30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Οκτώβριος 2025]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και τα Don'ts του μήνα [Οκτώβριος 2025]

Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πρέπει να σταματήσεις πια να εθελοτυφλείς και να αγνοείς κάποιες σημαντικές συνειδητοποιήσεις στις οποίες πρέπει να φτάσεις. Σε αυτό σε βοηθάει πάντως ο Οκτώβρης καθώς σε γεμίζει με αρκετά δυναμική ενέργεια. Αν τόσο καιρό διστάζεις να πάρεις κάποιες αποφάσεις, τότε ήρθε η ώρα να σοβαρευτείς και να το κάνεις κι αυτό πράξη. Τι Κριός είσαι εσύ;

DON’TS: Μην κινείσαι αλλοπρόσαλλα, καθώς κάνει μπαμ ότι έχεις χάσει τις ισορροπίες σου. Μην χάσεις καμία ευκαιρία για socialising, καθώς αυτό μπορεί να σε ανανεώσει. Μην αγνοείς ούτε την έμπνευση με την οποία κατακλύζεσαι, αλλά ούτε και την έντονη διαίσθηση που έχεις. Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή να ασχοληθείς με τις γνώσεις.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Εστίασε στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου, καθώς έχεις παραμελήσει αυτούς τους τομείς τελευταία. Παράλληλα πρέπει να εστιάσεις και στον ψυχισμό σου και να αποφασίσεις ότι ήρθε η ώρα να σταματήσεις την αλληλεπίδραση με πολύ συγκεκριμένα άτομα που μόνο καλό δεν σου κάνουν στην τελική! Ισορρόπησε τα της καθημερινότητας.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάτι που είναι εντελώς έξω από τα νερά σου ή ακόμα και να προσθέσεις νέες συνήθειες στην καθημερινότητά σου, καθώς έχεις πέσει στην παγίδα της ρουτίνας. Μη βαριέσαι να ψάξεις άλλους τρόπους να δράσεις στη δουλειά. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι σε καλεί και κάποια νέα δουλειά, έτσι; Μη γίνεις θύμα των φόβων σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Έχεις όλα τα φόντα για να περάσεις στη δράση αυτόν τον μήνα. Απλά πρέπει να έχεις σκεφτεί καλά τις κινήσεις σου και να έχεις καταστρώσει κάποιο καλό σχέδιο. Αυτό που πρέπει επίσης να σταματήσεις είναι το να αλλάζεις διαρκώς το πρόγραμμα και τις κινήσεις σου. Αποφάσισε κάτι και μείνε σταθερός σε αυτό λοιπόν! Δώσε βάση στις μικρές λεπτομέρειες.

DON’TS: Μη βαριέσαι να κάνεις πράγματα που είναι σημαντικά. Μη διστάσεις να αλλάξεις ή να κόψεις εντελώς κάποιες κακές συνήθειες. Μην κωλώσεις να κάνεις αυτά που πρέπει, προκειμένου να «φανείς» μέσα στις φιλίες ή στις ομάδες που δραστηριοποιείσαι. Όχι δεν το εννοώ με τον τοξικό τρόπο! Μην χάνεις τη δημιουργικότητά σου, γιατί χάνεις και το θάρρος σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά σου, καθώς η προσοχή που θα τους δώσεις θα καθορίσει και το πόσο επαγγελματίας είσαι- ή και όχι. Ωστόσο καλείσαι να «κατεβάσεις» πολλές και δημιουργικές ιδέες, οπότε στάσου στο ύψος των περιστάσεων και κόψε το πολύ γκομενιλίκι. Αν με ακούσεις πάντως δεν αποκλείεται να σου γίνει μέχρι και κάποια αύξηση!

DON’TS: Μην είσαι εντελώς απρόσεκτος ειδικά όσον αφορά τόσο το σπίτι όσο και την οικογένειά σου, καθώς ή που θα βελτιώσεις τα πράγματα εκεί ή που θα τα σκ@τώσεις εντελώς. Μην κινείσαι ανοργάνωτα και χωρίς πρόγραμμα. Παράλληλα μην εξιδανικεύεις άτομα και καταστάσεις. Στα ερωτικά, μην κλείνεσαι σπίτι, ειδικά αν είσαι ελεύθερος.

