Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 01.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… - Το γερμανικό πείραμα «χωρίς ταμείο»
- Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού
- Χίος: Βίντεο – ντοκουμέντο από την στιγμή που ο κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα για να δραπετεύσει
- Σύγκρουση πλοίων στην Ηγουμενίτσα - Έσπασαν οι κάβοι λόγω των ισχυρών ανέμων
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Κάνε έναν απολογισμό και δες τι πρέπει να κρατήσεις από αυτά που αποκόμισες μέσα στο καλοκαίρι. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που συνεχίζει να ισχύει ακόμα. Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, ώστε να μπορέσεις να κάνεις πράγματα και να φέρεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο στα μέτρα σου. Άλλαξε τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης.
DON’TS: Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα μέσα στην οικογένεια λόγω του ότι μπορεί να ακούσεις διάφορα που ίσως σε εκνευρίσουν. Μην πάρεις μέρος καν σε διαμάχες, γιατί εκεί μπορεί να ακουστούν κι άλλα, τα οποία θα σου δώσουν την εντύπωση ότι κανείς-μα κάνεις!- δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα λεγόμενά σου. Μη δώσεις έκταση και μην αρχίσεις τις μπηχτές.
Ταύρος
DO’S: Δώσε στον εαυτό σου χρόνο, για να κατανοήσεις καλύτερα κάποιες καταστάσεις ή τα ίδια σου τα συναισθήματα. Πάρε αποστάσεις, λοιπόν, από αυτά που βλέπεις να εξελίσσονται, για να βρεις τον βαθμό στον οποίο σε επηρεάζουν. Απομάκρυνε οτιδήποτε δεν σε γεμίζει. Κάνει πράγματα που μπορούν να σε βελτιώσουν, όπως δουλειά με τον εαυτό σου.
DON’TS: Μην δίνεις το ελεύθερο σε κανέναν να σε επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό. Μη γεμίσεις με ένταση λόγω του ότι θα ακούσεις πολλά και διάφορα, τα οποία θα είναι εντελώς αχρείαστα. Μην αντιδράς υπερβολικά, αλλά μην αρχίζεις ούτε και τα καυστικά σχόλια. Παράλληλα, μην δώσεις χώρο σε κανέναν να σου απαντήσει με αντίστοιχη ειρωνεία ή μπηχτή.
Δίδυμοι
DO’S: Αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι της προσοχής σου στο να ακούσεις τι έχουν να σου πουν οι απέναντι. Δώσε τους και καλές συμβουλές, λαμβάνοντας υπόψη και τα συναισθήματά τους. Δείξε υπομονή εάν τυχόν ακούσεις πράγματα που έχεις ακούσει ξανά στο παρελθόν ή που θεωρείς ότι η λύση είναι υπερβολικά αυτονόητη, για να αποτελούν πρόβλημα.
DON’TS: Μην είσαι υπερβολικός στα λόγια που χρησιμοποιείς ή στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεις κάποιες καταστάσεις, τις οποίες εσύ θεωρείς απλές. Μπορεί να μην ισχύει το ίδιο για την απέναντι πλευρά, το σκέφτηκες αυτό; Από την άλλη, δεν είναι κακό να ακολουθήσεις κι εσύ κάποιες δικές σου συμβουλές. Ειδικά αν νομίζεις ότι είναι τόσο εύκολες!
Καρκίνος
DO’S: Βάλε τα πάντα σε μία σωστή σειρά, οργάνωσε τις δουλειές σου, αλλά διαχειρίσου σωστά και κάποιες καταστάσεις που τελευταία σε έχουν επιβαρύνει συναισθηματικά. Ειδικά αν το παραπάνω συσχετίζεται με τα επαγγελματικά σου. Καθάρισε το μυαλό σου και κράτησέ το έτσι. Έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις μία καλή και αξιόπιστη εικόνα.
DON’TS: Μην αφήσεις κανέναν να προσπαθήσει να σε βάλει στο τριπάκι της κόντρας ή του καυγά στα επαγγελματικά. Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί πρόκειται να σου στήσουν πολλές παγίδες, οπότε μην μιλήσεις, πριν να έχεις σκεφτεί καλά τι πρέπει να πεις. Μη γίνεις ειρωνικός, νομίζοντας πως θα τους βάλεις όλους στη θέση τους. Αντιθέτως θα φανείς υπερβολικός.
