Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 30.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Η σημερινή μέρα σε καλεί να είσαι άκρως προσεκτικός γενικώς. Εστίασε στις επαγγελματικές σου υποθέσεις, καθώς αυτές πρόκειται να αποδειχτούν πολύ απαιτητικές. Ακόμα κι αν δε βρίσκεις στήριξη από τους συναδέλφους σου, εσύ φρόντισε να μείνεις χαλαρός, γιατί υπάρχουν κάποια άτομα που εντελώς από το πουθενά θα σε βοηθήσουν.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στην ένταση που θα προκληθεί να σε οδηγήσει σε άμεσες επιθέσεις ή στο να ζητήσεις εξηγήσεις χωρίς να σου πέφτει λόγος. Μη βαριέσαι να βάλεις τις δουλειές σου σε τάξη. Μη διστάσεις να κάνεις κάποια εξυπηρέτηση, γιατί θα τη βρεις μπροστά σου αργότερα. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, γιατί λύνονται πιο εύκολα απ’ όσο νομίζεις.
Ταύρος
DO’S: Έχε τα αυτιά σου ανοιχτά, γιατί είναι πολλά αυτά που θα μάθεις- και χωρίς να το επιδιώξεις. Πάρε αποστάσεις από τις αντιπαραθέσεις και απόφυγε να εμπλακείς γενικώς σε έντονες συζητήσεις. Αξιοποίησε τη δημιουργική σου διάθεση κι εστίασε σε όσα σε ενδιαφέρουν. Πρόσθεσε νέες δραστηριότητες στην καθημερινότητά σου. Απλοποίησε την σκέψη σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από αυτά που θα παρατηρήσεις να συμβαίνουν στη δουλειά σου. Παράλληλα μην επιτρέψεις σε αυτά τα γεγονότα να σου προκαλέσουν ένα τρελό άγχος και μια φοβερή πίεση. Ωστόσο αν πρέπει, τότε μη διστάσεις καθόλου να αλλάξεις όχι μόνο το πως βλέπεις τα πράγματα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι γενικώς.
Δίδυμοι
DO’S: Φέρε τα αισθηματικά σου στο προσκήνιο κι επικεντρώσου σε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτά- ακόμα κι αυτές που υπό άλλες συνθήκες θα άφηνες να περάσουν στο ντούκου. Παρατήρησε κυρίως στάσεις και συμπεριφορές, γιατί μπορεί αυτές να σου αποκαλύψουν τα παρασκηνιακά παιχνίδια που παίζονται πίσω από την πλάτη σου- αν παίζονται.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από το περίεργο κλίμα που επικρατεί σήμερα και μην αρχίσεις τις δεύτερες σκέψεις. Μην εκνευριστείς από τις πολλές αλλαγές που θα κληθείς να κάνεις, καθώς έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που είχες στο πρόγραμμα κι από μόνος σου. Μην αρνηθείς βοήθεια από την οικογένειά σου στο να επεξεργαστείς σωστά τα πάντα.
Καρκίνος
DO’S: Υπάρχει η ικανότητα του να πεις αυτά που θέλεις με σωστό κι όμορφο τρόπο. Δηλαδή να αποφύγεις τις εντάσεις και τις υπερβολές. Υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ του «λέω» και του «δείχνω» τον προβληματισμό μου. Επίλεξε το πρώτο! Βέβαια άκου τι λένε και οι άλλοι. Οργάνωσε κάποιο ταξίδι, αν σε ενδιαφέρει. Πάντως σίγουρα θα σε χαλαρώσει.
DON’TS: Μην εκνευριστείς από όσα θα δεις από τους δικούς σου ανθρώπους. Μπορεί, ας πούμε, να μη λάβεις την υποστήριξη που ιδανικά θέλεις, αυτό δεν σημαίνει πως έχεις το δικαίωμα να κάνεις σαματά. Στο σπίτι μπορεί να μην πάνε όλα όπως θα ήθελες, πάλι όμως δεν πρέπει να βγεις από τα ρούχα σου. Κοινώς μην χάσεις την υπομονή και την ψυχραιμία σου.
