Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Σεπτέμβριος 2025]
Μηνιαία 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:40

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Σεπτέμβριος 2025]

Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εστίασε στον εαυτό σου και στο πως θα μπορέσεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Κάτσε και αναλογίσου τι έχεις περάσει, αλλά και πως το έχεις βιώσει ή τα συναισθήματα που σου άφησε αυτή η ιστορία, για να βάλεις ένα οριστικό τέλος και να απελευθερωθείς από αυτό το κάτι. Αν θες να βρεις τις ισορροπίες σου, πρέπει να οργανωθείς.

DON’TS: Μην σκύψεις το κεφάλι στα οικονομικά και μην χάσεις ούτε τη μεθοδικότητα, αλλά ούτε και την αποφασιστικότηταά σου, καθώς έχεις τα φόντα να πας καλά, αρκεί να το παλέψεις. Δεν είναι καλή στιγμή να εστιάσεις στα ερωτικά σου τώρα, αν είσαι ελεύθερος, καθώς δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Αν δεν είσαι ελεύθερος, τότε μη διστάσεις να βάλεις όρια.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αξιοποίησε όλες τις δημιουργικές ιδέες που έχεις κατά νου, για να βρεις λύσεις άμεσα στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου και σε ταλαιπωρούν αρκετά το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, εστίασε και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, για να μπορέσεις να τις πας ένα βήμα παραπέρα. Ειδικά για τα επαγγελματικά σου αυτό.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τα έντονα σκηνικά που μπορεί να προκύψουν αυτόν τον μήνα, καθώς μέσω αυτών όχι μόνο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο μέσα στο κεφάλι σου, αλλά θα δημιουργήσεις και πιο δυνατές σχέσεις. Μη διστάσεις να κλείσεις κάποιους κύκλους και να ανοίξεις κάποιους νέους. Μη διστάσεις ούτε να επικοινωνήσεις ανοιχτά τα συναισθήματά σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, το οφείλεις στον εαυτό σου να κάνεις κάποια αναγκαία ξεκαθαρίσματα. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να νιώσεις πιο σίγουρος για εσένα τον ίδιο. Παράλληλα, όμως, πρέπει να δείξεις σε όλους εκεί πέρα πως είσαι και αρκετά υπεύθυνος, αλλά και αρκετά ώριμος, προκειμένου να σε εμπιστευτούν. Εστίασε στον τομέα της οικογένειας.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις κάποια πράγματα, όπου βλέπεις κόκκινες σημαίες! Μη διστάσεις ούτε να βγάλεις τη δημιουργικότητά σου προς τα έξω, καθώς μέσω αυτής θα πετύχεις ένα νέο ξεκίνημα. Κρίμα δεν είναι να πηγαίνεις εσύ τον εαυτό σου πίσω; Μην αγνοείς ούτε την υγεία σου, αλλά ούτε και κάποιες καθημερινές σου συνήθειες που ίσως πρέπει να αλλάξεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Άρπαξε από τα μαλλιά κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί και μπορεί να ευνοήσει την περαιτέρω εξέλιξή σου. Ταυτόχρονα, βρες τρόπους, για να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Πάντως αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνεις καιρό, είναι η αλήθεια, αλλά δεν το παίρνεις στα σοβαρά, οπότε τώρα καλείσαι να αλλάξεις εντελώς mindset.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις κάτι στο κοντινό σου περιβάλλον. Μη διστάσεις ούτε να κανονίσεις κάποιο ταξίδι. Μην απογοητευτείς από κάποιες αποκαλύψεις που θα προκύψουν, γιατί αυτές θα σε βάλουν στον δρόμο που πρέπει, σε αυτόν της σωστότερης επικοινωνίας! Επιπλέον μην κινείσαι εντελώς ανοργάνωτα και μην αγνοείς το σπίτι ή και την οικογένεια.

Λέων

Λέων

DO’S: Κάνε ένα απαραίτητο ξεκαθάρισμα γύρω σου. Αυτό το ξεκαθάρισμα μπορεί να αφορά τους τομείς των οικονομικών ή ακόμα και κάποιων νομικών/ κληρονομικών ή και ψυχολογικών υποθέσεων που γυρίζουν στο μυαλό σου. Ταυτόχρονα, σταμάτα πια να αποφεύγεις κάποιες σοβαρές συνειδητοποιήσεις στις οποίες πρέπει να φτάσεις εδώ και καιρό.

DON’TS: Μη μιλήσεις, πριν να έχεις βουτήξει τη γλώσσα καλά στο κεφάλι σου. Μην είσαι απρόσεκτος μέσα στο σπίτι ή και απέναντι στην οικογένειά σου, ειδικά αν προκύψουν κάποιες ξαφνικές εντάσεις. Μην κωλώσεις να βάλεις τις διπλωματικές σου ικανότητες στο παιχνίδι, για να βγεις αλώβητος από όλο αυτό. Μην συμβιβάζεσαι με κάτι λιγότερο από αυτό που θες.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Τα φώτα πέφτουν πάνω σου και για καλό σκοπό, οπότε εκμεταλλεύσου το! Άνοιξε τα μάτια σου και δες κατάματα κάποιες καταστάσεις, για να ξεθολώσεις λίγο την σκέψη σου. Έτσι θα κάνεις και ένα γερό ξεσκαρτάρισμα. Αν κάτι έχει πάψει να σε εκφράζει, τότε αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να το αφήσεις πίσω σου, καθώς έτσι μόνο θα δημιουργηθεί κάτι καινούργιο.

DON’TS: Μη διστάσεις να προβείς σε αρκετές αλλαγές που αφορούν εσένα τον ίδιο κι έπειτα από αυτή τη διαδικασία να δείξεις το νέο σου πρόσωπο στους ανθρώπους γύρω σου. Έχεις ανάγκη από μία ανανέωση, τόσο ψυχική όσο και σωματική, οπότε απλά go for it! Μην φοβηθείς να ξεκινήσεις τώρα κάτι εντελώς καινούργιο. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αξιοποίησε τη δυναμική διάθεση με την οποία σε προικίζει ο Σεπτέμβρης, για να πετύχεις πολλές αλλαγές. Δεν αποκλείεται να αλλάξεις δουλειά ή πόστο στην τωρινή σου εργασία. Παράλληλα με αυτό, όμως, πρέπει να αφήσεις πίσω σου κάποιες παλιές συνήθειες που λειτουργούν επιβαρυντικά για σένα και να προσέξεις λίγο παραπάνω την υγεία σου, σωστά;

DON’TS: Μην το συνεχίσεις αυτό, ξέρεις, που εθελοτυφλείς και δεν βλέπεις την αλήθεια γι’ αυτό που πραγματικά είναι, γιατί δεν σε ωφελεί πια. Μην χάνεις το κουράγιο σου και μην λες «ναι» εκεί που δεν πρέπει ή που πολύ απλά καθόλου δε γουστάρεις. Μην είσαι απροετοίμαστος σε υποθέσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά σου, αν θες να πας λίγο καλύτερα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Ήρθε η στιγμή κατά την οποία πρέπει να κάνεις μία επανεκκίνηση, ξεκινώντας από εσένα τον ίδιο. Αξιοποίησε τη δημιουργική και την ερωτική διάθεση που έχεις, για να πετύχεις μία όμορφη μεταμόρφωση. Από την άλλη, όμως, πρέπει να αφήσεις πίσω σου οτιδήποτε δεν σε γεμίζει πια, για να βρεις χώρο και χρόνο για κάτι καινούργιο και πιο όμορφο.

DON’TS: Επειδή θα έχεις Άρη στο ζώδιό σου, δεν θέλω να χάσεις την μπάλα και να εμπλακείς μόνο σε καυγάδες. Αντιθέτως πάρε τα θετικά, όπως είναι η δυναμικότητα και η αποφασιστικότητα, έτσι; Μη διστάσεις να πάρεις και κάποιες πρωτοβουλίες. Στα ερωτικά, μην κινείσαι μη ξεκάθαρα και μην χάνεις το θάρρος σου, γιατί τι πιστεύεις ότι θα πετύχεις έτσι ακριβώς;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στροφή στο σπίτι και στην οικογένεια επιτάσσει αυτός ο μήνας. Κάντο και μόνο κερδισμένος θα βγεις, καθώς εκεί θα σε φροντίσουν και λίγο παραπάνω. Άντε τυχερέ! Κλείσε τα τραύματα που προέρχονται από το παρελθόν με το να εστιάσεις στα συναισθήματα που σου προκάλεσε αυτό. ΠΑράλληλα, δώσε βάση και στα επαγγελματικά σου.

DON’TS: Μην ασχοληθείς με το παρελθόν, αν είναι να ξανά κυλήσεις σε καταστάσεις που δεν σε ωφελούν. Αντιθέτως εγώ θέλω να συμφιλιωθείς με αυτό και να πας παρακάτω, το χεις; Μη διστάσεις να κόψεις επαφές με άτομα που βλέπεις ότι δεν σας συνδέουν πια κοινές αξίες ή κοινά θέλω. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες ούτε, όμως, και σε κάποια επανασύνδεση.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Βελτίωσε τις επικοινωνίες σου, για να πετύχεις κάποια νέα ξεκινήματα. Ειδικά αν σε ενδιαφέρει να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο στο επαγγελματικό κομμάτι, τότε πρέπει να γίνει και πιο κοινωνικός. Παράλληλα, μπορείς να αρχίσεις να μοιράζεσαι πολλές από τις ιδέες που έχεις. Βέβαια ο Σεπτέμβρης σε καλεί να αναδιοργανωθείς. Κοίτα να του κάνεις την χάρη!

DON’TS: Μη διστάσεις να κοιτάξεις λίγο πιο βαθιά μέσα σου, για να βρεις τι κρατάει από το παρελθόν και σε έχει πληγώσει και να μπορέσεις να το αφήσεις πίσω σου. Έτσι θα πετύχεις μία πολυπόθητη πνευματική ωρίμανση. Μην αφήνεις αχρείαστες πληροφορίες ή γενικώς εξωτερικούς παράγοντες να σε μπερδεύουν. Επίσης μην κλείνεσαι στον εαυτό σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά, καθώς μπορείς να βελτιωθείς στον τομέα αυτόν. Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να εστιάσεις και στις αξίες σου, γιατί παρέκκλινες λίγο από το μονοπάτι σου τελευταία. Έτσι θα μπορέσεις να τα βάλεις όλα σε σωστή σειρά και να νιώσεις πιο ασφαλής και ισορροπημένος. Κυνήγησε τις φιλοδοξίες σου, αγνοώντας τα προκλητικά σκηνικά.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποια πράγματα που θα σου αποκαλυφθούν. Ωστόσο, μην τα αφήσεις να σε απομακρύνουν από την πραγματικότητα. Μην αφήσεις τίποτα, γενικώς, να χαλάσει την ηρεμία σου και μην αποκαλύψεις όλα σου τα σχέδια στους πάντες. Μη διστάσεις να κάνεις πράγματα που ευνοούν την ψυχική σου ωρίμανση. Μην εστιάζεις στα ασήμαντα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αποφάσισε ότι επιτέλους ήρθε η στιγμή να αναλάβεις τις ευθύνες σου και να σταματήσεις να τις επιρρίπτεις στους απέναντι. Κοινώς δείξε το πόσο σοβαρός μπορείς να είσαι! Κλείσε κάποιους κύκλους και άσε πίσω σου κάποια άτομα, τα οποία δεν σε καταλαβαίνουν πια. Προτίμησε να λύσεις τις διαφωνίες σου μέσω του διαλόγου και όχι του καυγά.

DON’TS: Μη διστάσεις να την ιδρώσεις την φανέλα, θυσιάζοντας κάτι από εσένα ή από τον ελεύθερο χρόνο σου, καθώς μόνο έτσι θα πετύχεις πολλούς από τους στόχους σου. Μην φοβάσαι να έρθεις πιο κοντά με τους ανθρώπους. Μην κωλώσεις ούτε να βγεις μπροστά και να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις. Μην αγνοείς τις ερωτικές σου σχέσεις, γιατί μπορούν να πάνε καλά.