Λέων
DO’S: Πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε είναι δυσάρεστο και νιώθεις ότι σε κρατάει πίσω ψυχολογικά, ότι περιορίζει τη δημιουργικότητά σου ή ότι δεν σε αφήνει να εκφραστείς όπως θα ήθελες. Πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς τις σκέψεις σου, γιατί αυτός μαρτυρά τη δουλειά που έχεις κάνει με τον εαυτό σου. Αν έχεις κάνει, έτσι;
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις συζητήσεις για πράγματα που σε πονάνε, γιατί έτσι θα μπορέσεις να τους βρεις κάποιες λύσεις. Αν πρόκειται για κάτι που δεν λύνεται, τότε σίγουρα μέσω αυτού του τρόπου θα λυτρωθείς. Κάτι είναι κι αυτό! Μην λες πράγματα, όμως, που δεν εννοείς, απλά και μόνο για να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Μη γίνεσαι ούτε υπερβολικός.
Παρθένος
DO’S: Γίνε παρατηρητικός, για να μπορέσεις να αντιληφθείς το που σε παίρνει να εκφραστείς όπως ακριβώς θέλεις και που πρέπει να μαζευτείς λίγο περισσότερο. Παράλληλα, πρέπει να επεξεργαστείς τα συναισθήματα που σου προκαλούνται από κάποιες συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου, για να περιορίσεις κάπως την επιρροή αυτών πάνω σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα, με απώτερο σκοπό να απομακρυνθείς από οτιδήποτε λειτουργεί τοξικά στη ζωή σου. Όμως μην το κάνεις με υπερβολικό τρόπο. Μην την πεις σε όλο τον κόσμο, απλά και μόνο επειδή εσύ νιώθεις πως θίγεσαι και πιάνεσαι από το παραμικρό. Μη βγάλεις προς τα έξω όλα σου τα κρυμμένα συναισθήματα.
Ζυγός
DO’S: Σήμερα μπορείς να επικοινωνήσεις λίγο πιο εύκολα κάποια πράγματα που σε προβληματίζουν. Έτσι θα τους βάλεις ένα στοπ και θα σταματήσουν να σου δημιουργούν εμπόδια ή να προκαλούν εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Πρέπει να είσαι, όμως, άμεσος, για να γίνεις και απολύτως κατανοητός. Δείξε ότι κάποια πράγματα πρέπει να κοπούν.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην πιεστείς ψυχολογικά και συναισθηματικά εξαιτίας κάποιων συνθηκών. Ειδικά αν είσαι εσύ αυτός που φταίει, καθώς δεν έχεις την ψυχραιμία που απαιτείται να επικοινωνήσεις σωστά. Μην αντιδράς έντονα ή και υπερβολικά σε αυτά που ακούς και σε ενοχλούν. Μην θίγεσαι με το παραμικρό και μην αρχίζεις τα ξεσπάσματα.
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να γίνεις παρατηρητικός, κυρίως όσον αφορά κάποιες συμπεριφορές. Έτσι θα βρεις τι είναι αυτό από το οποίο πρέπει να απομακρυνθείς, για να συνεχίσεις να νιώθεις ασφαλής. Έτσι λειτουργείς καλύτερα, αυτό να θυμάσαι! Βρες κάποια μικρά στοιχεία που κάνουν, όμως, μεγάλη διαφορά, ώστε να διεκδικήσεις αυτό που θες.
DON’TS: Μην έχεις ένα ύφος λες και είσαι ο πιο σκληρός άνθρωπος του κόσμου, αν κληθείς να κάνεις κάποιες διαπραγματεύσεις σήμερα. Μην το παίζεις ούτε μυστήριος, γιατί έτσι δε θα βγάλεις στους άλλους το να σε εμπιστευτούν. Άρα τι πιστεύεις ότι θα καταφέρεις; Μην τραβάς τις συζητήσεις από τα μαλλιά! Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου.
