχεις μαζέψει από τη δουλειά στα ερωτικά. Μη γίνεις κυκλοθυμικός, γιατί αυτό πρώτα θα μπερδέψει τους γύρω σου και μετά εσένα. Ό,τι να’ ναι! Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις που κάνεις. Στα επαγγελματικά, μην προσπαθήσεις να αποφύγεις το οτιδήποτε, επειδή το πρόγραμμά σου είναι φορτωμένο.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Μεγάλη προσοχή απαιτούν οι κινήσεις σχετικά με τα οικονομικά σου. Σε αυτό το μουντ λοιπόν θα σου πω να αποφύγεις να εμπιστευτείς τις υποσχέσεις ορισμένων και να αρνηθείς να κάνεις κάποιο άνοιγμα για το οποίο δεν είσαι έτοιμος ακόμα. Βγες από τα ανούσια διλήμματα που έχεις φέρει τον εαυτό σου και ακολούθα τις επιθυμίες σου.

DON’TS: Μη δυσκολευτείς εσύ στις κινήσεις σου εξαιτίας της θολούρας που έχει μαζευτεί γύρω σου. Μην προσπαθήσεις να φέρεις τα πάντα στα νερά σου, γιατί αυτή η διαδικασία θα σε πιέσει ακραία και χωρίς να υπάρχει και κάποιος ιδιαίτερος λόγος, έτσι; Μη γίνεις κυκλοθυμικός ή ακραία υποχωρητικός εξαιτίας των δεύτερων σκέψεών σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός στην στάση που κρατάς απέναντι σε κάποιους συναδέλφους που σου την σπάνε. Παράλληλα καλό είναι να αποφύγεις να κλείσεις βιαστικά κάποια συμφωνία για να μην πάθεις ζημιά! Μπορείς να καταλήξεις κάπου, απλά δε χρειάζεται να είναι τυχαία η επιλογή μόνο και μόνο για να ξεμπερδέψεις.

DON’TS: Μην εμπιστευτείς τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξεις σήμερα, καθώς η μέρα έχει περίεργη ενέργεια. Πέρα από αυτό υπάρχουν πολλές παρανοήσεις, αλλά δεν αναλύεις κι εσύ με τον πιο σωστό τρόπο τα πράγματα, έτσι; Μη γίνεις ούτε υπερβολικός, ούτε και αντιδραστικός στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι κάποια σημαντικά θέματα.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εσύ μπορεί να θέλεις την ησυχία σου, αλλά οι εξελίξεις που θα συμβούν δεν θα σου δώσουν το προνόμιο αυτό. Άρα προσπάθησε να παραμείνεις έστω ψύχραιμος. Αν νιώθεις ότι κάτι πάει στραβά, τότε προσπάθησε να εντοπίσεις τι ακριβώς είναι αυτό. Κατάστρωσε και backup plans. Γιατί όχι άλλωστε; Μείνε συγκεντρωμένος στους στόχους σου.

DON’TS: Μη δημιουργείς υπερβολικά σενάρια μέσα στο κεφάλι σου, επειδή είσαι φορτισμένος συναισθηματικά. Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις την ένταση να δημιουργήσει χάσμα μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων σου – ακόμα κι αν πρόκειται για άτομα που δεν πολύ χωνεύεις έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη, μην αναλωθείς σε κουτσομπολιά.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αν νιώθεις πως το κλίμα στις παρέες σου είναι θολό, περίεργο ή και έντονο, τότε κάνε κάτι για να το φτιάξεις. Προσπάθησε να δουλέψεις πάνω στους επαγγελματικούς στόχους που έχεις, ακόμα και αν η συνεννόηση δεν είναι και ό,τι καλύτερο σήμερα. Ωστόσο ασχολήσου και με τα ενδιαφέροντά σου, προκειμένου να χαλαρώσεις λίγο.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χάσεις την συγκέντρωσή σου λόγω της έντονης βαβούρας που επικρατεί. Όμως μην αναλαμβάνεις να διεκπεραιώσεις πολλές δουλειές ταυτόχρονα, γιατί στο τέλος θα μείνουν μισές. Μη γίνεις έντονος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι στους άλλους. Από την άλλη, μην το παρακάνεις με τα έξοδα. Φτάνει πια!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πρόσεχε το τι λες και το πως το λες, γιατί αν μεταφραστεί λάθος από τους απέναντι, δεν θα προλαβαίνεις τις παρεξηγήσεις, έτσι; Οργανώσου καλά μεν, άσε στην άκρη τα παράπονα και τα ξεσπάσματα δε. Αν δεν το κάνεις, τότε δέξου τα σχόλια που θα ακολουθήσουν. Σταμάτα να εστιάζεις τόσο στα «πρέπει», γιατί πιέζεις μόνος σου τον εαυτό σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην καταλήξεις σε συμπεράσματα και μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις, καθώς το κλίμα που επικρατεί είναι θολό και μπερδεμένο. Κάτι υπάρχει εκεί που δεν σε αφήνει να δεις τα πράγματα καθαρά. Ίσως πάλι να φταίει και η έντονη ανησυχία- άγχος που έχεις. Μη γίνεις ούτε έντονος, αλλά ούτε και κυκλοθυμικός, έτσι;

World
ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι πίσω από το 1 τρισ. κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρικής Αμερικής

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

Stream magazin
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25.10.25

Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της
Ξεκαθάρισμα 25.10.25

«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της

Δεκαοκτώ χρόνια αφότου ο πατέρας της, Άλεκ Μπάλντουιν, την αποκάλεσε «άμυαλο, μικρό γουρούνι» σε ένα διαβόητο ηχητικό μήνυμα, η κόρη του, Άιρλαντ, ξεκαθαρίζει τη σχέση με την οικογένεια της

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες
Όπου φύγει, φύγει 25.10.25

Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες

Η Έμιλι Ρόμπινσον, διευθύντρια επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκε από τη θέση της τέσσερις μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά της, βάζοντας το όνομά της σε μια μεγάλη λίστα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;
Bella ciao! 25.10.25

Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;

Η ληστεία στο Λούβρο ήταν δύσκολη, καλομελετημένη και φαντασμαγορική· αλλά το πραγματικό στοίχημα για τους δράστες είναι άλλο: πώς θα αξιοποιήσουν τα κλεμμένα κοσμήματα χωρίς να πιαστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ληστεία στο Λούβρο: Οι διαρρήκτες φέρονται να έκλεψαν και το διάσημο ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν εν δράσει
«Μερικά αστεία» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο: Οι διαρρήκτες φέρονται να έκλεψαν και το διάσημο ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν εν δράσει

«Συνειδητοποιήσαμε ότι για αυτή την κατακριτέα πράξη [ ληστεία στο Λούβρο ], έχουν κάνει κατάχρηση της συσκευής μας» ανέφερε η διευθύντρια μάρκετινγκ της Böcker, της εταιρείας στην οποία ανήκει το ανυψωτικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»
Έρωτας 24.10.25

Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»

Ο γάμος των Αλάνα Χαντίντ και Ρος Γουίλιαμς πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πατέρα της ακτιβίστριας, του μεγιστάνα Μοχάμεντ Χαντίντ, στο Λος Άντζελες στις 18 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25.10.25

Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νέο ανθρωποκεντρικό Copilot της Microsoft
Υπόσχεση 25.10.25

Το νέο ανθρωποκεντρικό Copilot της Microsoft

Σε μια περίοδο όπου ο διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κυριαρχείται από «θόρυβο, υπερβολή και φόβο», η Microsoft προχώρησε στην ανακοίνωση της Fall Release του Copilot

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα
Αμερικανός στρατιωτικός 25.10.25

Ο Τραμπ δεν χρειάζεται κόλακες για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Ένας πρώην σύμβουλος της πρώτης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τον καλεί να απομακρύνει τους κόλακες και να εμπιστευτεί επαγγελματίες στρατιωτικούς για την Ουκρανία και τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ έγινε οικοδόμος!