Λέων
DO’S: Πρόσεχε στα επαγγελματικά, γιατί το κλίμα και η γενικότερη επικοινωνία ενδέχεται να είναι λίγο έντονα σήμερα. Βέβαια υπάρχουν οι προοπτικές για να επιλύσεις τα πάντα εκεί. Αν νιώθεις κουρασμένος, επίλεξε τον δρόμο της χαλάρωσης και της ξεκούρασης. Βελτίωση ενδέχεται να παρατηρηθεί στα οικονομικά, άρα σκάσε ένα χαμόγελο- γιατί όχι;
DON’TS: Μην τσακωθείς με τους ανώτερους στη δουλειά εξαιτίας των πολλών τους απαιτήσεων. Γενικώς μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Από την άλλη, μην αγνοείς τις σκέψεις που σου έρχονται για να βελτιώσεις τόσο την καθημερινότητα όσο και την υγεία σου. Μην αγνοείς όμως ούτε την άμεση δρομολόγηση αυτών. Μισές δουλειές θα κάνουμε;
Παρθένος
DO’S: Αν είσαι σε φάση συμφωνιών, τότε πρέπει να είσαι προσεκτικός. Βέβαια πρέπει να είσαι προσεκτικός και στα έξοδα που κάνεις. Μπορείς με επιχειρήματα και ψυχραιμία να δώσεις στους άλλους να καταλάβουν τι σε έχει πειράξει. Ωστόσο άκου τι έχουν κι εκείνοι να πουν, μπας και ηρεμήσεις. Τότε θα αντιληφθείς ότι η μέρα έχει και θετική χροιά.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις ανασφάλειες να σου δημιουργήσουν δεύτερες σκέψεις ή υπόνοιες. Μη γίνεις επιφυλακτικός απέναντι στα άτομα που εμπιστεύεσαι και μην πάρεις απότομα αποστάσεις. Μην είσαι αρνητικός στο φλερτ, ειδικά αν είσαι μόνος και θες να πάψεις να είσαι. Μην πιστεύεις ότι όλοι σε προσεγγίζουν έχοντας έναν απώτερο σκοπό.
Ζυγός
DO’S: Προσπάθησε να λειτουργείς όπως νιώθεις, αλλιώς τι νόημα έχει; Χαλάρωσε, ηρέμησε και περιποιήσου τόσο την εμφάνιση όσο και την ψυχολογία σου. Προσάρμοσε κάποια πράγματα στα της καθημερινότητας, προκειμένου να μπορέσεις να την κάνεις λίγο πιο ευχάριστη. Αν δε γίνεται με τίποτα αυτό, τότε πες «αντίο» σε συνήθειες, άτομα κλπ.
DON’TS: Μην είσαι έντονος στις κινήσεις σου, ειδικά μέσα στην οικογένεια, γιατί αυτό ενδέχεται να προκαλέσει καυγάδες. Το κλίμα θα σας το χαλάσει σίγουρα! Μην πιεστείς από τις δουλειές που έχεις αυτό το διάστημα. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, γιατί αυτό είναι αρκετά δυνατό! Μην αποκαλύψεις τα ερωτικά σου ραντεβουδάκια, αν θέλεις να πάνε καλά.
Σκορπιός
DO’S: Δες τα πάντα πιο καθαρά με το να βάλεις τις σκέψεις σου σε μια σωστή σειρά. Αν δεν μπορείς, τότε άσε τους φίλους σου να σε βοηθήσουν, όπως μπορούν. Στα ερωτικά, κάνε ήρεμες συζητήσεις για να λύσεις αυτά που σε απασχολούν. Ρώτα ευθέως αυτά που θες να μάθεις για να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Απόφυγε να ανοίξεις νέα μέτωπα.
DON’TS: Μην αρχίσεις τις μπηχτές, επειδή δεν σου αρέσουν κάποιες παρασκηνιακές δράσεις τρίτων. Το καταλαβαίνω πως θέλεις να δείξεις ότι δεν κοιμάσαι όρθιος και ξέρεις τι παίζει, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος να το κάνεις. Μη γίνεις απόμακρος εξαιτίας της έντονης καχυποψίας σου. Μην περιμένεις τους πάντες στη γωνία να κάνουν κάποιο λάθος.
