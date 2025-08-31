Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [31.08 – 06.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αντιλαμβάνεσαι πως κάπου έχει χαθεί η μπάλα μεταξύ εσού και κάποιων ανθρώπων γύρω σου. Οπότε γιατί δεν προσπαθείς να βάλεις κάποια όρια τόσο στον εαυτό σου όσο και στους απέναντι; Παράλληλα με όλα αυτά, βέβαια, πρέπει να διαχειριστείς σωστά και τη μεγάλη σου κούραση. Έστω να αποφύγεις να καταβληθείς εντελώς εξαιτίας αυτής.
DON’TS: Μην συνεχίσεις να ασχολείσαι με πράγματα, άτομα ή καταστάσεις που όχι μόνο δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις, αλλά σε βλάπτουν κιόλας. Μην συνεχίσεις ούτε να αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Για να το πετύχεις αυτό, όμως, δεν πρέπει να κινείσαι χωρίς πρόγραμμα, έτσι; Μη ζητάς, αν δεν έχεις ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλεις. Περίεργο ακούγεται αυτό!
Ταύρος
DO’S: Εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και προσπάθησε να επαναφέρεις τα όρια που χάθηκαν τελευταία. Να ξέρεις πως αυτό είναι χίλιες φορές προτιμότερο από το να ξεσπάς λόγω νεύρων. Από την άλλη, όμως, κουβαλάς κι εσύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, καθώς χαλάς τον χρόνο σου για άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε κανονικά να έχεις καν στη ζωή σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποιες αποκαλύψεις που θα γίνουν, γιατί μέσω αυτών θα αναγκαστείς να διώξεις επιβλαβή άτομα για σένα πιο εύκολα, αλλά και πιο γρήγορα. Μη διστάσεις να αφιερώσεις χρόνο στην ενασχόληση με τα χόμπι και τα όσα σε ενδιαφέρουν γενικώς. Μην ψάχνεις καινούργια σχέση, αν ούτε καν εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις τι ακριβώς ψάχνεις!
Δίδυμοι
DO’S: Επικεντρώσου στα επαγγελματικά, καθώς πρόκειται να σου ανατεθούν αρκετές ευθύνες. Τουλάχιστον περισσότερες από όσες είχες συνηθίσει μέχρι στιγμής. Μάλιστα δεν αποκλείεται να λάβεις μία συμπεριφορά από κάποιους ανώτερους η οποία θα σου δείξει ότι περιμένουν πράγματα από εσένα. Μήπως, λοιπόν, να κάνεις κάτι, για να αποδείξεις ότι το’ χεις;
DON’TS: Μη δίνεις το δικαίωμα σε κανέναν να σε χαρακτηρίζει ανώριμο. Βέβαια πρέπει να κάνεις και κάτι, για να αποδείξεις ότι ισχύει το αντίθετο, έτσι; Μην αμελείς τα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι ή και την οικογένεια, καθώς αυτά χρειάζονται άμεση διευθέτηση. Μη διστάσεις να κλέψεις λίγο από τον χρόνο σου, για να βρεθείς με τα δικά σου άτομα.
Καρκίνος
DO’S: Κατάλαβε ότι πρέπει να ασχοληθείς με τους μελλοντικούς σου στόχους λίγο πιο σοβαρά πια. Μάλιστα αν σε ενδιαφέρει να επεκτείνεις τις γνώσεις σου, τότε πρέπει να ψάξεις να βρεις κάποιο σεμινάριο ή κάτι που γουστάρεις και να πέσεις με τα μούτρα πάνω σε αυτό. Αν εκκρεμούν γραφειοκρατικές ή νομικές υποθέσεις, τότε διευθετήσέ τες άμεσα.
DON’TS: Μην σπαταλάς τον χρόνο σου εκεί που πραγματικά δεν πρέπει. Βέβαια για να καταλάβεις τι εννοώ, δεν πρέπει να συνεχίσεις να πετάς χαρταετό, αλλά να τα βάλεις όλα κάτω και να βρεις τι είναι αυτό που λειτουργεί επιβαρυντικά για σένα. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις οι οποίες θα σου δείξουν τι είναι αυτό που πρέπει να αφήσεις πίσω σου.