Τοξότης
DO’S: Άνοιξε τα μάτια σου και εντόπισε τι ή ποιος σε κρατάει πίσω. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που σε πληγώνει, πρέπει να καταλάβεις, ότι ήρθε η ώρα είτε να ξεκόψεις εντελώς είτε τουλάχιστον να πάρεις κάποιες αποστάσεις. Από την άλλη, βέβαια, θα σου πω, πως μπορείς να κρατήσεις χαμηλό προφίλ και να αποφύγεις τις υπερβολικές αντιδράσεις.
DON’TS: Μην καταπιέζεις άλλο τα συναισθήματά σου, για το καλό άλλων. Ωστόσο, μην τα εκφράσεις σήμερα, γιατί δεν είναι καλή στιγμή να το κάνεις αυτό. Από την άλλη, μη διστάσεις να βρεις τα εμπόδια που υπάρχουν γύρω σου, έτσι ώστε μελλοντικά να μπορείς να τα αλλάξεις. Μην εστιάζεις μόνο στα επαγγελματικά, γιατί πρέπει να κάνεις κάτι και για σένα.
Αιγόκερως
DO’S: Κράτα χαμηλό προφίλ, πάρε και κάποιες αποστάσεις, προκειμένου να μπορέσεις να ασχοληθείς ανενόχλητος μόνο με όσα θεωρείς εσύ σημαντικά. Μπορείς να επικεντρωθείς, ας πούμε, στα ερωτικά ή στα οικογενειακά ζητήματα που σε πιέζουν ψυχολογικά. Επεξεργάσου όλες τις πληροφορίες λογικά και βάλε τα πάντα σε μία σωστή σειρά.
DON’TS: Αν αντιληφθείς ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να το διαχειριστείς γενικώς, μη διστάσεις να αποκοπείς εντελώς από αυτό. Μην πέσεις στην παγίδα να αντιδράσεις σε οποιαδήποτε συμπεριφορά θεωρήσεις υπερβολική. Νομίζεις πως έτσι βάζεις τα όριά σου, αλλά προτιμότερο είναι να μιλήσουν τα γεγονότα για σένα. Οπότε μη διστάσεις να μείνεις σιωπηλός.
Υδροχόος
DO’S: Εστίασε στις ιδέες και στα σχέδια που έχεις κατά νου. Συζήτησε με τους απέναντι, για να μπορέσεις να τους ξεκαθαρίσεις, ότι δεν θα χάσεις άλλο χρόνο μένοντας σε καταστάσεις που δεν προχωράνε μπροστά, που σε πληγώνουν ή που σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Οπλίσου με θάρρος, διατήρησε την αποφασιστικότητά σου και μίλα με αμεσότητα.
DON’TS: Μην κάνεις άλλο πίσω όσον αφορά τα δικά σου θέλω για το χατίρι των απέναντι. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος και μην αρχίσεις να λες πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις. Γενικώς δεν πρέπει να γίνεις ούτε υπερβολικός ούτε και ωμός. Να σε ενημερώσω πως το τελευταίο είναι κάτι που δεν θα δεχτούν οι άνθρωποι γύρω σου.
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά σου θα προκύψουν κάποια νέα δεδομένα, τα οποία εσύ πρέπει να σκεφτείς σοβαρά. Ίσως να χρειαστεί να προσαρμοστείς. Οπότε βάλε τα πάντα σε σωστή σειρά και σταμάτα να σκέφτεσαι πως επειδή κάτι είναι δύσκολο, είναι κι ακατόρθωτο. Διαχειρίσου το άγχος σου. Ειδικά αν αυτό προκύπτει από παλιές ευθύνες που σου ανατέθηκαν ξαφνικά.
DON’TS: Μην αρχίσεις τις υπερβολές και τις εντάσεις με το που πάρεις μέρος σε κάποια συζήτηση! Μη μεγαλοποιείς καταστάσεις και λόγια, γιατί αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα που βγάζεις στη δουλειά. Δεν καταλαβαίνω γιατί τραβάς τα πάντα από τα μαλλιά σήμερα! Μη δυσκολεύεσαι και τόσο να προσαρμοστείς σε κάποιες αλλαγές.
- Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού
- Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
- Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση
- Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
- Eurobasket 2025: Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής
- Βοσνία – Ιταλία 79-96: Απίθανος Φοντέκιο, έβαλε 39 πόντους και χάρισε τη νίκη στη «σκουάντρα ατζούρα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις