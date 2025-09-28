magazin
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [28.09 – 04.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αν καταφέρεις να διαχειριστείς σωστά τα θέματα που θα επανέλθουν από το μακρινό παρελθόν, τότε θα καταφέρεις να ανανεωθείς αρκετά. Όλο αυτό προϋποθέτει βέβαια να έχεις και ένα θετικό mindset, έτσι; Αλλιώς άστο καλύτερα! Από την άλλη, αν κάποιος είναι σημαντικός για σένα, τότε πες του το. Τόσο απλά θα έπρεπε να είναι τα πράγματα!

DON’TS: Μη διστάσεις να μιλήσεις ξεκάθαρα, ακόμα κι αν γίνεις ολίγον τι υπερβολικός. Η εβδομάδα αυτή στο επιτρέπει. Μάλιστα δεν αποκλείεται να έχεις θετικά αποτελέσματα, όπως το να έρθεις πιο κοντά σε κάποια άτομα με τα οποία έχει δημιουργηθεί χάσμα τελευταία. Μη βιάζεσαι να κρίνεις τους ανθρώπους που γνωρίζεις. Κοινώς δως τους χρόνο.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Καλό είναι να πάρεις τον χρόνο σου και να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πολύ καλή οργάνωση και ηρεμία, έτσι; Επίσης πρέπει να κάνεις ένα γερό ξεσκαρτάρισμα και να δεις τι κρατάς και τι πετάς. Πώς αλλιώς θα πας μπροστά; Καταστάσεις και πρόσωπα του παρελθόντος κάνουν την επανεμφάνισή τους. Στάσου στο ύψος σου!

DON’TS: Μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να κάνει πισωγύρισμα, απλά και μόνο επειδή λαμβάνεις προσοχή από τα λάθος άτομα. Μην αρνείσαι να δεχτείς τις ευθύνες που σου αναλογούν. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μη μειώνεις την σημασία που φέρουν οι απλές στιγμές, καθώς μέσω αυτών ενδέχεται τελικά να γεννηθεί ένας νέος και μεγάλος έρωτας!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Ήρθε η στιγμή να κάνεις αυτό που τόσο καιρό αναβάλλεις. Αναφέρομαι στο ξεκαθάρισμα. Καλό είναι να μεγαλώσεις και να καταλάβεις πως πρέπει να κάνεις και πράγματα που είναι δύσκολα και καθόλου ευχάριστα, έτσι; Παράλληλα ξεκίνα νέα χόμπι και δραστηριότητες για να ανανεωθείς. Σε αυτό μπορούν να σε βοηθήσουν και οι κοντινοί σου άνθρωποι.

DON’TS: Μην υπόσχεσαι πράγματα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις, γιατί θα εκτεθείς. Το ίδιο ισχύει και για τα ερωτικά. Αν είσαι ελεύθερος λοιπόν, μη δεσμευτείς  άμεσα και βιαστικά, ειδικά αν δεν έχεις δώσει χρόνο στην άλλη πλευρά να ξεδιπλωθεί. Γενικώς μην γίνεσαι υπερβολικός, γιατί δεν θα προλαβαίνεις τους τσακωμούς που θα προκύπτουν.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Νομίζω πως έκανες πολύ καλή δουλειά με τον εαυτό σου το προηγούμενο διάστημα, οπότε τώρα μπορείς να αναλογιστείς τα όσα πέρασες στο παρελθόν χωρίς να βάλεις τα κλάματα! Επομένως επαναξιολόγησέ τα όλα και βρες ποια είναι τα άτομα που πρέπει να αφήσεις πίσω σου μια και καλή και με ποια μπορείτε ακόμα να πορευόσαστε μαζί.