Ο πρώην εξτρέμ της Τσέλσι και της Ατλέτικο, Γιέσπερ Γκρόνκγιαερ, βρήκε στην ανακαίνιση κατοικιών την ηρεμία που δεν κατάφερε να του προσφέρει το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»
«Εξυγίανση» 25.10.25

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αμείλικτο σχέδιο εξόντωσης του Άντριου πριν τη διαδοχή – «Είναι αγκάθι»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ Μίντλετον είναι αποφασισμένοι να «εξοντώσουν» τον πρίγκιπα Άντριου πριν γίνει το μεγάλο αγκάθι στη νέα μοναρχία τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;
Αλλαγή ώρας την Κυριακή 25.10.25

Αλλαγή της ώρας: Πώς η θερινή επηρεάζει την υγεία μας – Μπορεί η επιστροφή στη χειμερινή να ωφελήσει;

Αλλαγή ώρας για ακόμη μία φορά. Οι επιστήμονες επισημαίνουν τις αρνητικές συνέπειες στον οργανισμό από την αλλαγή στη θερινή την άνοιξη. Η επιστροφή στη χειμερινή μπορεί να είναι εν μέρει ευεργετική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα τους σκοτώσουμε» λέει ο Τραμπ για τους «εμπόρους ναρκωτικών» [βίντεο]
Ουκρανικό 25.10.25 Upd: 23:00

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου με τον Πούτιν» λέει ο Τραμπ - Για ποιους είπε «θα τους σκοτώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν χρειάζεται κάποια άδεια ή «χαρτιά» για να είναι επίσημο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 25.10.25

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί

Ο Ατρόμητος, που είχε και δοκάρι, έφυγε με νίκη από το Ηράκλειο, νικώντας τον ΟΦΗ με ανατροπή. Πρόβλημα στο ημιαυτόματο οφσάιντ, καθώς μετά από 6’ μέτρησε το 1-2. Αποδοκιμάστηκε ο ΟΦΗ που... βυθίστηκε στη βαθμολογία.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις
Ελεγκτικό Συνέδριο 25.10.25

Μαύρα σύννεφα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις

Το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα ενδέχεται να αντιμετωπίσει «σοβαρό δημσιονομικο κίνδυνο», διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θηλιά το δημογραφικό. Τι λύσεις προτείνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα
Μάρκο Ρούμπιο 25.10.25

Στα σκαριά ψήφισμα στον ΟΗΕ για πολυεθνική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ και συμμαχικές τους χώρες συντάσσουν ψήφισμα στον ΟΗΕ που να επιτρέπει την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα. Ανεπιθύμητη η UNRWA για τις ΗΠΑ, νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εικόνα)
Φωτογραφία 25.10.25

Λούβρο: Αυτός είναι ο μυστηριώδης άνδρας που έχει εξάψει τη φαντασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο τρόπος που έγινε η ληστεία στο Λούβρο, η κριτική για τα μέτρα ασφαλείας, οι αποκαλύψεις ότι τα κοσμήματα δεν ήταν ασφαλισμένα και λίγο η φαντασία, έκαναν το διαδίκτυο να ξυπνήσει.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2: Έχει πάρει… φόρα η ομάδα του Αμορίμ (vid)

Χτίζει ψυχολογία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που νίκησε και την Μπράιτον με 4-2, σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση της Premier League. Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους «γλάρους» ο Κωστούλας

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη
«Συνεχίζουμε κανονικά» 25.10.25

Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των ανθρώπων τους, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μέχρι τη δικαίωση, δηλώνουν οι συγγενείς τους, μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σύνταξη
Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους
Κορωπί 25.10.25

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών αρνείται τα πάντα ωστόσο σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

