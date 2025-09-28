DO’S: Αν καταφέρεις να διαχειριστείς σωστά τα θέματα που θα επανέλθουν από το μακρινό παρελθόν, τότε θα καταφέρεις να ανανεωθείς αρκετά. Όλο αυτό προϋποθέτει βέβαια να έχεις και ένα θετικό mindset, έτσι; Αλλιώς άστο καλύτερα! Από την άλλη, αν κάποιος είναι σημαντικός για σένα, τότε πες του το. Τόσο απλά θα έπρεπε να είναι τα πράγματα!

DON’TS: Μη διστάσεις να μιλήσεις ξεκάθαρα, ακόμα κι αν γίνεις ολίγον τι υπερβολικός. Η εβδομάδα αυτή στο επιτρέπει. Μάλιστα δεν αποκλείεται να έχεις θετικά αποτελέσματα, όπως το να έρθεις πιο κοντά σε κάποια άτομα με τα οποία έχει δημιουργηθεί χάσμα τελευταία. Μη βιάζεσαι να κρίνεις τους ανθρώπους που γνωρίζεις. Κοινώς δως τους χρόνο.