Λέων
DO’S: Φέρε σε πρώτο πλάνο τα οικονομικά και, πιο συγκεκριμένα, κάποια χρέη που μπορεί να υπάρχουν- είτε από μεριάς σου είτε από των απέναντι. Γενικώς πρέπει να οργανωθείς και να δεις πιο προσεκτικά αν τα έξοδα συνάδουν με τα έσοδα που έχεις. Παράλληλα, πρέπει να κόψεις τις σπατάλες, ειδικά αν θες να μαζέψεις κάνα φραγμό στην άκρη, έτσι;
DON’TS: Μην τις φοβηθείς τις αποκαλύψεις που μπορεί να συμβούν αυτές τις μέρες, γιατί εν τέλει θα λειτουργήσουν άκρως απελευθερωτικά προς εσένα. Θα σε αποδεσμεύσουν, δηλαδή, από οτιδήποτε εμποδίζει την εξέλιξή σου. Στα ερωτικά, μη βιάζεσαι να επενδύσεις στις νέες γνωριμίες, αλλά μην κωλώνεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου.
Παρθένος
DO’S: Βάλε υπό το μικροσκόπιο της σκέψης σου τις ερωτικές και τις επαγγελματικές σχέσεις κι επαφές. Το ότι πρέπει να βάλεις κάποια όρια εκεί είναι κάτι που πρέπει να στο αναφέρω; Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να κάνεις κάτι κι εσύ, ώστε να φανείς λίγο πιο σοβαρός και υπεύθυνος, καθώς το να τα περιμένεις όλα από τους απέναντι δεν είναι και τόσο καλό.
DON’TS: Μην προσπαθείς να παρατείνεις τις ημέρες της ξεγνοιασιάς και της ανεμελιάς, καθώς ήρθε η ώρα να μπουν τα κεφάλια μέσα. Όμως μην αφήσεις κανέναν να σου χαλάσει τη διάθεση ή να προσπαθήσει να θολώσει το καθαρό σου μυαλό. Μη διστάσεις να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα όσον αφορά τα άτομα που έχεις γύρω σου, καθώς κάποιοι πρέπει να φύγουν.
Ζυγός
DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί, για να βελτιώσεις τα κακώς κείμενα της καθημερινότητάς σου. Παράλληλα, κλείσε κάποιες εκκρεμότητες που έχεις αφήσει ανοιχτές. Βρες χρόνο να ξεκουραστείς, γιατί η αλήθεια είναι, πως έχεις κουραστεί αρκετά από πολλά και διάφορα κι έπειτα βελτίωσε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι κάποιες καταστάσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να περάσεις τις συνήθειές σου από κόσκινο. Αν συνειδητοποιήσεις ότι κάποια από αυτές δεν σε ευνοεί πια, τότε μη διστάσεις να της βάλεις ένα τέλος. Επιπλέον μη νιώθεις άσχημα που βάζεις τον εαυτό σου πάνω από όλα. Μην κινείσαι χωρίς πρόγραμμα. Μη δώσεις εξηγήσεις σε ανθρώπους που δεν έχεις σκοπό να κρατήσεις στη ζωή σου.
Σκορπιός
DO’S: Τελευταία έχεις πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, αλλά θυμήσου ότι υπάρχουν κι άλλα όμορφα πράγματα, όπως είναι ο έρωτας ή τα χόμπι σου. Άρα βρες χρόνο για να ασχοληθείς και με αυτά. Βάλε κάτι δημιουργικό στο παιχνίδι, καθώς όχι μόνο δε βλάπτει, αλλά θα σε ανανεώσει κιόλας. Αν πάρεις κάποια απόφαση, μείνε πιστός και σταθερός σε αυτήν.
DON’TS: Μην κάνεις πράγματα που χαλάνε την εικόνα σου ή δείχνουν στους απέναντι ότι δεν μπορείς να είσαι υπεύθυνος άνθρωπος. Ειδικά από τη στιγμή που αυτό δεν ισχύει, έτσι; Θα συμβούν κάποιες αποκαλύψεις κατά τις οποίες εσύ δεν πρέπει να κλείσεις τα μάτια σου. Αν αντιληφθείς, ότι πρέπει να ξεκόψεις από κάποια άτομα, μη διστάσεις να το κάνεις.
