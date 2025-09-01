DO’S: Εστίασε στον εαυτό σου και στο πως θα μπορέσεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Κάτσε και αναλογίσου τι έχεις περάσει, αλλά και πως το έχεις βιώσει ή τα συναισθήματα που σου άφησε αυτή η ιστορία, για να βάλεις ένα οριστικό τέλος και να απελευθερωθείς από αυτό το κάτι. Αν θες να βρεις τις ισορροπίες σου, πρέπει να οργανωθείς.

DON’TS: Μην σκύψεις το κεφάλι στα οικονομικά και μην χάσεις ούτε τη μεθοδικότητα, αλλά ούτε και την αποφασιστικότηταά σου, καθώς έχεις τα φόντα να πας καλά, αρκεί να το παλέψεις. Δεν είναι καλή στιγμή να εστιάσεις στα ερωτικά σου τώρα, αν είσαι ελεύθερος, καθώς δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Αν δεν είσαι ελεύθερος, τότε μη διστάσεις να βάλεις όρια.