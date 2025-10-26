DO’S: Πρόσεξε τις συζητήσεις που κάνεις, γιατί κρύβουν πολλά και διφορούμενα μηνύματα. Κρίμα δεν είναι να μην ξέρεις τι σου γίνεται; Πρόσεξε επίσης τι σου λένε και τι μεταφέρεις εσύ μετά στους άλλους. Κρίμα δεν είναι να γίνει μπέρδεμα τσάμπα; Διαχειρίσου τις υποθέσεις που έχεις σε εκκρεμότητα μεν, ασχολήσου με τα ενδιαφέροντά σου δε.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός. Μη δώσεις βιαστικές απαντήσεις και μην κάνεις απότομες ή παρορμητικές κινήσεις. Μην ξεσπάσεις παντού εξαιτίας της έντονης ψυχικής σου φόρτισης. Μην υιοθετήσεις καμία από τις απόψεις που θα ακούσεις, γιατί θα είναι χαοτικές. Μην πιέσεις τον εαυτό σου να κάνει βήματα για τα οποία δεν είναι έτοιμος.