DO’S: Κάνε έναν απολογισμό και δες τι πρέπει να κρατήσεις από αυτά που αποκόμισες μέσα στο καλοκαίρι. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που συνεχίζει να ισχύει ακόμα. Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, ώστε να μπορέσεις να κάνεις πράγματα και να φέρεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο στα μέτρα σου. Άλλαξε τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης.

DON’TS: Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα μέσα στην οικογένεια λόγω του ότι μπορεί να ακούσεις διάφορα που ίσως σε εκνευρίσουν. Μην πάρεις μέρος καν σε διαμάχες, γιατί εκεί μπορεί να ακουστούν κι άλλα, τα οποία θα σου δώσουν την εντύπωση ότι κανείς-μα κάνεις!- δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα λεγόμενά σου. Μη δώσεις έκταση και μην αρχίσεις τις μπηχτές.