DON’TS: Μην κωλώσεις να κλείσεις ορισμένους κύκλους, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να κάνεις νέα ξεκινήματα όντας σίγουρος. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μην ρίχνεις τα standards σου απλά και μόνο για να μην είσαι μόνος, έτσι; Και να το δοκιμάσεις δηλαδή δεν θα πάει μακριά η βαλίτσα, να ξέρεις! Αν δεν είσαι ελεύθερος, μην πιέζεις το ταίρι σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Σε θέλω ψύχραιμο, καθώς είναι πολλά αυτά με τα οποία πρέπει να ασχοληθείς. Δε σε χαλάει αυτό βέβαια, καθώς γουστάρεις να έχεις πράγματα να κάνεις! Εστίασε κυρίως στα ερωτικά και στα οικονομικά και κόψε τις υπερβολές που κάνεις εκεί πέρα. Ξέρεις εσύ! Σταμάτα τα περιττά έξοδα ας πούμε. Δες που βρίσκεσαι με κάποια άτομα από το παρελθόν.

DON’TS: Μην λες μεγάλα λόγια και μη δίνεις υποσχέσεις που δεν μπορείς ή- στην τελική- δε γουστάρεις καθόλου να πραγματοποιήσεις, γιατί θα προκαλέσεις καυγάδες. Μην αγοράζεις πράγματα που δεν έχεις καμία απολύτως ανάγκη απλά και μόνο για να εντυπωσιάσεις τους άλλους. Γενικώς μην έχεις υψηλές προσδοκίες, γιατί θα το φας το κεφάλι σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Διαχειρίσου τόσο τη μεγάλη κούραση που νιώθεις, όσο και το χάος που θα δεις να επικρατεί αυτές τις μέρες. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να αναπροσαρμόσεις λίγο τις κινήσεις σου ανάλογα και με τα νέα δεδομένα. Ωστόσο κατάλαβε ότι πρέπει να σκέφτεσαι λίγο πιο σωστά, αν θες να πράττεις και πιο σωστά, έτσι;

DON’TS: Μη φοβηθείς να ασχοληθείς με άτομα και καταστάσεις που κρατάνε από το παρελθόν, καθώς επανεμφανίζονται μόνο και μόνο για να σου δώσουν την ευκαιρία είτε να λύσεις είτε να κλείσεις οριστικά τους κύκλους. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου για βλακείες άλλων. Μη μπερδεύεις τα ερωτικά με όλα τ’άλλα, γιατί δεν θα σου βγει σε καλό αυτό το πάντρεμα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αφού νιώθεις την εσωστρέφεια να σε κατακλύζει, μπορείς να κλειστείς στο σπίτι και να περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου. Το να πιέζεσαι να γίνεις κοινωνικός, ενώ δεν νιώθεις έτσι, δεν θα σε βοηθήσει πάντως. Βάλε τα πάντα σε τάξη και ξεκαθάρισε τις σκέψεις σου. Αν αναπολείς το παρελθόν, τότε κόφτο! Επίσης κόψε και τις υπερβολικές σκέψεις.

DON’TS: Μην κλείνεις την πόρτα στα συναισθήματα που νιώθεις να σε κατακλύζουν, καθώς μόνο αν τα αναλύσεις ψύχραιμα και λογικά, θα μπορέσεις και να τα διαχειριστείς. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα, γιατί το πιο πιθανό είναι αυτά να είναι εντελώς λάθος. Ειδικά αν εστιάζεις σε εντελώς αβάσιμες πληροφορίες. Μην περιμένεις πολλά κι από κανέναν!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αν εκκρεμεί κάτι από το παρελθόν, το οποίο όμως συνεχίζει να σε τρώει, τότε συζήτησέ το, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να βρεις τις χαμένες σου ισορροπίες. Ή να σταματήσεις να το σκέφτεσαι. Μόλις τελειώσεις με αυτές τις συζητήσεις, τότε προχώρα μπροστά! Ταυτόχρονα πες φωναχτά αυτό που νιώθεις και ζήτα καθαρά αυτό που θέλεις.

