DO’S: Πρέπει να σταματήσεις πια να εθελοτυφλείς και να αγνοείς κάποιες σημαντικές συνειδητοποιήσεις στις οποίες πρέπει να φτάσεις. Σε αυτό σε βοηθάει πάντως ο Οκτώβρης καθώς σε γεμίζει με αρκετά δυναμική ενέργεια. Αν τόσο καιρό διστάζεις να πάρεις κάποιες αποφάσεις, τότε ήρθε η ώρα να σοβαρευτείς και να το κάνεις κι αυτό πράξη. Τι Κριός είσαι εσύ;

DON’TS: Μην κινείσαι αλλοπρόσαλλα, καθώς κάνει μπαμ ότι έχεις χάσει τις ισορροπίες σου. Μην χάσεις καμία ευκαιρία για socialising, καθώς αυτό μπορεί να σε ανανεώσει. Μην αγνοείς ούτε την έμπνευση με την οποία κατακλύζεσαι, αλλά ούτε και την έντονη διαίσθηση που έχεις. Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή να ασχοληθείς με τις γνώσεις.