Τοξότης
DO’S: Σταμάτα να κάνεις πως δεν βλέπεις τα θέματα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια ή με κάποια άτομα του κύκλου σου. Και να θες να το κάνεις η εβδομάδα σου λέει πως μέχρι εδώ ήταν αυτή η στάση. Πρέπει κάτι να κάνεις! Ασχολήσου με τα επαγγελματικά σου, καθώς έχεις αφήσει εκεί κάποιους στόχους ανεκπλήρωτους. Γενικώς ωρίμασε!
DON’TS: Μην περιμένεις πως μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχεις όλα αυτά που θέλεις, αν δεν κάνεις κάτι εσύ. Μη διστάσεις, λοιπόν, να πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον σου. Μην κρύβεις τα προβλήματαά σου. Στα ερωτικά, μη δίνεις παραπάνω πράγματα απ’ ότι πρέπει σε άτομα που πρόκειται να περάσετε μόνο μία βραδιά μαζί.
Αιγόκερως
DO’S: Αν έχεις να κάνεις πολλές επικοινωνίες και πολλές μετακινήσεις τώρα, τότε θα σου πω πως πρέπει να είσαι αρκετά προσεκτικός εκεί. Μπορείς να κάνεις κάτι, για να μεγαλώσεις τον νου σου ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου. Για να πάει καλά όλο αυτό, όμως, πρέπει να οργανώσεις σωστά το πρόγραμμά σου. Οργάνωσε και κάποιο όμορφο ταξίδι, όχι;
DON’TS: Μη μιλάς απλά για να μιλάς! Κοινώς μην λες κάτι, αν είναι να το εκφράσεις με τρόπο που δεν είναι καθόλου ξεκάθαρος. Μην κωλώσεις να αγνοήσεις εντελώς κάποια σχέδια που είχες κάνει, αν είναι να δημιουργήσεις νέα και πιο ωφέλιμα για σένα. Στα ερωτικά, μη φοβηθείς να ζητήσεις αυτό που πραγματικά θέλεις- αν ξέρεις τι είναι αυτό βέβαια!
Υδροχόος
DO’S: Σταμάτα να σπαταλάς τα χρήματα σου δεξιά και αριστερά. Κοινώς κόψε τα αχρείαστα έξοδα. Το ίδιο, βέβαια, ισχύει και για τον χρόνο σου. Σταμάτα, λοιπόν, να τον πετάς κι αυτόν εκεί που δεν πρέπει. Παράλληλα, μπορείς να βάλεις όρια σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ξεφύγει και προσπαθούν να σε εκμεταλλευτούν. Άσε πίσω σου οτιδήποτε σε βαραίνει.
DON’TS: Μην είσαι στον κόσμο σου, όταν επικοινωνείς με άλλα άτομα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία, για να κλείσεις κάποια συμφέρουσα συμφωνία. Μη βιάζεσαι να επενδύσεις στις νέες γνωριμίες, γιατί δεν είναι κάτι που ευνοείται αυτή την εβδομάδα. Μη δίνεις, όμως, παραπάνω απ’ όσα λαμβάνεις πίσω.
Ιχθύες
DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς όλες τις καταστάσεις που προκύπτουν ήρεμα και ώριμα. Αν κληθείς να αναλάβεις παραπάνω ευθύνες, τότε δες το σαν ένα όμορφο challenge και αποδέξου το. Βάλε όρια εκεί που πρέπει. Τώρα μπορείς να πάρεις και κάποιες ωφέλιμες αποφάσεις για σένα, αρκεί, βέβαια, και να μείνεις σταθερός σε αυτές, σωστά;
DON’TS: Μην φοβηθείς να κάνεις κάποιες πιο ξεκάθαρες συζητήσεις με τους ανθρώπους που έχεις στο περιβάλλον σου, γιατί αυτές τις μέρες θα σου παρουσιαστούν αρκετές ευκαιρίες. Μη διστάσεις να ξεκόψεις από κάποια άτομα. Παράλληλα, μη διστάσεις να «ξεκόψεις» εντελώς και από κάποια πτυχή του εαυτού σου που πλέον καθόλου δεν σε ευνοεί.
