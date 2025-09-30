DO’S: Η σημερινή μέρα σε καλεί να είσαι άκρως προσεκτικός γενικώς. Εστίασε στις επαγγελματικές σου υποθέσεις, καθώς αυτές πρόκειται να αποδειχτούν πολύ απαιτητικές. Ακόμα κι αν δε βρίσκεις στήριξη από τους συναδέλφους σου, εσύ φρόντισε να μείνεις χαλαρός, γιατί υπάρχουν κάποια άτομα που εντελώς από το πουθενά θα σε βοηθήσουν.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στην ένταση που θα προκληθεί να σε οδηγήσει σε άμεσες επιθέσεις ή στο να ζητήσεις εξηγήσεις χωρίς να σου πέφτει λόγος. Μη βαριέσαι να βάλεις τις δουλειές σου σε τάξη. Μη διστάσεις να κάνεις κάποια εξυπηρέτηση, γιατί θα τη βρεις μπροστά σου αργότερα. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί λύνονται πιο εύκολα απ’ όσο νομίζεις.