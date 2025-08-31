DO’S: Αντιλαμβάνεσαι πως κάπου έχει χαθεί η μπάλα μεταξύ εσού και κάποιων ανθρώπων γύρω σου. Οπότε γιατί δεν προσπαθείς να βάλεις κάποια όρια τόσο στον εαυτό σου όσο και στους απέναντι; Παράλληλα με όλα αυτά, βέβαια, πρέπει να διαχειριστείς σωστά και τη μεγάλη σου κούραση. Έστω να αποφύγεις να καταβληθείς εντελώς εξαιτίας αυτής.

DON’TS: Μην συνεχίσεις να ασχολείσαι με πράγματα, άτομα ή καταστάσεις που όχι μόνο δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις, αλλά σε βλάπτουν κιόλας. Μην συνεχίσεις ούτε να αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Για να το πετύχεις αυτό, όμως, δεν πρέπει να κινείσαι χωρίς πρόγραμμα, έτσι; Μη ζητάς, αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλεις. Περίεργο ακούγεται αυτό!