DON’TS: Μην φοβηθείς να πιάσεις ξανά το παρελθόν και να το ξεκοκαλίσεις. Μην χάνεις την πίστη στον εαυτό σου. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως έχεις το ελεύθερο να γίνεσαι υπερβολικός. Μη διστάσεις να κάνεις κάτι που είναι διαφορετικό ή έξω από τα συνηθισμένα. Κοινώς μη φοβάσαι να βγεις από το comfort zone σου, χωρίς βέβαια να περιμένεις πολλά.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Έχεις διάθεση να κάνεις πολλά, οπότε φρόντισε να τα βάλεις όλα σε σωστή σειρά και μετά ξεκίνα! Ωστόσο καλό είναι να δώσεις χρόνο και στις κοινωνικές σου εμφανίσεις. Μπορείς ας πούμε να πάρεις μέρος σε ομαδικές δραστηριότητες ή projects. Μπορείς να κάνεις ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τους φίλους σου ή ακόμα και να προβείς σε νέες γνωριμίες.

DON’TS: Επειδή πρόκειται να σου προτείνουν πολλά και διάφορα, να ξέρεις πως δεν πρέπει να πεις σε όλα «ναι». Ειδικά αν δεν τα έχεις περάσει από κόσκινο πρώτα μέσα στο κεφάλι σου, σωστά; Από την άλλη, μην αγνοείς τα οικονομικά, ειδικά αν υπάρχουν χρέη. Ταυτόχρονα μη δίνεις περισσότερη αξία απ’ όση πρέπει σε κάτι το εντελώς ασήμαντο.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Έχεις όρεξη και κέφι να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Και πολύ καλά κάνεις! Έτσι πήγαινε κομμωτήριο, γυμναστήριο ή πολύ απλά για ψώνια, προκειμένου να δώσεις ένα boost στην εμφάνισή σου. Παράλληλα οργάνωσε κάποιο ταξίδι, βρες ένα σεμινάριο, μία ξένη γλώσσα ή απλά θέσε νέους στόχους για να κάνεις δουλίτσα και με το μέσα σου.

DON’TS: Ίσως επανέλθουν κάποια μικροπροβλήματα από το παρελθόν. Αυτό δεν πρέπει να σε πτοήσει. Κι αυτό γιατί έχεις μεγάλη έμπνευση κι αν την αξιοποιήσεις, θα βρεις άμεσες κι εύκολες λύσεις. Μη γίνεσαι υπερβολικός, γιατί χαώνεσαι άδικα. Μην λες «ναι» σε πράγματα που δεν σε καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο. Μη θυσιάζεις τον έρωτα για τη δουλειά.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εστίασε στα συναισθήματά σου ή και στα θέματα εμπιστοσύνης που έχεις γενικώς. Πρέπει να βρεις την πηγή του κακού και να την αντιμετωπίσεις. Επίσης πρέπει να μάθεις ότι η αναβλητικότητα δεν θα σε πάει μακριά, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση! Ξεκαθάρισε λίγο τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός εκεί τελευταία.

DON’TS: Μην συνεχίσεις να είσαι αδιάφορος ως προς τα οικονομικά σου. Παράλληλα λοιπόν μην κάνεις περιττά έξοδα. Μην χάνεσαι ανάμεσα στην ανάγκη σου να είσαι ελεύθερος και στην ανάγκη σου να νιώθεις κοντά σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Αρκετά διπολικό μου ακούγεται! Μην υπόσχεσαι να κάνεις κάτι που ξέρεις ότι δεν θα το κάνεις.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Έλα σε επαφή με κόσμο και κάνε ωφέλιμες συζητήσεις. Μέσω αυτών θα λάβεις προσοχή και άρα θα νιώσεις πιο καλά. Μάλιστα πολλά από αυτά που θα ζητήσεις, θα γίνουν δεκτά, άρα θα βγεις κερδισμένος. Εγώ θα σου πω να παραχωρήσεις το δικαίωμα αυτό και στους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για σένα. Ειδικά αν δεν θες να τους χάσεις.

DON’TS: Μη γίνεσαι ούτε υπερβολικός αλλά ούτε και πιεστικός, καθώς η ζωή έχει δείξει πως όταν αφήνεις κάτι να εξελιχθεί από μόνο του τελικά πάει πολύ καλύτερα. Μην εστιάζεις σε καταστάσεις και γεγονότα που δεν έχουν καμία απολύτως αξία, γιατί χάνεις τζάμπα χρόνο. Στα ερωτικά, μην σπαταλάς την ενέργειά σου στα άτομα που δεν σας ενώνει τίποτα.