Λέων

Λέων

DO’S: Πρέπει να δεις τα πράγματα λίγο πιο ρεαλιστικά, ειδικά όσον αφορά το σπίτι και την οικογένεια. Μπορείς να ψαχτείς σχετικά με τις γνώσεις που ήδη κατέχεις, ώστε να τις εμπλουτίσεις. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ενός ταξιδιού, σπουδών ή και συζητήσεων. Ωστόσο θυμήσου πως όλα πάνε πολύ καλύτερα, όταν τα δουλεύεις ένα ένα και όχι όλα μαζί, έτσι;

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις μικρές αποδράσεις που σου προτείνουν οι γύρω σου. Παρεμπιπτόντως, αν είσαι ελεύθερος, μην πεις «όχι» σε όμορφες συναντήσεις και επικοινωνίες, ειδικά με τη γοητεία που σε χαρακτηρίζει. Μην αγνοείς ούτε την πεσμένη σου ψυχολογία ούτε και τα οικονομικά σου. Πάντως και τα δύο έχουν προοπτικές βελτίωσης.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Οργάνωσε τα οικονομικά σου και πες «ναι» σε κάποια πρόταση που θα σου γίνει για να αυξήσεις το εισόδημά σου- έστω και λίγο. Αν με ακούσεις, θα νιώσεις σίγουρα πιο ασφαλής και αυτομάτως θα αποκτήσεις μια καλύτερη ψυχολογία. Επικοινώνησε με τους ανθρώπους γύρω σου, αλλά οργάνωσε και κάποιες μετακινήσεις, όπως μικρές αποδράσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να ψαχτείς σχετικά με τις γνώσεις και τη μάθηση, προκειμένου να αποκτήσεις κι άλλα εφόδια, ώστε να μπορέσεις να κάνεις τις αλλαγές και τα νέα ξεκινήματα που τόσο καιρό επιζητάς. Καλά όλα αυτά αλλά μη διστάσεις να κατασταλάξεις κάπου, έτσι; Στα ερωτικά, μην ψάχνεσαι για νέο γκομενάκι, αν δεν ξέρεις τι θέλεις από πριν.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά και περιόρισε τα αχρείαστα έξοδα, μπας και βρεις την ηρεμία σου. Εστίασε όμως και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς εκτός από το ξεσκαρτάρισμα που πρέπει να κάνεις, θα κληθείς να ανταποκριθείς και στα έντονα σκηνικά. Μπορεί να δείχνεις άκρως γοητευτικός, αλλά πρέπει να νιώθεις και κεφάτος. So fake it till you make it!

DON’TS: Μην αφήνεις τις δημιουργικές σου ιδέες να μένουν στο ράφι, ειδικά στα επαγγελματικά. Εκεί μην αφήσεις ούτε την καλή επικοινωνία να πάει χαμένη, καθώς μέσω αυτής μπορεί να εισακουστούν αυτά που ζητάς. Μη διστάσεις να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο. Μην επηρεάζεσαι από το χάος και την ένταση που ίσως υπάρξει γύρω σου κατά διαστήματα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρώτα καθάρισε το μυαλό σου. Έπειτα επικοινώνησε λίγο πιο σωστά τα θέλω σου- έστω να το προσπαθήσεις. Αν το επιθυμείς, μπορείς να πάρεις για λίγο τις αποστάσεις σου, απλά απόφυγε να απομονωθείς εντελώς. Σταμάτα να κρύβεσαι από αυτά που θέλεις ή και τη διεκδίκηση αυτών απλά επειδή νομίζεις πως θα κάνεις μία τρύπα στο νερό. Κάθε άλλο!

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις τις αποφάσεις που πρέπει, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να λύσεις πολλά κακώς κείμενα της καθημερινότητάς σου. Μην σπαταλάς τα χρήματα σου δεξιά κι αριστερά. Μην κωλώσεις να διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις που θα επανέλθουν από το παρελθόν. Ειδικά στα ερωτικά μην αρχίσεις τα κρυφά ραντεβού, έτσι;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Καλό είναι πού και πού να κάνεις λίγο ησυχία, προκειμένου να μπορέσεις να ακούσεις καλύτερα τις σκέψεις σου. Επομένως πάρε τις αποστάσεις σου, για να μπορέσεις να πάρεις και τις αποφάσεις σου. Ωστόσο βρες χρόνο και διάθεση για διασκέδαση. Είπαμε! Επικοινώνησε τα θέλω σου και πάρε μέρος σε συζητήσεις. Άλλωστε αυτό σου αρέσει να κάνεις!

DON’TS: Μην αδιαφορείς για τους φίλους σου, γιατί στο τέλος τους βλέπω να κάνουν φτερά, έτσι; Μην είσαι αδιάφορος όμως ούτε ως προς τις γνώσεις που θέλεις να αποκτήσεις, γιατί αν δεν το τρέξεις τώρα αυτό τότε πότε; Ταυτόχρονα μην περιμένεις κανείς να μαντέψει αυτό ακριβώς που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Κοινώς μη γίνεσαι παράλογος!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά σου με το να δικτυωθείς λίγο καλύτερα. Δώσε ευκαιρίες στους άλλους να σε συζητήσουν, αλλά κάντο να έχει θετικό πρόσημο, έτσι; Αξιοποίησε τη δυναμική ενέργεια που νιώθεις για να κάνεις τις μεγάλες αλλαγές που προετοιμάζεις εδώ και καιρό. Πάντως σε αυτό το κομμάτι μπορεί να σε βοηθήσει και η φαντασία σου.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ως προς αυτά που λες στην οικογένεια, καθώς οι εντάσεις δεν θα λείψουν. Μην αγνοείς την μεγάλη σημασία που κρύβουν τα απλά. Βασικά εκεί κρύβεται όλη η χαρά! Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μην ψάχνεις καινούργιο αμόρε, αν δεν ξέρεις καν εσύ ο ίδιος τι θες. Αν δεν είσαι ελεύθερος, μην αφήνεις την ρουτίνα να σε καταπιεί.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αυτό τον μήνα πρέπει να τα βάλεις όλα κάτω και να αναδιοργανώσεις τις επόμενες κινήσεις σου. Ειδικά όσον αφορά τα επαγγελματικά. Αν είσαι σε φάση που θες να κλείσεις κάποια συμφωνία, τότε πρέπει να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Πάντως αν το κλείσεις αυτό το deal, τότε σίγουρα θα ανέβει η διάθεση και η αισιοδοξία σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές που αφορούν την καθημερινότητά σου. Ωστόσο μη διστάσεις να ψάξεις και τρόπους για να επεκτείνεις τις γνώσεις σου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω και κάποιο ταξιδιού, σωστά; Μην αγνοείς τα φιλαράκια σου. Ταυτόχρονα μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Στα ερωτικά, μην κινείσαι με ασάφεια.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Ήρθε η ώρα να κάνεις αλλαγές. Κυρίως αυτές τις οποίες τόσο καιρό φοβόσουν! Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ή να οργανώσεις κάποιο ωραίο ταξιδάκι. Βέβαια πρέπει να βρεις χρόνο και για έναν γερό απολογισμό. Εστίασε στα οικονομικά και κόψε τα περιττά έξοδα. Επανεξέτασε τις συνεργασίες σου.

DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου- για κανέναν λόγο! Μην υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου και μη νομίζεις πως μπορείς να κάνεις τα πάντα, απλά και μόνο επειδή θέλεις να τα κάνεις! Μη διστάσεις να βάλεις όρια σε αυτούς που νιώθεις ότι ξεφεύγουν μεν, όντας ρεαλιστής δε. Στα ερωτικά, μην αφήνεις τον ρομαντισμό και την φαντασία σου να πάνε περίπατο.