Τοξότης
DO’S: Προσοχή και σωστότερη διαχείριση απαιτούν τα οικονομικά σου, φίλε μου. Αν θες να κάνεις αχρείαστες και ακριβές αγορές, τότε ξανά σκέψου το, ναι; Παράλληλα απόφυγε να ζητήσεις ή και να δώσεις δανεικά. Βέβαια το ίδιο προσεκτικό μουντ απαιτείται και στα επαγγελματικά σου. Μην ξεχνιόμαστε, έτσι; Βρες χρόνο όμως και για λίγη ξεκούραση.
DON’TS: Μην αντιδράσεις απότομα ή και νευρικά, αν εντοπίσεις συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν μέσα στην παρέα. Μην εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου έντονα. Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που συναντάς, γιατί μπορεί να σου αποφέρουν χρήματα ή να βελτιώσουν την εικόνα σου. Και τα δύο είναι υπέρ σου, αρκεί να με ακούσεις!
Αιγόκερως
DO’S: Στα ερωτικά, ανοίξου και συζήτησε αυτά που θεωρείς πως δημιουργούν εμπόδια μεταξύ εσού και του αμόρε. Βρες όμορφους τρόπους να ανανεώσεις την καθημερινότητά σου. Από την άλλη, αν σκέφτεσαι εδώ και καιρό να ξεκινήσεις κάτι εντελώς καινούργιο γενικώς, να ξέρεις πως σήμερα ίσως υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες για να το υλοποιήσεις.
DON’TS: Μην χαωθείς από την πίεση που μπορεί να σου ασκήσουν στα επαγγελματικά, ειδικά αφού δεν υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος για να στο κάνουν αυτό. Ωστόσο αν εσύ νιώθεις ότι διαχειρίστηκες λάθος κάποια συμφωνία ή ότι χρειάζεται να δεις κάτι ξανά, τότε μη διστάσεις να το κάνεις. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί οι εντάσεις είναι πολλές.
Υδροχόος
DO’S: Πάρε αποστάσεις και κράτα σχεδόν τα πάντα για τον εαυτό σου σήμερα. Προσπάθησε να μάθεις έμμεσα κάποια πράγματα που σε ενδιαφέρουν άμεσα. Ωστόσο πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και ψύχραιμος, γιατί αυτά που θα ακούσεις δεν θα σου αρέσουν και τόσο, να ξέρεις. Χρησιμοποίησε τη διπλωματία σου κι εστίασε στα πιο σημαντικά.
DON’TS: Μη γίνεις έξαλλος από τις παρεξηγήσεις ή τα σχολιάκια που γίνονται πίσω από την πλάτη σου, αλλά εσύ τα ξέρεις. Προσπάθησε να υπερασπιστείς τον εαυτό σου μεν, απλά χωρίς να γίνεσαι έντονος δε. Μην προκαλείς εντάσεις όμως κι εσύ, έτσι; Σε τρώει κι εσένα μου φαίνεται! Μην αφήσεις πολύ κόσμο να μπλεχτεί στα οικονομικά σου.
Ιχθύες
DO’S: Άσε τους φίλους, την οικογένεια ή το αμόρε να σε υποστηρίξουν και να σε βοηθήσουν να βάλεις τα πάντα σε σωστή σειρά. Μπορείς να απλοποιήσεις τόσο τις σκέψεις όσο και τις κινήσεις σου. Απόφυγε τις δεύτερες σκέψεις, γιατί αυτές είναι που σου κάνουν τα νεύρα κρόσια. Εποικοδομητικός διάλογος σημαίνει μιλάω και ακούω, έτσι; Εφάρμοσέ το λοιπόν!
DON’TS: Μην αφήσεις όλα αυτά που σε προβληματίζουν να σε εμποδίσουν να διαχειριστείς με ψυχραιμία αυτά που πρέπει. Ειδικά μέσα στην παρέα ή στο team της δουλειάς σου. Μην αγχωθείς και μην πιεστείς λόγω του ότι θες να τακτοποιήσεις άμεσα κάποια οικονομικά σου ζητήματα. Παράλληλα μην αφήσεις το πείσμα να σου χαλάσει τη διάθεση.
